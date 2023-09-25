внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в сутки после еды в виде настоя (10 г плодов на 200 мл воды).

Гранулы. Новорожденным в возрасте от 2 нед до 1 года: по 250–500 мг/сут. Детям в возрасте от 1 года до 4 лет: по 500–750 мг/сут.