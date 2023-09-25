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Активные вещества — “Ф”ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (FOENICULUM VULGARE MILL.*)

ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (FOENICULUM VULGARE MILL.*) Действующее вещество

Форма выпуска: плоды, гранулы.

содержит эфирное масло (1–3%), инулин, смолы. Оказывает противомикробное, отхаркивающее, спазмолитическое и ветрогонное действие.

метеоризм, бронхит, колит.

внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды в виде настоя (10 г плодов на 200 мл воды).
Гранулы. Новорожденным в возрасте от 2 нед до 1 года: по 250–500 мг/сут. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет: по 500–750 мг/сут.

повышенная чувствительность.

не выявлены.