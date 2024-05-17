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Амилар ІС таблетки для рассасывания блистер со вкусом вишни, №16 - Одесса (343050) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (4)
146,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: блистер (1)
134,84 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
155,02
Экономия: -19,85 грн
135,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (3)
146,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (2)
146,12 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1), блистер (1)
146,56 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (1)
100,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (4)
140,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (4)
140,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Ришельевская, 11
Всего: таблетки для рассасывания (8)
138,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
135,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
139,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (2)
146,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (6)
146,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
166,47
Экономия: -32,17 грн
134,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
140,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (3)
145,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
140,59
Экономия: -8,59 грн
132,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (4)
147,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (4)
147,50 грн