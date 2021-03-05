Бетайод-Здоровье (Betaiod-Zdorovye) (255242) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетайод-Здоровье инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: повидон-йод;
1 мл препарата содержит повидон-йода 100 мг;
вспомогательные вещества: ноноксинол 9, глицерин, кислота лимонная безводная, натрия гидрофосфат безводный, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Раствор накожный.
Основные физико-химические свойства: раствор темно-коричневого цвета с запахом йода, не содержит взвешенных и осажденных частиц.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Повидон-йод.
Код АТС D08A G02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона (ПВП), который выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод проявляет сильное бактерицидное действие, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов.
Механизм действия: свободный йод оказывает быстрый бактерицидный эффект, а полимер является депо для йода.
При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.
При образовании комплекса с ПВП йод в значительной степени теряет местнораздражающее действие, присущее спиртовым раствором йода, и поэтому хорошо переносится кожей, слизистыми оболочками и пораженными поверхностями.
Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH-) и гидроксильными (ОН-) группами аминокислот, входящих в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожаются при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 секунд. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности.
Активное вещество препарата БЕТАЙОД-Здоровье, раствор накожный, характеризуется широким антимикробным спектром действия, а именно: действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), на грибки (фунгицидный) и споры грибков (спорицидний), а также на некоторые простейшие микроорганизмы (антипротозойный).
Благодаря механизму действия резистентность к препарат,у в том числе вторичная резистентность при длительном применении, не ожидается.
Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.
Фармакокинетика.
Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 суток после последнего применения препарата.
У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не вызывает клинически значимых изменений тиреоидного гормонального статуса.
Абсорбция и почечная экскреция повидона-йода зависит от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35000–50000, то возможна задержка вещества.
Объем распределения соответствует примерно 38% массы тела, время полувыведения после вагинального применения составляет около 2 суток. Нормальный общий уровень йода в плазме крови составляет примерно 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл.
Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом от 15 до 60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме: 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).
Показания
Дезинфекция рук и антисептическая обработка слизистых оболочек, например перед хирургическими операциями, гинекологическими и акушерскими процедурами, катетеризацией мочевого пузыря, биопсией, инъекциями, пункциями, взятием крови, а также как первая помощь при случайном загрязнении кожи инфицированным материалом.
Антисептическая обработка ран и ожогов.
Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или повышенная чувствительность к другим компонентам препарата.
Нарушение функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).
Препарат противопоказан до и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом больным с карциномой щитовидной железы.
Герпетиформный дерматит Дюринга.
Почечная недостаточность.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Комплекс повидон-йод активен в отношении микроорганизмов при рН 2–7. Имея окислительные свойства, повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или моче или глюкозы в моче. При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может снизиться — это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (например сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, на измерение радиоактивного йода) или повидон-йод может вступать в противодействие с йодом , который применяют для терапии щитовидной железы. Препараты, содержащие ртуть, серебро, перекись водорода или тауролидин, могут взаимодействовать с комплексом повидон-йода — в связи с этим их совместное применение не рекомендуется. Препарат может вступать в реакции с белками и ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть компенсирован повышением его дозы. Следует избегать длительного применения, особенно на больших поверхностях, пациентам, получающим препараты лития.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для наружного применения в растворенном и нерастворенном виде. Не следует смешивать препарат с горячей водой. Допустимо лишь кратковременное нагревание до температуры тела.
Дозировка.
Неразведенный раствор препарата БЕТАЙОД-Здоровье применяют для обработки рук и кожи перед хирургической операцией, катетеризацией мочевого пузыря, инъекциями, пункциями и тому подобное.
Растворы можно применять 2–3 раза в сутки.
Гигиеническая дезинфекция рук: 2 раза по 3 мл неразбавленного раствора — каждая доза по 3 мл остается на коже в течение 30 секунд.
Хирургическая дезинфекция рук: 2 раза по 5 мл неразбавленного раствора — каждая доза по 5 мл остается на коже в течение 5 минут.
Для дезинфекции кожи неразведенный раствор после его применения остается до высыхания.
По указанным выше показаниям раствор можно применять после разведения водопроводной водой. При операциях, а также при антисептической обработке ран и ожогов для разведения следует применять 0,9% раствор натрия хлорида или раствор Рингера.
Рекомендуемые разведения
|Показания
|Разведение
|Объём препарата/объём растворителя
|Влажный компресс
|1:5–1:10
|200 мл-100 мл/1 л
|Погружение и сидячие ванны
|1:25
|40 мл/1 л
|Предоперационная ванна
|1:100
|10 мл/1 л
|Гигиеническая ванна
|1:1000
|10 мл/10 л
Спринцевания влагалища
Введение внутриматочной спирали
Орошение промежности
Орошение в урологии
|1:25
|4 мл/100 мл
|Орошение хронических и послеоперационных ран
|1:2–1:20
|50 мл-5 мл/100 мл
Орошение в ортопедии и травматологии
Орошение при операциях в полости рта
|1:10
|10 мл/100 мл
Раствор следует разводить непосредственно перед применением.
Дети
Новорожденным и детям младше 1 года повидон-йод следует применять только по жизненным показаниям. В случае необходимости следует контролировать функцию щитовидной железы.
Побочные реакции
Исследования: изменения уровня электролитов сыворотки крови (гипернатриемия) и осмолярности, метаболический ацидоз.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушения функции почек, острая почечная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с псориазоподобными красными мелкими буллезными образованиями; аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек.
Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз. Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.
В некоторых случаях наблюдался йодоиндуцированный гипертиреоз, возникший в результате длительного применения препарата, в основном у пациентов с заболеванием щитовидной железы.
В отдельных случаях возможны генерализированные острые реакции со снижением артериального давления и/или затрудненным дыханием (анафилактические реакции).
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл во флаконе, укупоренном насадкой и крышкой в коробке; по 100 мл в контейнере, укупоренном насадкой и крышкой в коробке; по 1000 мл во флаконе, укупоренном пробкой-капельницей и крышкой.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.