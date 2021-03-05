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Бетайод-Здоровье (Betaiod-Zdorovye) (255242) - инструкция по применению ATC-классификация

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Бетайод-Здоровье (Betaiod-Zdorovye)
Цена в городе Киев
от 76,77 грн
Без рецепта
1 шт, 100 мг/мл от 76,77 грн 1 шт, 100 мг/мл от 119,28 грн 1 шт, 100 мг/мл от 383,08 грн 1 шт, 100 мг/г от 63,93 грн
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Производитель
Форма выпуска
Раствор накожный
Дозировка
100 мг/мл
Объем
50 мл
ATC-група
D08A G02 Повидон-йод
Регистрационное удостоверение
UA/15025/01/01 от 05.03.2021
Международное название
POVIDONUM (ПОВИДОН)

Бетайод-Здоровье инструкция по применению

Состав

действующее вещество: повидон-йод;

1 мл препарата содержит повидон-йода 100 мг;

вспомогательные вещества: ноноксинол 9, глицерин, кислота лимонная безводная, натрия гидрофосфат безводный, натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор накожный.

Основные физико-химические свойства: раствор темно-коричневого цвета с запахом йода, не содержит взвешенных и осажденных частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Повидон-йод.

Код АТС D08A G02.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Повидон-йод является комплексом йода и полимера поливинилпирролидона (ПВП), который выделяет йод в течение определенного времени после его нанесения на кожу. Элементарный йод проявляет сильное бактерицидное действие, обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов.

Механизм действия: свободный йод оказывает быстрый бактерицидный эффект, а полимер является депо для йода.

При контакте с кожей и слизистыми оболочками из полимера выделяется значительное количество йода.

При образовании комплекса с ПВП йод в значительной степени теряет местнораздражающее действие, присущее спиртовым раствором йода, и поэтому хорошо переносится кожей, слизистыми оболочками и пораженными поверхностями.

Йод реагирует с окислительными сульфидными (SH-) и гидроксильными (ОН-) группами аминокислот, входящих в состав ферментов и структурных белков микроорганизмов, инактивируя или разрушая эти белки. Большинство микроорганизмов уничтожаются при действии in vitro менее чем за минуту, а основное разрушительное действие происходит в первые 15–30 секунд. При этом йод обесцвечивается, в связи с чем изменение насыщенности коричневого цвета является индикатором его эффективности.

Активное вещество препарата БЕТАЙОД-Здоровье, раствор накожный, характеризуется широким антимикробным спектром действия, а именно: действует на грамположительные и грамотрицательные бактерии (бактерицидный), на вирусы (вирулицидный), на грибки (фунгицидный) и споры грибков (спорицидний), а также на некоторые простейшие микроорганизмы (антипротозойный).

Благодаря механизму действия резистентность к препарат,у в том числе вторичная резистентность при длительном применении, не ожидается.

Препарат растворяется в воде и легко смывается водой.

Фармакокинетика.

Длительное нанесение препарата на обширные раневые поверхности или тяжелые ожоги, а также слизистые оболочки может привести к всасыванию значительного количества йода. Как правило, вследствие длительного применения препарата содержание йода в крови быстро повышается. Концентрация возвращается к исходному уровню через 7–14 суток после последнего применения препарата.

У пациентов с нормальной функцией щитовидной железы увеличение запасов йода не вызывает клинически значимых изменений тиреоидного гормонального статуса.

Абсорбция и почечная экскреция повидона-йода зависит от его молекулярной массы, а поскольку она колеблется в пределах 35000–50000, то возможна задержка вещества.

Объем распределения соответствует примерно 38% массы тела, время полувыведения после вагинального применения составляет около 2 суток. Нормальный общий уровень йода в плазме крови составляет примерно 3,8–6 мкг/дл, а уровень неорганического йода — 0,01–0,5 мкг/дл.

Выводится препарат из организма преимущественно почками с клиренсом от 15 до 60 мл/мин в зависимости от уровня йода в плазме крови и клиренса креатинина (в норме: 100–300 мкг йода на 1 г креатинина).

Показания

Дезинфекция рук и антисептическая обработка слизистых оболочек, например перед хирургическими операциями, гинекологическими и акушерскими процедурами, катетеризацией мочевого пузыря, биопсией, инъекциями, пункциями, взятием крови, а также как первая помощь при случайном загрязнении кожи инфицированным материалом.

Антисептическая обработка ран и ожогов.

Гигиеническая и хирургическая дезинфекция рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду или подозрение на нее или повышенная чувствительность к другим компонентам препарата.

Нарушение функции щитовидной железы (узловой коллоидный зоб, эндемический зоб и тиреоидит Хашимото).

Препарат противопоказан до и после лечения и сцинтиграфии с радиоактивным йодом больным с карциномой щитовидной железы.

Герпетиформный дерматит Дюринга.

Почечная недостаточность.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Комплекс повидон-йод активен в отношении микроорганизмов при рН 2–7. Имея окислительные свойства, повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или моче или глюкозы в моче. При применении повидон-йода поглощение йода щитовидной железой может снизиться — это может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (например сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, на измерение радиоактивного йода) или повидон-йод может вступать в противодействие с йодом , который применяют для терапии щитовидной железы. Препараты, содержащие ртуть, серебро, перекись водорода или тауролидин, могут взаимодействовать с комплексом повидон-йода — в связи с этим их совместное применение не рекомендуется. Препарат может вступать в реакции с белками и ненасыщенными органическими комплексами, поэтому эффект повидон-йода может быть компенсирован повышением его дозы. Следует избегать длительного применения, особенно на больших поверхностях, пациентам, получающим препараты лития.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для наружного применения в растворенном и нерастворенном виде. Не следует смешивать препарат с горячей водой. Допустимо лишь кратковременное нагревание до температуры тела.

Дозировка.

Неразведенный раствор препарата БЕТАЙОД-Здоровье применяют для обработки рук и кожи перед хирургической операцией, катетеризацией мочевого пузыря, инъекциями, пункциями и тому подобное.

Растворы можно применять 2–3 раза в сутки.

Гигиеническая дезинфекция рук: 2 раза по 3 мл неразбавленного раствора — каждая доза по 3 мл остается на коже в течение 30 секунд.

Хирургическая дезинфекция рук: 2 раза по 5 мл неразбавленного раствора — каждая доза по 5 мл остается на коже в течение 5 минут.

Для дезинфекции кожи неразведенный раствор после его применения остается до высыхания.

По указанным выше показаниям раствор можно применять после разведения водопроводной водой. При операциях, а также при антисептической обработке ран и ожогов для разведения следует применять 0,9% раствор натрия хлорида или раствор Рингера.

Рекомендуемые разведения

ПоказанияРазведениеОбъём препарата/объём растворителя
Влажный компресс1:5–1:10200 мл-100 мл/1 л
Погружение и сидячие ванны1:2540 мл/1 л
Предоперационная ванна1:10010 мл/1 л
Гигиеническая ванна1:100010 мл/10 л

Спринцевания влагалища

Введение внутриматочной спирали

Орошение промежности

Орошение в урологии

1:254 мл/100 мл
Орошение хронических и послеоперационных ран1:2–1:2050 мл-5 мл/100 мл

Орошение в ортопедии и травматологии

Орошение при операциях в полости рта

1:1010 мл/100 мл

Раствор следует разводить непосредственно перед применением.

Дети

Новорожденным и детям младше 1 года повидон-йод следует применять только по жизненным показаниям. В случае необходимости следует контролировать функцию щитовидной железы.

Побочные реакции

Исследования: изменения уровня электролитов сыворотки крови (гипернатриемия) и осмолярности, метаболический ацидоз.

Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушения функции почек, острая почечная недостаточность.

Со стороны кожи и подкожных тканей: местные кожные реакции гиперчувствительности, такие как контактный дерматит с псориазоподобными красными мелкими буллезными образованиями; аллергические реакции, включая зуд, покраснение, сыпь, ангионевротический отек.

Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз. Длительное применение повидон-йода может привести к поглощению большого количества йода.

В некоторых случаях наблюдался йодоиндуцированный гипертиреоз, возникший в результате длительного применения препарата, в основном у пациентов с заболеванием щитовидной железы.

В отдельных случаях возможны генерализированные острые реакции со снижением артериального давления и/или затрудненным дыханием (анафилактические реакции).

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконе, укупоренном насадкой и крышкой в коробке; по 100 мл в контейнере, укупоренном насадкой и крышкой в коробке; по 1000 мл во флаконе, укупоренном пробкой-капельницей и крышкой.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Бетайод-Здоровье
Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1
от 76,77 грн
В наличии в 63 аптеках
Цены в аптеках
Бетайод-Здоровье
Бетайод-Здоровье раствор накожный 100 мг/мл флакон 50 мл, №1
от 76,77 грн
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