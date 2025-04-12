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Ледисепт-Фармекс (Ledisept-Pharmex)

Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
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Характеристики
Производитель
Корпорация Здоровье
Форма выпуска
Пессарии
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
16 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/12023/01/01 от 01.08.2017
Международное название

Ледисепт-Фармекс инструкция по применению

Состав

действующее вещество: хлоргексидин;

1 пессарий содержит хлоргексидина биглюконат, 20% раствор, что соответствует хлоргексидину 16 мг;

вспомогательное вещество: полиэтиленоксид.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: пессарии от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, допускается мраморность поверхности. Допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G01A X.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Хлоргексидина биглюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и дерматофиты: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.

Фармакокинетика.

При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.

Показания

Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).

Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хлоргексидина биглюконат нельзя применять вместе с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.

Способ применения и дозы

Препарат применять интравагинально. Перед применением пессарий освободить от контурной упаковки.

Лечение: применять по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат применять в обычных рекомендованных дозах.

Дети

Опыт применения отсутствует.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения суппозитория.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 пессариев в стрипе, по 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФАРМЕКС ГРУП».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100.

Обо всех случаях побочных реакций необходимо информировать производителя:

ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина, 08301, Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100, тел.: +38 (044) 391–19–19, факс: +38 (044) 391–19–18, или через форму на сайте: http://www.pharmex.com.ua/kontakty/farmakonadzor