препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Первые признаки улучшения состояния обычно возникают через 1 мес после начала лечения.

Если симптомы ухудшаются при использовании лекарственного средства, следует обратиться к врачу.

Перед началом лечения необходимо убедиться, не являются ли наблюдаемые патологические симптомы следствием основного заболевания, которое требует специального лечения.

Перед началом применения препарата Гинкгоба необходимо проконсультироваться с врачом пациентам с повышенной склонностью к кровотечению (геморрагический диатез), пациентам, которые получают сопутствующую терапию антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами, лекарственными средствами для снижения уровня глюкозы в крови, препаратами для снижения АД, пациентам с установленной непереносимостью некоторых сахаров.

При выявлении повышенной чувствительности к компонентам препарата следует прекратить применение лекарственного средства (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Лекарственные средства с экстрактом гинкго могут повышать склонность к кровотечениям. Перед хирургическим вмешательством необходимо сообщить врачу о применении препарата Гинкгоба. В качестве меры предосторожности прием этого лекарственного препарата следует приостановить за 3–4 дня до хирургического вмешательства.

Требуется особая осторожность при одновременном применении препаратов, которые метаболизируются цитохромом P450 3A4. Не рекомендуется сопутствующее применение лекарственных средств с экстрактом гинкго вместе с эфавиренцем (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Не исключено, что препараты с экстрактом гинкго провоцируют судорожные приступы у пациентов с эпилепсией. Причинно-следственная связь этого явления с приемом препарата не установлена.

Сведения о злоупотреблениях препаратами гинкго отсутствуют. Исходя из фармакологических характеристик лекарственного средства, препараты гинкго не имеют потенциала для злоупотребления.

Применение в период беременности или кормления грудью

Период беременности. Экстракт гинкго может снижать способность тромбоцитов к агрегации. Предрасположенность к кровотечению может увеличиваться.

Поскольку данных по безопасности применения экстракта гинкго у беременных недостаточно, применение лекарственного средства в период беременности противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Период кормления грудью. Данных о том, что метаболиты гинкго экстракта попадают в грудное молоко, нет. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев. Применение лекарственного средства в период кормления грудью не рекомендуется ввиду отсутствия достаточных данных.

Фертильность. Специального исследования влияния экстракта гинкго на фертильность человека не проводили. Однако некоторые эффекты наблюдали у самок мышей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводилось. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций. Головокружение может ухудшить способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.