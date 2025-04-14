Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
6.9 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
В городах рядом
Аптека акс социальная
Авангард, ул. Спрейса Василия, 3
6.0 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Аптека семейная
Гайсин, ул. Соборная, 41
276.4 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
248,47
Экономия при брони: -0,75 грн
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
337.6 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
341.6 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
345.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
234,59
Экономия при брони: -0,54 грн
Здорова родина
Новоселица, ул. Хотинская, 7
384.4 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
249,08
Экономия при брони: -1,31 грн
Здорова родина
Хотин, ул. Олимпийская, 68
387.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Каменец-Подольский, ул. Героев УПА, 1
395.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Черновицкая, 1-А
418.1 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
437.8 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
438.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
247,83
Экономия при брони: -0,25 грн
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
446.2 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
248,30
Экономия при брони: -0,97 грн
Здорова родина
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
457.9 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Коломыя, ул. Шевченко, 20/2
481.3 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
106,83
Экономия при брони: -1,69 грн
Здорова родина
Коломыя, ул. Моцарта, 96
481.7 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe
Здорова родина
Шепетовка, просп. Мира, 20
490.9 км
Вамелан капсулы твердые №30
World Medicine Europe