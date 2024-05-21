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Вамелан (Vamelan) (255140) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вамелан (Vamelan)
Цена в городе Киев
от 148,43 грн
Без рецепта
30 шт от 148,43 грн
В наличии в 19 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы твердые
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия

Вамелан инструкция по применению

Характеристика

Вамелан рекомендован к употреблению в качестве дополнительного источника сесквитерпеновых кислот, розмариновой кислоты, эфирных масел, флавоноидов и других биологически активных веществ валерианы, мяты перечной, мелиссы с целью поддержания нормального функционального состояния нервной системы при повышенной нервной возбудимости (напряжении, вызванном стрессом; умственной утомляемости; невротических спазмах ЖКТ и др.), при нарушениях процесса засыпания и качества сна и с целью повышения собственных защитных сил организма.

Рекомендации по употреблению

детям в возрасте от 12 лет и взрослым — 1–2 капсулы Вамелан в сутки, или по рекомендации врача. Капсулы запивать небольшим количеством питьевой воды комнатной температуры. Продолжительность курса употребления — 10 сут. В дальнейшем период употребления согласовывать с врачом.

Противопоказания

индивидуальная гиперчувствительность к компонентам.

Особые указания

беременным и женщинам, кормящим грудью, пациентам пожилого возраста или лицам с каким-либо заболеванием перед употреблением данного продукта необходимо посоветоваться с врачом. Этот продукт не следует использовать в качестве заменителя разных диет. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.

Вамелан
Вамелан капсулы твердые, №30
от 148,43 грн
В наличии в 19 аптеках
Цены в аптеках
Вамелан
Вамелан капсулы твердые, №30
от 148,43 грн
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