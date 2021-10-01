Гинкгоба (Ginkgoba) (255212) - инструкция по применению ATC-классификация
Гинкгоба инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гинкгоба — препарат растительного происхождения, нормализует обмен веществ в клетках, реологические свойства крови, микроциркуляцию, медиаторные процессы в ЦНС.
Препарат увеличивает кровоток, особенно микроциркуляторный, повышает переносимость гипоксии, особенно в тканях головного мозга, предотвращает агрегацию эритроцитов, тормозит фактор активации тромбоцитов. Проявляет дозозависимое регулирующее влияние на сосудистую систему, стимулирует выработку эндотелийзависимого ослабляющего фактора (оксид азота — NO), расширяет мелкие артерии, повышает тонус вен, тем самым регулирует кровенаполнение сосудов. Уменьшает проницаемость сосудистой стенки (противоотечный эффект — как на уровне головного мозга, так и на периферии). Уменьшает отек сетчатки глаза и повреждения роговицы. Улучшает компенсацию нарушений равновесия. Имеет антитромботическое действие (за счет стабилизации мембран тромбоцитов и эритроцитов, антагонизма к тромбоцитактивирующему фактору). Предотвращает образование свободных радикалов и ПОЛ клеточных мембран. Нормализует высвобождение, повторное поглощение и катаболизм нейромедиаторов (норэпинефрина, допамина, ацетилхолина) и их способность сочетаться с рецепторами. Улучшает память и способность к обучению. Оказывает антигипоксическое действие, улучшает обмен веществ в органах и тканях, способствует накоплению в клетках макроэргов, повышению утилизации кислорода и глюкозы, оказывает нейропротекторное действие.
Фармакокинетика. При приеме внутрь биодоступность гинкголидов А, В и билобалида (биологически активных веществ экстракта гинкго) составляет 80–90%. Cmax достигается через 1–2 ч после приема препарата. T½ составляют примерно 4 ч (гинкголида А, билобалид) и 10 ч (гинкголид В). Гинкголиды А, В и билобалид в организме не распадаются, практически полностью выводятся с мочой, незначительное количество выводится с калом.
Показания Гинкгоба
симптоматическое лечение пациентов пожилого возраста с когнитивными расстройствами, за исключением лиц с подтвержденной деменцией, болезнью Паркинсона, когнитивными расстройствами ятрогенного происхождения или возникшими в результате депрессии или нарушений обмена веществ.
Сочетанное лечение при головокружении вестибулярного происхождения как дополнение к вестибулярной реабилитации.
Симптоматическое лечение при шуме в ушах.
Применение Гинкгоба
для перорального применения. Капсулы глотать целыми во время еды, запивая ½ стакана воды.
Когнитивные расстройства
Дозировка 40 мг
По 1–2 капсуле 3 раза в сутки.
Дозировка 80 мг
По 1 капсуле 2–3 раза в сутки.
Дозировка 120 мг
По 1 капсуле 1–2 раза в сутки утром или утром и вечером.
Продолжительность лечения составляет не менее 8 нед. Средняя продолжительность курса лечения — 3 мес. Через 3 мес терапии следует проконсультироваться с врачом о необходимости дальнейшего применения лекарственного средства.
Нейросенсорные расстройства, такие как головокружение, шум в ушах
Дозировка 40 мг
По 1 капсуле 3 раза в сутки.
Дозировка 80 мг
По 1 капсуле 2 раза в сутки утром и вечером.
Дозировка 120 мг
По 1 капсуле 1 раз в сутки утром.
Продолжительность лечения составляет не более 6–8 нед.
Дети. Достаточного опыта применения препарата у детей нет, поэтому использовать препарат у этой категории пациентов не рекомендуется.
Противопоказания
гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
побочные реакции, связанные с применением лекарственных средств с экстрактом гинкго, классифицированы по системам органов и частоте. Частота определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100–<1/10), нечасто (≥1/1000–<1/100), редко (≥1/10 000–<1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить частоту по имеющимся данным).
Со стороны иммунной системы: часто — реакции гиперчувствительности, одышка; нечасто — крапивница; редко — ангионевротический отек, ;
Со стороны нервной системы: очень часто — головная боль; часто — головокружение, синкопе (в том числе вазовагальные);
Со стороны системы крови и лимфатической системы: частота неизвестна — кровоизлияния (желудочно-кишечные, в глаза, в мозг). Существует повышенная вероятность этих побочных эффектов при сопутствующей терапии антикоагулянтами и НПВП.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сообщали о единичных случаях сердечной аритмии на фоне применения лекарственных средств с экстрактом гинкго.
Со стороны ЖКТ: часто — тошнота, рвота, диарея, диспепсия, расстройства пищеварения, боль в животе;
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — экзема, зуд; нечасто — сыпь; частота неизвестна — эритема, отек, гиперемия, воспаление кожи.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.
Первые признаки улучшения состояния обычно возникают через 1 мес после начала лечения.
Если симптомы ухудшаются при использовании лекарственного средства, следует обратиться к врачу.
Перед началом лечения необходимо убедиться, не являются ли наблюдаемые патологические симптомы следствием основного заболевания, которое требует специального лечения.
Перед началом применения препарата Гинкгоба необходимо проконсультироваться с врачом пациентам с повышенной склонностью к кровотечению (геморрагический диатез), пациентам, которые получают сопутствующую терапию антикоагулянтами и антитромбоцитарными препаратами, лекарственными средствами для снижения уровня глюкозы в крови, препаратами для снижения АД, пациентам с установленной непереносимостью некоторых сахаров.
При выявлении повышенной чувствительности к компонентам препарата следует прекратить применение лекарственного средства (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Лекарственные средства с экстрактом гинкго могут повышать склонность к кровотечениям. Перед хирургическим вмешательством необходимо сообщить врачу о применении препарата Гинкгоба. В качестве меры предосторожности прием этого лекарственного препарата следует приостановить за 3–4 дня до хирургического вмешательства.
Требуется особая осторожность при одновременном применении препаратов, которые метаболизируются цитохромом P450 3A4. Не рекомендуется сопутствующее применение лекарственных средств с экстрактом гинкго вместе с эфавиренцем (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Не исключено, что препараты с экстрактом гинкго провоцируют судорожные приступы у пациентов с эпилепсией. Причинно-следственная связь этого явления с приемом препарата не установлена.
Сведения о злоупотреблениях препаратами гинкго отсутствуют. Исходя из фармакологических характеристик лекарственного средства, препараты гинкго не имеют потенциала для злоупотребления.
Применение в период беременности или кормления грудью
Период беременности. Экстракт гинкго может снижать способность тромбоцитов к агрегации. Предрасположенность к кровотечению может увеличиваться.
Поскольку данных по безопасности применения экстракта гинкго у беременных недостаточно, применение лекарственного средства в период беременности противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Период кормления грудью. Данных о том, что метаболиты гинкго экстракта попадают в грудное молоко, нет. Нельзя исключить риск для новорожденных и младенцев. Применение лекарственного средства в период кормления грудью не рекомендуется ввиду отсутствия достаточных данных.
Фертильность. Специального исследования влияния экстракта гинкго на фертильность человека не проводили. Однако некоторые эффекты наблюдали у самок мышей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Исследований по оценке влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не проводилось. Во время лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций. Головокружение может ухудшить способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
сопутствующее применение препаратов гинкго с антикоагулянтами кумаринового ряда (фенпрокумон и др.) или антитромбоцитарными средствами (клопидогрел, ацетилсалициловая кислота и другие НПВП) может усилить эффект этих лекарственных средств, вследствие чего повышается риск кровотечений. В проведенных исследованиях с варфарином не выявлено какого-либо взаимодействия варфарина и препаратов гинкго, однако рекомендуется обеспечить надлежащий контроль при совместном применении варфарина с лекарственными средствами на основе гинкго в начале и конце лечения, а также в случае изменения дозы или замены лекарственного средства.
Исследование взаимодействия с талинололом указывает на возможную способность экстракта гинкго подавлять активность Р-гликопротеинов в кишечнике, в результате чего может увеличиваться экспозиция лекарственных средств, являющихся субстратами Р-гликопротеинов в кишечнике, например дабигатрана этексилата. Следует с осторожностью принимать лекарственные средства с экстрактом гинкго вместе с дабигатраном.
Исследование взаимодействия с нифедипином показало, что Cmax нифедипина в плазме крови может повышаться при сопутствующем применении с препаратами гинкго. У некоторых пациентов повышение Cmax нифедипина может достигать 100% и клинически проявляться головокружением и увеличением интенсивности приливов.
Взаимодействие препаратов с экстрактом гинкго с лекарственными средствами, которые метаболизируются через ферментную систему цитохрома P450, не может быть полностью исключено (в редких случаях существует возможность ингибирования или индукции некоторых изоферментов). Препараты с экстрактом гинкго ускоряют метаболизм противоэпилептических препаратов (вальпроат, фенитоин), метаболизирующихся через систему ферментов CYP 2C. При совместном применении с противоэпилептическими средствами может снизиться судорожный порог, что увеличивает возможность эпилептического приступа. Уровень концентрации мидазолама менялся после сочетанного приема препарата гинкго, что позволяет предполагать наличие взаимодействия через CYP 3A4. Поэтому лекарственные средства, которые в основном метаболизируются через CYP 3A4 и имеют узкий терапевтический индекс, следует применять с осторожностью в случае сопутствующего применения с препаратами гинкго. Одновременное применение препаратов гинкго и эфавиренца не рекомендовано ввиду возможного снижения плазменной концентрации эфавиренца вследствие индукции цитохрома CYP 3A4 (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Лекарственное средство не следует принимать при длительном применении тиазидных диуретиков.
Передозировка
при однократной или многократной передозировке лекарственного средства могут возникнуть диспептические расстройства, нарушения сознания и головная боль. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.