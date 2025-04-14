Фитобронхол (Phytobronchol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 159 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
109,10
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,78
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
94,67
Экономия при брони: -13,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
67,61
Экономия при брони: -2,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
107,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.2 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
98,15
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
95,57
Экономия при брони: -4,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3
6.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 6
7.0 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
7.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 214/2
7.6 км
Фитобронхол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Martin Bauer Group