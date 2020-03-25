Арлеверт® (Arlevert®) (251907) - инструкция по применению ATC-классификация
Арлеверт инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Дименгидринат, хлортеофиллиновая соль дифенгидрамина, действует как антигистаминное средство с антихолинергической (M-холиноблокирующей) активностью, имеет парасимпатолитическое и угнетающее действие на ЦНС. Воздействуя на хеморецепторную триггерную зону в области IV желудочка, дименгидринат подавляет позывы к рвоте и головокружению. Дименгидринат главным образом влияет на центральную вестибулярную систему.
Благодаря своей способности блокировать кальциевые рецепторы циннаризин подавляет поступление кальция в вестибулярные сенсорные клетки, тем самым действуя как вестибулолитическое средство. Циннаризин главным образом влияет на периферическую вестибулярную систему.
Циннаризин и дименгидринат — известные средства для лечения головокружения. По результатам испытаний, комбинированное средство по своей эффективности превосходит каждый из этих препаратов в отдельности. Как средство против укачивания этот препарат не изучали.
Фармакокинетика. Всасывание и распределение. После перорального применения дименгидрината из него быстро высвобождается дифенгидрамин. Дифенгидрамин и циннаризин быстро всасываются из ЖКТ. У человека Сmax циннаризина и дифенгидрамина в плазме достигаются в течение 2–4 ч. T½ обоих веществ из плазмы крови составляет 4–5 ч (несмотря на то, применяются они отдельно или в составе комбинированного средства).
Метаболизм. Циннаризин и дифенгидрамин интенсивно метаболизируется в печени. Циннаризин метаболизируется за счет реакций гидроксилирования цикла, которые частично катализуются изоферментом CYP 2D6 цитохрома, и реакций N-дезалкилирования, в отношении которых изоферменты цитохрома проявляют низкую избирательность. Основной путь метаболизма дифенгидрамина — последовательное N-деметилирование третичного амина. Результаты исследования in vitro на микросомальных фракциях из печени человека свидетельствуют, что эти реакции протекают с участием различных изоферментов цитохрома, в том числе изофермента CYP 2D6.
Экскреция. Циннаризин экскретируется главным образом с калом (на 40–60%) и частично — с мочой (в основном в виде метаболитов, конъюгированных с глюкуроновой кислотой). Дифенгидрамин выводится с мочой и преимущественно в виде метаболитов; основным метаболитом (40–60%) является дезаминированное производное — дифенилметоксиуксусная кислота.
Доклинические данные по безопасности. В доклинических исследованиях не было выявлено особой опасности для человека в ходе исследований токсичности повторных доз комбинации циннаризин/дименгидрината, влияния циннаризина или дименгидрината на фертильность, влияния дименгидрината на развитие эмбриона/плода, тератогенного эффекта циннаризина. По данным одного исследования, у крыс, которым применяли циннаризин, снижалось количество потомства, повышалась частота рассасывания эмбриона и снижалась масса новорожденных особей.
Генотоксический и карциногенный эффекты комбинации циннаризин/дименгидрината не оценивались.
Показания Арлеверт
симптоматическое лечение головокружения различного генеза. Арлеверт показан взрослым пациентам.
Применение Арлеверт
взрослые. По 1 таблетке 3 раза в сутки. Таблетки принимают после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы не требуется.
Нарушение функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек легкой или средней степени тяжести Арлеверт следует применять с осторожностью. Арлеверт не следует принимать пациентам с клиренсом креатинина ≤25 мг/мин (тяжелая почечная недостаточность).
Нарушение функции печени. Исследования применения препарата у пациентов с нарушениями функции печени не проводились.
Пациентам с печеночной недостаточностью тяжелой степени Арлеверт применять не следует.
Продолжительность применения препарата не должна превышать 4 нед. Решение о более длительном лечении должен принимать врач.
Противопоказания
аллергические реакции к действующием веществам, дифенгидрамину или другим антигистаминным средствам похожего строения или к любому из вспомогательных веществ.
Дифенгидрамин выводится исключительно почками, поэтому пациенты с тяжелой почечной недостаточностью были исключены из программы клинического исследования. Арлеверт не следует применять пациентам с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина ≤25 мл/мин).
Поскольку оба действующих вещества препарата Арлеверт интенсивно метаболизируется в печени ферментами системы цитохрома P450, у пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени увеличиваются плазменные концентрации действующих веществ (в неизмененном виде) и их T½. Относительно дифенгидрамина это было продемонстрировано у пациентов с циррозом печени. Поэтому Арлеверт не следует применять пациентам с тяжелым нарушением функции печени.
Арлеверт не следует применять пациентам с закрытоугольной глаукомой, судорогами, подозрением на наличие повышенного внутричерепного давления, а также больным с алкоголизмом, задержкой мочеиспускания, вызванной нарушениями со стороны мочеивыводящего канала и предстательной железы.
Побочные эффекты
побочными реакциями, чаще всего возникавшими при проведении клинических испытаний, были спутанность сознания (сонливость, чувство усталости, утомляемость, оглушение) — у 8% больных, а также сухость во рту — у 5% больных. Обычно эти реакции протекают в легкой форме и прекращаются в течение нескольких дней даже на фоне длительного применения.
Побочные реакции, возникавшие на фоне применения препарата Арлеверт, по данным клинических испытаний и последующих спонтанных сообщений, приведены в таблице:
|Органы и системы органов
|Частота
|Часто
(>1/100, <1/10)
|Иногда
(>1/1000, <1/100)
|Редко
(>1/10 000, <1/1000)
|Очень редко
(<1/10 000)
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Лейкопения, тромбоцитопения, апластическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|Аллергические реакции (например кожные реакции)
|Со стороны нервной системы
|Сонливость, головная боль
|Парестезии, амнезия, шум в ушах, тремор, нервозность, судороги
|Со стороны органа зрения
|Нарушение зрения
|Со стороны пищеварительной системы
|Сухость во рту, боль в животе
|Диспепсия, тошнота, диарея
|Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
|Потливость, сыпь
|Фотосенсибилизация
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|Затруднение начала мочеиспускания
Кроме того, с применением дименгидрината и циннаризина связаны следующие побочные реакции (частоту нельзя оценить по имеющимся данным).
Дименгидринат: парадоксальная возбудимость (особенно у детей), ухудшение течение уже имеющейся закрытоугольной глаукомы, обратимый агранулоцитоз.
Циннаризин: запор, увеличение массы тела, давящая боль в груди, холестатическая желтуха, экстрапирамидные нарушения, кожные реакции, напоминающие системную красную волчанку, плоский лишай.
Сообщения о возможных побочных реакциях. Сообщения о возможных побочных реакциях после регистрации лекарственного препарата играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск применения данного препарата. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
Арлеверт не вызывает значительное снижение АД, однако пациентам с пониженным АД его следует применять с осторожностью.
Чтобы минимизировать раздражение желудка, Арлеверт следует принимать после еды.
Арлеверт следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями или состояниями, течение которых может ухудшаться на фоне применения антихолинергических средств, например пациентам с повышенным внутриглазным давлением, непроходимостью привратника желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертрофией предстательной железы, АГ, гипертиреоидизмом или тяжелой ИБС.
Арлеверт следует с осторожностью применять пациентам с болезнью Паркинсона.
Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Степень безопасности препарата Арлеверт у беременных не установлена.
Для оценки влияния препарата Арлеверт на беременность, развитие эмбриона и плода, а также постнатальное развитие только исследований на животных недостаточно (см. Доклинические данные по безопасности). Риск тератогенного действия каждого из компонентов по отдельности (дименгидрината/дифенгидрамина и циннаризина) невелик. В исследованиях на животных тератогенное действие не обнаружено.
Данные по применению препарата Арлеверт беременными отсутствуют.
Дименгидринат может оказывать стимулирующее влияние на мускулатуру матки и сокращать продолжительность родов, поэтому Арлеверт не следует применять во время беременности.
Период кормления грудью. Дименгидринат и циннаризин проникают в грудное молоко, поэтому Арлеверт не следует применять кормящим грудью.
Фертильность. Неизвестно.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата Арлеверт у детей и подростков (в возрасте до 18 лет) не установлены. Данные отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат Арлеверт может незначительно влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат Арлеверт может вызывать сонливость, особенно на начальном этапе лечения. В этих случаях пациенты не должны управлять транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
исследования взаимодействия лекарственного средства не проводились.
Антихолинергический и седативный эффекты препарата Арлеверт могут усиливаться на фоне применения ингибиторов МАО. Действие препарата может быть усилено прокарбазином.
Как и другие антигистаминные средства, Арлеверт может усиливать седативное действие средств, оказывающих угнетающее действие на ЦНС, в частности алкоголя, барбитуратов, наркотических анальгетиков, транквилизаторов. Пациентов необходимо предупредить, чтобы они не употребляли алкогольные напитки. Арлеверт может усиливать влияние антигипертензивных средств, эфедрина и антихолинергических средств, в частности атропина и трициклических антидепрессантов.
Арлеверт может маскировать проявления ототоксического действия антибиотиков-аминогликозидов и реакцию кожи на кожные аллергические пробы.
Следует избегать одновременного применения препаратов, вызывающих удлинение интервала Q–T на ЭКГ (антиаритмические средства Iа и III классов).
Информации о возможном фармакокинетическом взаимодействии циннаризина и дифенгидрамина с другими лекарственными средствами недостаточно. Дифенгидрамин ингибирует метаболические процессы, опосредованные изоферментом CYP 2D6 цитохрома, поэтому при применении препарата Арлеверт в комбинации с субстратами этого фермента (особенно с узким терапевтическим диапазоном) рекомендуется соблюдать осторожность.
Передозировка
симптомы передозировки Арлеверта. К симптомам передозировки Арлевертом относят сонливость, головокружение и атаксию в сочетании с такими проявлениями антихолинергического действия, как сухость во рту, покраснение лица, расширение зрачков, тахикардия, лихорадка, головная боль и задержка мочи. Могут возникать и такие осложнения, как судороги, галлюцинации, возбуждение, угнетение дыхания, АГ, тремор и кома (особенно в случае тяжелой передозировки).
Лечение. В случае угнетения дыхания или острой недостаточности кровообращения пациенту следует назначить поддерживающую терапию. Рекомендуется промыть желудок изотоноческим р-ром хлорида натрия. Следует внимательно следить за температурой тела, поскольку интоксикация антигистаминными средствами может стать причиной развития лихорадки (особенно у детей).
При схваткообразной боли можно назначить барбитураты короткого действия, однако применять их следует с осторожностью. В случае выраженного антихолинергического действия на ЦНС следует провести пробу с физостигмином, а затем назначить физостигмин путем введения медленной в/в инфузии (или, при необходимости, путем введения в/м инъекции) в дозе 0,03 мг/кг массы тела (максимальная доза для взрослых — 2 мг, максимальная доза для детей — 0,5 мг).
Дименгидринат можно выводить из крови с помощью гемодиализа, однако такой способ лечения при передозировке считается неприемлемым. Удалять из крови необходимое количество препарата можно с помощью гемоперфузии с применением активированного угля. Данные по удалению циннаризина с помощью гемодиализа отсутствуют.
Условия хранения
особые условия хранения не требуются. Хранить в недоступном для детей месте.