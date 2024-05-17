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Арлеверт® таблетки 20 мг + 40 мг блистер, №20 - Одесса (189056) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (3)
161,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
228,30
Экономия: -70,90 грн
157,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (1)
196,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
185,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
183,37
Экономия: -14,26 грн
169,11 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
176,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
167,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
187,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
164,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
189,35
Экономия: -28,91 грн
160,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (9)
207,99
Экономия: -50,26 грн
157,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
171,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
160,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (75)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
167,20 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
187,20
Экономия: -25,26 грн
161,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
189,78
Экономия: -29,34 грн
160,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
182,99
Экономия: -25,26 грн
157,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2)
184,58
Экономия: -18,62 грн
165,96 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
179,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
183,41
Экономия: -22,47 грн
160,94 грн