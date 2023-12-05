антибиотик группы макролидов. К спирамицину чувствительны следующие микроорганизмы: Streptococcus spp., в том числе Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Corynebacterium diphtheriae, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophila, Listeria monocytogenes, Clostridium spp., Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Treponema spp., Leptospira, Campylobacter spp. и Toxoplasma gondii. Умеренно чувствительны: Haemophilus influenzae, Bacteroides fragilis, V. cholerae, Staphylococcus aureus. Устойчивы к спирамицину Enterobacteriaceae, Pseudomonas.

Быстро всасывается после приема внутрь (период полуабсорбации составляет 20 мин). После приема внутрь 6 000 000 ЕД спирамицина C max в плазме крови достигается через 1,5–3 ч; T ½ — около 8 ч. Спирамицин не проникает в СМЖ; хорошо диффундирует в слюну и ткани, а также в грудное молоко, в связи с чем применение его у женщин в период кормления грудью не рекомендуется. Связывание с белками плазмы крови слабое и не превышает 10%. Метаболизируется в печени и выводится с желчью, калом и мочой (10–14%). Концентрация в легких составляет 20–60 мкг/г, в миндалинах — 20–80 мкг/г, в синусах при их воспалении — 75–110 мкг/г, в костной ткани — 5–100 мкг/г, в селезенке, печени, почках — 5–7 мкг/г.