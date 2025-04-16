Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
171,50
Экономия при брони: -8,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
151,04
Экономия при брони: -30,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
171,97
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
148,39
Экономия при брони: -7,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
165,40 грн