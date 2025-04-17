Фитобронхол (Phytobronchol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Экономия при брони: -13,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,10
Экономия при брони: -15,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
106,02
Экономия при брони: -4,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,30
Экономия при брони: -15,30 грн