поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения у больных сахарным диабетом.

Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью пациентам с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Контролируемых исследований не проводили. С учетом этого препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.

Период кормления грудью. Не проводили клинических исследований по проникновению действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами не проводили. Однако вероятность того, что препарат может иметь какое-то негативное влияние в этом отношении, очень низкая.