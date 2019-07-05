побочные эффекты применения ибупрофена и всей группы НПВП в целом можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы, необходимой для уменьшения выраженности симптомов, в течение короткого периода времени.

У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.

Воздействие на органы дыхания. У пациентов с БА или аллергическими заболеваниями или с этими заболеваниями в анамнезе может возникнуть бронхоспазм.

Другие НПВП. При одновременном применении ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, повышается риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.

Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваний соединительной ткани в связи с повышенным риском возникновения асептического менингита.

Метаболизм порфирина. Следует соблюдать осторожность пациентам с врожденным расстройством метаболизма порфирина (например, острая перемежающаяся порфирия).

Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует с осторожностью начинать лечение (необходима консультация врача), поскольку во время терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости, АГ и отеков.

Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта). В общем эпидемиологические исследования не дают оснований считать, что низкая доза ибупрофена (например, ≤1200 мг/сут) может привести к повышению риска артериальных тромботических осложнений.

Пациентов с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (класс II–III по классификации NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует лечить ибупрофеном только после тщательной оценки клинической картины. Следует избегать высоких доз (2400 мг/сут).

Также следует тщательно оценивать клиническую картину перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений (например, АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно если необходимо применять высокие дозы ибупрофена (2400 мг в сутки).

Влияние на почки. Следует с осторожностью применять ибупрофен у пациентов с нарушением функции почек, поскольку функция почек может ухудшиться.

Влияние на печень. Возможно нарушение функции печени.

Хирургические вмешательства. Следует соблюдать осторожность непосредственно после обширных хирургических вмешательств.

Влияние на фертильность у женщин. Существуют ограниченные данные о том, что лекарственные средства, которые подавляют синтез ЦОГ/простагландинов, при длительном применении (касается дозы 2400 мг в течение суток, а также продолжительности лечения более 10 дней) могут ухудшить фертильность у женщин, влияя на овуляцию. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения.

Влияние на ЖКТ. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться. Имеются сообщения о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, возможно летальных, которые возникали на любом этапе лечения НПВП, независимо от наличия предупредительных симптомов или тяжелых нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе.

Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы растет при повышении доз НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, и у пожилых пациентов. Такие больные должны начинать лечение с минимальных доз. Для таких пациентов, а также для лиц, которым необходимо одновременное применение низких доз ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повысить риск для ЖКТ, следует рассмотреть необходимость комбинированной терапии протекторными препаратами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы).

Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе, прежде всего больным пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомы со стороны ЖКТ (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности в начале лечения.

Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (например, ацетилсалициловая кислота).

В случае развиия желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует немедленно прекратить.

Воздействие на кожу. Очень редко на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, которые могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск появления таких реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в большинстве случаев начало таких реакций происходит в течение первого месяца лечения. Ибупрофен следует отменить при первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или при любых других признаках гиперчувствительности.

В исключительных случаях ветряная оспа может вызвать тяжелые инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать влияние НПВП на ухудшение этих инфекций, поэтому рекомендуется избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.

Аллергия. Следует соблюдать осторожность у пациентов, у которых отмечают аллергические реакции на другие вещества, поскольку у таких больных также существует повышенный риск развития реакций гиперчувствительности при применении ибупрофена.

У пациентов с сенной лихорадкой, носовыми полипами, хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей, аллергическими заболеваниями в анамнезе существует повышенный риск возникновения аллергических реакций, которые могут проявляться как приступы БА (так называемая анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница.

Это лекарственное средство содержит раствор сорбита. Пациенты с редкой наследственной формой непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, а также недостаточностью ферментов сахаразы или изомальтазы не должны принимать этот препарат.

Другое. Очень редко наблюдаются тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок). При первых признаках реакции гиперчувствительности после применения препарата терапию необходимо прекратить. В таких случаях необходимо проводить как симптоматическую, так и специализированную терапию.

Ибупрофен может временно подавлять функцию тромбоцитов (влиять на агрегацию тромбоцитов). Поэтому рекомендуется тщательно следить за состоянием пациентов с нарушениями свертываемости крови.

При длительном применении препарата необходимо регулярно проверять показатели функции печени и почек, а также проверять картину крови.

Длительное применение любых обезболивающих средств для лечения головной боли может ухудшить это состояние. В случае подозрения или подтверждения этой ситуации следует обратиться к врачу и отменить лечение. Следует рассматривать диагноз головной боли, обусловленной чрезмерным применением лекарственного средства, у пациентов с частой или ежедневной головной болью, несмотря на регулярное применение (или в результате такового) лекарственных средств против головной боли.

Обычное применение обезболивающих лекарственных средств, особенно комбинации нескольких обезболивающих, может привести к стойкому нарушению функции почек с риском возникновения почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Этот риск может быть повышен вследствие потери солей и обезвоживания.

При применении НПВП на фоне одновременного употребления алкоголя может повыситься риск нежелательных эффектов, связанных с действующим веществом, особенно со стороны ЖКТ или ЦНС.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Подавление синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований указывают на повышенный риск выкидыша, врожденных пороков сердца и гастрошизис после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранней стадии беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых дефектов повышался с 1% до 1,5%. Считается, что риск возрастает с повышением дозы и продолжительности терапии.

НПВП не следует принимать в первые 2 триместра беременности, если только, по мнению врача, ожидаемая польза для пациентки не превышает потенциальный риск для плода. Если ибупрофен применяет женщина, которая пытается забеременеть, или в течение I и II триместров беременности, следует применять наиболее низкую дозу в течение короткого периода времени.

В течение III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут представлять следующие риски:

– для плода: сердечно-легочная токсичность (характеризуется преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией), нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности, сопровождающейся олигогидрамнионом;

– для матери и новорожденного, в конце беременности: возможно увеличение времени кровотечения, антитромбоцитарный эффект, который может развиться даже при очень низких дозах, угнетение сокращений матки, что приводит к задержке или увеличению продолжительности родов. Поэтому ибупрофен противопоказан в III триместр беременности.

В ограниченных исследованиях ибупрофен было обнаружен в грудном молоке в очень низкой концентрации, поэтому маловероятно, чтобы он мог негативно повлиять на младенца, которого кормят грудью.

До сих пор неизвестно о вредном воздействии на младенцев, поэтому, как правило, при кратковременном лечении боли и лихорадки в рекомендованных дозах прекращать кормление грудью не требуется.

Фертильность

Применение ибупрофена может повлиять на женскую фертильность. Этот эффект является обратимым после отмены лечения. Поэтому применение ибупрофена не рекомендуется женщинам, которым сложно забеременеть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами

Гофен 200. При кратковременном применении препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами, но при длительном применении могут возникать побочные эффекты со стороны ЦНС, такие как повышенная утомляемость и головокружение.

Гофен 400. Пациенты, испытывающие головокружение, сонливость или нарушение зрения в то время, как они принимают ибупрофен, должны избегать управления транспортными средствами или работы с механизмами. Однократное введение или короткий период применения ибупрофена обычно не требует каких-либо специальных мер. Это в основном касается одновременного применения препарата с алкоголем.

При условии применения согласно рекомендованным дозам и продолжительности лечения препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Дети. Гофен 400: не применяется у детей до 12 лет и массой тела <40 кг, Гофен 200: противопоказано применение препарата детям с массой тела <20 кг.