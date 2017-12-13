Глимепирид-Тева (Glimepiride-Teva) (255292) - инструкция по применению ATC-классификация
Глимепирид-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
Глимепирид-Тева — гипогликемическое вещество, активное при приеме внутрь, относится к группе производных сульфонилмочевины и может применяться при инсулиннезависимом сахарном диабете.
Действие препарата осуществляется главным образом путем стимуляции высвобождения инсулина из β-клеток поджелудочной железы. Как и в случае других производных сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении реакции β-клеток поджелудочной железы на физиологическую стимуляцию глюкозой. Кроме того, Глимепирид-Тева оказывает выраженное воздействие не только на поджелудочную железу, которое также характерно для других производных сульфонилмочевины.
Высвобождение инсулина. Производные сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина, закрывая АТФ-чувствительный калиевый канал в мембране β-клетки. Закрытие калиевого канала индуцирует деполяризацию β-клетки и приводит к открытию кальциевых каналов и увеличенному притоку кальция в клетку, что, в свою очередь, приводит к высвобождению инсулина путем экзоцитоза.
Глимепирид-Тева с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны β-клеток, связанным с АТФ-чувствительным калиевым каналом, однако расположение места связывания отличается от обычного места связывания производных сульфонилмочевины.
Действие препарата в других местах, кроме поджелудочной железы, состоит в улучшении чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшении утилизации инсулина печенью.
Утилизация глюкозы крови тканями периферических мышц и жировой тканью происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных на клеточной мембране. Транспорт глюкозы в указанные ткани является промежуточной стадией в метаболизме глюкозы. Глимепирид-Тева очень быстро увеличивает количество активных молекул, транспортирующих глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.
Общая характеристика. У здоровых лиц минимальная эффективная доза при приеме внутрь составляет около 0,6 мг. Влияние препарата Глимепирид-Тева является дозозависимым и воспроизводимым. Физиологическая реакция на острые физические нагрузки, то есть уменьшение секреции инсулина, сохраняется в условиях действия глимепирида.
Фармакокинетика. Биодоступность Глимепирид-Тева после перорального применения составляет 100%. Употребление пищи существенно не влияет на абсорбцию, хотя несколько уменьшает ее скорость. Cmax в плазме крови достигается через 2,5 ч после перорального приема.
T½ при введении множественных доз составляет около 5–8 ч.
Показания Глимепирид-Тева
сахарный диабет II типа в случаях, когда диета, физические упражнения и уменьшение массы тела не дают положительного результата.
Применение Глимепирид-Тева
основой успешного лечения диабета являются надлежащая диета, регулярные физические упражнения, а также регулярные анализы крови и мочи. Лекарственные средства не могут обеспечить надлежащий уровень контроля гликемии, если пациент не придерживается рекомендованной диеты.
Дозы Глимепирид-Тева определяют на основе результатов исследования обмена веществ (измерение уровня глюкозы в крови и мочи). В первые недели лечения может существовать повышенный риск развития гипогликемии, поэтому необходимо осуществлять особенно тщательное наблюдение.
Для взрослых. Начальная доза составляет 1 мг препарата в сутки. Если такая доза позволяет достичь надлежащего контроля уровня глюкозы, то ее следует применять для поддерживающего лечения.
Если удовлетворительный контроль уровня глюкозы не достигнут, дозу следует постепенно повышать на основе данных контроля гликемии, с интервалом около 1–2 нед для каждого повышения дозы, в 2 или 3, или 4 мг Глимепирид-Тева в сутки.
Доза препарата выше 4 мг/сут дает лучшие результаты только в исключительных случаях. Максимальная рекомендованная доза составляет 6 мг/сут.
Если применение максимальной суточной дозы метформина не позволяет достичь надлежащего контроля уровня глюкозы, можно начать сопутствующее лечение Глимепирид-Тева. При сохранении дозы метформина лечение Глимепирид-Тева начинать с низкой дозы, которую затем постепенно повышать в зависимости от желаемого уровня контроля гликемии до максимальной суточной дозы. Комбинированную терапию следует начинать в условиях тщательного медицинского наблюдения.
Если применение максимальной суточной дозы Глимепирид-Тева не позволяет достичь надлежащего контроля гликемии, при необходимости можно начать сопутствующее лечение инсулином. При сохранении дозы Глимепирид-Тева лечение инсулином начинать с низкой дозы, которую постепенно повышать в зависимости от желаемого уровня контроля гликемии до максимальной суточной дозы. Комбинированную терапию следует начинать в условиях тщательного медицинского наблюдения.
Обычно достаточной является одна доза Глимепирид-Тева в сутки. Препарат рекомендуется принимать незадолго до или во время сытного завтрака. В противном случае незадолго до или во время первого основного приема пищи.
Если пациент забыл принять очередную дозу препарата, следующую дозу не следует повышать.
Таблетки следует принимать целиком, запивая небольшим количеством воды.
Если у пациента возникает гипогликемическая реакция после ежедневного приема 1 мг препарата, это указывает на то, что уровень глюкозы у данного пациента можно контролировать только с помощью диеты.
В ходе лечения Глимепирид-Тева необходимую дозу можно снижать в результате улучшения контроля гликемии вследствие повышения чувствительности к действию инсулина. Во избежание гипогликемии необходимо своевременно снизить дозу или прекратить лечение препаратом. Необходимость в изменении дозы также может возникнуть вследствие изменения массы тела, образа жизни пациента или действия других факторов, которые повышают риск гипо- или гипергликемии.
Перевод пациента с других пероральных противодиабетических средств на Глимепирид-Тева. В целом такой перевод возможен. При переводе на Глимепирид-Тева следует принимать во внимание дозу и T½ препарата, применяемого ранее. В некоторых случаях, особенно если применяли противодиабетические средства с длительным T½ (например хлорпропамид), рекомендуется учитывать T½ в течение нескольких дней для минимизации риска гипогликемических реакций вследствие аддитивного эффекта. Рекомендованная начальная доза составляет 1 мг препарата в сутки. На основании данных о влиянии на уровень глюкозы в крови дозу Глимепирид-Тева можно повышать, как указано выше.
Перевод пациента с инсулина на Глимепирид-Тева. В исключительных случаях может быть показан перевод на Глимепирид-Тева больных диабетом II типа, которые применяли инсулин. Перевод необходимо осуществлять в условиях тщательного медицинского наблюдения.
Противопоказания
инсулинзависимый диабет; диабетическая кома; диабетический кетоацидоз; тяжелые нарушения функции почек или печени; повышенная чувствительность к препарату Глимепирид-Тева, другим производным сульфонилмочевины или сульфаниламидам, или любому компоненту препарата. При тяжелых нарушениях функции почек или печени необходим перевода пациента на инсулин.
Побочные эффекты
на основе опыта применения Глимепирид-Тева и других производных сульфонилмочевины выявлены следующие побочные эффекты.
Со стороны иммунной системы: лейкоцитокластический васкулит, легкие реакции повышения чувствительности, которые могут переходить в серьезные реакции с одышкой, снижением АД и иногда — шоком; аллергический васкулит.
Возможна перекрестная аллергия с производными сульфонилмочевины, сульфаниламидами или родственными веществами.
Со стороны крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, лейкопения, эритроцитопения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия и панцитопения. Обычно эти явления исчезают после прекращения лечения.
Расстройства обмена веществ и питания: гипогликемические реакции после приема Глимепирид-Тева.
Такие реакции в большинстве случаев возникают сразу, могут быть тяжелыми и не всегда легко поддаются коррекции. Возникновение таких реакций, как и в случае других противодиабетических средств, зависит от индивидуальных факторов, таких как пищевые привычки и дозирование препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может напоминать клиническую картину инсульта.
Со стороны органа зрения: временные нарушения зрения вследствие изменения уровня глюкозы в крови, особенно в начале лечения.
Со стороны пищеварительной системы: вздутие, чувство дискомфорта в желудке и боль в животе, тошнота, рвота и диарея, при которых иногда необходимо прекратить применение препарата.
Со стороны гепатобилиарной системы: возможны повышение уровня печеночных ферментов, нарушения функции печени (например с холестазом и желтухой); гепатит, который может прогрессировать до печеночной недостаточности.
Со стороны кожи и подкожных тканей: могут возникнуть аллергические и псевдоаллергические реакции, включая зуд, сыпь, крапивницу и чувствительность к свету.
Другие: снижение концентрации натрия в плазме крови.
Особые указания
Глимепирид-Тева необходимо принимать непосредственно перед или во время еды.
Если пациент питается нерегулярно или вообще забывает поесть, лечение препаратом может привести к гипогликемии. Возможные симптомы гипогликемии включают головную боль, сильное чувство голода, тошноту, рвоту, усталость, сонливость, нарушения сна, повышение двигательной активности, агрессивность, нарушение концентрации, тревожность и задержку реакции, депрессивное состояние, спутанность сознания, нарушение речи и зрительные расстройства, афазию, тремор, парез, сенсорные нарушения, головокружение, беспомощность, потерю самоконтроля, делирий, мозговые судороги и потерю сознания, включая кому, поверхностное дыхание и брадикардию.
Кроме того, могут присутствовать признаки адренергической контррегуляции, такие как повышенное потоотделение, холодная и влажная кожа, беспокойство, тахикардия, АГ, сердцебиение, стенокардия и аритмия.
Клиническая картина тяжелого приступа гипогликемии может быть подобна клинической картине инсульта. Симптомы гипогликемии почти всегда будут надлежащим образом контролироваться немедленным употреблением углеводов (сахар). Искусственные подсластители неэффективны.
Из опыта применения других производных сульфонилмочевины известно, что, несмотря на начальную эффективность мероприятий по устранению гипогликемии, она может возникнуть вновь.
Тяжелая или продолжительная гликемия, которая только временно контролируется обычными количествами сахара, требует немедленного лечения, иногда — госпитализации.
Факторы, которые могут обусловливать развитие гипогликемии:
- нежелание или (чаще у больных пожилого возраста) неспособность больного сотрудничать с врачом;
- недостаточное питание, нерегулярный прием пищи, голодание;
- нарушение диеты;
- дисбаланс между физическими нагрузками и приемом углеводов;
- употребление алкоголя, особенно при отсутствии приема пищи;
- нарушение функции почек;
- тяжелые нарушения функции печени;
- передозировка глимепирида;
- некомпенсированные нарушения эндокринной системы, влияющие на метаболизм углеводов или контррегулирующие гипогликемию (например определенные нарушения функции щитовидной железы, аденогипофиза или коры надпочечников);
- одновременный прием других лекарственных средств (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лечение Глимепирид-Тева требует регулярного контроля уровня глюкозы в крови и моче. Кроме того, рекомендуется определение содержания гликозилированного гемоглобина в крови.
Во время лечения необходимо регулярно контролировать показатели функции печени и гематологические показатели (особенно количество лейкоцитов и тромбоцитов).
В стрессовых ситуациях (например аварии, незапланированные хирургические вмешательства, инфекции с лихорадкой) может быть показан временный перевод пациента на инсулин.
Нет опыта применения Глимепирид-Тева у пациентов с тяжелым поражением печени или пациентов, находящихся на диализе. Пациентам с тяжелым поражением почек или печени показан перевод на инсулин.
Применение препаратов сульфонилмочевины у пациентов с недостаточностью фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может привести к гемолитической анемии. Поскольку глимепирид относится к классу производных сульфонилмочевины, следует с осторожностью применять у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и рассматривать возможность перехода на альтернативную терапию препаратами, которые не являются производными сульфонилмочевины.
Больным с наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять Глимепирид-Тева, поскольку препарат содержит лактозу.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Риск, связанный с диабетом. Нарушение нормального уровня глюкозы крови в период беременности с высокой вероятностью приводит к врожденным порокам и перинатальной летальности. В связи с этим во избежание тератогенных явлений следует внимательно наблюдать за уровнем глюкозы в крови в период беременности. При таких обстоятельствах необходимо назначение инсулина. Пациенткам, планирующим беременность, необходимо проинформировать об этом врача.
Риск, связанный с глимепиридом. Нет достаточных данных относительно применения глимепирида в период беременности. Исследования на животных показывают репродуктивную токсичность, которая, вероятно, обусловлена фармакологическим действием (гипогликемия) глимепирида.
Таким образом, препарат не следует применять в период беременности.
В случаях заблаговременного планирования беременности или выявления беременности во время лечения глимепиридом следует как можно быстрее перейти на терапию инсулином.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли глимепирид в грудное молоко. Поскольку другие препараты, производные сульфонилмочевины, экскретируются в грудное молоко и существует риск развития гипогликемии у новорожденных, не рекомендуется применять препарат в период кормления грудью.
Дети. Не использовать препарат для лечения детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Способность пациента к концентрации и быстрой реакции может ухудшаться в результате гипо- или гипергликемии, или вследствие нарушения зрения. Это может вызвать риск в ситуациях, когда эти качества особенно важны (например управление автомобилем или механизмами).
Пациентам следует рекомендовать принимать меры для предотвращения возникновения гипогликемии во время управления автомобилем. Это особенно касается тех лиц, которые плохо или совсем не могут распознавать у себя симптомы — предвестники гипогликемии, и тех, у кого приступы гипогликемии отмечают часто. Необходимо серьезно взвесить, стоит ли при таких обстоятельствах садиться за руль или работать с механизмами.
Взаимодействия
если препарат принимать одновременно с некоторыми другими лекарственными средствами, может возникать нежелательное увеличение или уменьшение выраженности гипогликемического действия препарата Глимепирид-Тева. Поэтому другие лекарственные средства следует применять только по назначению врача.
Глимепирид-Тева метаболизируется цитохромом P450 2C9 (CYP 2C9). Известно, что на метаболизм влияет сопутствующее введение индукторов (например рифампицина) или ингибиторов CYP 2C9 (например флуконазола).
Результаты исследования in vivo показали, что AUC глимепирида вдвое повышается при одновременном применении флуконазола (ингибитора CYP 2C9).
Гипогликемия как результат усиления гипогликемического действия может возникать, если препарат принимать одновременно с такими препаратами: фенилбутазон, азапрозазон и оксифенбутазон, инсулин и пероральные противодиабетические средства, метформин, салицилаты и n-аминосалицилова кислота, анаболические стероиды и мужские половые гормоны, хлорамфеникол, непрямые антикоагулянты, фенфлурамин, фибраты, ингибиторы АПФ, флуоксетин, аллопуринол, симпатолитики, цикло-, тро- и ифосфамиды, сульфинпиразон, некоторые производные сульфонамида длительного действия, тетрациклин, кларитромицин, ингибиторы МАО, хинолиновые антибиотики, пробенецид, миконазол, пентоксифиллин (высокие дозы парентерально), тритохалин, флуконазол.
Гипогликемическое действие Глимепирид-Тева может уменьшаться, что приводит к ухудшению контроля гликемии, если препарат принимать одновременно с лекарственными средствами, которые содержат следующие активные ингредиенты: эстрогены и гестагены, салуретики, тиазидные диуретики, средства для стимуляции щитовидной железы, ГКС, фенотиазиновые производные, хлорпромазин, эпинефрин и симпатомиметики, никотиновая кислота (высокие дозы) и производные никотиновой кислоты, слабительные средства (длительное применение), фенитоин, диазоксид, глюкагон, барбитураты и рифампицин, ацетазоламид.
Антагонисты H2-рецепторов, блокаторы β-адренорецепторов, клонидин и резерпин могут приводить к потенцированию или снижению гипогликемического эффекта.
Под влиянием симпатолитических лекарственных средств, таких как блокаторы β-адренорецепторов, клонидин и резерпин, признаки адренергической контррегуляции при гипогликемии могут быть снижены или отсутствуют.
Употребление алкоголя может усиливать или снижать гипогликемическое воздействие Глимепирид-Тева непредсказуемым образом.
Препарат может усиливать или уменьшать выраженность действия производных кумарина.
Передозировка
возможно развитие гипогликемии, которая длится 12–72 ч и может возникать снова после начального улучшения. Симптомы могут сохраняться примерно в течение суток после применения Глимепирид-Тева. В общем рекомендуется госпитализация с целью наблюдения врача. Могут возникать тошнота, рвота и боль в эпигастральной области. Обычно гипогликемия может сопровождаться неврологическими симптомами, такими как повышение двигательной активности, тремор, беспокойство, нарушения зрения, нарушение координации, сонливость, кома и судороги.
Лечение заключается главным образом в предотвращении абсорбции путем вызывания рвоты с последующим употреблением воды или лимонада с активированным углем (адсорбент) и натрия сульфатом (слабительное средство). Если препарат был принят в высокой дозе, показано промывание желудка с последующим применением активированного угля и натрия сульфата. В случае тяжелой передозировки показана госпитализация в отделение интенсивной терапии. Как можно скорее следует начать введение глюкозы. В случае необходимости применять болюсную в/в инъекцию 50 мл 50% глюкозы, далее 10% р-р глюкозы с тщательным контролем уровня глюкозы в крови. Дальнейшее лечение — симптоматическое.
Глюкозу следует вводить очень осторожно, одновременно контролируя уровень глюкозы в крови, поскольку существует риск возникновения опасной гипергликемии.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.