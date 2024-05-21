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ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ (BEBIPLANT) (255211) - инструкция по применению Диетические добавки

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ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ (BEBIPLANT)
Цена в городе Киев
от 120,14 грн
Без рецепта
10 шт от 120,14 грн
В наличии в 45 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для орального раствора
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ

ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ инструкция по применению

Характеристика

биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки, способствуют уменьшению газообразования и нормализации моторики кишечника, ослабляют кишечные спазмы, улучшают отхождение газов.
По рекомендации врача употребляют в качестве диетической добавки с целью предупреждения и уменьшения выраженности колик у младенцев, устранения дискомфорта со стороны пищеварительного тракта, который проявляется избыточным газообразованием, спазмами кишечника.
Не использовать в качестве заменителя сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Рекомендации по употреблению

перед употреблением содержимое одного саше высыпать в бутылочку для кормления или в чашку. Добавить 100 мл теплой свежекипяченой воды. Перемешать жидкость до растворения порошка. Напиток не подслащивать. Давать ребенку после кормления, а при необходимости — между кормлениями.
1 чайная ложка содержит 5 мл напитка.
Новорожденным в возрасте:

  • от 2 нед до 2 мес — по 5 мл 3–4 раза в сутки;
  • от 2 до 3 мес — по 10 мл 3–4 раза в сутки;
  • от 3 мес до 1 года — по 10–15 мл 4–5 раз в сутки.

Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 50 мл 2–3 раза в сутки.
Женщинам в период кормления грудью — до 300 мл напитка в сутки.
Суточные количества экстракта фенхеля и масла фенхеля:

ВозрастЭкстракт фенхеля, мгМасло фенхеля, мг
Младенцы от 2 нед до 2 мес38–500,36–0,48
Младенцы от 2 до 3 мес75–1000,72–0,96
Младенцы от 3 мес до 1 года100–1880,96–1,8
Дети в возрасте от 1 года до 4 лет250–3752,4–3,6
Взрослые<750<7,2


Не следует превышать рекомендуемые количества. Для определения длительности употребления рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, в период беременности. Прежде чем использовать диетическую добавку, следует посоветоваться с врачом при гипергликемии, глюкозурии, гликогенозах, установленной непереносимости некоторых сахаров. Из-за содержания лактозы и глюкозы Бебиплант не рекомендуется употреблять детям с галактоземией, лактазной недостаточностью или синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы.

Побочные эффекты

возможна индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам диетической добавки. При возникновении нежелательных явлений при употреблении диетической добавки следует проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ порошок для орального раствора саше 5 г, №10
от 120,14 грн
В наличии в 45 аптеках
Цены в аптеках
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ порошок для орального раствора саше 5 г, №10
от 120,14 грн
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