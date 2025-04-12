Препарат применять интравагинально. Перед применением пессарий освободить от контурной упаковки.

Лечение: применять по 1 пессарию 2 раза в сутки в течение 7–10 дней в зависимости от характера заболевания. При необходимости возможно продление курса лечения до 20 дней.

Профилактика венерических заболеваний: применять однократно по 1 пессарию не позднее чем через 2 часа после полового акта.

Беременность. Учитывая степень выраженности инфекционного процесса, данные бактериологических исследований, наличие угрозы прерывания беременности, хлоргексидина биглюконат применять по 1 пессарию 1 или 2 раза в сутки в качестве монотерапии или в составе комплексной терапии. Длительность применения — от 5 до 10 дней.

При кормлении грудью препарат применять в обычных рекомендованных дозах.