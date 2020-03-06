фармакодинамика. Амлодипин — антагонист кальция (производное дигидропиридина), которое блокирует поступление ионов кальция к миокарду и клеткам гладких мышц.

Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным расслабляющим воздействием на гладкие мышцы сосудов. Точный механизм антиангинального эффекта амлодипина полностью не установлен, однако указанные ниже эффекты играют определенную роль:

амлодипин расширяет периферические артериолы и таким образом снижает периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку сердечный ритм остается стабильным, снижение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде;

расширение главных коронарных артерий и коронарных артериол (нормальных и ишемизированных), возможно, также участвует в реализации механизма действия амлодипина. Такое расширение увеличивает насыщение миокарда кислородом у пациентов со спазмом коронарной артерии (стенокардия Принцметала, или вариантная стенокардия).