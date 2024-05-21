Вамелан (Vamelan) (255140) - инструкция по применению Диетические добавки
Вамелан инструкция по применению
Характеристика
Вамелан рекомендован к употреблению в качестве дополнительного источника сесквитерпеновых кислот, розмариновой кислоты, эфирных масел, флавоноидов и других биологически активных веществ валерианы, мяты перечной, мелиссы с целью поддержания нормального функционального состояния нервной системы при повышенной нервной возбудимости (напряжении, вызванном стрессом; умственной утомляемости; невротических спазмах ЖКТ и др.), при нарушениях процесса засыпания и качества сна и с целью повышения собственных защитных сил организма.
Рекомендации по употреблению
детям в возрасте от 12 лет и взрослым — 1–2 капсулы Вамелан в сутки, или по рекомендации врача. Капсулы запивать небольшим количеством питьевой воды комнатной температуры. Продолжительность курса употребления — 10 сут. В дальнейшем период употребления согласовывать с врачом.
Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность к компонентам.
Особые указания
беременным и женщинам, кормящим грудью, пациентам пожилого возраста или лицам с каким-либо заболеванием перед употреблением данного продукта необходимо посоветоваться с врачом. Этот продукт не следует использовать в качестве заменителя разных диет. Не превышать рекомендованную суточную дозу. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.