Фитобронхол (Phytobronchol)
Фитобронхол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г сбора содержит цветков ромашки (Matricariae flores) 200 мг, побегов богульника болотного (Ledi palustris cormus) 200 мг, цветков календулы (Calendulae flores) 200 мг, травы фиалки (Violae herba) 200 мг, корней солодки (Glycyrrhizae radices) 150 мг, листьев мяты перечной (Menthae piperitae folia) 50 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства:
измельченное сырье: смесь неоднородных кусочков желтовато-зеленого цвета с желто-оранжевыми, красновато-коричневыми, серовато-коричневыми, темно-зелеными, серовато-зелеными, желтовато-белыми, желтовато-серыми или синевато-фиолетовыми вкраплениями;
порошок крупный: смесь неоднородных кусочков коричневато-желтого цвета с зелеными, белыми, желто-оранжевыми и коричневыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код ATС R05C А10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества сбора оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обволакивающее действие, усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют разжижению и отхождению мокроты, смягчают и уменьшают кашель.
Показания
В комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей (в том числе бронхита, трахеита), связанных с нарушениями бронхиальной секреции и ослаблением продвижения слизи.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату или к салицилатам. Гломерулонефрит, гепатит, спазмофилия, круп, бронхиальная астма. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), нарушение функции печени и почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении может усиливать эффект снотворных средств и средств, угнетающих ЦНС. Не следует применять вместе с препаратами, угнетающими кашель. Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.
Особенности применения
У пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксома (изжогой) возможно усиление изжоги.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки препарата поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем довести кипяченой водой до 200 мл.
Принимать в теплом виде до еды в течение 2–3 недель: взрослым и детям старше 12 лет — по ⅓ стакана 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 2–3 чайные ложки 3 раза в сутки. Перед применением настой взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем полученной водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл.
Принимать в теплом виде до еды в течение 2–3 недель: взрослым и детям старше 12 лет — по 100 мл 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 2–3 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки.
Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 3 лет.
Побочные реакции
Повышение артериального давления. Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, контактный дерматит, тошнота, рвота, диарея). При появлении побочных реакций следует прекратить прием перепарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.