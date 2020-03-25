побочными реакциями, чаще всего возникавшими при проведении клинических испытаний, были спутанность сознания (сонливость, чувство усталости, утомляемость, оглушение) — у 8% больных, а также сухость во рту — у 5% больных. Обычно эти реакции протекают в легкой форме и прекращаются в течение нескольких дней даже на фоне длительного применения.

Побочные реакции, возникавшие на фоне применения препарата Арлеверт, по данным клинических испытаний и последующих спонтанных сообщений, приведены в таблице:



Органы и системы органов Частота Часто

(>1/100, <1/10) Иногда

(>1/1000, <1/100) Редко

(>1/10 000, <1/1000) Очень редко

(<1/10 000) Со стороны системы крови и лимфатической системы Лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия Со стороны иммунной системы Аллергические реакции (например кожные реакции) Со стороны нервной системы Сонливость, головная боль Парестезии, амнезия, шум в ушах, тремор, нервозность, судороги Со стороны органа зрения Нарушение зрения Со стороны пищеварительной системы Сухость во рту, боль в животе Диспепсия, тошнота, диарея Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки Потливость, сыпь Фотосенсибилизация Со стороны почек и мочевыводящих путей Затруднение начала мочеиспускания



Кроме того, с применением дименгидрината и циннаризина связаны следующие побочные реакции (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).

Дименгидринат: парадоксальная возбудимость (особенно у детей), ухудшение течение уже имеющейся закрытоугольной глаукомы, обратимый агранулоцитоз.

Циннаризин: запор, увеличение массы тела, давящая боль в груди, холестатическая желтуха, экстрапирамидные нарушения, кожные реакции, напоминающие системную красную волчанку, плоский лишай.

Сообщения о возможных побочных реакциях. Сообщения о возможных побочных реакциях после регистрации лекарственного препарата играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск применения данного препарата. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.