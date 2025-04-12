2 столовые ложки препарата поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде до еды в течение 2–3 недель: взрослым и детям старше 12 лет — по ⅓ стакана 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 2–3 чайные ложки 3 раза в сутки. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем полученной водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл.

Принимать в теплом виде до еды в течение 2–3 недель: взрослым и детям старше 12 лет — по 100 мл 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет — по 2–3 столовые ложки 3 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 5 лет — по 1–2 столовые ложки 3 раза в сутки.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.