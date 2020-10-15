кишечные инфекции и кожный синдром Larva Migrans.

Препарат принимать вместе с пищей. Желательно применять в одно и то же время суток. Если не наступает выздоровление через 3 нед, врач должен назначить второй курс лечения.

У некоторых пациентов, особенно у детей, могут возникать трудности при проглатывании целой таблетки. В таком случае таблетку можно прожевать с небольшим количеством воды или можно ее раскрошить.

Применять у взрослых и детей в возрасте старше 3 лет.

Таблица 1.



Инфекция Возраст пациента Дозы и продолжительность приема Энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, аскаридоз, трихоцефалез Взрослые и дети в возрасте от 3 лет* 400 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки однократно Стронгилоидоз, тениоз, гименолепидоз Взрослые и дети в возрасте от 3 лет* 400 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 3 дней

При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса Клонорхоз, описторхоз Взрослые и дети в возрасте от 3 лет* 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение 3 дней Кожный синдром Larva Migrans Взрослые и дети в возрасте от 3 лет* 400 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 1–3 дней Лямблиоз Только дети в возрасте 3–12 лет* 400 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки в течение 5 дней



*Для детей в возрасте 2–3 лет применять другую форму препарата — суспензию для перорального применения.

Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекции дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекции дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности такие пациенты должны находиться под тщательным наблюдением.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может оказывать существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациенты с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) в начале применения альбендазола должны находиться под тщательным наблюдением.

Системные глистные инфекции (длительное лечение высокими дозами). Препарат принимать вместе с пищей.

Применять у взрослых и детей в возрасте старше 6 лет.

Детям в возрасте до 6 лет назначение препарата в высоких дозах не рекомендуется. Режим дозирования устанавливает врач индивидуально в зависимости от возраста, массы тела, а также степени тяжести инфекции.

Доза для пациентов при массе тела >60 кг составляет 400 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки. При массе тела <60 кг препарат назначать из расчета 15 мг/кг/сут. Эту дозу следует разделить на 2 приема. Максимальная суточная доза — 800 мг.

Таблица 2.



Инфекция Продолжительность приема Цистный эхинококкоз 28 дней. 28-дневный цикл можно назначать повторно (всего 3 раза) после перерыва в 14 дней Неоперабельные и множественные кисты До трех 28-дневных циклов при лечении печеночных, легочных и перитонеальных цист. При наличии цист другой локализации (в костях или мозгу) может потребоваться более длительное лечение Перед операцией Перед операцией рекомендуется два 28-дневных цикла. Если операцию следует выполнить до завершения этих циклов, лечение продолжают как можно дольше до начала операции После операции

После чрескожного дренажа цист Если перед операцией был получен короткий (менее 14 дней) курс лечения или если проведено неотложное оперативное вмешательство, после операции следует проводить два цикла по 28 дней, разделенных 14-дневным перерывом в приеме препарата.

Аналогично, если выявлены жизнеспособные цисты или возникло распространение гельминтов, следует проводить два полных цикла лечения Альвеолярный эхинококкоз 28 дней. Второй 28-дневный курс повторять после 2-недельного перерыва в приеме препарата. Лечение может быть продлено в течение нескольких месяцев или лет Нейроцистицеркоз ** Продолжительность приема — 7–0 дней. Второй курс можно повторить после 2-недельного перерыва в приеме препарата Цисты в паренхиме и гранулемы Обычная продолжительность лечения — от 7 дней (минимум) до 28 дней Арахноидальные и внутрижелудочные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней Рацемозные цисты Обычный курс лечения составляет 28 дней, но может длиться дольше. Продолжительность лечения определяется клиническим и радиологическим ответом на лечение



**При лечении пациентов с нейроцистицеркозом следует назначать соответствующую противосудорожную и ГКС-терапию. Пероральные и в/в ГКС рекомендуются для предупреждения возникновения случаев церебральной гипертензии в течение 1-й недели лечения.

Таблица 3.



Инфекция Дозы и продолжительность приема Капилляриоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10 дней*** Гнатостомоз 400 мг 1 раз в сутки в течение 10–20 дней*** Трихинеллез, токсокароз 400 мг 2 раза в сутки в течение 5–10 дней***



***Обычно необходим один курс лечения, но могут потребоваться дополнительные курсы, если результаты паразитологического обследования останутся положительными.

Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекции дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.

Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выделяется почками в очень незначительном количестве, коррекции дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности такие пациенты должны находиться под тщательным наблюдением.

Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может оказывать существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациенты с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) на начало применения альбендазола должны быть тщательно обследованы. В случае существенного повышения уровня трансаминаз или клинически значимого ухудшения показателей крови лечение следует прекратить (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Дети. Препарат предназначен для применения у детей в возрасте от 3 лет. Для лечения детей в возрасте 2–3 лет рекомендуется другая лекарственная форма — суспензия для перорального применения.

Применять у детей в соответствии с информацией, указанной в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.