ФЕНХЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ* (FOENICULUM VULGARE MILL.*) Действующее вещество
Форма выпуска: плоды, гранулы.
содержит эфирное масло (1–3%), инулин, смолы. Оказывает противомикробное, отхаркивающее, спазмолитическое и ветрогонное действие.
метеоризм, бронхит, колит.
внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды в виде настоя (10 г плодов на 200 мл воды).
Гранулы. Новорожденным в возрасте от 2 нед до 1 года: по 250–500 мг/сут. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет: по 500–750 мг/сут.
повышенная чувствительность.
не выявлены.