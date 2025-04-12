Отикс (Otix)
Отикс инструкция по применению
Состав
действующие вещества: phenazon, lidocaine hydrochloride; 1 г ушных капель, раствор, содержащий феназона 40 мг и лидокаина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: натрия тиосульфат, этанол 96%, глицерин, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли ушные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или светло-янтарная жидкость с запахом спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в отологии.
Код ATС S02D A30.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Отикс является комбинацией двух активных компонентов — феназона и лидокаина.
Феназон — производное пиразолона с анальгетическими и противовоспалительными свойствами. Лидокаин — местный анестетик амидной группы. Комбинация феназона с лидокаином обусловливает синергический обезболивающий/ противовоспалительный эффект.
Фармакокинетика.
Резорбция какого-либо компонента препарата через кожу не изучалась. Резорбция практически отсутствует.
Системное всасывание активных компонентов не предусматривается (при отсутствии повреждений барабанной перепонки).
Действие препарата (уменьшение болезненности барабанной перепонки и редукция воспаления) начинается с 5-й минуты после закапывания. Болевой синдром почти полностью исчезает через 15–30 минут.
Показания
Местное симптоматическое лечение определенных болевых состояний среднего уха с интактной барабанной перепонкой у детей в возрасте старше 1 месяца и взрослых при:
- среднем отите в остром периоде;
- фликтенулезном вирусном отите (после гриппозном);
- баротравматическом отите.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующим веществам или любому из вспомогательных веществ препарата или к амидным местноанестезирующим лекарственным средствам.
Перфорация барабанной перепонки травматического или инфекционного происхождения (см. раздел «Особенности применения»).
Особенности применения
Перед применением препарата следует проверить целостность барабанной перепонки (в качестве меры предосторожности). Если деструкция барабанной перепонки, введение препарата в ухо может привести к контакту препарата со структурами среднего уха, вызывая побочные реакции в этих тканях.
Следует учитывать, что препарат содержит активный компонент, который может показать положительный результат в антидопинговом тесте.
Способ применения и дозы
Детям в возрасте старше 1 месяца и взрослым закапывать 2–3 раза в сутки по 4 капли в наружный слуховой проход уха, в котором чувствуется боль. Курс лечения не должен превышать 10 дней, после чего требуется пересмотр лечения.
Способ применения
Для применения в ухо.
Для предотвращения неприятных ощущений в результате контакта кожи слухового прохода с холодным раствором следует согреть флакон в руке перед применением лекарственного средства. Затем открутить колпачок из флакона. Перевернуть флакон и закапать 4 капли, слегка нажимая на центральную часть капельницы. После применения плотно закрутите колпачок на капельнице и вложите флакон в упаковку.
Дети
Нет данных по безопасности и эффективности применения лекарственного средства Отикс детям в возрасте младше 1 месяца.
Применять детям в возрасте старше 1 месяца после консультации и по рекомендации врача.
Побочные реакции
Побочные реакции, о которых сообщалось, приведены в соответствии с классами систем органов.
Со стороны органов слуха и равновесия: местные реакции: аллергические реакции, включая раздражение, гиперемию наружного слухового прохода, зуд, кожная сыпь.
Срок годности
3 года.
Срок годности после первого открытия флакона — 6 месяцев.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
Капли ушные, раствор, по 15 г во флаконе. По одному флакону в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Арпимед».