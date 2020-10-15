Дексалгин® Инъект (Dexalgin® Inject) (251844) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексалгин Инъект инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декскетопрофена трометамол — это трометаминовая соль (S)-(+)-2-(3-бензоилфенил) пропионовой кислоты, оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие и относится к классу НПВП.
Механизм действия НПВП основан на уменьшении синтеза простагландинов за счет угнетения ЦОГ. В частности тормозится превращение арахидоновой кислоты в циклические эндопероксиды PGG2 и PGH2, из которых образуются простагландины PGE1, PGE2, PGF2α, PGD2, а также простациклин PGI2 и тромбоксаны ТхА2 и ТхВ2. Кроме этого, угнетение синтеза простагландинов может влиять на другие медиаторы воспаления, такие как кинины, что может также косвенно влиять на основное действие препарата.
Фармакодинамика. Выявлено угнетающее действие декскетопрофена трометамола на активность ЦОГ-1 и ЦОГ-2.
Клиническая эффективность и безопасность. Клинические исследования при различных видах боли продемонстрировали, что декскетопрофена трометамол имеет выраженное анальгезирующее действие. Обезболивающее влияние декскетопрофена трометамола при в/м и в/в введении пациентам с болью средней и выраженной интенсивности изучено при различных видах боли при хирургических вмешательствах (ортопедические и гинекологические операции, операции на брюшной полости), а также при боли в опорно-двигательном аппарате (острая боль в пояснице) и почечной колике. В ходе проведенных исследований анальгезирующий эффект препарата быстро начинался и достигал максимума в течение первых 45 мин. Продолжительность обезболивающего действия после применения 50 мг декскетопрофена трометамола, как правило, составляет 8 ч. Клинические исследования показали, что применение препарата Дексалгин Инъект позволяет значительно снизить дозу опиатов при их одновременном применении с целью купирования послеоперационной боли. Если пациентам, которым назначали с целью купирования послеоперационной боли морфий с помощью прибора для обезболивания, контролируемого больным, назначали и декскетопрофена трометамол, то им требовалось гораздо меньше морфия (на 30–45%), чем больным, получавшим плацебо.
Фармакокинетика. Всасывание. После в/м введения декскетопрофена трометамола Cmax достигается через примерно 20 мин (10–45 мин). Доказано, что при однократном в/м или в/в введении 25–50 мг AUC пропорциональна дозе.
Распределение. Фармакокинетические исследования многократного применения препарата доказали, что AUC и Cmax после последнего в/м и в/в введения не отличаются от показателей после однократного применения, что свидетельствует об отсутствии кумуляции лекарственного средства.
Аналогично другим лекарственным средствам с высокой степенью связывания с белками плазмы крови (99%), объем распределения декскетопрофена составляет в среднем 0,25 л/кг. Период полураспределения равен примерно 0,35 ч, а Т½ — 1–2,7 ч.
Биотрансформация и выведение. Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и последующим выделением почками. После введения декскетопрофена трометамола в моче определяют только оптический изомер S–(+), что свидетельствует об отсутствии в организме человека трансформации препарата в оптический изомер R–(–).
Пациенты пожилого возраста. После введения однократных и многократных доз степень влияния препарата у здоровых добровольцев пожилого возраста (65 лет и старше), которые участвовали в исследовании, была значительно выше (до 55%), чем у добровольцев молодого возраста, однако статистически значимой разницы в Cmax и времени ее достижения не наблюдалось. Средний Т½ увеличивался до 48%, а определенный суммарный клиренс снижался.
Доклинические данные по безопасности. Стандартные доклинические исследования — исследования фармакологической безопасности, генотоксичности и иммунофармакологии — не обнаружили особой опасности для человека. Исследование хронической токсичности на животных позволило выявить максимальную дозу лекарственного средства, не вызывающую побочных реакций, которая в 2 раза выше дозы, рекомендованной для человека. При введении более высоких доз лекарственного средства обезьянам основной побочной реакцией была кровь в кале, снижение прироста массы тела, а при наиболее высокой дозе — патология со стороны ЖКТ в виде эрозий. Эти реакции проявлялись при дозах, при которых экспозиция лекарственного средства была в 14–18 раз выше, чем при максимальной дозе, рекомендованной человеку. Исследований канцерогенного воздействия на животных не проводилось.
Как и все НПВП, декскетопрофен способен привести к гибели эмбриона или плода у животных за счет непосредственного влияния на его развитие, или косвенно — за счет повреждающего воздействия на ЖКТ организма матери.
Показания Дексалгин Инъект
симптоматическое лечение при острой боли средней и высокой интенсивности в случаях, когда пероральное применение препарата нецелесообразно, например при послеоперационной боли, почечной колике и боли в пояснице.
Применение Дексалгин Инъект
для минимизации побочных реакций следует применять наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые. Рекомендуемая доза составляет 50 мг с интервалом 8–12 ч. При необходимости повторную дозу вводят через 6 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 150 мг. Препарат предназначен для кратковременного применения, поэтому его следует применять только в период острой боли (не более 2 сут). Больных следует переводить на пероральное применение анальгетиков, когда это возможно. При послеоперационной боли средней или тяжелой степени тяжести препарат можно применять по показаниям в тех же самых рекомендуемых дозах в сочетании с опиоидными анальгетиками.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы обычно не требуется. Однако из-за физиологического снижения функции почек рекомендуется снижение дозы, а именно — максимальная суточная доза составляет 50 мг при легком нарушении функции почек.
Нарушения со стороны печени. Для больных с патологией печени легкой и средней степени тяжести (5–9 баллов по шкале Чайлда — Пью) следует снизить максимальную суточную дозу до 50 мг и тщательно контролировать функцию печени. При тяжелых заболеваниях печени препарат противопоказан (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью).
Нарушения со стороны почек. Для больных с нарушением функции почек легкой степени (клиренс креатинина — 60–89 мл/мин) максимальную суточную дозу следует снизить до 50 мг. При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина <59 мл/мин) препарат противопоказан.
Дети. Препарат не следует применять у детей и подростков из-за отсутствия данных об его эффективности и безопасности.
Способ применения
В/м введение. Р-р для инъекций следует медленно вводить глубоко в мышцу.
В/в инфузия. Для проведения в/в инфузии содержимое ампулы 2 мл развести в 30–100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида, р-ре глюкозы или р-ре Рингера-лактата. Р-р для инфузий следует готовить в асептических условиях, не допуская влияния естественного дневного света. Приготовленный р-р должен быть прозрачным. Инфузию необходимо проводить в течение 10–30 мин.
Дексалгин Инъект, разведенный в 100 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или в р-ре глюкозы, можно смешивать с допамином, гепарином, гидроксизином, лидокаином, морфином, петидином и теофиллином.
В/в инъекция (болюсное введение). При необходимости содержимое одной ампулы (2 мл р-ра для инъекций) вводят в/в в течение не менее 15 с.
Препарат можно смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами для инъекций гепарина, лидокаина, морфина и теофиллина.
Дексалгин Инъект нельзя смешивать в малых объемах (например в шприце) с р-рами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидрокортизона, поскольку образуется белый осадок.
Препарат можно смешивать только с вышеуказанными лекарственными средствами.
Разбавленные р-ры для инфузий нельзя смешивать с прометазином или пентазоцином.
При в/м или в/в инъекционном применении препарат следует немедленно ввести после того, как он был набран из ампулы.
При хранении разбавленных р-ров препарата в полиэтиленовых пакетах или в приспособленных для введения изделиях из этилвинилацетата, пропионата целлюлозы, полиэтилена низкой плотности и поливинилхлорида изменений содержания действующего вещества в результате сорбции не наблюдалось.
Препарат Дексалгин Инъект предназначен для однократного применения, поэтому остатки готового р-ра следует вылить. Перед введением препарата необходимо убедиться, что р-р прозрачный и бесцветный. Р-р, содержащий твердые частицы, применять нельзя.
Противопоказания
повышенная чувствительность к декскетопрофену, любому другому НПВП или к вспомогательным веществам препарата.
Пациентам, у которых применение вещества аналогичного действия, например ацетилсалициловая кислота или другие НПВП, провоцируют развитие приступов БА, бронхоспазма, острого ринита или вызывают развитие носовых полипов, появление крапивницы или ангионевротического отека.
Если во время лечения кетопрофеном или фибратами возникали фотоаллергические или фототоксические реакции.
Желудочно-кишечное кровотечение или перфорации в анамнезе, связанные с предшествующей терапией НПВП.
Пептическая язва в активной фазе/желудочно-кишечное кровотечение или наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения, язв или перфораций.
Хроническая диспепсия.
При кровотечении в активной фазе или при повышенной кровоточивости.
При болезни Крона или при неспецифическом язвенном колите.
При тяжелой сердечной недостаточности.
При нарушении функции почек средней или тяжелой степени (клиренс креатинина ≤59 мл/мин).
При тяжелом нарушении функции печени (10–15 баллов по шкале Чайлда — Пью).
При геморрагическом диатезе и при других нарушениях свертываемости крови.
При выраженной дегидратации (вследствие рвоты, диареи или недостаточного приема жидкости).
В III триместр беременности и в период кормления грудью.
Применение с целью нейроаксиального (интратекального или эпидурального) введения (из-за содержания этанола).
Побочные эффекты
в таблице распределены по органам и системам органов и частоте возникновения побочные действия, связь которых с декскетопрофена трометамолом, по данным клинических исследований, признана как минимум возможной, а также побочные реакции, сообщения о которых получены после выведения препарата на рынок.
|Органы и системы органов
|Часто
(от 1/100
до 1/10)
|Иногда
(от 1/1000
до 1/100)
|Редко
(от 1/10 000
до 1/1000)
|Очень редко
(<1/10 000)
|Со стороны крови/лимфатической системы
|Анемия
|Нейтропения, тромбоцитопения
|Со стороны иммунной системы
|Отек гортани
|Анафилактичсекие реакции, в том числе анафилактический шок
|Со стороны питания и обмена веществ
|Гипергликемия, гипогликемия, гипертриглицеридемия, анорексия, отсутствие аппетита
|Психические нарушения
|Бессонница, беспокойство
|Со стороны нервной системы
|Головная боль, головокружение, сонливость
|Парестезии, обмороки
|Со стороны органа зрения
|Нечеткость зрения
|Со стороны органа слуха
|Вертиго
|Звон в ушах
|Со стороны сердца
|Пальпитация
|Экстрасистолия, тахикардия
|Со стороны сосудистой системы
|Артериальная гипотензия, приливы
|АГ, тромбофлебит поверхностных вен
|Со стороны дыхательных путей, органов грудной клетки и средостения
|Брадипноэ
|Бронхоспазм, одышка
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота, рвота
|Боль в животе, диспепсия, диарея, запор, рвота с примесью крови, сухость ворту
|Пептическая язва, кровотечение или перфорация
|Панкреатит
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатоцеллюлярная патология
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Дерматит, зуд, сыпь, повышенное потоотделение
|Крапивница, угри
|Синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), ангионевротический отек, отек лица, фотосенсибилизация
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|Ригидность мышц, скованность суставов, мышечные судороги, боль в спине
|Со стороны почек и мочевыводящих путей
|ОПН, полиурия, почечная боль, кетонурия, протеинурия
|Нефрит, нефротический синдром
|Со стороны репродуктивной системы
|Нарушения менструального цикла, нарушение функции предстательной железы
|Общие и местные нарушения
|Боль в месте инъекции, реакции в месте инъекции, в том числе воспаление, гематома, кровотечение
|Лихорадка, повышенная утомляемость, боль, озноб, астения, недомогание
|Тремор, периферические отеки
|Дополнительные методы исследований
|Отклонения в печеночных пробах
Нарушения со стороны пищеварительного тракта наблюдались чаще всего.
Возможно развитие пептической язвы, перфорации или желудочно-кишечного кровотечения, иногда с летальным исходом, особенно у лиц пожилого возраста. По имеющимся данным, на фоне применения препарата может возникать тошнота, рвота, диарея, метеоризм, запор, диспептические явления, боль в животе, мелена, рвота с примесью крови, язвенный стоматит, обострение колита и болезни Крона. Реже выявляют гастрит. Также отмечали отеки, АГ и сердечную недостаточность, которые могут быть вызваны применением НПВП. Как и в случае применения других НПВП, возможны такие побочные реакции: асептический менингит, что в целом возникает у больных системной красной волчанкой или смешанными заболеваниями соединительной ткани, и реакции со стороны крови (пурпура, апластическая и гемолитическая анемия, редко — агранулоцитоз и гипоплазия костного мозга). Возможны буллезные реакции, в том числе синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко).
Согласно результатам клинических исследований и эпидемиологических данных, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска развития патологии, вызванной тромбозом артерий, например инфаркта миокарда и инсульта.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играет немаловажную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением польза/риск этого лекарственного средства.
Работники учреждений здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему оповещения.
Особые указания
с осторожностью применяют у больных с аллергическими состояниями в анамнезе. Избегать применения препарата Дексалгин Инъект в комбинации с другими НПВП, в том числе селективными ингибиторами ЦОГ-2. Побочные реакции можно уменьшить за счет применения минимальной эффективной дозы в течение как можно более короткого периода, необходимого для улучшения состояния.
Безопасность в отношении ЖКТ. Желудочно-кишечные кровотечения, образование язвы или ее перфорация, в некоторых случаях с летальным исходом, отмечали для всех НПВП на разных этапах лечения независимо от наличия симптомов-предвестников или наличия в анамнезе серьезной патологии со стороны пищеварительного тракта. При развитии желудочно-кишечного кровотечения препарат следует отменить. Риск возникновения желудочно-кишечного кровотечения, образования язвы или ее перфорация повышается с увеличением дозы НПВП у больных язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией, а также у лиц пожилого возраста.
Пациенты пожилого возраста. У больных пожилого возраста повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечного кровотечения и перфорации, иногда с летальным исходом. Лечение этих больных необходимо начинать с наименьшей возможной дозы. НПВП следует с осторожностью назначать лицам с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), поскольку существует риск их обострения. Перед началом применения декскетопрофена трометамола у больных с наличием в анамнезе эзофагита, гастрита и/или язвенной болезни следует быть уверенным, что эти заболевания находятся в фазе ремиссии. У лиц с имеющимися симптомами патологии пищеварительного тракта и с заболеваниями пищеварительного тракта в анамнезе в течение применения препарата необходимо контролировать состояние пищеварительного тракта относительно появления возможных нарушений, особенно это касается желудочно-кишечного кровотечения. Для таких больных и лиц, принимающих ацетилсалициловую кислоту в низких дозах или другие средства, которые повышают риск возникновения побочных реакций со стороны пищеварительного тракта, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с препаратами-протекторами, например мизопростолом или ингибиторами протонной помпы.
Больным, особенно пожилого возраста, имеющим в анамнезе побочные реакции со стороны пищеварительного тракта, необходимо известить врача обо всех необычных симптомах, связанных с пищеварительной системой, в частности о желудочно-кишечном кровотечении, особенно на начальных этапах лечения.
Следует с осторожностью назначать препарат больным, одновременно применяющим средства, которые могут повысить риск возникновения язвы или кровотечения, а именно — пероральные кортикостероидные средства, антикоагулянтные средства (например варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные средства, такие как ацетилсалициловая кислота.
Безопасность в отношении почек. Следует с осторожностью назначать препарат больным с нарушением функции почек, поскольку у них на фоне применения НПВП возможно ухудшение функции почек, задержка жидкости в организме и появление периферических отеков. Из-за повышенного риска нефротоксичности препарат следует с осторожностью применять при лечении диуретиками, а также пациентам, у которых возможно развитие гиповолемии. Во время лечения организм должен получать достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания, которое может привести к усилению токсического воздействия на почки.
Как и все НПВП, препарат способен повышать уровень азота мочевины и креатинина в плазме крови. Подобно другим ингибиторам синтеза простагландинов, его применение может сопровождаться побочными реакциями со стороны почек, что может привести к гломерулонефриту, интерстициальному нефриту, папиллярному некрозу, нефротическому синдрому и ОПН. Наибольшее нарушение функции почек возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении печени. Пациентам с нарушением функции печени лекарственное средство следует назначать с осторожностью. Как и другие НПВП, препарат может вызвать временное и незначительное повышение показателей некоторых печеночных проб, а также значительное повышение уровня АсАТ и АлАТ. При соответствующем повышении этих показателей лечение следует прекратить. Наибольшее нарушение функции печени возникает у пациентов пожилого возраста.
Безопасность в отношении сердечно-сосудистой системы и мозгового кровообращения. Больным с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или средней тяжести необходимы контроль и консультативная помощь. Особую осторожность следует соблюдать при лечении пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе, в частности, с предыдущими эпизодами сердечной недостаточности (на фоне применения препарата повышается риск развития сердечной недостаточности), поскольку при лечении НПВП наблюдалась задержка жидкости в тканях и образование отеков. Согласно имеющимся клиническим и эпидемиологическим данным, применение некоторых НПВП, особенно в высоких дозах и в течение длительного времени, может сопровождаться некоторым повышением риска возникновения состояний, вызванных тромбозом артерий, например инфаркта миокарда или инсульта. Данных для исключения такого риска при применении декскетопрофена трометамола недостаточно. Таким образом, при неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточности, подтвержденной ИБС, заболеваниях периферических артерий и/или сосудов головного мозга декскетопрофена трометамол следует применять только после тщательной оценки состояния больного. То же необходимо делать перед началом длительного лечения больных с факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний, например АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение.
Неселективные НПВП способны уменьшать агрегацию тромбоцитов и увеличивать время кровотечения за счет подавления синтеза простагландинов. Одновременное применение декскетопрофена трометамола и низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах в послеоперационный период изучали в клинических исследованиях, влияния на показатели коагуляции не выявлено. Однако больным, принимающим декскетопрофена трометамол одновременно с препаратами, влияющими на гемостаз, например варфарин, другие кумариновые препараты или гепарин, необходимо находиться под тщательным наблюдением врача. Наибольшее количество нарушений функции сердечно-сосудистой системы возникает у пациентов пожилого возраста.
Кожные реакции. Были сообщения о редких случаях развития серьезных кожных реакций (некоторые с летальным исходом) на фоне применения НПВП, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Вероятно, наибольший риск их возникновения отмечают в начале лечения, у большинства больных они возникали в течение 1-го месяца терапии. При появлении кожной сыпи, признаков поражения слизистой оболочки или других симптомов гиперчувствительности препарат Дексалгин Инъект следует отменить.
Маскировка симптомов основных инфекций. Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний во время его применения. В единичных случаях при применении НПВП были сообщения об активизации инфекционных процессов, которые локализуются в мягких тканях. Таким образом, если при применении препарата появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, больным рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Другая информация. Особую осторожность следует уделять при назначении лекарственного средства пациентам:
с наследственным нарушением метаболизма порфирина (например при острой перемежающейся порфирии);
с дегидратацией;
непосредственно после обширных хирургических вмешательств.
Если по мнению врача необходимо длительное применение декскетопрофена, следует регулярно контролировать функцию печени и почек у пациента.
В очень редких случаях отмечали тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При первых признаках развития тяжелых реакций гиперчувствительности после приема препарата Дексалгин Инъект лечение следует прекратить. Любое необходимое в таких случаях лечение должно проводиться под наблюдением врача.
Пациенты с БА в сочетании с хроническим ринитом, хроническим синуситом и/или полипами носа подвержены более высокому риску аллергии на ацетилсалициловую кислоту и/или НПВП, чем другие пациенты. Назначение этого препарата может вызвать приступы БА или бронхоспазм, особенно у пациентов с аллергией на ацетилсалициловую кислоту или НПВП.
Возможно развитие тяжелых инфекционных осложнений со стороны кожи и мягких тканей на фоне ветряной оспы. До настоящего времени данные, позволяющие исключить роль НПВП в усилении этого инфекционного процесса, получены не были. Поэтому при ветряной оспе не рекомендуется применять Дексалгин Инъект.
Дексалгин Инъект следует с осторожностью вводить больным с нарушением кроветворения, системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани.
Как и другие НПВП, декскетопрофена трометамол способен маскировать симптомы инфекционных заболеваний во время его применения. В отдельных случаях при применении НПВП сообщалось об активизации инфекционных процессов, локализующихся в мягких тканях. Таким образом, если при применении препарата появляются или усиливаются симптомы бактериальной инфекции, пациентам рекомендуется немедленно обратиться к врачу.
Каждая ампула препарата Дексалгин Инъект содержит 12,35 об.% этанола, то есть 200 мг в пересчете на дозу, что равно 5 мл пива или 2,08 вина в пересчете на дозу. Препарат может отрицательно влиять на больных алкоголизмом. Содержание этанола следует учитывать при применении препарата у беременных и в период кормления грудью, а также у детей и больных группы риска, например при заболеваниях печени, а также больным эпилепсией. Лекарственное средство содержит <1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, поэтому практически не содержит свободного натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата Дексалгин Инъект противопоказано в III триместр беременности и в период кормления грудью.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или развитие плода. Согласно результатам эпидемиологических исследований, применение препаратов, подавляющих синтез простагландинов, на ранних сроках беременности повышает риск выкидыша, возникновения у плода порока сердца и несращения передней брюшной стенки. Так, абсолютный риск развития аномалий сердечно-сосудистой системы повышался с <1 до 1,5%. Считается, что опасность возникновения таких явлений увеличивается с повышением дозы и продолжительности терапии. Применение ингибиторов синтеза простагландинов у животных вызвало увеличение пре- и постимплантационных потерь и повышение эмбриофетальной смертности. Кроме того, у животных, которым применяли ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза, повышалась частота возникновения пороков развития плода, в том числе аномалий сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, исследования декскетопрофена трометамола на животных не выявили токсичности по отношению к репродуктивным органам. Назначение декскетопрофена трометамола в I и II триместр беременности возможно только при крайней необходимости. При назначении декскетопрофена трометамола женщинам, которые планируют беременность, или в I и II триместр беременности следует применять наименьшую возможную эффективную дозу в течение как можно более короткого периода лечения.
В III триместр все ингибиторы синтеза простагландинов вызывают следующее:
риски для плода: кардиопульмональный токсический синдром (с закупоркой артериального протока и легочной гипертензией); нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с развитием маловодия.
Риски для матери и ребенка в конце беременности: удлинение времени кровотечения (эффект подавления агрегации тромбоцитов), что возможно даже при применении препарата в низких дозах; задержка сокращения матки с соответствующей задержкой родов и затяжными родами.
Кормление грудью. Данных о проникновении декскетопрофена в грудное молоко нет. Препарат Дексалгин Инъект противопоказан в период кормления грудью.
Фертильность. Как и все другие НПВП, декскетопрофена трометамол может снижать женскую фертильность, поэтому не рекомендуется применять женщинам, планирующим беременность. Женщины, имеющие проблемы с зачатием или проходящие обследование относительно бесплодия, следует рассмотреть возможность отмены препарата.
Дети. Препарат не следует применять детям из-за отсутствия данных о его эффективности и безопасности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На фоне применения препарата Дексалгин Инъект возможно возникновение головокружения, сонливость и повышенная утомляемость. В таких случаях возможно ухудшение способности к быстрому реагированию, ориентированию в дорожной ситуации и управлению транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
одновременное применение таких средств с НПВП не рекомендуется
Другие НПВП, в том числе салицилаты в высоких дозах (≥3 г/сут). При одновременном применении нескольких НПВП повышается риск возникновения язвы в пищеварительном тракте и желудочно-кишечного кровотечения вследствие их взаимно усиливающего действия.
Антикоагулянты: НПВП усиливают действие антикоагулянтов, например варфарина, вследствие высокой степени связывания декскетопрофена с белками плазмы крови, а также угнетение функции тромбоцитов и повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Если одновременное применение необходимо, его необходимо проводить под наблюдением врача и контролем соответствующих лабораторных показателей.
Гепарин: повышается риск развития кровотечений (угнетение функции тромбоцитов и повреждение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Если одновременное применение необходимо, его следует проводить под наблюдением врача и контролем соответствующих лабораторных показателей.
Кортикостероидные средства: повышается риск развития язвы в пищеварительном тракте и желудочно-кишечного кровотечения.
Литий (были сообщения для нескольких НПВП): НПВП повышают уровень лития в крови, что может привести к интоксикации (снижается выделение лития почками). Поэтому в начале применения декскетопрофена, при коррекции дозы или отмене препарата необходимо проконтролировать уровень лития в крови.
Метотрексат в высоких дозах (не менее 15 мг/нед). За счет уменьшения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП в целом усиливается его негативное влияние на систему крови.
Производные гидантоина и сульфаниламиды: возможно усиление токсичности этих веществ.
Одновременное применение таких средств с НПВП требует осторожности
Диуретики, ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II. Декскетопрофен снижает эффективность диуретиков и других антигипертензивных средств. У некоторых пациентов с нарушением функции почек (например при обезвоживании или у лиц пожилого возраста) применение средств, угнетающих ЦОГ, одновременно с ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II или антибактериальными аминогликозидами может ухудшить функцию почек, что, как правило, является обратимым процессом. При применении декскетопрофена вместе с любым диуретическим средством следует убедиться в отсутствии обезвоживания у больного, а в начале лечения необходимо контролировать функцию почек.
Метотрексат в низких дозах (менее 15 мг/нед): за счет уменьшения почечного клиренса метотрексата на фоне применения НПВП усиливается его негативное влияние на систему крови в целом. В первые недели одновременного применения необходимо еженедельно проводить анализ крови. Даже при незначительном нарушении функции почек, а также у лиц пожилого возраста лечение следует проводить под строгим наблюдением врача.
Пентоксифиллин: существует риск кровотечения. Необходимо усилить контроль и чаще проверять показатель времени кровотечения.
Зидовудин: существует риск повышения токсического воздействия на эритроциты за счет влияния на ретикулоциты, что после 1-й недели применения НПВП приводит к тяжелой анемии. В течение 1–2 нед после начала применения НПВП следует провести анализ крови и проверить содержание ретикулоцитов.
Препараты сульфонилмочевины: НПВП способны усилить гипогликемическое действие этих средств за счет замещения их в соединениях с белками плазмы крови.
Следует учесть возможные взаимодействия при применении таких средств
Блокаторы β-адренорецепторов: НПВП способны ослабить их гипотензивное действие за счет угнетения синтеза простагландинов.
Циклоспорин и такролимус: возможно усиление нефротоксичности за счет влияния НПВП на почечные простагландины. При комбинированной терапии следует контролировать функцию почек.
Тромболитические средства: повышается риск кровотечения.
Антиагрегантные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: повышается риск желудочно-кишечного кровотечения.
Пробенецид: возможно повышение концентрации декскетопрофена в плазме крови, что, вероятно, обусловлено угнетением канальцевой секреции и конъюгации препарата с глюкуроновой кислотой и требует коррекции дозы декскетопрофена.
Сердечные гликозиды: НПВП способны повысить концентрацию гликозидов в плазме крови.
Мифепристон: теоретически существует риск снижения эффективности мифепристона под влиянием ингибиторов простагландинсинтетазы. Ограниченные данные позволяют предположить, что сочетанное введение НПВП в один день с простагландином не оказывает нежелательного влияния на эффективность мифепристона или простагландина в отношении созревания шейки матки или ее сократимости, а также не снижает клиническую эффективность средств для медикаментозного прерывания беременности.
Антибиотики хинолонового ряда: результаты исследований на животных показали, что при применении производных хинолона в высоких дозах в сочетании с НПВП повышается риск развития судорог.
Тенофовир. При одновременном применении с НПВП может повышаться концентрация азота мочевины и креатинина в плазме крови, поэтому для оценки возможного влияния сочетанного применения этих лекарственных средств необходимо проводить контроль функции почек.
Деферасирокс. При одновременном применении с НПВП может повышаться риск токсического воздействия на ЖКТ. При применении этого лекарственного средства совместно с деферасироксом необходимо тщательное наблюдение за пациентом.
Пеметрексед. При одновременном применении с НПВП может снижаться выведение пеметрекседа; поэтому при применении НПВП в высоких дозах необходимо проявлять особую осторожность. Пациентам с почечной недостаточностью легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина 45–79 мл/мин) следует избегать одновременного применения пеметрекседа и НПВП в течение 2 дней до и 2 дней после приема пеметрекседа.
Несовместимость. Дексалгин Инъект нельзя смешивать в малых объемах (например, в шприце) с р-рами допамина, прометазина, пентазоцина, петидина и гидроксизина, так как образуется осадок.
Разбавленные р-ры для инфузий, полученные, как указано в разделе ПРИМЕНЕНИЕ, нельзя смешивать с прометазином или пентазоцином.
Передозировка
симптоматика передозировки неизвестна. Аналогичные лекарственные средства вызывают нарушения со стороны пищеварительного тракта (рвота, анорексия, боль в животе) и нервной системы (сонливость, головокружение, дезориентация, головная боль). При случайной передозировке следует немедленно начать симптоматическое лечение в соответствии с состоянием больного. Декскетопрофена трометамол удаляется из организма с помощью диализа.
Условия хранения
в защищенном от действия света месте в оригинальной упаковке. После разведения р-р хранят в течение 24 ч при температуре 2–8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.