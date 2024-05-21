Вамелан рекомендован к употреблению в качестве дополнительного источника сесквитерпеновых кислот, розмариновой кислоты, эфирных масел, флавоноидов и других биологически активных веществ валерианы, мяты перечной, мелиссы с целью поддержания нормального функционального состояния нервной системы при повышенной нервной возбудимости (напряжении, вызванном стрессом; умственной утомляемости; невротических спазмах ЖКТ и др.), при нарушениях процесса засыпания и качества сна и с целью повышения собственных защитных сил организма.

