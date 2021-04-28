Доксициклин-Тева (Doxycycline-Teva) (255290) - инструкция по применению ATC-классификация
Доксициклин-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Доксициклин оказывает бактериостатическое действие; его антимикробный эффект реализуется путем угнетения синтеза белков. Препарат эффективен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий и других микроорганизмов.
Доксициклин применяют для лечения при инфекциях, вызванных такими микроорганизмами: Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Salmonella typhi, Klebsiella, Morganella morganii, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Legionella pneumophila. Особая активность отмечена в отношении следующих микроорганизмов: Brucella, Pasteurella, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia, Neisseria gonorrhoeae, Treponema, Spirocheta, Vibrio cholerae, Corynebacterium acnae.
Фармакокинетика. Доксициклин практически полностью абсорбируется после перорального применения. Исследования показывают, что абсорбция доксициклина отличается от других тетрациклинов. Одновременный прием пищи существенно не влияет на всасывание препарата, однако молочные продукты существенно снижают его абсорбцию из-за содержания кальция в составе и образования труднорастворимых хелатных комплексов.
После приема дозы 200 мг Cmax доксициклина в плазме крови здоровых взрослых добровольцев составляла в среднем 2,6 мкг/мл через 2 ч и снижалась до 1,45 мкг/мл через 24 ч. T½ составляет 15–22 ч и существенно не зависит от нарушения функции почек.
Тетрациклины легко всасываются и на 85–96% связываются с белками плазмы крови. Они хорошо распределяются в тканях и жидкостях организма, накапливаются в высоких концентрациях в желчи и слюне, а также в плевральной, асцитической и синовиальной жидкостях. Терапевтические концентрации поддерживаются в легких, яичниках, предстательной железе, семенниках и печени. Препарат также аккумулируется в костях и зубах. Доксициклин проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Незначительное количество препарата проникает в СМЖ, однако это не имеет важного клинического значения. Доксициклин метаболизируется в печени и частично реабсорбируется в кишечнике. В отличие от других тетрациклинов, доксициклин в основном (до 70%) выводится с калом, частично — с мочой.
Показания Доксициклин-Тева
Доксициклин-Тева применяют для лечения при различных инфекциях, вызванных чувствительными штаммами грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также некоторыми другими микроорганизмами.
Инфекции органов дыхания: пневмония и другие заболевания нижних дыхательных путей, вызванные чувствительными штаммами Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae. Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae. Лечение при хроническом бронхите, синусите.
Инфекции мочевыводящих путей: инфекции, вызванные чувствительными штаммами вида Klebsiella, Enterobacter, а также бактериями Escherichia coli, Streptococcus faecalis.
Болезни, передающиеся половым путем: инфекции, вызванные Chlamydia trachomatis, включая неосложненные уретральные и эндоцервикальные инфекции и инфекции прямой кишки. Негонококковый уретрит, вызванный Ureaplasma urealyticum (T-mycoplasma). Мягкий шанкр, паховая гранулема, венерическая гранулема. Доксициклин является альтернативным препаратом для лечения при гонорее и сифилисе.
Инфекции кожи: акне при необходимости применения антибиотикотерапии.
Поскольку доксициклин относится к группе тетрациклиновых антибиотиков, его можно применять при инфекциях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тетрациклинам, а именно:
офтальмологические инфекции: инфекции, вызванные чувствительными бактериями gonococci, staphylococci и Haemophilus influenza. Инфекция, которая вызывает трахому, не всегда элиминируется, что подтверждается при проведении иммунофлуоресцентного анализа. Для лечения при паратрахоме доксициклин можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами.
Рикетсийные инфекции: пятнистая лихорадка скалистых гор, группа сыпных тифов, лихорадка Ку, эндокардит, вызванный Coxiella, клещевая лихорадка.
Другие инфекции: орнитоз, бруцеллез (при применении в комбинации со стрептомицином), холера, бубонная чума, эпидемический возвратный тиф; клещевая возвратная лихорадка; туляремия, мелиоидоз, тропическая малярия, резистентная к хлорохину, и острый кишечный амебиаз (при применении в комбинации с амебицидом).
Доксициклин является альтернативным препаратом для лечения при лептоспирозе, газовой гангрене и столбняке.
Доксициклин показан для профилактики следующих состояний: японская речная лихорадка, диарея путешественника (вызванная энтеротоксигенными Esherihia coli), лептоспироз, малярия. Профилактику малярии следует проводить в соответствии с действующей практикой из-за возможности развития резистентности.
Применение Доксициклин-Тева
препарат принимать во время еды, запивая большим количеством жидкости (не молока или молочных продуктов), в вертикальном положении. Не рекомендуется ложиться сразу после приема препарата.
Взрослые. Обычная доза доксициклина у взрослых для лечения при острых инфекциях составляет 200 мг в 1-й день лечения (за один прием или по 100 мг каждые 12 ч) и 100 мг/сут в последующие дни. При тяжелых инфекциях следует применять препарат в дозе 200 мг/сут в течение всего периода лечения.
Превышение рекомендуемой дозы может привести к повышению частоты развития побочных реакций. Терапию следует продолжать в течение 24–48 ч после исчезновения симптомов заболевания и лихорадки.
При стрептококковых инфекционных заболеваниях применение препарата следует продолжать в течение 10 дней для предупреждения развития ревматической лихорадки или гломерулонефрита.
Дети. Детям в возрасте старше 12 лет с массой тела до 45 кг рекомендуемая доза составляет 4,4 мг/кг массы тела (в 1-й день лечения рекомендованную дозу применять в один или два приема), в последующие дни доза составляет 2,2 мг/кг массы тела (в один или два приема); при более тяжелых инфекционных заболеваниях можно назначить до 4,4 мг/кг.
Детям с массой тела >45 кг назначают обычную дозу для взрослых.
Применение препарата для лечения при отдельных инфекциях
Акне: рекомендуемая доза составляет 50 мг/сут вместе с едой (в том числе с жидкостью) в течение 6–12 нед.
Болезни, передающиеся половым путем: для лечения при таких заболеваниях, как неосложненные гонококковые инфекции (исключение — аноректальные инфекции у мужчин), неосложненные уретральные и эндоцервикальные инфекции и инфекции прямой кишки, вызванные Chlamydia trachomatis, негонококковый уретрит, вызванный Ureaplasma urealyticum, рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней.
Для лечения при остром эпидидимоорхите, вызванном Chlamydia trachomatis или Neisseria gonorrhea, препарат следует применять по 100 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней.
Для лечения при первичном и вторичном сифилисе рекомендуемая доза для пациентов без подтвержденной беременности и с аллергией на пенициллины составляет 200 мг перорально 2 раза в сутки в течение 2 нед (как альтернатива терапии пенициллинами).
Эпидемический возвратный тиф, клещевой возвратный тиф: рекомендуемая доза составляет 100–200 мг однократно в зависимости от степени тяжести заболевания.
Тропическая малярия, резистентная к хлорохину: рекомендуемая доза составляет 200 мг/сут в течение не менее 7 дней в связи с потенциально тяжелым течением инфекционного заболевания.
В качестве дополнительной терапии к доксициклину всегда следует применять быстродействующий шизонтицид (например хинин), доза которого различна в зависимости от случая, в связи с потенциально тяжелым течением инфекционного заболевания.
Профилактика малярии: рекомендуемая доза взрослым составляет 100 мг/сут. Детям в возрасте старше 12 лет рекомендуемая доза составляет от 2 мг/кг/сут до общей дозы, составляющей 100 мг/сут. Профилактику можно начать за 1–2 дня до путешествия в регион с малярией. Профилактическое применение препарата следует продолжать каждый день во время пребывания в регионе с малярией и в течение 4 нед после того, как был покинут регион с малярией. Также следует учитывать действующие стандарты лечения при малярии.
Профилактика японской речной лихорадки: рекомендуемая доза составляет 200 мг однократно.
Профилактика диареи путешественника у взрослых: рекомендуемая доза препарата составляет 200 мг в 1-й день путешествия (применяется в единой дозе 200 или по 100 мг каждые 12 ч) и по 100 мг/сут — в течение следующих дней путешествия. Информация о применении препарата дольше 21 дня с целью профилактики отсутствует.
Профилактика лептоспироза: рекомендуемая доза составляет 200 мг 1 раз в неделю в течение всего времени пребывания в регионе с лептоспирозом и 200 мг — в конце путешествия. Информация о применении препарата дольше 21 дня с целью профилактики отсутствует.
Применение препарата у пациентов пожилого возраста: препарат можно применять в обычных дозах без специальных предостережений. Нет необходимости в коррекции дозы при нарушении функции почек. Доксициклин может быть препаратом выбора для пациентов пожилого возраста, поскольку его применение менее связано с развитием раздражения и язвами пищевода.
Применение препарата у пациентов с нарушениями функций почек: применение препарата в рекомендованных дозах не приводит к аккумуляции антибиотика у этой категории пациентов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Применение препарата у пациентов с нарушениями функции печени: см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к доксициклину, к какому-либо вспомогательному веществу препарата или к другим тетрациклинам;
- тяжелые нарушения функции печени;
- период беременности и кормления грудью;
- пациентам, имеющим аллергические реакции на сою или арахис, не следует применять этот препарат.
Побочные эффекты
у пациентов, получавших тетрациклин, включая доксициклин, отмечали следующие побочные реакции.
Инфекции и инвазии: суперинфекция, которая может вызвать кандидоз, глоссит, стоматит, энтероколит, псевдомембранозный колит (с увеличением роста Clostridium difficile), острое воспаление наружных половых органов и влагалища у женщин (вульвовагинит), проктит, зуд в анальной зоне (анальный зуд).
Со стороны кроветворной и лимфатической системы: нарушения коагуляции крови, снижение активности протромбина, гемолитическая анемия, лейкопения, лейкоцитоз, тромбоцитопения, анемия, лимфоцитопения, лимфаденопатия, наличие атипичных лимфоцитов и токсической зернистости в гранулоцитах, нейтропения, эозинофилия.
Со стороны иммунной системы: фотосенсибилизация, реакции гиперчувствительности (в том числе анафилактический шок, анафилаксия, ангионевротический отек, диспноэ, сывороточная болезнь, периферические отеки, тахикардия, крапивница), анафилактоидные реакции, анафилактоидная пурпура, псевдоанафилактическая реакция, генерализованная экзантема, эритема, зуд, полиморфная экссудативная эритема, обратимый локальный отек кожи, слизистой оболочки или суставов (ангиоэдема), БА, локальная экзантема гениталий и других зон, злокачественная экссудативная эритема, отек лица, отек языка, отек гортани с сужением дыхательных путей, тахикардия, артериальная гипотензия, которая может прогрессировать до шока, тяжелые кожные реакции с общими реакциями (такие как эксфолиативный дерматит и синдром Лайелла), перикардит, обострение течения системной красной волчанки. Могут возникать аллергические реакции на протеины сои.
Психические нарушения: страх, беспокойство, возбуждение, судороги (сообщали о случае эпилептического приступа после перорального приема доксициклина).
Со стороны нервной системы: головная боль, парестезии, злокачественная внутричерепная гипертензия (Pseudotumor cerebri), исчезающая после прекращения лечения и характеризующаяся головной болью, тошнотой, рвотой, возможными нарушениями зрения (расплывчатое зрение, скотома, диплопия, временная потеря зрения) вследствие отека зрительного нерва, приливы, обратимая частичная потеря обонятельной и вкусовой чувствительности, длительная потеря зрения. О выпячивании родничка у новорожденных и доброкачественной внутричерепной гипертензии у детей и взрослых сообщали при применении тетрациклинов в полных терапевтических дозах.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: звон в ушах, шум в ушах, вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, диарея, диспепсия, изжога, боль в животе, изменение цвета зубной эмали, рвота, дисфагия, эзофагит, панкреатит, ворсинчатый язык, почернение языка, гипоплазия эмали, вздутие живота, метеоризм, стеаторея, стоматит, фарингит, дисфония, затруднение глотания, псевдомембранозный энтероколит, анорексия, необратимое изменение цвета зубов и повреждение эмали. При неправильном глотании таблетки доксициклина моногидрата (например в положении лежа) могут возникнуть язвы пищевода, поскольку таблетки прилипают к слизистой оболочке пищевода и путем гидролиза могут быть локально высвобождены мощные кислоты. Общие симптомы эзофагита и язв пищевода включают одинофагию, боль в груди и дисфагию.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит, желтуха, печеночная недостаточность, гепатотоксичность с временным повышением значений показателей функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: эксфолиативный дерматит, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, сыпь, включая макулопапулезные и эритематозные высыпания, фотосенсибилизация кожи (покраснение, отек, формирование пузырей и обесцвечивание кожи), фотоонихолизис, аллергическая реакция может захватить ногти (отслоение и обесцвечивание ногтей), синдром медикаментозной гиперчувствительности с эозинофилией и системными симптомами (DRESS).
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной тканей: миалгия, артралгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: гематурия, интерстициальный нефрит, ОПН, анурия, повышение уровня мочевины в крови. Метаболизированные тетрациклины вызывали синдром, подобный синдрому Фанкони, включая альбуминурию, аминоацидурию, гипофосфатемию, гипокалиемию и ацидоз в канальцах почек.
Тетрациклины могут вызывать нефротоксичность или ухудшать предыдущее поражение почек (характеризующееся повышением уровней креатинина и мочевины в плазме крови).
Другие нарушения: при применении тетрациклинов в течение длительного времени отмечали микроскопическую окраску ткани щитовидной железы в коричнево-черный цвет. При этом не выявлено никакой патологии щитовидной железы.
Особые указания
фоточувствительность. Случаи фоточувствительности с клиническими проявлениями выраженной реакции солнечного ожога могут возникнуть у пациентов, применяющих препараты тетрациклинового ряда, после пребывания под прямым солнечным облучением или ультрафиолетовым излучением. Пациенты с вероятностью пребывания под прямым солнечным или ультрафиолетовым излучением должны быть проинформированы по поводу развития указанных реакций при применении препаратов тетрациклинового ряда с рекомендацией прекратить лечение при первых признаках эритемы.
Пациенты с нарушениями функции печени. Доксициклин следует применять с осторожностью пациентам с нарушениями функции печени, а также тем, кто одновременно применяет потенциально гепатотоксические препараты. О нарушении показателей функции печени, возникавших во время как перорального, так и парентерального применения тетрациклинов, включая доксициклин, сообщали редко. В случае длительного применения и при нарушении функции печени следует контролировать уровень доксициклина в плазме крови и при необходимости проводить коррекцию дозы.
Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нормальной функцией почек экскреция доксициклина почками составляет около 40% за 72 ч. Этот показатель может снижаться до 1–5% за 72 ч у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина <10 мл/мин). Результаты исследования свидетельствуют о том, что не существует значимой разницы в T½ доксициклина из плазмы крови у пациентов с нормальной функцией почек и при почечной недостаточности тяжелой степени. Гемодиализ не влияет на T½ доксициклина из плазмы крови.
Антианаболитическое действие тетрациклинов может повышать уровень мочевины крови. Исследования показали, что такой антианаболитический эффект не возникает при применении доксициклина у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени.
Тетрациклины могут вызвать нефротоксичность или ухудшить имеющееся поражение почек (для которого характерно повышение уровней креатинина и мочевины в плазме крови).
Увеличение роста микрофлоры. Применение антибиотиков в некоторых случаях может приводить к увеличению роста нечувствительных микроорганизмов, в том числе Candida.
Из-за повышения резистентности многих штаммов групп микроорганизмов после выделения возбудителя необходимо проверить его чувствительность к препарату. В случае развития суперинфекции, вызванной резистентными микроорганизмами, антибиотик следует отменить и назначить соответствующую терапию.
Случаи развития псевдомембранозного колита регистрировали при применении почти всех классов антибактериальных препаратов, в том числе доксициклина. Сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита у пациентов, получавших антибактериальные препараты, включая доксициклин. Тяжесть заболевания варьировалась от легкой до жизнеугрожающей степени. Важно рассмотреть возможность наличия этого диагноза у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии.
При применении антибактериальных препаратов, включая доксициклин, сообщали о развитии диареи, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести от легкой до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов влияет на нормальную флору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.
C. difficile производит токсины А и В, что, в свою очередь, обусловливат развитие CDAD.
Штаммы C. difficile, продуцирующие токсины, могут повышать заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции резистентны к антибактериальной терапии и могут потребовать колэктомии. Важно рассмотреть возможность наличия этого диагноза у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщалось после 2 мес со времени завершения антибактериальной терапии.
Доксициклин может вызвать изменение цвета зубов и гипоплазию эмали.
Эзофагит. Сообщалось о развитии эзофагита и язв пищевода при применении тетрациклинов, включая доксициклин, в форме таблеток и капсул. Большинство пациентов с такими жалобами применяли препарат сразу перед сном или с недостаточным количеством жидкости.
Порфирия. Редко сообщалось о развитии порфирии у пациентов, применявших тетрациклины.
Венерические заболевания. Во время лечения при венерических заболеваниях при подозрении на сопутствующее заболевание сифилисом необходимо проводить соответствующую диагностику, включая микроскопическое исследование в темном поле. В таких случаях серологические исследования следует проводить ежемесячно в течение не менее 4 мес.
У некоторых пациентов с инфекциями, вызванными спирохетами, вскоре после начала лечения доксициклином может возникнуть реакция Яриша — Герксгеймера. В этом случае пациентам необходимо объяснить, что эта реакция является следствием антибактериальной терапии при инфекциях, вызванных спирохетами, и обычно проходит самостоятельно.
Инфекции, вызванные β-гемолитическим стрептококком. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, лечение следует проводить не менее 10 дней.
Миастения gravis. Из-за возможности слабой нейромышечной блокады препарат следует применять с осторожностью у пациентов с миастенией gravis.
Системная красная волчанка. Применение тетрациклинов может привести к обострению течения системной красной волчанки.
Метоксифлуран. Применять метоксифлуран вместе с тетрациклинами следует с осторожностью.
Доброкачественная внутричерепная гипертензия. О выпячивании родничка у новорожденных и доброкачественной внутричерепной гипертензии у подростков и взрослых сообщалось при применении препарата в полных терапевтических дозах. Клинические проявления указанных расстройств быстро исчезали после отмены доксициклина.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности. Доксициклин проникает через плацентарный барьер. Риски, связанные с применением тетрациклинов в период беременности, в основном обусловлены их влиянием на зубную эмаль и развитие костей скелета.
Применение тетрациклинов в период развития зубов (в период беременности) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также возможна при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазия эмали.
Тетрациклины проникают в грудное молоко, поэтому применение препарата противопоказано в период кормления грудью.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Как и другие тетрациклины, доксициклин формирует стабильные кальциевые комплексы в любой ткани, которая формирует кости. Снижение уровня роста малоберцовой кости отмечали у недоношенных детей, получавших тетрациклин внутрь в дозе 25 мг/кг каждые 6 ч. Эта побочная реакция является обратимой при отмене препарата.
Применение тетрациклинов в период развития зубов (у детей в возрасте до 12 лет) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также возможна при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние доксициклина на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не изучали. При возникновении таких нежелательных реакций, как артериальная гипотензия, звон в ушах, нечеткость зрения, скотома, диплопия или долговременная потеря зрения, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
абсорбция доксициклина в ЖКТ может быть снижена при одновременном применении антацидов, содержащих алюминий, кальций, магний, или других препаратов и продуктов, содержащих эти катионы (например молока, молочных продуктов и фруктовых соков, содержащих кальций), при пероральном применении цинка, препаратов солей железа или висмута, активированного угля или колестирамина. Применение доксициклина вместе с такими препаратами должно быть максимально распределено во времени.
Бактериостатические препараты могут влиять на бактерицидное действие пенициллина, поэтому рекомендуется избегать одновременного применения доксициклина с пенициллином.
Были сообщения о продлении протромбинового времени у пациентов, принимавших антикоагулянты (например варфарин, фенпрокумон) и доксициклин. Тетрациклины снижают активность протромбина в плазме крови, поэтому при таком комбинированном применении следует постоянно контролировать параметры свертывания крови и при необходимости снижать дозы антикоагулянтов.
Рифампицин, индуцируя вещества класса барбитуратов, а также препараты с противосудорожным действием, такие как карбамазепин, дифенилгидантоин и примидон, может ускорить метаболизм доксициклина в печени путем индукции ферментов печени, в результате чего достижение терапевтически эффективных концентраций доксициклина в крови во время приема в стандартной дозе будет невозможным.
Алкоголь может снижать T½ доксициклина.
Препарат может усиливать гипогликемический эффект производных сульфонилмочевины. При таком комбинированном применении следует постоянно контролировать уровень глюкозы в крови и при необходимости снижать дозы этих препаратов.
Доксициклин может повышать концентрацию циклоспорина А в плазме крови, увеличивая его токсический эффект. В случае сочетанного применения этих препаратов необходим тщательный контроль.
Одновременное применение с метотрексатом может приводить к повышению токсичности последнего.
Следует избегать одновременного применения доксициклина с β-лактамными антибиотиками (пенициллинами, цефалоспоринами), поскольку это может привести к снижению их антибактериальной эффективности.
Сочетанное применение метоксифлурана или других потенциально нефротоксических средств и доксициклина может вызвать потенциально летальные побочные реакции нефротоксичности.
При лечении акне изотретиноином необходимо выдержать перерыв после терапии доксициклином, поскольку оба препарата в некоторых случаях могут приводить к обратимому повышению внутричерепного давления.
Сочетанное применение теофиллина и доксициклина повышает риск возникновения побочных эффектов со стороны ЖКТ.
Доксициклин может привести как к повышению, так и к снижению уровня лития в плазме крови при одновременном применении с препаратами лития.
В редких случаях может быть снижена эффективность действия пероральных гормональных контрацептивов. Сообщалось о нескольких случаях беременности и прорывного кровотечения при одновременном применении доксициклина и пероральных контрацептивов. Поэтому рекомендуется пользоваться негормональными противозачаточными средствами.
Взаимодействие с проведением лабораторных исследований: применение тетрациклинов может привести к получению неточных результатов лабораторных анализов при определении уровня глюкозы, белка, уробилиногена и катехоламинов в моче.
Тетрациклин может подавлять распад алкалоидов спорыньи в печени (возможны индивидуальные случаи эрготизма).
Поскольку доксициклин содержит магний, он может усилить эффекты тубокурарина, сукцинилхолина и других миорелаксантов.
Передозировка
острую передозировку антибиотиков отмечают редко. Передозировка может проявляться поражением паренхимы почек, развитием панкреатита.
При передозировке следует прекратить применение препарата, провести промывание желудка и поддерживающую терапию.
В случае передозировки доксициклина, принятого перорально, возможно применение антацидов, солей магния или кальция для связывания неабсорбированной части препарата, поскольку тетрациклин может образовывать с этими веществами хелатные комплексы, которые не абсорбируются. Диализ почти не влияет на T½ из плазмы крови, поэтому он малоэффективен при передозировке.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.