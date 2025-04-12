Ледисепт-Фармекс (Ledisept-Pharmex)
Ледисепт-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: хлоргексидин;
1 пессарий содержит хлоргексидина биглюконат, 20% раствор, что соответствует хлоргексидину 16 мг;
вспомогательное вещество: полиэтиленоксид.
Лекарственная форма
Пессарии.
Основные физико-химические свойства: пессарии от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, допускается мраморность поверхности. Допускается наличие воронкообразного углубления и воздушного стержня.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G01A X.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Хлоргексидина биглюконат оказывает быстрое и выраженное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии, дрожжи и дерматофиты: Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonоrrhоeae, Trichomonas vaginalis. К препарату слабо чувствительны некоторые штаммы Pseudomonas spp., Proteus spp. Нечувствительны к препарату кислотостойкие формы бактерий, споры бактерий, грибы, вирусы.
Фармакокинетика.
При интравагинальном применении практически не всасывается, системного действия не оказывает.
Показания
Профилактика венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, уреаплазмоз) и инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, перед родами и абортом, до и после установки внутриматочной спирали, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями).
Лечение бактериального вагиноза, кольпита, эрозии шейки матки.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Хлоргексидина биглюконат нельзя применять вместе с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), а также с мылом.
Способ применения и дозы
Препарат применять интравагинально. Перед применением пессарий освободить от контурной упаковки.
Лечение: применять по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.
Профилактика венерических заболеваний: применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.
Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.
При кормлении грудью препарат применять в обычных рекомендованных дозах.
Дети
Опыт применения отсутствует.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, зуд в месте введения суппозитория.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 пессариев в стрипе, по 2 стрипа в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100.
Обо всех случаях побочных реакций необходимо информировать производителя:
ООО «ФАРМЕКС ГРУП», Украина, 08301, Киевская область, г. Борисполь, ул. Шевченко, д. 100, тел.: +38 (044) 391–19–19, факс: +38 (044) 391–19–18, или через форму на сайте: http://www.pharmex.com.ua/kontakty/farmakonadzor