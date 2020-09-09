Амилар ІС (Amilar IC) (255206) - инструкция по применению ATC-классификация
Амилар ІС инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Как бактерицидный и фунгистатический агент деквалиния хлорид влияет на микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Спектр действия этого местного химиотерапевтического агента широк и включает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибы, спирохеты и патогенные микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Накопление в организме дибукаина гидрохлорида облегчает болевой симптом, сопровождающий инфекции ротовой полости и горла.
Микроорганизмы, устойчивые к действию деквалиния хлорида, неизвестны.
Не вызывает образования кариеса.
Фармакокинетика. Основной активный ингредиент абсорбируется в очень незначительном количестве.
Показания Амилар ІС
местное лечение при острых воспалительных заболеваниях ротовой полости и горла: гингивит, язвенный и афтозный стоматит, тонзиллит, ларингит и фарингит. Амилар IC также рекомендуется применять при наличии неприятного запаха изо рта.
Амилар IC можно применять в случае смешанной инфекции ротовой полости и горла (по рекомендации врача) как вспомогательный препарат при катаральной ангине, лакунарной ангине и ангине Плаута — Венсана; в случае кандидоза полости рта и глотки.
Рекомендуется в послеоперационный период после тонзиллэктомии и удаления зубов.
Применение Амилар ІС
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет: по 1 таблетке каждые 2 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Детям в возрасте от 4 лет: по 1 таблетке каждые 3 ч, после уменьшения выраженности симптомов воспаления — по 1 таблетке каждые 4 ч.
Максимальная суточная доза составляет 10–12 таблеток в период острой фазы и 6 таблеток после исчезновения воспалительных симптомов.
Таблетки рассасывать медленно, не разжевывая. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Пациенту необходимо проконсультироваться с врачом, если через 5 дней лечения симптомы не исчезли или ухудшились.
Дети. Препарат в данной лекарственной форме не назначают детям в возрасте до 4 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из веществ, входящих в состав препарата. Аллергия на четвертичные аммониевые соединения (например бензалкония хлорид).
Побочные эффекты
иногда возможны реакции гиперчувствительности после применения препарата, например сыпь, зуд, жжение, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.
Особые указания
поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения у больных сахарным диабетом.
Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью пациентам с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Контролируемых исследований не проводили. С учетом этого препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.
Период кормления грудью. Не проводили клинических исследований по проникновению действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами не проводили. Однако вероятность того, что препарат может иметь какое-то негативное влияние в этом отношении, очень низкая.
Взаимодействия
антибактериальная активность деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тенсидами, например зубной пастой. Применение препарата не следует сочетать с приемом ингибиторов холинэстеразы.
Передозировка
препарат хорошо переносится. В случае передозировки возможны тошнота, рвота, в редких случаях — язвы и некроз пищевода. Лечение передозировки симптоматическое, в случае необходимости возможно применение обволакивающих средств. Нельзя вызывать рвоту и промывать желкудок.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.