СПИРАМИЦИН (SPIRAMYCINUM) Действующее вещество
антибиотик группы макролидов. К спирамицину чувствительны следующие микроорганизмы: Streptococcus spp., в том числе Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Clostridium spp., Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Treponema spp., Leptospira, Campylobacter spp. и Toxoplasma gondii. Умеренно чувствительны: Haemophilus influenzae, Bacteroides fragilis, V. cholerae, Staphylococcus aureus. Устойчивы к спирамицину Enterobacteriaceae, Pseudomonas.
Быстро всасывается после приема внутрь (период полуабсорбации составляет 20 мин). После приема внутрь 6 000 000 ЕД спирамицина Cmax в плазме крови достигается через 1,5–3 ч; T½ — около 8 ч. Спирамицин не проникает в СМЖ; хорошо диффундирует в слюну и ткани, а также в грудное молоко, в связи с чем применение его у женщин в период кормления грудью не рекомендуется. Связывание с белками плазмы крови слабое и не превышает 10%. Метаболизируется в печени и выводится с желчью, калом и мочой (10–14%). Концентрация в легких составляет 20–60 мкг/г, в миндалинах — 20–80 мкг/г, в синусах при их воспалении — 75–110 мкг/г, в костной ткани — 5–100 мкг/г, в селезенке, печени, почках — 5–7 мкг/г.
инфекции, вызванные чувствительными к спирамицину возбудителями, в том числе острая пневмония, острый бронхит, хронический бронхит в фазе обострения, синусит, тонзиллит, отит, остеомиелит, артрит, инфекции кожи и мягких тканей, гинекологические инфекции, простатит, уретрит, инфекции мочевых путей; токсоплазмоз, в том числе у беременных; заболевания, передающиеся половым путем, в том числе генитальный и экстрагенитальный хламидиоз; профилактика менингококкового менингита и ревматизма, лечение бактерионосительства коклюша и дифтерии.
взрослым спирамицин назначают внутрь в суточной дозе 6 000 000–9 000 000 ЕД в 2–3 приема, детям с массой тела более 20 кг — из расчета 1 500 000 ЕД на 10 кг массы тела в 2–3 приема.
В виде в/в инфузии (в течение 1 ч) спирамицин назначают только взрослым. Доза спирамицина при острых процессах составляет 1 500 000 ЕД каждые 8 ч (4 500 000 ЕД в сутки), в тяжелых случаях возможно удвоение дозы.
повышенная чувствительность к спирамицину.
возможны тошнота, рвота, диарея, аллергические реакции.
дозу спирамицина у больных почечной недостаточностью можно не изменять, поскольку он практически не выводится с мочой.
Необходимо прервать кормление грудью во время лечения спирамицином, поскольку он проникает в грудное молоко. Спирамицин можно назначать в период беременности.
не сочетается с лекарственными средствами, содержащими дегидрированные алкалоиды спорыньи.