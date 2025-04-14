Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
170,40
Экономия при брони: -29,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
153,77
Экономия при брони: -11,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
139,36
Экономия при брони: -9,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
4.3 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
149,09
Экономия при брони: -16,64 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 179
5.1 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
6.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-А
7.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
146,24
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
7.4 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
134,86
Экономия при брони: -5,06 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-А
8.0 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Родниковая (Московский), 9-А
8.7 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
10.3 км
Отикс капли ушные, раствор флакон 15 г №1
Гледекс