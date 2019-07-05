Гофен (Gofen) (251975) - инструкция по применению ATC-классификация
Гофен инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ибупрофен — это НПВП, производное пропионовой кислоты, продемонстрировавший свою эффективность при подавлении синтеза простагландинов — медиаторов боли и воспаления. Ибупрофен оказывает анальгетическое, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Кроме того, ибупрофен обратимо подавляет агрегацию тромбоцитов.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно подавлять влияние низкой дозы ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении этих препаратов. Некоторые исследования фармакодинамики показывают, что при применении разовых доз ибупрофена 400 мг в пределах 8 ч до или в пределах 30 мин после применения ацетилсалициловой кислоты немедленного высвобождения (81 мг) наблюдалось уменьшение влияния ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов. Хотя существует неуверенность относительно экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключить вероятности, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При несистематическом применении ибупрофена такой клинически значимый эффект считается маловероятным.
Фармакокинетика. При пероральном применении ибупрофен быстро всасывается частично уже в желудке и далее полностью в тонкой кишке.
После метаболизма в печени (гидроксилирование, карбоксилирование, конъюгация) неактивные метаболиты полностью выводятся преимущественно с мочой (90%), а также с желчью. Т½ у здоровых добровольцев составляет 1,8 ч, у пациентов с заболеваниями печени и почек — 1,8–3,5 ч. Ибупрофен активно (99%) связывается с белками плазмы крови, проникает в синовиальные полости, где его концентрация может оставаться высокой в то время, как его концентрация в плазме крови уменьшается. Ибупрофен обнаруживается в плазме крови в течение более чем 8 ч после приема препарата.
Показания Гофен
Гофен 200: симптоматическое лечение головной, зубной и периодической менструальной боли. Лихорадка и боль в мышцах при простуде.
Гофен 400: симптоматическое лечение легкой и умеренной боли различного происхождения (головная, зубная боль, болезненные менструации), в том числе при простуде и лихорадке.
Применение Гофен
Гофен 200
Взрослым и детям с массой тела ≥40 кг. Рекомендованная начальная доза составляет 1–2 капсулы, затем, при необходимости, по 1–2 капсулы (200–400 мг ибупрофена) каждые 4–6 ч. Не применять более 6 капсул (1200 мг) в течение 24 ч.
Дети с массой тела ≤39 кг. Применение препарата возможно детям с массой тела не менее 20 кг. Максимальная суточная доза ибупрофена составляет 20–30 мг на килограмм массы тела, разделенная на 3–4 приема с интервалом приема 6–8 ч. Не превышать максимально допустимую суточную дозу.
Детям с массой тела 20–29 кг рекомендуемая начальная доза — 1 капсула (эквивалентно 200 мг ибупрофена). Максимальная суточная доза составляет 3 капсулы (эквивалентно 600 мг ибупрофена).
Детям с массой тела от 30 до 39 кг рекомендуемая начальная доза — 1 капсула (эквивалентно 200 мг ибупрофена). Максимальная суточная доза составляет 4 капсулы (эквивалентно 800 мг ибупрофена).
Капсулы, как правило, принимать во время еды, не разжевывая, запивая водой.
Лица пожилого возраста не нуждаются в специальном подборе дозы.
Если симптомы заболевания сохраняются более 3 дней, а при применении для облегчения боли более 4 дней, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения. Побочные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода времени, необходимого для контроля симптомов.
Гофен 400
Внутрь взрослым и детям старше 12 лет с массой тела >40 кг. Только для кратковременного применения. Побочные эффекты можно минимизировать путем применения минимальной эффективной дозы в течение кратчайшего периода времени, необходимого для контроля симптомов.
Капсулы следует принимать преимущественно во время или после приема пищи, не разжевывая, запивая водой.
Разовая доза для детей в возрасте от 12 лет с массой тела >40 кг и взрослых составляет 1 капсулу (400 мг ибупрофена). При необходимости можно применять по 1 капсуле каждые 6 ч. Максимальная суточная доза составляет 1200 мг (3 капсулы в сутки). Применять минимальную эффективную дозу, необходимую для лечения симптомов, в течение короткого периода времени.
Пациентам пожилого возраста не требуется специального подбора дозы, кроме случаев выраженной почечной или печеночной недостаточности.
Если симптомы заболевания ухудшаются или сохраняются более 3 дней, необходимо обратиться к врачу для уточнения диагноза и коррекции схемы лечения. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от течения заболевания и состояния больного.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к ибупрофену или любому из компонентов препарата.
– Реакции гиперчувствительности (например БА, ринит, ангионевротический отек или крапивница), которые наблюдались ранее после применения ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты или других НПВП.
– Язвенная болезнь желудка/кровотечение в активной форме или рецидивы в анамнезе (два и более выраженных эпизода язвенной болезни или кровотечения).
– Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с применением НПВП в анамнезе.
– Тяжелое нарушение функции печени, тяжелое нарушение функции почек, тяжелая сердечная недостаточность (класс IV по классификации NYHA).
– Последний триместр беременности.
– Цереброваскулярные или другие кровотечения в активной фазе.
– Геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови.
– Нарушение кроветворения неясной этиологии.
– Тяжелое обезвоживание (вызванное рвотой, диареей или недостаточным употреблением жидкости).
Побочные эффекты
побочные реакции, возникающие при применении ибупрофена, приводятся по системам органов и частоте их проявления.
Частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), включая отдельные сообщения, и частота неизвестна (нельзя оценить с учетом имеющихся данных).
В рамках каждой группы частоты побочные реакции приводятся в порядке убывания степени тяжести.
Наиболее частыми побочными реакциями являются желудочно-кишечные по своей природе, которые в основном зависят от дозы, в том числе риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, который зависит от дозы и продолжительности лечения. Побочные реакции наблюдаются реже, если максимальная суточная доза не превышает 1200 мг.
Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах по 2400 мг/сут, может быть связано с несколько повышенным риском развития артериальных тромботических осложнений (таких как инфаркт миокарда или инсульт).
Гофен 200
Ниже приведен перечень побочных реакций, которые отмечались у лиц, получавших ибупрофен при краткосрочном лечении легкой и умеренной боли и лихорадки, а также те, что наблюдались в случае длительной терапии высокими дозами у пациентов с ревматизмом.
Общие расстройства: нечасто — повышенная чувствительность в виде крапивницы и зуда, повышение потоотделения; очень редко — тяжелые реакции повышенной чувствительности с такими проявлениями, как отек лица, языка и гортани, одышка, тахикардия, снижение АД, анафилактоидные реакции (анафилаксия, отек Квинкe до шока). Обострение БА и бронхоспазм или одышка, аллергический ринит, эозинофилия.
Со стороны органов чувств: редко — нарушение слуха (снижение слуха, звон или шум в ушах); нечасто — нарушение зрения (токсическое поражение зрительного нерва, нечеткость зрения или двоение в глазах, скотома, сухость и раздражение глаз, отек конъюнктивы и век аллергического генеза).
Со стороны ЖКТ: нечасто — боль в животе, мелена, рвота с кровью, диспепсия и тошнота; редко — диарея, метеоризм, запор и рвота; очень редко — изжога, язвенный стоматит, гастрит, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение (что может привести к анемии), которые могут в некоторых случаях привести к летальному исходу, особенно у лиц пожилого возраста. Обострение язвенного колита и болезни Крона, эзофагит, формирование кишечных диафрагмоподобных стриктур. Раздражение или сухость слизистой оболочки полости рта, язвы слизистой оболочки десен, стоматит, панкреатит.
Неврологические расстройства: нечасто — головная боль, головокружение, бессонница, тревожность, депрессия, нервозность и раздражительность или усталость, психомоторное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации; редко — асептический менингит (чаще у больных с аутоиммунными заболеваниями).
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень редко — сердечная недостаточность, тахикардия, повышение АД, васкулит, инфаркт миокарда.
Со стороны мочевыделительной системы: очень редко — уменьшение экскреции мочевины и отеки. Острая почечная недостаточность, аллергический нефрит, гломерулонефрит, олигурия, полиурия, цистит, гематурия. Папиллонекроз, особенно при длительном применении. Повышение уровня мочевины в сыворотке крови.
Со стороны пищеварительной системы: очень редко — нарушение функции печени, особенно при длительном применении. Гепатит, панкреатит, дуоденит, эзофагит.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нарушение системы кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз). Первыми признаками являются высокая температура тела, боль в горле, язвы в ротовой полости, симптомы гриппа, тяжелая форма истощения, носовое кровотечение и гематомы.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — тяжелые формы кожных реакций, такие как полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), алопеция.
Со стороны иммунной системы: нечасто — у пациентов с аутоиммунными нарушениями (системная красная волчанка, системные заболевания соединительной ткани) при лечении ибупрофеном отмечались единичные случаи появления симптомов асептического мeнингита (ригидность затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота, высокая температура тела или дезориентация), отек лица, языка и гортани, одышка, тахикардия. Аллергические реакции в виде высыпаний на коже, зуда, приступа БА, снижения АД.
Инфекции и паразитарные заболевания: очень редко — обострение воспаления, связанного с инфекцией.
Лабораторные исследования: редко — снижение уровня гемоглобина.
Гофен 400
Следующие побочные реакции наблюдались во время кратковременного применения доз ибупрофена, не превышавших 1200 мг/сут. При лечении хронических заболеваний, в случае длительного применения могут возникать дополнительные побочные эффекты.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нарушение кроветворения (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения, агранулоцитоз). Первыми признаками являются лихорадка, боль в горле, поверхностные язвы в ротовой полости, гриппоподобные симптомы, тяжелая форма истощения, необъяснимое кровотечение и кровоподтеки.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности, включающие крапивницу и зуд; очень редко — тяжелые реакции гиперчувствительности, симптомы которых могут включать отек лица, языка и гортани, одышку, тахикардию, артериальную гипотензию, анафилактические реакции, ангионевротический отек или тяжелый шок; частота неизвестна — реактивность дыхательных путей, включая БА, обострение БА, бронхоспазм.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль; очень редко — асептический менингит, отдельные симптомы которого (ригидность затылочных мышц, головная боль, тошнота, рвота, лихорадка или дезориентация) могут возникать у пациентов с существующими аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, смешанное заболевание соединительной ткани; частота неизвестна — головокружение, парестезии, сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: частота неизвестна — сердечная недостаточность, отек.
Со стороны сосудистой системы: частота неизвестна — АГ.
Со стороны ЖКТ: нечасто — боль в животе, тошнота и диспепсия; редко — диарея, метеоризм, запор и рвота; очень редко — язвенная болезнь, перфорации или желудочно-кишечные кровотечения, мелена, кровавая рвота, иногда летальные (особенно у пациентов пожилого возраста), язвенный стоматит, гастрит; частота неизвестна — обострение колита и болезни Крона.
Со стороны печени: очень редко — нарушение функции печени.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко — различные высыпания на коже; очень редко — могут возникать тяжелые формы кожных реакций, такие как буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона, мультиформную эритему и токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: очень редко — острое нарушение функции почек, папиллонекроз, особенно при длительном применении, связанный с повышением уровня мочевины в сыворотке крови, и отек.
Лабораторные исследования: очень редко — снижение уровня гемоглобина.
Особые указания
побочные эффекты применения ибупрофена и всей группы НПВП в целом можно уменьшить путем применения минимальной эффективной дозы, необходимой для уменьшения выраженности симптомов, в течение короткого периода времени.
У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными.
Воздействие на органы дыхания. У пациентов с БА или аллергическими заболеваниями или с этими заболеваниями в анамнезе может возникнуть бронхоспазм.
Другие НПВП. При одновременном применении ибупрофена с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, повышается риск развития побочных реакций, поэтому его следует избегать.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанных заболеваний соединительной ткани в связи с повышенным риском возникновения асептического менингита.
Метаболизм порфирина. Следует соблюдать осторожность пациентам с врожденным расстройством метаболизма порфирина (например, острая перемежающаяся порфирия).
Влияние на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную систему. Пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе следует с осторожностью начинать лечение (необходима консультация врача), поскольку во время терапии ибупрофеном, как и другими НПВП, сообщалось о случаях задержки жидкости, АГ и отеков.
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут), может быть связано с несколько повышенным риском артериальных тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта). В общем эпидемиологические исследования не дают оснований считать, что низкая доза ибупрофена (например, ≤1200 мг/сут) может привести к повышению риска артериальных тромботических осложнений.
Пациентов с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (класс II–III по классификации NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует лечить ибупрофеном только после тщательной оценки клинической картины. Следует избегать высоких доз (2400 мг/сут).
Также следует тщательно оценивать клиническую картину перед началом длительного лечения пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых осложнений (например, АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно если необходимо применять высокие дозы ибупрофена (2400 мг в сутки).
Влияние на почки. Следует с осторожностью применять ибупрофен у пациентов с нарушением функции почек, поскольку функция почек может ухудшиться.
Влияние на печень. Возможно нарушение функции печени.
Хирургические вмешательства. Следует соблюдать осторожность непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Влияние на фертильность у женщин. Существуют ограниченные данные о том, что лекарственные средства, которые подавляют синтез ЦОГ/простагландинов, при длительном применении (касается дозы 2400 мг в течение суток, а также продолжительности лечения более 10 дней) могут ухудшить фертильность у женщин, влияя на овуляцию. Этот процесс является обратимым после прекращения лечения.
Влияние на ЖКТ. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку эти состояния могут обостряться. Имеются сообщения о случаях желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы, возможно летальных, которые возникали на любом этапе лечения НПВП, независимо от наличия предупредительных симптомов или тяжелых нарушений со стороны ЖКТ в анамнезе.
Риск желудочно-кишечного кровотечения, перфорации, язвы растет при повышении доз НПВП, у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, и у пожилых пациентов. Такие больные должны начинать лечение с минимальных доз. Для таких пациентов, а также для лиц, которым необходимо одновременное применение низких доз ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повысить риск для ЖКТ, следует рассмотреть необходимость комбинированной терапии протекторными препаратами (например, мизопростолом или ингибиторами протонной помпы).
Пациентам с имеющимися желудочно-кишечными расстройствами в анамнезе, прежде всего больным пожилого возраста, следует сообщать о любых необычных симптомы со стороны ЖКТ (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности в начале лечения.
Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов, получающих сопутствующие препараты, которые могут повысить риск образования язв или кровотечения, такие как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные средства (например, ацетилсалициловая кислота).
В случае развиия желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, получающих ибупрофен, лечение следует немедленно прекратить.
Воздействие на кожу. Очень редко на фоне приема НПВП могут возникать тяжелые формы кожных реакций, которые могут быть летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Самый высокий риск появления таких реакций наблюдается на ранних этапах терапии, в большинстве случаев начало таких реакций происходит в течение первого месяца лечения. Ибупрофен следует отменить при первых признаках кожной сыпи, патологических изменений слизистых оболочек или при любых других признаках гиперчувствительности.
В исключительных случаях ветряная оспа может вызвать тяжелые инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя исключать влияние НПВП на ухудшение этих инфекций, поэтому рекомендуется избегать применения ибупрофена при ветряной оспе.
Аллергия. Следует соблюдать осторожность у пациентов, у которых отмечают аллергические реакции на другие вещества, поскольку у таких больных также существует повышенный риск развития реакций гиперчувствительности при применении ибупрофена.
У пациентов с сенной лихорадкой, носовыми полипами, хроническими обструктивными заболеваниями дыхательных путей, аллергическими заболеваниями в анамнезе существует повышенный риск возникновения аллергических реакций, которые могут проявляться как приступы БА (так называемая анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница.
Это лекарственное средство содержит раствор сорбита. Пациенты с редкой наследственной формой непереносимости фруктозы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы, а также недостаточностью ферментов сахаразы или изомальтазы не должны принимать этот препарат.
Другое. Очень редко наблюдаются тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок). При первых признаках реакции гиперчувствительности после применения препарата терапию необходимо прекратить. В таких случаях необходимо проводить как симптоматическую, так и специализированную терапию.
Ибупрофен может временно подавлять функцию тромбоцитов (влиять на агрегацию тромбоцитов). Поэтому рекомендуется тщательно следить за состоянием пациентов с нарушениями свертываемости крови.
При длительном применении препарата необходимо регулярно проверять показатели функции печени и почек, а также проверять картину крови.
Длительное применение любых обезболивающих средств для лечения головной боли может ухудшить это состояние. В случае подозрения или подтверждения этой ситуации следует обратиться к врачу и отменить лечение. Следует рассматривать диагноз головной боли, обусловленной чрезмерным применением лекарственного средства, у пациентов с частой или ежедневной головной болью, несмотря на регулярное применение (или в результате такового) лекарственных средств против головной боли.
Обычное применение обезболивающих лекарственных средств, особенно комбинации нескольких обезболивающих, может привести к стойкому нарушению функции почек с риском возникновения почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Этот риск может быть повышен вследствие потери солей и обезвоживания.
При применении НПВП на фоне одновременного употребления алкоголя может повыситься риск нежелательных эффектов, связанных с действующим веществом, особенно со стороны ЖКТ или ЦНС.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Подавление синтеза простагландинов может негативно влиять на беременность и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований указывают на повышенный риск выкидыша, врожденных пороков сердца и гастрошизис после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранней стадии беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых дефектов повышался с 1% до 1,5%. Считается, что риск возрастает с повышением дозы и продолжительности терапии.
НПВП не следует принимать в первые 2 триместра беременности, если только, по мнению врача, ожидаемая польза для пациентки не превышает потенциальный риск для плода. Если ибупрофен применяет женщина, которая пытается забеременеть, или в течение I и II триместров беременности, следует применять наиболее низкую дозу в течение короткого периода времени.
В течение III триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут представлять следующие риски:
– для плода: сердечно-легочная токсичность (характеризуется преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией), нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности, сопровождающейся олигогидрамнионом;
– для матери и новорожденного, в конце беременности: возможно увеличение времени кровотечения, антитромбоцитарный эффект, который может развиться даже при очень низких дозах, угнетение сокращений матки, что приводит к задержке или увеличению продолжительности родов. Поэтому ибупрофен противопоказан в III триместр беременности.
В ограниченных исследованиях ибупрофен было обнаружен в грудном молоке в очень низкой концентрации, поэтому маловероятно, чтобы он мог негативно повлиять на младенца, которого кормят грудью.
До сих пор неизвестно о вредном воздействии на младенцев, поэтому, как правило, при кратковременном лечении боли и лихорадки в рекомендованных дозах прекращать кормление грудью не требуется.
Фертильность
Применение ибупрофена может повлиять на женскую фертильность. Этот эффект является обратимым после отмены лечения. Поэтому применение ибупрофена не рекомендуется женщинам, которым сложно забеременеть.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами
Гофен 200. При кратковременном применении препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами, но при длительном применении могут возникать побочные эффекты со стороны ЦНС, такие как повышенная утомляемость и головокружение.
Гофен 400. Пациенты, испытывающие головокружение, сонливость или нарушение зрения в то время, как они принимают ибупрофен, должны избегать управления транспортными средствами или работы с механизмами. Однократное введение или короткий период применения ибупрофена обычно не требует каких-либо специальных мер. Это в основном касается одновременного применения препарата с алкоголем.
При условии применения согласно рекомендованным дозам и продолжительности лечения препарат не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Дети. Гофен 400: не применяется у детей до 12 лет и массой тела <40 кг, Гофен 200: противопоказано применение препарата детям с массой тела <20 кг.
Взаимодействия
ибупрофен, как и другие НПВП, не следует применять в комбинации:
– с ацетилсалициловой кислотой, поскольку это может повысить риск возникновения побочных реакций, кроме случаев, когда ацетилсалициловую кислоту (доза не выше 75 мг/сут) назначал врач. Экспериментальные данные свидетельствуют, что при одновременном применении ибупрофен может подавлять влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов. Однако ограниченность по экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию не позволяет сделать окончательные выводы, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При несистематическом применении ибупрофена такие клинически значимые эффекты считаются маловероятными;
– с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2: одновременное применение нескольких НПВП может повысить риск желудочно-кишечных язв и кровотечений вследствие синергического эффекта. Таким образом, сопутствующего применения ибупрофена с другими НПВП следует избегать.
С осторожностью следует применять ибупрофен в комбинации с такими лекарственными средствами:
– антикоагулянты: НПВП могут усилить эффект таких антикоагулянтов, как варфарин;
– антигипертензивные средства (ингибиторы АПФ и антагонисты ангиотензина II) и диуретики: НПВП могут ослабить эффект диуретиков и других антигипертензивных препаратов. У некоторых пациентов с нарушением функции почек (у обезвоженных больных или у пожилых пациентов с ослабленной функцией почек) одновременное применение ингибитора АПФ или антагониста ангиотензина II и препаратов, ингибирующих ЦОГ, может приводить к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможную острую почечную недостаточность, что обычно имеет обратимый характер. Поэтому такие комбинации следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. В случае необходимости длительного лечения следует провести адекватную гидратацию пациента и рассмотреть вопрос о проведении мониторинга функции почек в начале комбинированного лечения, а также с определенной периодичностью в дальнейшем. Диуретики могут повышать риск нефротоксического воздействия НПВП;
– одновременное применение ибупрофена и калийсберегающих диуретиков может привести к гиперкалиемии (рекомендуется проверка уровня калия в сыворотке крови);
– кортикостероиды: повышенный риск появления язв и кровотечений в ЖКТ;
– антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: может повышаться риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения;
– сердечные гликозиды: НПВП могут усиливать нарушения сердечной функции, снижать функцию клубочковой фильтрации почек и повышать уровень гликозидов в плазме крови;
– литий: существуют доказательства потенциального повышения уровня лития в плазме крови;
– метотрексат: применение ибупрофена в течение 24 ч до или после введения метотрексата может привести к повышению концентрации метотрексата и его токсичности;
– циклоспорин: повышенный риск нефротоксичности;
– мифепристон: НПВП не следует применять ранее чем через 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку они могут снизить его эффективность;
– такролимус: возможно повышение риска нефротоксичности при одновременном применении НПВП и такролимуса;
– зидовудин: известно о повышенном риске гематологической токсичности при совместном применении зидовудина и НПВП. Существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематомы у ВИЧ-инфицированных пациентов с гемофилией в случае сопутствующего лечения зидовудином и ибупрофеном;
– хинолоновые антибиотики: одновременный прием с ибупрофеном может повысить риск возникновения судорог;
– сульфонилмочевина: при одновременном применении рекомендуется проверять уровень глюкозы в крови в качестве меры предосторожности;
– пробенецид и сульфинпиразон: могут задерживать выделение ибупрофена;
– ингибиторы цитохрома CYP2C9, такие как вориконазол или флуконазол, могут усиливать действие ибупрофена.
Передозировка
применения препарата у детей в дозе 400 мг/кг может привести к появлению симптомов интоксикации. У взрослых эффект дозы менее выражен. Т½ при передозировке составляет 1,5–3 ч.
Симптомы. В случае острой передозировки симптомы зависят от принятого количества лекарственного средства, а также времени, которое прошло с момента его приема. У большинства пациентов, получавших клинически значимые количества НПВП, развивалась только тошнота, рвота, боль в эпигастральной области или очень редко — диарея. Могут также возникать шум в ушах, головная боль и головокружение и желудочно-кишечное кровотечение. При более тяжелом отравлении возможны токсические поражения ЦНС, которые проявляются вертиго, сонливостью, иногда — возбужденным состоянием и дезориентацией или комой. Иногда у пациентов наблюдаются судороги. При тяжелом отравлении может развиться гиперкалиемия и метаболический ацидоз, может наблюдаться увеличение протромбинового времени/повышение протромбинового индекса, возможно вследствие воздействия на факторы свертывания циркулирующей крови. Может развиться острая почечная недостаточность, повреждение печени, артериальная гипотензия, дыхательная недостаточность и цианоз. У больных БА возможно обострение течения заболевания.
После длительного приема спорадически может наблюдаться гемолитическая анемия, гранулоцитопения и тромбоцитопения.
Лечение. В случаях передозировки ибупрофена отсутствует антидот и специфическое лечение. Лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим, а также включать обеспечение проходимости дыхательных путей и наблюдение за показателями работы сердца и жизненно важных функций с измерением АД, выполнением ЭКГ, а также интерпретацию симптомов, указывающих на возможное кровотечение из ЖКТ, появление метаболического ацидоза и нарушений со стороны ЦНС, до нормализации состояния. Рекомендовано вызвать рвоту, промыть желудок или принять активированный уголь в течение 1 ч после применения потенциально токсической дозы препарата. Если ибупрофен уже абсорбировался в ЖКТ, можно вводить щелочные вещества для ускорения выведения кислотного ибупрофена с мочой. При частых или длительных судорогах следует применять диазепам или лоразепам в/в. Для лечения обострения БА следует применять бронхолитические средства.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.