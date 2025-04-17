Ледисепт-Фармекс (Ledisept-Pharmex)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
214,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Ледисепт-Фармекс пессарии 16 мг №10
Корпорация Здоровье
239,50 грн