фармакодинамика. Спирамицин — антибиотик группы макролидов, оказывающий бактерицидное действие.

Спектр антимикробной активности. Критическая концентрация, позволяющая дифференцировать чувствительные виды микроорганизмов от видов с промежуточной чувствительностью, составляет <1 мг/л; и виды с промежуточной чувствительностью от резистентных — >4 мг/л. Распространенность приобретенной резистентности среди определенных видов микроорганизмов может отличаться в зависимости от географического положения и определенного периода. Поэтому полезно иметь местную информацию о распространенности резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Предоставленные данные лишь позволяют оценить вероятность чувствительности бактериального штамма к этому антибиотику. Распространенность резистентности среди бактерий к спирамицину во Франции приведена в таблице.



Категория Распространенность приобретенной резистентности во Франции (>10%), % Чувствительные виды Грамположительные аэробы Bacillus cereus Corynebacterium diphtheriae Enterococci 50–70 Rhodococcus equi Метициллинчувствительные штаммы Staphylococcus spp. Метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus spp.* 70–80 Group B Streptococcus Неклассифицированные Streptococcus spp. 30–40 Streptococcus pneumoniae 35–70 Streptococcus pyogenes 16–31 Грамотрицательные аэробы Bordetella pertussis Branhamella catarrhalis Campylobacter spp. Legionella pneumophila Moraxella spp. Грамотрицательные анаэробы Actinomyces spp. Bacteroides spp. 30–60 Eubacterium spp. Mobiluncus spp. Peptostreptococcus spp. 30–40 Porphyromonas spp. Prevotella spp. Propionibacterium acnes Разные Borrelia burgdorferi Chlamydia spp. Coxiella burnetii Leptospira spp. Mycoplasma pneumoniae Treponema pallidum Умеренно чувствительные виды

(промежуточный уровень чувствительности in vitro) Грамотрицательные аэробы Neisseria gonorrhoeae Грамотрицательные анаэробы Clostridium perfringens Разные Ureaplasma urealyticum Резистентные виды Грамположительные аэробы Corynebacterium jeikeium Nocardia asteroides Грамотрицательные аэробы Acinetobacter spp. Enterobacteriaceae Haemophilus spp. Pseudomonas spp. Анаэробы Fusobacterium spp. Разные Mycoplasma hominis