Дорамицин (Doramycinum) (255126) - инструкция по применению ATC-классификация
Дорамицин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Спирамицин — антибиотик группы макролидов, оказывающий бактерицидное действие.
Спектр антимикробной активности. Критическая концентрация, позволяющая дифференцировать чувствительные виды микроорганизмов от видов с промежуточной чувствительностью, составляет <1 мг/л; и виды с промежуточной чувствительностью от резистентных — >4 мг/л. Распространенность приобретенной резистентности среди определенных видов микроорганизмов может отличаться в зависимости от географического положения и определенного периода. Поэтому полезно иметь местную информацию о распространенности резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Предоставленные данные лишь позволяют оценить вероятность чувствительности бактериального штамма к этому антибиотику. Распространенность резистентности среди бактерий к спирамицину во Франции приведена в таблице.
|Категория
|Распространенность приобретенной резистентности во Франции (>10%), %
|Чувствительные виды
|Грамположительные аэробы
|Bacillus cereus
|Corynebacterium diphtheriae
|Enterococci
|50–70
|Rhodococcus equi
|Метициллинчувствительные штаммы Staphylococcus spp.
|Метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus spp.*
|70–80
|Group B Streptococcus
|Неклассифицированные Streptococcus spp.
|30–40
|Streptococcus pneumoniae
|35–70
|Streptococcus pyogenes
|16–31
|Грамотрицательные аэробы
|Bordetella pertussis
|Branhamella catarrhalis
|Campylobacter spp.
|Legionella pneumophila
|Moraxella spp.
|Грамотрицательные анаэробы
|Actinomyces spp.
|Bacteroides spp.
|30–60
|Eubacterium spp.
|Mobiluncus spp.
|Peptostreptococcus spp.
|30–40
|Porphyromonas spp.
|Prevotella spp.
|Propionibacterium acnes
|Разные
|Borrelia burgdorferi
|Chlamydia spp.
|Coxiella burnetii
|Leptospira spp.
|Mycoplasma pneumoniae
|Treponema pallidum
|Умеренно чувствительные виды
(промежуточный уровень чувствительности in vitro)
|Грамотрицательные аэробы
|Neisseria gonorrhoeae
|Грамотрицательные анаэробы
|Clostridium perfringens
|Разные
|Ureaplasma urealyticum
|Резистентные виды
|Грамположительные аэробы
|Corynebacterium jeikeium
|Nocardia asteroides
|Грамотрицательные аэробы
|Acinetobacter spp.
|Enterobacteriaceae
|Haemophilus spp.
|Pseudomonas spp.
|Анаэробы
|Fusobacterium spp.
|Разные
|Mycoplasma hominis
Активность спирамицина против Toxoplasma gondii продемонстрирована in vitro и in vivo.
*Распространенность резистентности к метициллину характерна для стационарных отделений больниц.
Фармакокинетика
Абсорбция. Спирамицин абсорбируется быстро, однако неполностью, абсорбция не зависит от приема пищи.
Распределение. После перорального применения 6 млн МО спирамицина Сmax в плазме крови составляет 3,3 мкг/мл. Видимый Т½ составляет около 8 ч. Спирамицин не проникает через ГЭБ, однако проникает в грудное молоко. Степень связывания с белками плазмы крови составляет 10%. Распределение в тканях и слюне очень высокое: легкие — 20–60 мкг/г, миндалины — 20–80 мкг/г, инфицированные синусы — 75–110 мкг/г, кости скелета — 5–100 мкг/г. Через 10 сут после прекращения лечения концентрация действующего вещества в селезенке, печени и почках составляет 5–7 мкг/г. Макролиды проникают и кумулируются в фагоцитах (нейтрофилах, моноцитах, перитонеальных и альвеолярных макрофагах). У человека отмечают высокую концентрацию вещества в фагоцитах. Это обеспечивает эффективность спирамицина при лечении пациентов с инфекциями, вызванными внутриклеточными бактериями.
Метаболизм. Метаболизм спирамицина происходит в печени, в результате чего образуются активные метаболиты, химическая структура которых не идентифицирована.
Выведение. При пероральном применении 10% полученной дозы выводится с мочой; большое количество препарата выделяется с желчью (концентрация спирамицина в желчи в 15–40 раз превышает концентрацию в плазме крови); в значительной мере спирамицин выводится с калом.
Показания Дорамицин
лечение инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к спирамицину:
- подтвержденный тонзиллофарингит, вызванный β-гемолитическим стрептококком группы А (как альтернатива лечению β-лактамными антибиотиками, особенно если они не могут быть применимы);
- острый синусит (учитывая микробиологические характеристики инфекции, применение макролидов показано, когда лечение β-лактамными антибиотиками невозможно);
- суперинфекция при остром бронхите;
- обострение хронического бронхита;
- негоспитальная пневмония у пациентов без факторов риска, тяжелых клинических симптомов, клинических факторов, свидетельствующих о пневмококковой этиологии заболевания. В случае подозрения на атипическую пневмонию применение макролидов целесообразно независимо от тяжести заболевания и анамнеза;
- инфекционные заболевания кожи с доброкачественным течением: первичное импетиго, импетигинизация, эктима, инфекционный дермо-гиподермит (особенно рожа), эритразма;
- инфекционные заболевания ротовой полости;
- негонококковые генитальные инфекции;
- химиопрофилактика рецидивов острой ревматической лихорадки у больных с аллергией на β-лактамные антибиотики;
- токсоплазмоз у беременных;
- профилактика менингококкового менингита у лиц, которым противопоказано применение рифампицина (с целью эрадикации микроорганизма — Neisseria meningitidis — в носоглотке, а также в качестве профилактики пациентам после лечения и перед возвращением к общественной жизни, пациентам, контактировавшим с лицами с выделением мокроты в течение 10 дней, предшествующих госпитализации пациента).
Спирамицин не предназначен для лечения менингококкового менингита. Следует соблюдать официальные рекомендации относительно надлежащего применения антибактериальных средств.
Применение Дорамицин
для перорального применения. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды.
Рекомендуемые дозы: взрослым по 6–9 млн МЕ (2–3 таблетки в сутки в 2–3 приема). Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от клинической ситуации (в среднем — до 10 сут). Продолжительность терапии при тонзиллофарингите составляет 10 дней.
Профилактика менингококкового менингита. Лицам взрослого возраста назначают 3 млн МЕ каждые 12 ч в течение 5 сут.
Пациенты с почечной недостаточностью. Необходимость в коррекции дозы отсутствует.
Дети. Лекарственное средство не применять детям.
Противопоказания
гиперчувствительность к спирамицину или одному из вспомогательных веществ препарата.
Применение пациентам, относящимся к группе риска удлинения Q–T-интервала, а именно:
- пациентам, имеющим в личном или семейном анамнезе врожденное удлинение Q–T-интервала (кроме случаев, когда этот диагноз был исключен с помощью ЭКГ);
- пациентам с удлинением Q–T-интервала, вызванным применением лекарственных средств или метаболического либо сердечно-сосудистого происхождения.
Применение в комбинации с лекарственными средствами, вызывающими желудочковую тахикардию по типу пируэт, такими как:
- антиаритмические препараты класса Ia (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические препараты класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- сультоприд (нейролептик группы бензамидов);
- другие: препараты мышьяка, дифеманил, доласетрон для в/в применения, мизоластин, левофлоксацин, моксифлоксацин, прукалоприд, торемифен, винкамин для в/в применения, эритромицин, дронедарон, мехитазин, циталопрам, дизопирамид, дофетилид, домперидон, эсциталопрам, гидрохинидин, вандетаниб (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
побочные реакции представлены по частоте их возникновения: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), редко (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000), < 1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (частота не может быть оценена по доступным данным).
Со стороны пищеварительной системы: часто — диспепсия, в частности боль в желудке, тошнота, рвота, диарея; очень редко — псевдомембранозный колит.
Со стороны иммунной системы: часто — сыпь; очень редко — ангионевротический отек, анафилактический шок, острый генерализованный экзантематозный пустулез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); неизвестно — крапивница, зуд, покраснение кожи, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла.
Со стороны нервной системы: очень часто — транзиторная парестезия; часто — транзиторная дисгевзия. В отдельных случаях — головная боль, головокружение, общая слабость.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: очень редко — отклонения от нормы показателей функциональных проб печени; частота неизвестна — холестатический, смешанный или в более редких случаях цитолитический гепатит.
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — васкулит, включая пурпуру Шенляйна — Геноха, которые могут сопровождаться тромбоцитопенией; очень редко — гемолитическая анемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); неизвестно — лейкопения, нейтропения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: неизвестно — удлинение интервала Q–T, желудочковая аритмия, желудочковая тахикардия, двунаправленная (полиморфная) желудочковая тахикардия (torsades de pointes), которые могут привести к остановке сердца (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях, возникших после регистрации лекарственного средства, очень важны. Это позволяет постоянно наблюдать за соотношением пользы/риска при применении лекарственного средства. Работники системы здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Особые указания
риск тяжелых кожных реакций. При применении спирамицина сообщалось о случаях развития тяжелых кожных реакций, в том числе синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза и острого генерализованного экзантематозного пустулеза. Необходимо информировать пациентов о признаках и симптомах этих состояний и тщательно контролировать состояние кожи.
При возникновении каких-либо признаков или симптомов синдрома Стивенса — Джонсона, токсического эпидермального некролиза (например, прогрессирующая сыпь на коже, часто с волдырями или поражением слизистых оболочек) или острого генерализованного экзантематозного пустулеза (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) следует прекратить применение лекарственного средства. В дальнейшем любое применение спирамицина как монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами противопоказано.
Пациенты с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Отмечают очень редкие случаи развития гемолитической анемии у лиц с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы: таким больным не рекомендуется назначать спирамицин.
Пациенты с нарушением функции почек. Поскольку действующее вещество почками не выделяется, нет необходимости в коррекции дозы для пациентов с почечной недостаточностью.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. В случае необходимости спирамицин можно назначать в период беременности. До сих пор не выявлено тератогенных или фетотоксического эффектов при широком применении препарата у беременных.
Кормление грудью. В грудное молоко женщины попадает значительное количество лекарственного средства. Описаны случаи расстройств пищеварения у новорожденных. В связи с этим во время лечения спирамицином женщинам рекомендуют отказаться от грудного вскармливания.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не выявлено влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
желудочковая тахикардия по типу пируэт (torsades de pontes). Это серьезное нарушение сердечного ритма могут вызывать определенные антиаритмические препараты или другие лекарственные средства. Спирамицин для в/в применения относится к лекарственным средствам, которые вызывают желудочковую тахикардию по типу пируэт. Ее развитие обусловливают гипокалиемия (при приеме диуретиков, которые вызывают гипокалиемию, стимулирующих слабительных средств, в/в применения амфотерицина В, глюкокортикоидов, тетракозактида), а также брадикардия и наличие удлиненного Q–T-интервала, врожденного или приобретенного.
Противопоказанные комбинации
Лекарственные средства, вызывающие желудочковую тахикардию по типу пируэт: антиаритмические препараты класса Ia (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид), антиаритмические препараты класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид), сультоприд (нейролептик группы бензамидов), другие (препараты мышьяка, дифеманил, доласетрон для в/в применения, эритромицин для в/в применения, левофлоксацин, мизоластин, моксифлоксацин, прукалоприд, торемифен, винкамин для в/в применения), дронедарон, мехитазин, циталопрам, дизопирамид, дофетилид, домперидон, эсциталопрам, гидрохинидин, вандетаниб.
При одновременном применении спирамицина с такими средствами повышается риск возникновения нарушений желудочкового ритма, в частности желудочковой тахикардии по типу пируэт.
Нежелательные комбинации:
- с противопаразитарными средствами, способными вызвать желудочковую тахикардию по типу пируэт (галофантрин, лумефантрин, пентамидин) и повышающими риск ее возникновения. По возможности следует отменить один из препаратов. Если комбинированного лечения избежать нельзя, необходимо предварительно проверить Q–T-интервал и проводить ЭКГ-мониторинг;
- с нейролептиками, способными вызвать желудочковую тахикардию по типу пируэт (амисульприд, хлорпромазин, циамемазин, дроперидол, флупентиксол, флуфеназин, галоперидол, левомепромазин, пимозид, пипамперон, пипотиазин, сульпирид, тиаприд, зуклопентиксол): повышенный риск расстройств желудочкового ритма, в частности возникновения желудочковой тахикардии про типу пируэт;
- с метадоном: повышенный риск возникновения расстройств желудочкового ритма, в частности желудочковой тахикардии по типу пируэт.
Применять с осторожностью
Лекарственные средства, влияющие на удлинение Q–T-интервала. Спирамицин, как и другие макролиды, следует назначать с осторожностью пациентам, получающим лекарственные средства, влияющие на продолжительность Q–T-интервала (например антиаритмические лекарственные средства класса IA и III, трициклические антидепрессанты, некоторые антибактериальные средства, нейролептики) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинации, требующие особых мер предосторожности при применении:
- блокаторы β-адренорецепторов при сердечной недостаточности (бисопролол, карведилол, метопролол, небиволол), препараты, вызывающие брадикардию (в частности антиаритмические препараты класса Ia, блокаторы β-адренорецепторов, некоторые антиаритмические препараты класса III, некоторые антагонисты кальция, сердечные гликозиды, пилокарпин, антихолинэстеразные средства (амбемониум, донепезил, галантамин, мемантин, неостигмина бромид, пиридостигмина бромид, ривастигмин)), из-за повышенния риска нарушения желудочкового ритма, в частности развития желудочковой тахикардии по типу пируэт. У таких пациентов необходимы контроль клинического состояния и ЭКГ-мониторинг;
- препараты, вызывающие гипокалиемию (диуретики изолировано или вместе с другими препаратами, стимулирующие слабительные средства, ГКС, тетракозактид, амфотерицин В для в/в применения), из-за повышенния риска нарушения желудочкового ритма, в частности развития желудочковой тахикардии по типу пируэт. Необходима коррекция низкого уровня калия перед введением препарата и проведение контроля клинического состояния, уровня электролитов и показателей ЭКГ;
- азитромицин, кларитромицин, рокситромицин — из-за повышенния риска нарушения желудочкового ритма, в частности развития желудочковой тахикардии по типу пируэт. Во время комбинированного применения требуется проводить контроль клинического состояния и ЭКГ-мониторинг;
- леводопа: в комбинации с карбидопой из-за ингибирования абсорбции карбидопы и снижения концентрации леводопы в плазме крови. Рекомендовано проведение клинического мониторинга и при необходимости — коррекция дозы леводопы;
- гидроксизин — из-за повышенния риска нарушения желудочкового ритма, в частности развития желудочковой тахикардии по типу пируэт.
Специфические предостережения относительно дисбаланса международного нормализованного отношения — МНО (International Normalized Ratio — INR). Сообщалось о многочисленных случаях повышенной активности пероральных антикоагулянтов у пациентов, получавших антибиотикотерапию. Наличие тяжелой инфекции или четко выраженного воспалительного процесса, возраст пациента и его общее состояние являются провоцирующими факторами риска. В таких обстоятельствах нелегко определить, в какой мере сама инфекция или ее лечение вызывают дисбаланс МНО. Однако фторхинолоны, макролиды, циклины, ко-тримоксазол и отдельные цефалоспорины в большей степени вызывают этот дисбаланс.
Передозировка
токсическая доза спирамицина неизвестна.
После применения препарата в высоких дозах могут возникнуть признаки расстройств ЖКТ, в частности тошнота, рвота и диарея.
Отмечены случаи пролонгации Q–T-интервала у новорожденных, применяющих спирамицин в высоких дозах, а также после введения спирамицина у пациентов, относящихся к группе риска пролонгации Q–T-интервала, которая исчезала после отмены препарата.
Лечение. В случае передозировки спирамицина рекомендуется проверить продолжительность Q–T-интервала с помощью ЭКГ, особенно при наличии других факторов риска (гипокалиемия, врожденная пролонгация Q–Tc-интервала, одновременное применение лекарственных средств, приводящих к пролонгации Q–T-интервала и/или двунаправленной (полиморфной) желудочковой тахикардии torsades de pointes).
Специфический антидот отсутствует. В случае передозировки рекомендуется симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.