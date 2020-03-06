Амлодипин Сандоз® (Amlodipine Sandoz ®) (251892) - инструкция по применению ATC-классификация
Амлодипин Сандоз инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), которое блокирует поступление ионов кальция к миокарду и клеткам гладких мышц.
Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим воздействием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина полностью не установлен, однако указанные ниже эффекты играют определенную роль:
- амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, снижение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде;
- расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также участвует в реализации механизма действия амлодипина. Такое расширение увеличивает насыщение миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала, или вариантная стенокардия).
У пациентов с АГ применение препарата 1 раз в сутки обеспечивает клинически значимое снижение АД на протяжении 24 ч в положении лежа и стоя. Вследствие медленного начала действия амлодипина острая артериальная гипотензия обычно не наблюдается.
У пациентов со стенокардией при применении одной суточной дозы препарата увеличивается общее время физической нагрузки, время до начала стенокардии и время до депрессии сегмента ST на 1 мм. Препарат снижает частоту приступов стенокардии и потребность в применении нитроглицерина.
Амлодипин не ассоциируется с каким-либо побочным действием со стороны метаболизма или изменениями уровня липидов в плазме крови и его можно принимать пациентам с БА, сахарным диабетом и подагрой.
Фармакокинетика. Всасывание/распределение. После перорального приема терапевтических доз амлодипин постепенно абсорбируется в плазму крови. Абсолютная биодоступность неизмененной молекулы составляет около 64–80%. Cmax в плазме крови достигается в течение 6–12 ч после приема. Объем распределения составляет ≈21 л/кг; константа диссоциации кислоты (рКа) амлодипина составляет 8,6. Исследования in vitro показали, что связывание амлодипина с белками плазмы крови составляет примерно 97,5%.
Одновременное употребление пищи не влияет на всасывание амлодипина.
Метаболизм/выведение. T½ из плазмы крови составляет ≈35–50 ч. Равновесная концентрация в плазме крови достигается после 7–8 дней непрерывного приема препарата. Амлодипин в основном метаболизируется с образованием неактивных метаболитов. Около 60% введенной дозы выводится с мочой, из которых около 10% составляет амлодипин в неизмененном виде.
Пациенты пожилого возраста. Время достижения равновесной концентрации амлодипина в плазме крови аналогичный у пациентов пожилого возраста и взрослых пациентов. Клиренс амлодипина обычно несколько снижен, что у пациентов пожилого возраста приводит к увеличению AUC и T½ препарата.
Пациенты с нарушением функции почек. Амлодипин экстенсивно метаболизируется до неактивных метаболитов. 10% амлодипина выводится в неизмененном виде с мочой. Изменения концентрации амлодипина в плазме крови не коррелируют со степенью нарушения функции почек. Пациентам с нарушением функции почек можно принимать обычные дозы амлодипина. Амлодипин не выводится с помощью диализа.
Пациенты с нарушением функции печени. Информация о применении амлодипина у пациентов с нарушением функции печени крайне ограничена. У пациентов с печеночной недостаточностью клиренс амлодипина снижен, что приводит к удлинению периода полураспада и увеличению AUC примерно на 40–60%.
Дети. Исследования фармакокинетики проводили с участием 74 детей с АГ в возрасте 12–17 лет (а также 34 пациентов в возрасте 6–12 лет и 28 пациентов в возрасте 13–17 лет), получавших амлодипин в дозах 1,25–20 мг/сут в 1 или 2 приема. Обычно клиренс при пероральном приеме у детей в возрасте 6–12 лет и 13–17 лет составил 22,5 и 27,4 л/ч соответственно для мальчиков и 16,4 и 21,3 л/ч соответственно для девочек. Наблюдается значительная вариабельность экспозиции у разных пациентов. Информация о пациентах в возрасте до 6 лет ограничена.
Показания Амлодипин Сандоз
АГ; хроническая стабильная стенокардия; вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала).
Применение Амлодипин Сандоз
взрослые. Для лечения АГ и стенокардии обычная начальная доза препарата составляет 5 мг 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно повысить до максимальной, составляющей 10 мг 1 раз в сутки.
Пациентам со стенокардией препарат можно принимать в виде монотерапии или в комбинации с другими антиангинальными лекарственными средствами при резистентности к нитратам и/или адекватным дозам блокаторов β-адренорецепторов.
Имеется опыт приема препарата пациентами с АГ в сочетании с тиазидными диуретиками, блокаторами α-адренорецепторов, блокаторами β-адренорецепторов или ингибиторами АПФ.
Подбора дозы препарата при одновременном применении с тиазидными диуретиками, блокаторами β-адренорецепторов и ингибиторами АПФ не требуется.
Дети в возрасте ≥6 лет с АГ. Рекомендуемая начальная доза препарата для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Если необходимый уровень АД не будет достигнут в течение 4 нед, дозу можно повысить до 5 мг/сут. Применение препарата в дозе 5 мг у данной категории пациентов не исследовали.
Таблетки по 5 мг и 10 мг предназначены для деления пополам для получения дозы 2,5 мг и 5 мг соответственно.
Пациенты пожилого возраста. Подбора дозы для данной категории пациентов не требуется. Повышение дозы следует проводить с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции почек. Рекомендуется прием обычных доз препарата, поскольку изменения концентрации амлодипина в плазме крови не связаны со степенью тяжести почечной недостаточности. Амлодипин не выводится с помощью диализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Дозы препарата для применения у пациентов с печеночной недостаточностью легкой и средней степени тяжести не установлены, поэтому подбор дозы следует проводить с осторожностью и начинать применение следует с низкой дозы (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и Фармакокинетика). Фармакокинетику амлодипина не исследовали у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени. Для таких больных применение амлодипина следует начинать с самой низкой дозы и постепенно ее повышать.
Дети. Препарат можно применять у детей старше 6 лет.
Влияние амлодипина на АД пациентов в возрасте до 6 лет неизвестно.
Противопоказания
известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или любому компоненту препарата; артериальная гипотензия тяжелой степени; шок (включая кардиогенный); обструкция выносящего тракта левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени); гемодинамически нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.
Побочные эффекты
при применении амлодипина чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях: сонливость, головокружение, головная боль, пальпитация, приливы, боль в животе, тошнота, отеки голеней, отеки и утомляемость.
Побочные реакции, о которых сообщалось при применении амлодипина, приведены ниже по системам и классам органов и частоте возникновения: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до ≤ 1/100), редко (от ≥1/10 000 до ≤1/1000), очень редко (≤1/10 000), неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — лейкопения, тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: очень редко — аллергические реакции.
Нарушение метаболизма и питания: очень редко — гипергликемия.
Психические нарушения: нечасто — бессонница, изменения настроения (включая тревожность), депрессия; редко — спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: часто — сонливость, головокружение, головная боль (в основном в начале лечения); нечасто — тремор, дисгевзия, синкопе, гипестезия, парестезии; очень редко — гипертонус, периферическая нейропатия.
Со стороны органа зрения: часто — нарушение зрения (включая диплопию).
Со стороны органов слуха и лабиринта: нечасто — звон в ушах.
Со стороны сердца: часто — пальпитация; нечасто — аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий); очень редко — инфаркт миокарда.
Со стороны сосудов: часто — приливы; нечасто — артериальная гипотензия; очень редко — васкулит.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — одышка; нечасто — ринит, кашель.
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, тошнота, диспепсия, нарушение перистальтики кишечника (включая запор и диарею); нечасто — рвота, сухость во рту; очень редко — панкреатит, гастрит, гиперплазия десен.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — гепатиты, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (чаще всего ассоциировалось с холестазом).
Со стороны кожи и подкожной ткани: нечасто — алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, повышенное потоотделение, зуд, сыпь, экзантема, крапивница; очень редко — ангионевротический отек, мультиформная эритема, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, отек Квинке, фотосенсибилизация; неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным) — токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — отек голеней, судороги мышц; нечасто — артралгия, миалгия, боль в спине.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нечасто — нарушение мочеиспускания, никтурия, повышенная частота мочеиспускания.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: очень часто — отеки; часто — повышенная утомляемость, астения; нечасто — боль за грудиной, боль, недомогание.
Исследования: нечасто — увеличение или уменьшение массы тела.
Сообщалось об исключительных случаях развития экстрапирамидного синдрома.
Дети. Амлодипин хорошо переносится при применении детям. Профиль побочных реакций был подобен наблюдавшимся у взрослых. В исследовании с участием 268 детей чаще всего сообщалось о таких побочных реакциях: головная боль, головокружение, расширение кровеносных сосудов, носовое кровотечение, боль в животе, астения.
Большинство побочных реакций было легкой или умеренной степени. Тяжелые побочные реакции (преимущественно головная боль) наблюдались у 7,2% при применении 2,5 мг амлодипина, у 4,5% при применении 5 мг амлодипина и у 4,6% — в группе плацебо. Наиболее распространенной причиной исключения из исследования была неконтролируемая АГ. Ни разу исключение из исследования не было вызвано отклонениями лабораторных показателей от нормы. Не было зафиксировано существенных изменений.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях. Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг соотношения между пользой и рисками, связанными с применением этого препарата. Врачам следует отчитываться о любых подозреваемых побочных реакциях в соответствии с требованиями законодательства.
Особые указания
безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивали.
Пациенты с сердечной недостаточностью. Пациентам данной категории амлодипин следует принимать с осторожностью. Имеются данные, указывающие на повышение частоты случаев развития отека легких у пациентов с сердечной недостаточностью тяжелой степени (класс III и IV по классификации NYHA) при применении амлодипина. Пациентам с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует принимать с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.
Пациенты с нарушением функции печени. T½ и параметры AUC амлодипина выше у пациентов с нарушением функции печени; рекомендации относительно доз препарата отсутствуют. Поэтому данной категории пациентов следует начинать принимать препарат с низкой дозы. Следует быть осторожными как в начале применения препарата, так и при повышении дозы. Пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью могут быть необходимы медленный подбор дозы и тщательное наблюдение за их состоянием.
Пациенты пожилого возраста. Повышать дозу данной категории пациентов следует с осторожностью.
Пациенты с почечной недостаточностью. Данной категории пациентов следует принимать обычные дозы препарата. Изменение концентрации амлодипина в плазме крови не коррелирует со степенью нарушения функции почек. Амлодипин не выводится с помощью диализа.
Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.
Не рекомендуется принимать амлодипин вместе с грейпфрутом или грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов может быть повышена биодоступность, что приводит к усилению гипотензивного эффекта препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения амлодипина у женщин в период беременности не установлена.
Принимать амлодипин в период беременности рекомендуется только в тех случаях, когда отсутствует более безопасная альтернатива, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный вред от лечения для матери и плода.
В ходе исследований на животных при применении высоких доз отмечалась репродуктивная токсичность.
Период кормления грудью. Амлодипин выделяется в грудное молоко. Количество амлодипина, которое может попадать в грудное молоко, может составлять от 3–7 до 15% дозы, применяемой матерью. Действие амлодипина на младенцев неизвестно. При принятии решения о продлении кормления грудью или применении амлодипина необходимо оценивать пользу от кормления грудью для ребенка и пользу от применения препарата для матери.
Фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Амлодипин может оказать незначительное или умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами. Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов, как головокружение, головная боль, спутанность сознания или тошнота.
Следует быть осторожными, особенно в начале терапии.
Взаимодействия
влияние других лекарственных средств на амлодипин. Имеющиеся данные по безопасному применению амлодипина с тиазидными диуретиками, блокаторами α-, β-адренорецепторов, ингибиторами АПФ, нитратами пролонгированного действия, сублингвальной формой нитроглицерина, НПВП, антибиотиками, оральными гипогликемическими лекарственными средствами.
Данные, полученные в ходе исследований in vitro с плазмой крови человека, свидетельствуют об отсутствии влияния амлодипина на связывание с белками крови лекарственных средств (дигоксин, фенитоин, варфарин или индометацин).
Ингибиторы CYP 3A4. Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP 3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что может повлечь за собой повышение риска возникновения гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Могут потребоваться клиническое наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.
Не рекомендуется одновременно применять амлодипин и употреблять грейпфруты или грейпфрутовый сок, поскольку у некоторых пациентов биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.
Индукторы CYP 3A4. Концентрация амлодипина в плазме крови может изменяться после одновременного применения известных индукторов CYP 3A4. Поэтому следует проводить мониторинг АД и корректировать дозу с учетом одновременного приема этих лекарственных средств как в течение, так и после проведенного лечения, особенно это касается сильных индукторов CYP 3A4 (например рифампицина, зверобоя продырявленного).
Дантролен (инфузии). У животных наблюдались желудочковые фибрилляции с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, вызванные гиперкалиемией, после применения верапамила и дантролена в/в. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать одновременного применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, у пациентов, склонных к злокачественной гипертермии, и при лечении злокачественной гипертермии.
Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивное действие амлодипина увеличивает выраженность гипотензивного эффекта других антигипертензивных средств. Исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина, варфарина.
Такролимус. Существует риск повышения уровня такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Чтобы избежать токсичности такролимуса при одновременном применении амлодипина, требуются регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и, при необходимости, коррекция дозы.
Ингибиторы mTOR (mammalian target of rapamycin — мишени рапамицина у млекопитающих). Такие mTOR-ингибиторы, как сиролимус, темсиролимус и эверолимус, являются субстратами CYP 3A. Амлодипин — слабый ингибитор CYP 3A. При одновременном применении амлодипина с mTOR-ингибиторами он может усиливать влияние последних.
Циклоспорин. Исследования взаимодействия циклоспорина и амлодипина при применении у здоровых добровольцев или в других группах не проводили, за исключением применения у пациентов с трансплантированной почкой, в которых выявлено изменчивое повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем на 0–40%). У пациентов с трансплантированной почкой, которые применяют амлодипин, следует рассмотреть возможность мониторинга концентрации циклоспорина и, в случае необходимости, снизить дозу циклоспорина.
Симвастатин. Одновременное применение многократных доз по 10 мг амлодипина и 80 мг симвастатина приводит к увеличению на 77% экспозиции симвастатина по сравнению с приемом симвастатина отдельно. Ограничения дозы симвастатина у пациентов, принимающих амлодипин, составляет 20 мг/сут.
Силденафил. Однократный прием 100 мг силденафила у пациентов с эссенциальной АГ не влиял на фармакокинетику амлодипина. При одновременном применении амлодипина и силденафила в качестве комбинированной терапии каждый из препаратов проявлял гипотензивный эффект независимо от другого.
Этанол (алкоголь). Одноразовый и многократный прием 10 мг амлодипина не оказывал существенного влияния на фармакокинетику этанола.
Одновременное применение амлодипина с циметидином не влияло на фармакокинетику амлодипина.
Сочетанное применение препаратов алюминия/магния (антацидов) с разовой дозой амлодипина существенно не влияло на фармакокинетику амлодипина.
Лабораторные тесты. Влияние на показатели лабораторных тестов неизвестно.
Прочие лекарственные средства. Клинические исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетические параметры аторвастатина, дигоксина или варфарина.
Передозировка
опыт преднамеренной передозировки ограничен.
Симптомы: имеющаяся информация дает основания полагать, что значительная передозировка амлодипина приведет к чрезмерной периферической вазодилатации и, возможно, к рефлекторной тахикардии. Сообщалось о развитии значительной и, возможно, длительной системной артериальной гипотензии, включая шок с летальным исходом.
Лечение: клинически значимая артериальная гипотензия, обусловленная передозировкой амлодипина, требует активной поддержки деятельности сердечно-сосудистой системы, включая частый мониторинг функции сердца и дыхания, подъем нижних конечностей, мониторинг ОЦК жидкости и мочевыделения.
Для восстановления тонуса сосудов и АД можно применить сосудосуживающие препараты, убедившись в отсутствии противопоказаний к их применению. Применение кальция глюконата в/в может быть полезным для нивелирования эффектов блокады кальциевых каналов.
В некоторых случаях может быть полезным промывание желудка. Применение активированного угля у здоровых добровольцев в течение 2 ч после введения 10 мг амлодипина значительно снизило уровень его всасывания.
Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками крови, эффект диализа незначительный.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке для защиты от света и влаги.
Хранить в недоступном для детей месте.