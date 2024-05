фармакодинамика. Азитромицин является антибиотиком группы азалидов, нового поколения макролидов. Принцип действия азитромицина базируется на связывании рибосомальной субъединицы микроорганизма (50s), что таким образом нарушает синтез бактериальных белков. Он не влияет на синтез нуклеиновой кислоты. В терапевтических дозах азитромицин является бактериостатиком, при высоких дозах — оказывает бактерицидное действие. Активная субстанция проникает в большей степени в фагоциты и фибробласты, что может способствовать более высокой степени их дистрибуции в воспаленных тканях.

Механизм резистентности. Резистентность к азитромицину является естественной или приобретенной. Есть три основных механизма резистентности у бактерий: альтерация места мишени, альтерации в транспорте антибиотика или модификации антибиотика.

Полная перекрестная резистентность к эритромицину, азитромицину, другим макролидам и линкозаминам существует у Streptococcus pneumoniae, бета-гемолитического стрептококка группы А, Enterococcus faecalis и Staphylococcus aureus, включая метициллинустойчивые S. aureus (MRSA).

Контрольные точки чувствительности азитромицина для типичных бактериальных патогенов:

согласно National Commettee on Clinical Laboratory Standards (NCCLS):

чувствительность ≤2 мг/л; устойчивость ≥8 мг/л;

Haemophilus spp .: чувствительность ≤4 мг/л;

.: чувствительность ≤4 мг/л; Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes: чувствительность ≤0,5 мг/л; устойчивость ≥2 мг/л;

согласно European Commettee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST):

Haemophilis influenzae и Haemophilis parainfluenzae : чувствительность ≤0,125 мг/л; устойчивость >4 мг/л;

и : чувствительность ≤0,125 мг/л; устойчивость >4 мг/л; Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes : чувствительность ≤0,25 мг/л; устойчивость ≥0,5 мг/л;

и : чувствительность ≤0,25 мг/л; устойчивость ≥0,5 мг/л; Staphylococcus aureus : чувствительность ≤1 мг/л; устойчивость ≥2 мг/л;

: чувствительность ≤1 мг/л; устойчивость ≥2 мг/л; Neisseria gonorrhoeae: чувствительность ≤0,25 мг/л; устойчивость >0,5 мг/л.

Чувствительность. Превалирующая приобретенная резистентность может варьировать географически и со временем, преимущественно при лечении тяжелых инфекций. При необходимости следует соблюдать рекомендации эксперта по локальному распространению резистентности.

Антибактериальный спектр азитромицина:



Чувствительные Аэробные грамположительные бактерии Метициллинчувствительные St. aureus Пенициллинчувствительные St. aureus Streptococcus pyogenes (группа А) Аэробные грамотрицательные бактерии Haemophilis influenzae и Haemophilis parainfluenzae, Legionella pneumophila Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida E. coli ETEC

E. coli EAEC Анаэробные микроорганизмы Clostridium perfringens Fusobacterium spp. Prevotella spp. Porphyromonas spp. Другие микроорганизмы Borrelia burgdorferi Chamydia trachomatis Chamydia pneumonia Mycoplasma pneumonia Виды, которые приобретают резистентность в отдельных случаях Аэробные грамположительные бактерии Streptococcus pneumonia со средней пенициллинчувствительностью и пенициллинустойчивые Микроорганизмы с врожденным иммунитетом Аэробные грамотрицательные бактерии Enterococcus faecalis Staphylococcus spp. MRSA, MRSE Аэробные грамотрицательные бактерии Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp. E. coli Анаэробные микроорганизмы Группа Bacteroides fragilis