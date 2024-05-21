ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ (BEBIPLANT) (255211) - инструкция по применению Диетические добавки
ДОБАВКА ДИЕТИЧЕСКАЯ БЕБИПЛАНТ инструкция по применению
Характеристика
биологически активные вещества, входящие в состав диетической добавки, способствуют уменьшению газообразования и нормализации моторики кишечника, ослабляют кишечные спазмы, улучшают отхождение газов.
По рекомендации врача употребляют в качестве диетической добавки с целью предупреждения и уменьшения выраженности колик у младенцев, устранения дискомфорта со стороны пищеварительного тракта, который проявляется избыточным газообразованием, спазмами кишечника.
Не использовать в качестве заменителя сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Рекомендации по употреблению
перед употреблением содержимое одного саше высыпать в бутылочку для кормления или в чашку. Добавить 100 мл теплой свежекипяченой воды. Перемешать жидкость до растворения порошка. Напиток не подслащивать. Давать ребенку после кормления, а при необходимости — между кормлениями.
1 чайная ложка содержит 5 мл напитка.
Новорожденным в возрасте:
- от 2 нед до 2 мес — по 5 мл 3–4 раза в сутки;
- от 2 до 3 мес — по 10 мл 3–4 раза в сутки;
- от 3 мес до 1 года — по 10–15 мл 4–5 раз в сутки.
Детям в возрасте от 1 года до 4 лет — по 50 мл 2–3 раза в сутки.
Женщинам в период кормления грудью — до 300 мл напитка в сутки.
Суточные количества экстракта фенхеля и масла фенхеля:
|Возраст
|Экстракт фенхеля, мг
|Масло фенхеля, мг
|Младенцы от 2 нед до 2 мес
|38–50
|0,36–0,48
|Младенцы от 2 до 3 мес
|75–100
|0,72–0,96
|Младенцы от 3 мес до 1 года
|100–188
|0,96–1,8
|Дети в возрасте от 1 года до 4 лет
|250–375
|2,4–3,6
|Взрослые
|<750
|<7,2
Не следует превышать рекомендуемые количества. Для определения длительности употребления рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, в период беременности. Прежде чем использовать диетическую добавку, следует посоветоваться с врачом при гипергликемии, глюкозурии, гликогенозах, установленной непереносимости некоторых сахаров. Из-за содержания лактозы и глюкозы Бебиплант не рекомендуется употреблять детям с галактоземией, лактазной недостаточностью или синдромом нарушения всасывания глюкозы/галактозы.
Побочные эффекты
возможна индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам диетической добавки. При возникновении нежелательных явлений при употреблении диетической добавки следует проконсультироваться с врачом.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.