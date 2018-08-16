с осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии.

Редко отмечаются креатинурия, повышение активности креатинкиназы, повышение концентрации ХС, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз у пациентов, склонных к этому. При буллезном эпидермолизе в местах, пораженных алопецией, могут начать расти волосы белого цвета.

При применении препарата необходимо придерживаться режима дозирования и длительности курса лечения, назначенных врачом, для предупреждения передозировки и возникновения гипервитаминоза витамина Е.

При продолжительном применении высоких доз препарата необходимо контролировать время свертывания крови.

Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять под контролем врача в рекомендуемых дозах в период беременности или кормления грудью.

Препарат частично проникает через плацентарный барьер; витамин Е поступает в организм плода, где его количество составляет 20–30% концентрации витамина Е в плазме крови матери.

Витамин Е также проникает в грудное молоко.

Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При возникновении головокружения, затуманивания зрения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.