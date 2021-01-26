Бисопролол-Тева (Bisoprolol-Teva) (251935) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисопролол-Тева инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бисопролол — активный высокоселективный блокатор β1-адренорецепторов, без внутренней симпатомиметической активности. Оказывает гипотензивное и антиангинальное действие. Механизм антигипертензивного действия заключается в снижении минутного объема сердца, уменьшении симпатической стимуляции периферических сосудов и угнетении высвобождения ренина почками. Антиангинальное действие связано с блокадой β1-адренорецепторов. Бисопролол снижает потребность миокарда в кислороде за счет уменьшения ЧСС и сердечного выброса и снижения АД, увеличивает снабжение миокарда кислородом за счет уменьшения конечного диастолического давления и удлинения диастолы. Бисопролол обладает очень низким сродством к β2-рецепторам гладких мышц бронхов и сосудов, а также к β2-рецепторам эндокринной системы.
Максимальный эффект бисопролола наступает через 3–4 ч после приема. T½ из плазмы крови составляет 10–12 ч, что приводит к 24-часовой эффективности после однократного приема препарата. Максимальный антигипертензивный эффект достигается через 2 нед приема.
Фармакокинетика. После перорального приема препарат хорошо абсорбируется в ЖКТ. Эффект первого прохождения через печень выражен незначительно, что способствует высокой биодоступности — около 90%. Связывание с белками плазмы крови составляет около 30%. Объем распределения составляет 3,5 л/кг. Общий клиренс бисопролола — 15 л/ч.
Бисопролол выводится из организма двумя путями. Около 50% метаболизируется в печени с образованием неактивных метаболитов, которые выделяются почками. Остальные 50% выделяются почками в неизмененном виде. Из-за примерно одинакового участия почек и печени в выведении этого препарата больным с почечной или печеночной недостаточностью коррекции дозы не требуется. Кинетика бисопролола линейная и не зависит от возраста.
Показания Бисопролол-Тева
АГ; ИБС (стенокардия); хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка (в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, в случае необходимости — сердечными гликозидами).
Применение Бисопролол-Тева
таблетки предназначены для перорального применения.
АГ, ИБС (стенокардия). Рекомендуемая доза составляет 5 мг/сут. В случае умеренной АГ (диастолическое давление до 105 мм рт. ст.) подходит доза 2,5 мг. При необходимости суточная доза может быть повышена до 10 мг. Дальнейшее повышение дозы оправдано лишь в исключительных случаях. Максимальная рекомендуемая суточная доза — 20 мг.
Изменение и коррекцию дозы назначает врач индивидуально, в зависимости от частоты пульса и терапевтической пользы.
Бисопролол применяют с осторожностью у пациентов с АГ или ИБС, которые сопровождаются сердечной недостаточностью.
Хроническая сердечная недостаточность с систолической дисфункцией левого желудочка в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками, в случае необходимости — сердечными гликозидами. Стандартная терапия хронической сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ (или блокаторы рецепторов ангиотензина в случае непереносимости ингибиторов АПФ), блокаторы β-адренорецепторов, диуретики и при необходимости — сердечные гликозиды.
Бисопролол назначают для лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью без признаков обострения. Терапию должен проводить врач с опытом лечения хронической сердечной недостаточности.
Лечение хронической сердечной недостаточности бисопрололом следует начинать в соответствии с нижеследующей схемой титрования и можно корректировать в зависимости от индивидуальных реакций организма:
- 1,25 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение 1 нед, повышая до
- 2,5 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 3,75 мг* бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующей 1 нед, повышая до
- 5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 7,5 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в течение следующих 4 нед, повышая до
- 10 мг бисопролола фумарата 1 раз в сутки в качестве поддерживающей терапии.
*Применять бисопролол в соответствующей дозировке. Бисопролол в дозе 2,5 мг рекомендуется применять в начале терапии хронической сердечной недостаточности.
Максимальная рекомендованная доза бисопролола гемифумарата составляет 10 мг 1 раз в сутки.
В начале лечения устойчивой хронической сердечной недостаточности необходимо проводить регулярный мониторинг. В течение фазы титрования необходим контроль следующих показателей жизнедеятельности (АД, ЧСС) и симптомов прогрессирования сердечной недостаточности.
Коррекция лечения. Если во время фазы титрования или после нее наблюдается ухудшение сердечной недостаточности, развиваются артериальная гипотензия или брадикардия, рекомендуется коррекция дозы препарата, что может потребовать временного снижения дозы бисопролола или, возможно, приостановления лечения. После стабилизации состояния пациента лечение препаратом следует продолжать.
Курс лечения препаратом длительный.
Не следует прекращать лечение внезапно и менять рекомендованную дозу без консультации с врачом, поскольку это может привести к ухудшению состояния пациента. В случае необходимости лечение следует завершать медленно, постепенно снижая дозу.
Пациенты с нарушением функции почек или печени
АГ, ИБС. Для пациентов с нарушением функции печени или почек легкой и средней степени тяжести подбор дозы обычно осуществлять не требуется. Пациентам с тяжелыми расстройствами почечной функции (клиренс креатинина <20 мл/мин) и пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени не рекомендуется превышать суточную дозу 10 мг бисопролола фумарата.
Хроническая сердечная недостаточность. Нет данных фармакокинетики бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью одновременно с нарушением функции печени и/или почек, поэтому повышать дозу необходимо с осторожностью.
Для пациентов пожилого возраста коррекции дозы бисопролола не требуется. Однако прием препарата рекомендуется начинать с минимальной возможной дозы.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому применение его не рекомендуется.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к бисопрололу или другим компонентам препарата;
- острая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность в состоянии декомпенсации, которая требует инотропной терапии;
- кардиогенный шок;
- AV-блокада II и III степени (за исключением таковой у пациентов с искусственным водителем ритма);
- синдром слабости синусового узла;
- синоатриальная блокада;
- симптоматическая брадикардия;
- симптоматическая артериальная гипотензия;
- тяжелая форма БА или тяжелые хронические обструктивные заболевания легких;
- поздние стадии нарушения периферического кровообращения или болезни Рейно;
- метаболический ацидоз;
- нелеченная феохромоцитома.
Побочные эффекты
со стороны иммунной системы: появление антинуклеарных антител с такими специфическими клиническими симптомами, как волчаночноподобный синдром, который исчезал после прекращения лечения.
Со стороны психики: нарушение сна, депрессия, ночные кошмары, галлюцинации.
Нарушение метаболизма: повышение уровня ТГ в крови, гипогликемия.
Со стороны нервной системы: повышенная утомляемость, истощение, головокружение*, головная боль*, потеря сознания.
Со стороны органа зрения: снижение слезоотделения (следует учитывать при ношении контактных линз), конъюнктивит.
Со стороны органа слуха: ухудшение слуха.
Со стороны сердца: брадикардия, нарушение AV-проводимости, появление/усиление признаков сердечной недостаточности.
Со стороны сосудов: ощущение холода или онемения конечностей, артериальная гипотензия (особенно у пациентов с сердечной недостаточностью), ухудшение течения болезни Рейно, усиление имеющейся перемежающейся хромоты, ортостатическая гипотензия.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов с БА или ХОБЛ в анамнезе, аллергический ринит.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, боль в животе, запор.
Со стороны печени: повышение уровня печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ) в плазме крови, гепатит.
Со стороны кожи и подкожной ткани: реакции гиперчувствительности, включая зуд, покраснение, сыпь, приливы, повышенное потоотделение, выпадение волос, блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать или обострять псориаз, псориатические высыпания.
Со стороны костно-мышечной системы: мышечная слабость, судороги, артропатия.
Со стороны репродуктивной системы: нарушение потенции.
Общие расстройства: повышенная утомляемость*, астения.
Лабораторные исследования: повышение уровня ТГ, печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ)*.
*Касается только пациентов с АГ или ИБС. Эти симптомы обычно возникают в начале терапии, слабо выражены и исчезают в течение первых 1–2 нед.
В случае возникновения побочных явлений или нежелательных реакций необходимо немедленно проинформировать врача.
Особые указания
в начале лечения бисопрололом необходимо обеспечить регулярный мониторинг состояния пациентов, особенно это касается лиц пожилого возраста.
Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности с применением бисопролола следует начинать с фазы титрования.
Пациентам с ИБС лечение не следует прекращать внезапно без необходимости, так как это может привести к транзиторному ухудшению состояния. Инициирование и прекращения лечения бисопрололом требует регулярного мониторинга.
В настоящее время нет достаточного терапевтического опыта лечения сердечной недостаточности у пациентов с такими заболеваниями и патологическими состояниями: сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), тяжелые нарушения функции почек, тяжелые нарушения функции печени, рестриктивная кардиомиопатия, врожденные пороки сердца, гемодинамически значимые приобретенные клапанные пороки сердца, инфаркт миокарда в течение последних 3 мес.
Необходимо с осторожностью применять препарат в комбинации с амиодароном, учитывая риск развития контрактильной сократимости и нарушения сердечной проводимости (угнетение компенсаторных симпатических реакций).
В общем не рекомендуется назначать бисопролол в комбинации с антагонистами кальция верапамилового или дилтиаземового типа и с антигипертензивными препаратами центрального действия.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов при таких состояниях:
- бронхоспазм (БА, обструктивные заболевания дыхательных путей);
- сахарный диабет со значительными колебаниями уровня глюкозы в крови из-за возможности маскировки симптомов гипогликемии (тахикардия, сердцебиение, повышенное потоотделение);
- строгая диета;
- проведение десенсибилизации. Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может усиливать чувствительность к аллергенам и увеличивать тяжесть анафилактических реакций. В таких случаях лечение эпинефрином не всегда дает положительный терапевтический эффект;
- блокада I степени;
- стенокардия Принцметала;
- облитерирующие заболевания периферических артерий (в начале терапии возможно усиление жалоб);
- общая анестезия.
Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов. У пациентов, которым планируется общая анестезия, применение блокаторов β-адренорецепторов снижает случаи аритмии и ишемии миокарда в течение введение в наркоз, интубации и послеоперационного периода. Рекомендовано продолжать применение блокаторов β-адренорецепторов в периоперационный период. Необходимо обязательно предупредить врача-анестезиолога о приеме блокаторов β-адренорецепторов, поскольку врач должен учитывать потенциальную взаимодействие с другими лекарственными средствами, которое может привести к брадиаритмии, рефлекторной тахикардии и снижению возможностей рефлекторного механизма компенсации кровопотери. В случае отмены бисопролола перед оперативными вмешательствами дозу следует постепенно снизить и прекратить прием препарата за 48 ч до общей анестезии.
Комбинации бисопролола с антагонистами кальция группы верапамила или дилтиазема, антиаритмическими препаратами I класса и гипотензивными средствами центрального действия не рекомендуются (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Несмотря на то что кардиоселективные блокаторы β-адренорецепторов (β1) оказывают меньшее влияние на функцию легких по сравнению с неселективными блокаторами β-адренорецепторов, следует избегать их применения, как и всех блокаторов β-адренорецепторов, при обструктивных заболеваниях дыхательных путей, если нет веских причин для проведения терапии. В случае необходимости бисопролол следует применять с осторожностью. У пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательных путей лечение бисопрололом следует начинать с низкой возможной дозы и следует наблюдать за состоянием пациентов в отношении возникновении новых симптомов (таких как одышка, непереносимость физических нагрузок, кашель).
При БА или других хронических обструктивных заболеваниях легких, которые могут вызвать симптомы, показана сопутствующая терапия бронходилататорами. В некоторых случаях на фоне приема препарата пациентам с БА из-за повышения резистентности дыхательных путей могут потребоваться более высокие дозы β2-симпатомиметиков.
Больным псориазом (в том числе в анамнезе) блокаторы β-адренорецепторов (например бисопролол) назначать после тщательного соотношения польза/риск.
Пациентам с феохромоцитомой назначать бисопролол только после назначения терапии блокаторами α-адренорецепторов.
Симптомы тиреотоксикоза могут быть замаскированы на фоне приема препарата.
При применении бисопролола может отмечаться положительный результат при проведении допинг-контроля.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение бисопролола у беременных возможно только при наличии крайней необходимости после оценки соотношения пользы и риска для матери и плода. Как правило, блокаторы β-адренорецепторов уменьшают кровоток в плаценте и могут повлиять на развитие плода. Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, желательно, чтобы это был β1-селективный блокатор β-адренорецепторов. Необходимо контролировать кровоток в плаценте и матке. После родов новорожденный должен находиться под тщательным наблюдением. Симптомы гипогликемии и брадикардии можно ожидать в течение первых 3 сут. Данных о проникновении бисопролола в грудное молоко нет. Поэтому прием препарата не рекомендуется в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В отдельных случаях в начале лечения, при замене препарата, а также при взаимодействии с алкоголем может быть снижена способность управлять автомобилем и другими механизмами.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации
Флоктафенин: блокаторы β-адренорецепторов могут обострять компенсаторные сердечно-сосудистые реакции в связи с артериальной гипотензией и шоком, которые может повлечь применение флоктафенина.
Сультоприд: бисопролол не следует применять одновременно с сультопридом из-за повышения риска желудочковой аритмии.
Нерекомендованные комбинации
Лечение хронической сердечной недостаточности. Антиаритмические препараты I класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): негативное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания. Антагонисты кальция (верапамил, дилтиазем, бепридил): негативное влияние на инотропную функцию миокарда, AV-проводимость, АД. В/в введение верапамила может привести к выраженной артериальной гипотензии и AV-блокаде у пациентов, принимающих блокаторы β-адренорецепторов.
Гипотензивные препараты центрального действия (клонидин, метилдопа, гуанфацин, моксинидин, рилменидин): повышение риска рефлекторной АГ, а также значительное снижение ЧСС, возможно угнетение AV-проводимости, ухудшение сердечной недостаточности. При комбинированной терапии внезапная отмена этих препаратов может повысить риск рефлекторной АГ.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Лечение АГ или ИБС (стенокардии). Антиаритмические препараты I класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): негативное влияние на AV-проводимость и инотропную функцию миокарда.
Все показания. Антиаритмические препараты I класса (например хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): негативное влияние на AV-проводимость и усиление негативного инотропного эффекта.
Антагонисты кальция (производные дигидропиридина, например нифедипин, фелодипин, амлодипин): могут повышать риск возникновения артериальной гипотензии и риск развития сердечной недостаточности. Не исключается возможность повышения негативного влияния на инотропную функцию миокарда у пациентов с сердечной недостаточностью.
Антиаритмические препараты III класса (например амиодарон): возможно потенцирование влияния на AV-проводимость.
Блокада β-адренорецепторов может маскировать симптомы гипогликемии.
Инсулин и пероральные противодиабетические средства: усиливается действие этих препаратов. Бисопролол может маскировать симптомы гипогликемии. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Сердечные гликозиды (препараты наперстянки): снижают ЧСС, увеличивают время AV-проводимости.
Средства для анестезии: повышают риск угнетения функции миокарда и развития артериальной гипотензии.
НПВП: снижают гипотензивный эффект бисопролола.
β-Симпатомиметики (например изопреналин, добутамин): комбинация с бисопрололом может снижать терапевтический эффект обоих препаратов.
Симпатомиметики, которые активируют α- и β-адренорецепторы (эпинефрин, норэпинефрин), повышают АД и усиливают явления перемежающейся хромоты. Подобное взаимодействие более вероятно при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазины и другие антигипертензивные препараты: повышают риск гипотензии.
Парасимпатомиметики: может увеличиваться время AV-проводимости и повышается риск брадикардии.
Разрешенные комбинации
Мефлохин: повышение риска брадикардии.
Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов МАО типа В): повышают гипотензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов. Есть риск развития гипертонического криза.
Передозировка
симптомы: брадикардия, артериальная гипотензия, острая сердечная недостаточность, бронхоспазм, гипогликемия. Существует широкая вариабельность индивидуальной чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола, пациенты с сердечной недостаточностью могут быть более чувствительны к препарату.
В случае передозировки необходимо немедленно обратиться к врачу.
При передозировке также были зафиксированы случаи развития AV-блокады III степени и головокружение.
Лечение: прекратить прием препарата и провести поддерживающее и симптоматическое лечение. Есть ограниченные данные, что бисопролол трудно поддается диализу.
В случае необходимости следует обеспечить мониторинг дыхательной функции; может быть показано искусственное дыхание.
При бронхоспазме: бронхолитические препараты (например изопреналин) или β2-адреномиметики и/или аминофиллин.
При AV-блокаде II и III степени: инфузионное введение изопреналина; в случае необходимости — кардиостимуляция.
Ухудшение состояния при сердечной недостаточности: в/в введение диуретиков, вазодилататоров.
При брадикардии: в/в введение атропина. Если реакция отсутствует, с осторожностью следует вводить изопреналин или другой препарат с положительным хронотропным эффектом. В исключительных случаях вводить искусственный водитель ритма.
При артериальной гипотензии: прием сосудосуживающих препаратов и плазмозаменителей, в/в введение глюкагона.
При гипогликемии: в/в введение глюкозы.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.
Актуальная информация
Бисопролол ― кардиоселективный блокатор β-адренорецепторов, который конкурентно и обратимо связывается преимущественно с β1-адренорецепторами и таким образом блокирует их взаимодействие с β-агонистами (например катехоламинами). Он показан для лечения артериальной гипертензии (АГ), ИБС и сердечной недостаточности (СН) благодаря своим антиангинальному, антигипертензивному действию, способности замедлять АV-проводимость и снижать ЧСС. Важное преимущество Бисопролола ― это низкое сродство к β2-адренорецепторам бронхов, что позволяет его применять при сочетанной сердечной и легочной патологии.
Бисопролол и АГ: важные особенности
Симпатическая нервная система (СНС) играет важную роль в патофизиологии хронической АГ путем изменения сердечного выброса и периферического сосудистого сопротивления, посредством активации барорецепторов. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) и центральное аортальное давление (ЦАД) являются независимыми сердечно-сосудистыми факторами риска у гипертоников. Именно блокаторы β-адренорецепторов улучшают функцию СНС и положительно влияют на важные параметры: повышают ВСР и снижают ЦАД. Однако эта группа препаратов очень неоднородна. Было установлено, что бисопролол с его высокой β1-селективностью и благоприятными фармакокинетическими свойствами является эффективным и относительно безопасным антигипертензивным препаратом. По сравнению с атенололом бисопролол оказывает более выраженное положительное влияние на СНС. Также доказано, что он улучшает упругоэластичные свойства артериальной стенки и снижает скорость пульсовой волны (Zhou W.-J. et al., 2013).
Стабильная стенокардия клинически проявляется преимущественно болью или ощущением давления за грудиной с возможной иррадиацией в левую руку, челюсть, шею или спину, иногда возникает ощущение удушья, чувство страха. Лечение заключается в назначении антиангинальных препаратов и/или проведении процедур реваскуляризации. Основными антиангинальными препаратами являются блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов и нитраты. В Великобритании бисопролол — одно из наиболее часто назначаемых лекарственных средств при стенокардии. Он эффективен как в монотерапии, так и в составе комплексных схем терапии данного заболевания (JiaY.,Leung S.W., 2014).
Бисопролол и сердечная недостаточность: изменение парадигмы
Сердечная недостаточность (СН) ― это заболевание эпидемического масштаба. Его распространенность колеблется в пределах 0,4–2% среди взрослого населения западных стран. Несмотря на последние достижения в лечении, прогноз при СН редко остается благоприятным. После установления диагноза для 50% пациентов характерен летальный исход в течение последующих 3–5 лет жизни. А для 50% пациентов с тяжелой СН наблюдается летальный исход в течении 1-го года жизни после установления диагноза (Metra M. еt al., 2007). Долгое время бисопролол и другие препараты данной группы не рекомендовались при СН, считалось, что их прием может ухудшить состояние больного.
В настоящее же время в качестве препаратов выбора для лечения СН рекомендуются блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов (Swedberg K. et al., 2005).
Бисопролол был первым блокатором β-адренорецепторов, который в результате исследования продемонстрировал положительный прогноз при СН (Swedberg K. et al., 2005).
Введение блокаторов β-адренорецепторов в схемы лечения СН является значительным прорывом в терапии и интерпретации этого синдрома. Когда СН рассматривали сугубо как гемодинамическое расстройство, симпатическая активация считалась благоприятным ответом, повышающим сократительную способность миокарда и сердечный выброс. В дальнейшем же в результате исследования была установлена отрицательная прогностическая роль симпатической активации при СН. Стало понятно, что длительная симпатическая активация ведет к истощению ресурсов миокарда и более ранней смерти. Было установлено, что активация адренорецепторов связана с повышенным расходом энергии миокардом и, вероятно, развитием ишемии, что также приводит к ускоренной гибели клеток через апоптоз, нарушению кальциевого обмена в миокарде (Lowes B.D. et al., 2002).
Все основные изменения, связанные с ремоделированием левого желудочка (ЛЖ): дилатация ЛЖ, приобретение им сферической формы и митральная регургитация, снижаются при длительном применении блокаторов β-адренорецепторов с сопутствующим, очень значительным, улучшением фракции выброса (ФВ).
Кроме того, в результате исследований было зафиксировано увеличение продолжительности жизни и снижение частоты госпитализаций (в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы) больных с СН, длительно принимающих препараты данной группы, в том числе и бисопролол.
Учитывая вышеуказанное, сегодня блокаторы β-адренорецепторов рекомендуются для всех пациентов с хронической СН, у которых нет основных противопоказаний, и пациентам с систолической дисфункцией ЛЖ после инфаркта миокарда (Metra M. еt al., 2007).
Бисопролол обладает высокой селективностью в отношении β1-адренорецепторов. Его активность в отношении β1-рецепторов в 119 раз превышает активность в отношении β2-рецепторов (Metra M. еt al., 2007). Такая высокая селективность может привести к лучшей переносимости бисопролола у пациентов с сопутствующей ХОБЛ, а также с заболеванием периферических сосудов (Sirak T.E. et al., 2004; Le Jemtel T.H. et al., 2007).
Он не обладает внутренней симпатомиметической активностью и мембраностабилизирующей активностью.
Бисопролол снижает ЧСС, что согласно имеющейся в научной литературе информации является предиктором лучшей выживаемости больных (Metra M. еt al., 2007).
При этом у пациентов, получавших бисопролол, отмечали более высокую выживаемость по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо, независимо как от исходного показателя ЧСС, как и от изменений данного показателя в процессе лечения (Lechat Р. et al., 2001).
Интересно, что у пациентов с СН низкие показатели артериального давления является прогностическим фактором увеличения числа летальных исходов, а не наоборот (Metra M. еt al., 2007).
Влияние бисопролола на функцию ЛЖ было изучено с помощью МРТ у 28 пациентов с хронической СН, принимавших бисопролол или плацебо. У пациентов, принимавших бисопролол в течении 1 года, наблюдалось увеличение ФВ ЛЖ (с 25±7 до 36±9%) и незначительное снижение конечных диастолического и систолического объемов ЛЖ (–54 и –62 мл соответственно). У пациентов же, принимавших плацебо, изменения этих показателей не зафиксированы (Dubach P. et al., 2002).
Кроме того, при применении бисопролола в плазме крови снижается уровень ренина, норэпинефрина, ангиотензина II и альдостерона.
Подобно другим блокаторам β-адренорецепторов, бисопролол способствует снижению уровней маркеров воспалительной активности (фактор некроза опухоли (TNF-α), интерлейкины). Бисопролол способствует повышению вариабельности сердечного ритма (ВСР), что также является прогностически положительным показателем, так как снижение ВСР является показателем повышения риска внезапного летального исхода (Sessa F. et al., 2018).
Увеличение продолжительности жизни является основной причиной, по которой терапия блокаторами β-адренорецепторов показана в настоящее время для всех пациентов с СН, у которых нет серьезных противопоказаний. Однако не менее важно для пациентов качество жизни. В то же время применение бисопролола не приводит к значительному улучшению качества жизни пациентов и толерантности к физической нагрузке.
Существует еще одна интересная зависимость, она касается дозы бисопролола. Прием высоких доз обеспечивает более выраженное уменьшение количества летальных исходов при длительном лечении, чем низких доз. В то же время пациенты с выраженной СН зачастую толерантны только к низким дозам препарата (Simon T. et al., 2003).
Важно отметить, что бисопролол обычно хорошо переносится. Количество случаев вынужденной отмены терапии в связи с развитием побочных эффектов практически одинаково по сравнению с таковыми при приеме плацебо (Metra M. еt al., 2007).
Каким же препаратом начинать лечение СН?
В одном из исследований сравнивали 2 варианта начальной терапии СН: бисопрололом (к которому после добавляли эналаприл) или эналаприлом (к которому после добавляли бисопролол). Согласно полученным данным бисопролол в качестве лекарственного средства для начальной терапии СН в отношении количества летальных исходов и частоты госпитализаций является столь же эффективным и безопасным, как эналаприл (Willenheimer R. et al., 2005).
Применение бисопролола у пациентов с СН, как и других блокаторов β-адренорецепторов, следует начинать с низких доз с постепенным (с 1–2-недельным интервалом) титрованием дозы до целевой или максимально переносимой пациентом. Терапию, как правило, начинают с 1,25 мг 1 р/сут с последующим повышением дозы до 2,5; 3,75; 5; 7,5 и 10 мг/сут при условии хорошей переносимости.
Доза бисопролола может быть снижена в случае развития неблагоприятных гемодинамических эффектов (гипотензия, брадикардия). Это может произойти на этапе повышения дозы или, реже, когда пациент находится на стабильных поддерживающих дозах. Бисопролол, как и любой другой блокатор β-адренорецепторов, назначенный для лечения СН, следует отменять полностью только в случае абсолютной непереносимости (например при возникновении бронхообструкции (приступ удушья, одышки, сопровождающийся хрипами).
Критериями прекращения повышения дозы при ее титровании являются урежение ЧСС (<50 уд./мин), систолическое АД <90 мм рт. ст., определение выраженных нарушений внутрисердечной проводимости на ЭКГ (Швец Н.И. и соавт., 2008).
Не следует резко прекращать терапию данным препаратом, поскольку это может вызвать тахикардию, тахиаритмию, стенокардию и усугубление развития СН. При необходимости же отмены препарата рекомендуется постепенно снижать дозу до полной отмены.
Бисопролол. ХОЗЛ и СН/БА и СН: что же делать?
ХОБЛ и заболевания сердечно-сосудистой системы часто сосуществуют в организме одного больного и взаимоотягощают друг друга. У пациентов пожилого возраста со стабильным развитием СН распространенность ХОБЛ достигает 39,2%. Известно, что у пациентов с ХОБЛ повышен риск развития СН, атеросклероза и летального исхода, связанного с прогрессируемым развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы (Su V.Y. еt al., 2016).
Влияние же бронходилататоров на сердечно-сосудистую систему часто неблагоприятно. Например, теофиллин обладает множеством эффектов на сердечно-сосудистую систему, включая дозозависимое повышение ЧСС и нарушение внутрисердечной проводимости. Теофиллин может даже спровоцировать нарушения сердечного ритма: синусовая тахикардия, преждевременные сокращения предсердия, наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, унифокальная и мультифокальная предсердная тахикардия и желудочковые аритмии). Блокаторы β-адренорецепторов могут оказывать отрицательное влияние на функцию легких у пациентов с ХОБЛ. В то же время отказ от их применения может привести к прогрессированию сопутствующей кардиологической патологии. Было установлено, что однозначно следует избегать применения неселективных блокаторов β-адренорецепторов. Однако даже среди рекомендуемых при СН препаратов этой группы существует определенная неоднородность в отношении увеличения продолжительности жизни у больных с сочетанной патологией СН и ХОБЛ. Наиболее эффективным и безопасным у таких пациентов является бисопролол (Su V.Y. еt al., 2016).
Тяжелое персистирующее течение БА является противопоказанием для назначения бисопролола. Однако бисопролол по сравнению с другими блокаторами β-адренорецепторов пациентами с БА переносится лучше, что связано с его большей селективностью к β1-адренорецепторам (Metra M. et al., 2004), и в случае необходимости назначения препаратов данной группы следует остановить выбор именно на нем.
Выводы
Блокаторы β-адренорецепторов, включая Бисопролол, применяются при широком спектре кардиологической патологии. Бисопролол является одним из препаратов первой линии в лечении АГ (Швец Н.И. и соавт., 2008). Благодаря своим многогранным эффектам данный препарат показан также в лечении стенокардии, он снижает риск повторных ишемий и инфаркта миокарда. В последние несколько лет произошла революция в отношении применения блокаторов β-адренорецепторов у пациентов с СН. Не так давно считалось, что препараты данной группы противопоказаны при СН (Metra M. еt al., 2007). Сегодня известно, что применение блокаторов β-адренорецепторов приводит к значительному уменьшению количества летальных исходов при данном синдроме. Бисопролол является одним из 4 блокаторов β-адренорецепторов, рекомендуемых для лечения СН как в качестве стартовой терапии, так и как следующее назначение после титрования дозы ингибиторов АПФ. Существует также информация, согласно которой это единственный блокатор β-адренорецепторов, улучшающий выживаемость в случае сочетания у одного больного СН и ХОЗЛ (Su V.Y.F. еt al., 2016).