Витамин E (Vitaminum E) (252036) - инструкция по применению ATC-классификация
Витамин E инструкция по применению
Фармакологические свойства
Витамин Е — жирорастворимый витамин, который оказывает существенное антиоксидантное и радиопротекторное действие, принимает участие в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток и других важнейших процессах клеточного метаболизма.
Витамин Е улучшает потребление тканями кислорода. Оказывает ангиопротекторное действие, влияя на тонус и проницаемость сосудов, стимулируя образование новых капилляров.
Иммуномодулирующий эффект витамина Е обусловлен стимуляцией Т-клеточного и гуморального иммунитета.
Токоферол незаменим для нормальных репродуктивных процессов: оплодотворения, развития плода, формирования и функционирования половой системы.
При дефиците витамина Е развиваются гипотония и дистрофия скелетных мышц, миокарда, повышаются проницаемость и ломкость капилляров, развивается дегенерация фоторецепторов, вызывающая нарушение зрения. Развивается снижение половой функции у мужчин и нарушение менструального цикла, склонность к выкидышам у женщин.
Дефицит витамина Е может обусловить развитие гемолитической желтухи у новорожденных, а также синдром мальабсорбции, стеаторею.
После всасывания в кишечнике большая часть токоферола поступает в лимфу и кровь, быстро распределяется в тканях организма с преимущественным накоплением в печени, мышцах, жировой ткани. Самая высокая концентрация определяется в надпочечниках, гипофизе, половых железах, миокарде. Большая часть препарата выводится из организма с мочой, частично — с желчью.
Показания Витамин E
гиповитаминоз и авитаминоз витамина Е. В комплексной антиоксидантной терапии, в период реконвалесценции после травм, тяжелых соматических заболеваний, при физических перегрузках, несбалансированном питании.
В составе комплексной терапии:
- для предупреждения патологии эмбрионального развития, врожденных аномалий (пороков развития) плода;
- угрозы прерывания беременности;
- нарушений менструального цикла, крауроза вульвы, климактерических расстройств;
- перцептивных расстройств слуха;
- атрофических процессов в слизистой оболочке дыхательных путей;
- дегенеративных и пролиферативных изменений в суставах и фиброзной ткани позвоночника и крупных суставов; мышечной слабости вследствие дискогенных блокад при заболеваниях межпозвонкового диска, склеродермии, красной волчанки, ревматоидного артрита, других системных заболеваний соединительной ткани;
- неврастении с истощением, преимущественно дистрофии мышц и атрофии мышц, вторичной мышечной слабости и миопатии при хроническом артрите;
- вегетативных расстройств;
- некоторых эндокринных расстройств;
- некоторых сердечно-сосудистых заболеваний;
- атрофических процессов в слизистой оболочке пищеварительной системы, расстройств питания, синдрома мальабсорбции, алиментарной анемии, хронического гепатита;
- некоторых пародонтопатий;
- заболеваний глаз;
- кожных заболеваний: дерматитов, трофических язв, псориаза, экземы;
- при пластической индурации пениса, баланите, нарушении либидо, нарушении функций половых желез у мужчин, расстройстве сперматогенеза и потенции у мужчин, бесплодии (в сочетании с витамином А).
Гипервитаминоз A и D.
Применение Витамин E
Витамин Е назначать внутрь после еды, дозу подбирать индивидуально, в зависимости от вида, течения заболевания, состояния пациента. Капсулу следует глотать целой, запивая достаточным количеством воды.
Режим дозирования для взрослых:
- в комплексной антиоксидантной терапии: по 0,2–0,4 г 1–2 раза в сутки;
- при патологии эмбрионального развития, врожденных аномалиях (пороках развития) плода: по 0,1– 0,2 г 1 раз в сутки в І триместр беременности;
- при угрозе прерывания беременности: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 14 дней;
- при нарушениях менструального цикла в комплексном лечении: 0,3– 0,4 г через день начиная с 17-го дня цикла (повторить 5 циклов);
- при нарушениях менструального цикла в случае применения препарата до начала гормональной терапии: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 2–3 мес;
- при ревматоидном артрите: по 0,1– 0,3 г ежедневно на протяжении нескольких недель;
- при мышечных дистрофиях, болезнях нервно-мышечного и сухожильно-суставного аппарата: по 0,1 г 1–2 раза в сутки на протяжении 30–60 дней, повторный курс — через 2–3 мес;
- при неврастении с истощением: препарат принимать в дозе 0,1 г 1 раз в сутки на протяжении 30–60 дней;
- при некоторых эндокринных нарушениях: по 0,3– 0,5 г/сут;
- при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях: по 0,1 г/сут;
- при алиментарной анемии: по 0,3 г/сут в течение 10 дней;
- при хроническом гепатите: в течение длительного времени по 0,3 г/сут;
- при некоторых пародонтопатиях: по 0,2– 0,3 г/сут;
- при заболеваниях глаз: по 0,1– 0,2 г 1–2 раза в сутки на протяжении 1–3 нед в комбинации с витамином А;
- при кожных заболеваниях: по 0,1– 0,2 г 1–2 раза в сутки на протяжении 20–40 дней;
- при пластической индурации пениса: по 0,3– 0,4 г/сут в течение нескольких недель, затем по назначению врача;
- при нарушениях сперматогенеза и потенции у мужчин: по 0,1– 0,3 г/сут в сочетании с гормональной терапией на протяжении 30 дней.
В других случаях дозы и продолжительность лечения определяет врач.
Для взрослых разовая средняя доза составляет 0,1 г, разовая высшая доза — 0,4 г; суточная средняя доза составляет 0,2 г, высшая суточная доза — 1,0 г.
Витамин Е в дозе 0,1 г можно назначать детям с 12 лет.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к действующему веществу или каким-либо компонентам препарата, выраженный кардиосклероз, острый инфаркт миокарда, тиреотоксикоз, гипервитаминоз Е, детский возраст до 12 лет.
Побочные эффекты
обычно препарат переносится хорошо, однако при длительном применении высоких доз в пределах 0,4–0,8 г/сут возможны усиление гипотромбинемии, зрительные нарушения, головокружение, тошнота, развитие желудочно-кишечных кровотечений, диарея, боль в желудке, увеличение печени, креатинурия, расстройство пищеварения, повышенная утомляемость, общая слабость, головная боль. Возможны аллергические реакции, включая кожную сыпь, зуд, гиперемию кожи и повышение температуры тела.
Особые указания
с осторожностью назначать при атеросклерозе, повышенном риске развития тромбоэмболии.
Редко отмечаются креатинурия, повышение активности креатинкиназы, повышение концентрации ХС, тромбофлебит, тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз у пациентов, склонных к этому. При буллезном эпидермолизе в местах, пораженных алопецией, могут начать расти волосы белого цвета.
При применении препарата необходимо придерживаться режима дозирования и длительности курса лечения, назначенных врачом, для предупреждения передозировки и возникновения гипервитаминоза витамина Е.
При продолжительном применении высоких доз препарата необходимо контролировать время свертывания крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат можно применять под контролем врача в рекомендуемых дозах в период беременности или кормления грудью.
Препарат частично проникает через плацентарный барьер; витамин Е поступает в организм плода, где его количество составляет 20–30% концентрации витамина Е в плазме крови матери.
Витамин Е также проникает в грудное молоко.
Дети. Препарат противопоказан детям в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. При возникновении головокружения, затуманивания зрения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Витамин Е нельзя применять сочетанно с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин).
Витамин Е усиливает действие стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон); снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D. Назначение витамина Е в высоких дозах может вызвать дефицит витамина А в организме.
Витамин Е и его метаболиты оказывают антагонистическое действие относительно витамина К.
Витамин Е повышает эффективность противоэпилептических лекарственных средств у больных эпилепсией.
Колестирамин, колестипол, минеральные масла снижают всасывание витамина Е.
Передозировка
симптомы. При приеме рекомендованных доз нежелательные реакции не проявляются. Прием высоких доз витамина Е (0,4–0,8 г/сут в течение длительного времени) может вызвать зрительные нарушения, диарею, головокружение, головную боль, тошноту или спазмы в животе, очень сильную утомляемость или слабость.
Очень высокие дозы (свыше 0,8 г/сут в течение длительного времени) могут привести к повышению риска развития кровотечений у пациентов с дефицитом витамина К; нарушению метаболизма гормонов щитовидной железы и повышению риска возникновения тромбофлебита и тромбоэмболии у чувствительных пациентов, повышению активности креатинкиназы, концентрации ХС, ТГ в плазме крови, увеличению содержания эстрогенов и андрогенов в моче.
Лечение. Отмена препарата, симптоматическая терапия.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.