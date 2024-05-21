перед употреблением содержимое одного саше высыпать в бутылочку для кормления или в чашку. Добавить 100 мл теплой свежекипяченой воды. Перемешать жидкость до растворения порошка. Напиток не подслащивать. Давать ребенку после кормления, а при необходимости — между кормлениями.

1 чайная ложка содержит 5 мл напитка.

Новорожденным в возрасте:

от 2 нед до 2 мес — по 5 мл 3–4 раза в сутки;



от 2 до 3 мес — по 10 мл 3–4 раза в сутки;



от 3 мес до 1 года — по 10–15 мл 4–5 раз в сутки.



Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 50 мл 2–3 раза в сутки.

Женщинам в период кормления грудью — до 300 мл напитка в сутки.

Суточные количества экстракта фенхеля и масла фенхеля:



Возраст Экстракт фенхеля, мг Масло фенхеля, мг Младенцы от 2 нед до 2 мес 38–50 0,36–0,48 Младенцы от 2 до 3 мес 75–100 0,72–0,96 Младенцы от 3 мес до 1 года 100–188 0,96–1,8 Дети в возрасте от 1 года до 4 лет 250–375 2,4–3,6 Взрослые <750 <7,2



Не следует превышать рекомендуемые количества. Для определения длительности употребления рекомендуется консультация врача.