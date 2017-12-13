Глимепирид-Тева необходимо принимать непосредственно перед или во время еды.

Если пациент питается нерегулярно или вообще забывает поесть, лечение препаратом может привести к гипогликемии. Возможные симптомы гипогликемии включают головную боль, сильное чувство голода, тошноту, рвоту, усталость, сонливость, нарушения сна, повышение двигательной активности, агрессивность, нарушение концентрации, тревожность и задержку реакции, депрессивное состояние, спутанность сознания, нарушение речи и зрительные расстройства, афазию, тремор, парез, сенсорные нарушения, головокружение, беспомощность, потерю самоконтроля, делирий, мозговые судороги и потерю сознания, включая кому, поверхностное дыхание и брадикардию.

Кроме того, могут присутствовать признаки адренергической контррегуляции, такие как повышенное потоотделение, холодная и влажная кожа, беспокойство, тахикардия, АГ, сердцебиение, стенокардия и аритмия.

Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может быть подобна клинической картине инсульта. Симптомы гипогликемии почти всегда будут надлежащим образом контролироваться немедленным употреблением углеводов (сахар). Искусственные подсластители неэффективны.

Из опыта применения других производных сульфонилмочевины известно, что, несмотря на начальную эффективность мероприятий по устранению гипогликемии, она может возникнуть вновь.

Тяжелая или продолжительная гликемия, которая только временно контролируется обычными количествами сахара, требует немедленного лечения, иногда — госпитализации.

Факторы, которые могут обусловливать развитие гипогликемии:

нежелание или (чаще у больных пожилого возраста) неспособность больного сотрудничать с врачом;

недостаточное питание, нерегулярный прием пищи, голодание;

нарушение диеты;

дисбаланс между физическими нагрузками и приемом углеводов;

употребление алкоголя, особенно при отсутствии приема пищи;

нарушение функции почек;

тяжелые нарушения функции печени;

передозировка глимепирида;

некомпенсированные нарушения эндокринной системы, влияющие на метаболизм углеводов или контррегулирующие гипогликемию (например определенные нарушения функции щитовидной железы, аденогипофиза или коры надпочечников);

одновременный прием других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).