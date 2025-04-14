Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
5.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Победы, 53
7.9 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
В городах рядом
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
307.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
309.0 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
233,62
Экономия при брони: -0,04 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
405.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
248,75
Экономия при брони: -2,37 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
405.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
248,84
Экономия при брони: -2,80 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
414.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
248,43
Экономия при брони: -1,24 грн
Аптека семейная
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
512.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
245,40
Экономия при брони: -0,96 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
565.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
567.0 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
567.0 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
569.6 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
572.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Шепетовка, просп. Мира, 20
655.2 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
247,67
Экономия при брони: -2,02 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
657.4 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
715.2 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
247,75
Экономия при брони: -1,11 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Хотин, ул. Олимпийская, 68
726.8 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 1-Б
762.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Черновицкая, 1-А
792.5 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 09:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
826.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
209,13
Экономия при брони: -0,13 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Радехов, ул. Львовская, 1-А
827.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
85,17
Экономия при брони: -0,47 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Моцарта, 96
828.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
106,47
Экономия при брони: -1,20 грн