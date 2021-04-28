фоточувствительность. Случаи фоточувствительности с клиническими проявлениями выраженной реакции солнечного ожога могут возникнуть у пациентов, применяющих препараты тетрациклинового ряда, после пребывания под прямым солнечным облучением или ультрафиолетовым излучением. Пациенты с вероятностью пребывания под прямым солнечным или ультрафиолетовым излучением должны быть проинформированы по поводу развития указанных реакций при применении препаратов тетрациклинового ряда с рекомендацией прекратить лечение при первых признаках эритемы.

Пациенты с нарушениями функции печени. Доксициклин следует применять с осторожностью пациентам с нарушениями функции печени, а также тем, кто одновременно применяет потенциально гепатотоксические препараты. О нарушении показателей функции печени, возникавших во время как перорального, так и парентерального применения тетрациклинов, включая доксициклин, сообщали редко. В случае длительного применения и при нарушении функции печени следует контролировать уровень доксициклина в плазме крови и при необходимости проводить коррекцию дозы.

Пациенты с нарушениями функции почек. У пациентов с нормальной функцией почек экскреция доксициклина почками составляет около 40% за 72 ч. Этот показатель может снижаться до 1–5% за 72 ч у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени (клиренс креатинина <10 мл/мин). Результаты исследования свидетельствуют о том, что не существует значимой разницы в T ½ доксициклина из плазмы крови у пациентов с нормальной функцией почек и при почечной недостаточности тяжелой степени. Гемодиализ не влияет на T ½ доксициклина из плазмы крови.

Антианаболитическое действие тетрациклинов может повышать уровень мочевины крови. Исследования показали, что такой антианаболитический эффект не возникает при применении доксициклина у пациентов с почечной недостаточностью тяжелой степени.

Тетрациклины могут вызвать нефротоксичность или ухудшить имеющееся поражение почек (для которого характерно повышение уровней креатинина и мочевины в плазме крови).

Увеличение роста микрофлоры. Применение антибиотиков в некоторых случаях может приводить к увеличению роста нечувствительных микроорганизмов, в том числе Candida.

Из-за повышения резистентности многих штаммов групп микроорганизмов после выделения возбудителя необходимо проверить его чувствительность к препарату. В случае развития суперинфекции, вызванной резистентными микроорганизмами, антибиотик следует отменить и назначить соответствующую терапию.

Случаи развития псевдомембранозного колита регистрировали при применении почти всех классов антибактериальных препаратов, в том числе доксициклина. Сообщалось о возникновении псевдомембранозного колита у пациентов, получавших антибактериальные препараты, включая доксициклин. Тяжесть заболевания варьировалась от легкой до жизнеугрожающей степени. Важно рассмотреть возможность наличия этого диагноза у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии.

При применении антибактериальных препаратов, включая доксициклин, сообщали о развитии диареи, ассоциированной с Clostridium difficile (CDAD), со степенью тяжести от легкой до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов влияет на нормальную флору кишечника и приводит к повышенному росту C. difficile.

C. difficile производит токсины А и В, что, в свою очередь, обусловливат развитие CDAD.

Штаммы C. difficile, продуцирующие токсины, могут повышать заболеваемость и летальность, поскольку такие инфекции резистентны к антибактериальной терапии и могут потребовать колэктомии. Важно рассмотреть возможность наличия этого диагноза у пациентов с диареей, которая является следствием антибактериальной терапии. Необходим тщательный анализ анамнеза, поскольку о развитии CDAD сообщалось после 2 мес со времени завершения антибактериальной терапии.

Доксициклин может вызвать изменение цвета зубов и гипоплазию эмали.

Эзофагит. Сообщалось о развитии эзофагита и язв пищевода при применении тетрациклинов, включая доксициклин, в форме таблеток и капсул. Большинство пациентов с такими жалобами применяли препарат сразу перед сном или с недостаточным количеством жидкости.

Порфирия. Редко сообщалось о развитии порфирии у пациентов, применявших тетрациклины.

Венерические заболевания. Во время лечения при венерических заболеваниях при подозрении на сопутствующее заболевание сифилисом необходимо проводить соответствующую диагностику, включая микроскопическое исследование в темном поле. В таких случаях серологические исследования следует проводить ежемесячно в течение не менее 4 мес.

У некоторых пациентов с инфекциями, вызванными спирохетами, вскоре после начала лечения доксициклином может возникнуть реакция Яриша — Герксгеймера. В этом случае пациентам необходимо объяснить, что эта реакция является следствием антибактериальной терапии при инфекциях, вызванных спирохетами, и обычно проходит самостоятельно.

Инфекции, вызванные β-гемолитическим стрептококком. При инфекциях, вызванных β-гемолитическими стрептококками группы А, лечение следует проводить не менее 10 дней.

Миастения gravis. Из-за возможности слабой нейромышечной блокады препарат следует применять с осторожностью у пациентов с миастенией gravis.

Системная красная волчанка. Применение тетрациклинов может привести к обострению течения системной красной волчанки.

Метоксифлуран. Применять метоксифлуран вместе с тетрациклинами следует с осторожностью.

Доброкачественная внутричерепная гипертензия. О выпячивании родничка у новорожденных и доброкачественной внутричерепной гипертензии у подростков и взрослых сообщалось при применении препарата в полных терапевтических дозах. Клинические проявления указанных расстройств быстро исчезали после отмены доксициклина.

Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности. Доксициклин проникает через плацентарный барьер. Риски, связанные с применением тетрациклинов в период беременности, в основном обусловлены их влиянием на зубную эмаль и развитие костей скелета.

Применение тетрациклинов в период развития зубов (в период беременности) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также возможна при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазия эмали.

Тетрациклины проникают в грудное молоко, поэтому применение препарата противопоказано в период кормления грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Как и другие тетрациклины, доксициклин формирует стабильные кальциевые комплексы в любой ткани, которая формирует кости. Снижение уровня роста малоберцовой кости отмечали у недоношенных детей, получавших тетрациклин внутрь в дозе 25 мг/кг каждые 6 ч. Эта побочная реакция является обратимой при отмене препарата.

Применение тетрациклинов в период развития зубов (у детей в возрасте до 12 лет) может вызвать постоянное изменение цвета зубов (желтый-коричневый-серый). Такая побочная реакция отмечается чаще при длительном применении, но также возможна при повторных коротких курсах лечения. Также были сообщения о гипоплазии эмали.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияние доксициклина на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не изучали. При возникновении таких нежелательных реакций, как артериальная гипотензия, звон в ушах, нечеткость зрения, скотома, диплопия или долговременная потеря зрения, следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.