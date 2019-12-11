в случае возникновения гематурии почечного происхождения (особенно при гемофилии) существует риск механической анурии в результате образования сгустка крови в мочевыводящих путях.

При длительной терапии пациентам с наследственным ангионевротическим отеком необходимо регулярно проводить проверку зрения (например остроты зрения, полей зрения, внутриглазного давления, глазного дна) и функцию печени (печеночные пробы).

Пациенткам с нерегулярными менструальными кровотечениями не следует применять транексамовая кислоту до установления причины этих кровотечений. Если применение транексамовой кислоты не снижает интенсивность менструальных кровотечений, следует рассмотреть возможность альтернативного лечения.

Необходимо с осторожностью применять транексамовую кислоту у пациентов, принимающих пероральные контрацептивы,-за повышенного риска развития тромбоза.

Пациенты с тромбоэмболическими осложнениями в персональном и семейном анамнезе (пациенты с тромбофилией) должны применять транексамовая кислоту только при наличии прямого медицинского показания и под строгим контролем.

Поскольку уровни транексамовой кислоты могут повышаться у пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется снижение дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Не рекомендуется применение транексамовой кислоты в случае повышенного фибринолиза вследствие диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (ДВС-синдром).

Если возникают нарушения зрения, необходимо прекратить лечение.

Клинический опыт применения транексамовой кислоты для лечения меноррагий в возрасте до 15 лет отсутствует.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Транексамовая кислота проникает через плаценту. Хотя в доклинических исследованиях не обнаружено тератогенного влияния транексамовой кислоты на развитие плода рекомендуется соблюдать общие рекомендации по применению лекарственных средств при беременности, в частности, назначать только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Кормление грудью. Транексамовая кислота проникает в грудное молоко в концентрации, которая составляет около 1/100 от ее концентрации в крови матери. Антифибринолитический эффект у младенца маловероятен.

Дети. Препарат предназначен для применения у взрослых пациентов.

Отсутствует клинический опыт применения транексамовой кислоты у детей и подростков в возрасте до 15 лет.

Дозу для этой группы пациентов следует рассчитывать в соответствии с массой тела 25 мг/кг на дозу. Однако данные по дозировке, эффективности и безопасности применения при указанных показаний ограничены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Нет данных.