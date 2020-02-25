фармакодинамика. Дезлоратадин является селективным блокатором периферических гистаминовых Н 1 -рецепторов, который не оказывает седативного эффекта. Дезлоратадин — первичный активный метаболит лоратадина.

После перорального применения дезлоратадин селективно блокирует периферические Н 1 -гистаминовые рецепторы, поскольку препарат почти не проникает через ГЭБ. Многочисленные исследования показали, что, кроме антигистаминного действия, дезлоратадин оказывает противоаллергическое и противовоспалительное действие. Установлено, что дезлоратадин подавляет каскад различных реакций, лежащих в основе развития аллергического воспаления, а именно:

выделение провоспалительных цитокинов, включая IL-4, IL-6, IL-8, IL-13;

выделение провоспалительных хемокинов, таких как RANTES;

продукцию супероксидного аниона активированными полиморфноядерными нейтрофилами;

адгезию и хемотаксис эозинофилов;

экспрессию молекул адгезии, таких как Р-селектин;

IgE-зависимое выделение гистамина, простагландина D 2 и лейкотриена С 4 ;

и лейкотриена С ; острый аллергический бронхоспазм и аллергический кашель в ходе исследований на животных.