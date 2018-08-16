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Витамин E (Vitaminum E) (252036) - инструкция по применению ATC-классификация

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Витамин E (Vitaminum E)
Цена в городе Киев
от 81,52 грн
Без рецепта
30 шт, 200 мг от 81,52 грн 30 шт, 400 мг от 151,59 грн 50 шт, 100 мг от 75,91 грн 10 шт, 100 мг Нет в наличии 10 шт, 200 мг Нет в наличии 60 шт, 100 мг Нет в наличии
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В наличии в 923 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы мягкие
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
ATC-група
A11H A03 Токоферол (витамин Е)
Регистрационное удостоверение
UA/0717/01/02 от 16.08.2018
Международное название
TOCOPHEROLI ACETAS* (ТОКОФЕРОЛА АЦЕТАТ*)

Витамин E инструкция по применению

Фармакологические свойства

Витамин Е — жирорастворимый витамин, который оказывает существенное антиоксидантное и радиопротекторное действие, принимает участие в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток и других важнейших процессах клеточного метаболизма.
Витамин Е улучшает потребление тканями кислорода. Оказывает ангиопротекторное действие, влияя на тонус и проницаемость сосудов, стимулируя образование новых капилляров.
Иммуномодулирующий эффект витамина Е обусловлен стимуляцией Т-клеточного и гуморального иммунитета.
Токоферол незаменим для нормальных репродуктивных процессов: оплодотворения, развития плода, формирования и функционирования половой системы.
При дефиците витамина Е развиваются гипотония и дистрофия скелетных мышц, миокарда, повышаются проницаемость и ломкость капилляров, развивается дегенерация фоторецепторов, вызывающая нарушение зрения. Развивается снижение половой функции у мужчин и нарушение менструального цикла, склонность к выкидышам у женщин.
Дефицит витамина Е может обусловить развитие гемолитической желтухи у новорожденных, а также синдром мальабсорбции, стеаторею.
После всасывания в кишечнике большая часть токоферола поступает в лимфу и кровь, быстро распределяется в тканях организма с преимущественным накоплением в печени, мышцах, жировой ткани. Самая высокая концентрация определяется в надпочечниках, гипофизе, половых железах, миокарде. Большая часть препарата выводится из организма с мочой, частично — с желчью.

Показания Витамин E

гиповитаминоз и авитаминоз витамина Е. В комплексной антиоксидантной терапии, в период реконвалесценции после травм, тяжелых соматических заболеваний, при физических перегрузках, несбалансированном питании.
В составе комплексной терапии:

  • для предупреждения патологии эмбрионального развития, врожденных аномалий (пороков развития) плода;
  • угрозы прерывания беременности;
  • нарушений менструального цикла, крауроза вульвы, климактерических расстройств;
  • перцептивных расстройств слуха;
  • атрофических процессов в слизистой оболочке дыхательных путей;
  • дегенеративных и пролиферативных изменений в суставах и фиброзной ткани позвоночника и крупных суставов; мышечной слабости вследствие дискогенных блокад при заболеваниях межпозвонкового диска, склеродермии, красной волчанки, ревматоидного артрита, других системных заболеваний соединительной ткани;
  • неврастении с истощением, преимущественно дистрофии мышц и атрофии мышц, вторичной мышечной слабости и миопатии при хроническом артрите;
  • вегетативных расстройств;
  • некоторых эндокринных расстройств;
  • некоторых сердечно-сосудистых заболеваний;
  • атрофических процессов в слизистой оболочке пищеварительной системы, расстройств питания, синдрома мальабсорбции, алиментарной анемии, хронического гепатита;
  • некоторых пародонтопатий;
  • заболеваний глаз;
  • кожных заболеваний: дерматитов, трофических язв, псориаза, экземы;
  • при пластической индурации пениса, баланите, нарушении либидо, нарушении функций половых желез у мужчин, расстройстве сперматогенеза и потенции у мужчин, бесплодии (в сочетании с витамином А).

Гипервитаминоз A и D.

Применение Витамин E

Витамин Е назначать внутрь после еды, дозу подбирать индивидуально, в зависимости от вида, течения заболевания, состояния пациента. Капсулу следует глотать целой, запивая достаточным количеством воды.
Режим дозирования для взрослых:

  • в комплексной антиоксидантной терапии: по 0,2–0,4 г 1–2 раза в сутки;
  • при патологии эмбрионального развития, врожденных аномалиях (пороках развития) плода: по 0,1– 0,2 г 1 раз в сутки в І триместр беременности;
  • при угрозе прерывания беременности: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 14 дней;
  • при нарушениях менструального цикла в комплексном лечении: 0,3– 0,4 г через день начиная с 17-го дня цикла (повторить 5 циклов);
  • при нарушениях менструального цикла в случае применения препарата до начала гормональной терапии: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 2–3 мес;
  • при ревматоидном артрите: по 0,1– 0,3 г ежедневно на протяжении нескольких недель;
  • при мышечных дистрофиях, болезнях нервно-мышечного и сухожильно-суставного аппарата: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 30–60 дней, повторный курс — через 2–3 мес;
  • при неврастении с истощением: препарат принимать в дозе 0,1 г 1 раз в сутки на протяжении 30–60 дней;
  • при некоторых эндокринных нарушениях: по 0,3– 0,5 г/сут;
  • при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях: по 0,1 г/сут;
  • при алиментарной анемии: по 0,3 г/сут в течение 10 дней;
  • при хроническом гепатите: в течение длительного времени по 0,3 г/сут;
  • при некоторых пародонтопатиях: по 0,2– 0,3 г/сут;
  • при заболеваниях глаз: по 0,1– 0,2 г 1–2 раза в сутки на протяжении 1–3 нед в комбинации с витамином А;
  • при кожных заболеваниях: по 0,1– 0,2 г 1–2 раза в сутки на протяжении 20–40 дней;
  • при пластической индурации пениса: по 0,3– 0,4 г/сут в течение нескольких недель, затем по назначению врача;
  • при нарушениях сперматогенеза и потенции у мужчин: по 0,1– 0,3 г/сут в сочетании с гормональной терапией на протяжении 30 дней.

В других случаях дозы и продолжительность лечения определяет врач.
Для взрослых разовая средняя доза составляет 0,1 г, разовая высшая доза — 0,4 г; суточная средняя доза составляет 0,2 г, высшая суточная доза — 1,0 г.
Витамин Е в дозе 0,1 г можно назначать детям с 12 лет.

Противопоказания

повышенная индивидуальная чувствительность к действующему веществу или каким-либо компонентам препарата, выраженный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, тиреотоксикоз, гипервитаминоз Е, детский возраст до 12 лет.

Побочные эффекты

обычно препарат переносится хорошо, однако при длительном применении высоких доз в пределах 0,4–0,8 г/сут возможны усиление гипотромбинемии, зрительные нарушения, головокружение, тошнота, развитие желудочно-кишечных кровотечений, диарея, боль в желудке, увеличение печени, креатинурия, расстройство пищеварения, повышенная утомляемость, общая слабость, головная боль. Возможны аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, гиперемию кожи и повышение температуры тела.

Особые указания

с осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии.
Редко отмечаются креатинурия, повышение активности креатинкиназы, повышение концентрации ХС, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз у пациентов, склонных к этому. При буллезном эпидермолизе в местах, пораженных алопецией, могут начать расти волосы белого цвета.
При применении препарата необходимо придерживаться режима дозирования и длительности курса лечения, назначенных врачом, для предупреждения передозировки и возникновения гипервитаминоза витамина Е.
При продолжительном применении высоких доз препарата необходимо контролировать время свертывания крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять под контролем врача в рекомендуемых дозах в период беременности или кормления грудью.
Препарат частично проникает через плацентарный барьер; витамин Е поступает в организм плода, где его количество составляет 20–30% концентрации витамина Е в плазме крови матери.
Витамин Е также проникает в грудное молоко.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При возникновении головокружения, затуманивания зрения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

Взаимодействия

Витамин Е нельзя применять сочетанно с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин).
Витамин Е усиливает действие стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон); снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D. Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме.
Витамин Е и его метаболиты оказывают антагонистическое действие относительно витамина К.
Витамин Е повышает эффективность противоэпилептических лекарственных средств у больных эпилепсией.
Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е.

Передозировка

симптомы. При приеме рекомендованных доз нежелательные реакции не проявляются. Прием высоких доз витамина Е (0,4–0,8 г/сут в течение длительного времени) может вызвать зрительные нарушения, диарею, головокружение, головную боль, тошноту или спазмы в животе, очень сильную утомляемость или слабость.
Очень высокие дозы (свыше 0,8 г/сут в течение длительного времени) могут привести к повышению риска развития кровотечений у пациентов с дефицитом витамина К; нарушению метаболизма гормонов щитовидной железы и повышению риска возникновения тромбофлебита и тромбоэмболии у чувствительных пациентов, повышению активности креатинкиназы, концентрации ХС, ТГ в плазме крови, увеличению содержания эстрогенов и андрогенов в моче.
Лечение. Отмена препарата, симптоматическая терапия.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Витамин E
Витамин E капсулы мягкие 200 мг блистер, №30
от 81,52 грн
В наличии в 923 аптеках
Цены в аптеках
Витамин E
Витамин E капсулы мягкие 200 мг блистер, №30
от 81,52 грн
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