Аргетт Дуо (Argett Duo) (251829) - инструкция по применению ATC-классификация
Аргетт Дуо инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Аргетт Дуо содержит диклофенак натрия, нестероидные соединения, которые оказывают выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Основным механизмом действия диклофенака считается торможение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки.
In vitro диклофенак натрия в концентрациях, эквивалентных тем, что достигаются при лечении пациентов, не подавляет биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.
Фармакокинетика. После перорального приема капсулы с модифицированным высвобождением максимальный уровень в плазме крови достигается в зависимости от продолжительности прохождения через желудок, в среднем — через 2–3 ч.
Связывание с белками плазмы крови составляет 99,7%, оно происходит преимущественно с альбумином (99,4%). Предполагаемый объем распределения равен 0,12–0,17 л/кг.
Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его Cmax достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Предполагаемый T½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения Cmax в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости выше, чем в плазме крови, и ее значение остается более высоким в течение 12 ч.
Метаболизм диклофенака осуществляется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом посредством одно- и многократного метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3'-гидрокси-, 4'-гидрокси-, 5'-гидрокси-, 4',5-дигидрокси- и 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенака), большинство из которых превращается в глюкуронидные конъюгаты. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Общий системный плазменный клиренс диклофенака составляет 263±56 мл/мин. Конечный T½ — 1–2 ч. T½ 4 метаболитов, включая два фармакологически активных, также непродолжителен — 1–3 ч. Один из метаболитов, 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенак, имеет более длительный T½, однако этот метаболит полностью неактивен.
Около 60% дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов неизмененного активного вещества, а также в виде метаболитов, большинство из которых представляют собой глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальные дозы препарата выводятся в виде метаболитов с желчью, с калом.
Фармакокинетика у отдельных групп больных. У пациентов с нарушением функции почек при применении Аргетт Дуо в обычных разовых дозах накопления диклофенака не отмечали. В том случае, когда клиренс креатинина составляет <10 мл/мин, расчетные равновесные концентрации гидроксиметаболитов диклофенака примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако в конечном счете метаболиты выводятся с желчью.
У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.
Показания Аргетт Дуо
симптоматическое лечение боли и воспаления при:
- ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите, остеоартрозе, спондилоартрите, болевом синдроме различной локализации, внесуставном ревматизме;
- отеке с болевым синдромом или посттравматическом воспалении.
Применение Аргетт Дуо
препарат Аргетт Дуо применяют для лечения взрослых пациентов, начиная с суточной дозы 75–150 мг в зависимости от выраженности симптомов. При нерезко выраженных симптомах, а также при длительной терапии достаточно дозы 75 мг/сут. При необходимости воздействовать на ночную боль или утреннюю скованность препарат следует принимать перед сном. Суточная доза не должна превышать 150 мг.
Препарат следует применять в минимальных эффективных дозах в течение минимального периода времени, учитывая задачи лечения у каждого отдельного пациента.
Аргетт Дуо принимают не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости во время еды.
Пациенты пожилого возраста. Специальной коррекции дозы не требуется, но препарат следует применять с осторожностью.
Нарушение функции почек. Пациентам с нарушением функции почек от легкой до средней степени тяжести снижения дозы не требуется.
Нарушение функции печени. Пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести снижения дозы не требуется.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку, сое, арахису или другим компонентам препарата; язва желудка или кишечника, гастроинтестинальное кровотечение или перфорация; пациентам, у которых в ответ на прием ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают приступы БА, крапивница или острый ринит; III триместр беременности; проктит, геморроидальные симптомы, ректальное кровотечение или другое активное кровотечение; тяжелое нарушение функции печени или почек; тяжелое нарушение функции сердца; невыясненные нарушения гемопоэза; застойная сердечная недостаточность (NYHA II–IV); ИБС у пациентов со стенокардией, перенесенный инфаркт миокарда; цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды транзиторных ишемических атак; заболевания периферических артерий; лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использовании аппарата искусственного кровообращения).
Побочные эффекты
для оценки побочных реакций применяют следующие категории: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); редко (от ≥1/1000, <1/100); единичные случаи (от ≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).
Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например инфаркт миокарда или инсульт), связанном с применением диклофенака, в частности в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в эпигастральной области, тошнота, рвота, диарея, спазмы в животе, диспепсия, вздутие живота, анорексия; нечасто — желудочно-кишечное кровотечение (кровавая рвота, мелена, диарея с примесью крови), язвы желудка и кишечника, сопровождающиеся или не сопровождающиеся кровотечением или перфорацией; единичные — стоматит, глоссит, поражения слизистой оболочки пищевода, спайки в кишечнике, геморрагический колит, обострение неспецифического язвенного колита или болезни Крона, запоры, панкреатит.
Со стороны ЦНС: часто — головная боль, головокружение, выраженное головокружение; нечасто — сонливость; единичные — нарушение чувствительности, включая парестезии, расстройства памяти, дезориентация, бессонница, раздражительность, судороги, депрессия, ощущение тревоги, ночные кошмары, тремор, психотические реакции, асептический менингит.
Со стороны органов чувств: единичные — нарушение зрения (помутнение зрения, диплопия), нарушение слуха, шум в ушах, нарушение вкусовых ощущений.
Со стороны кожи и ее производных: часто— кожная сыпь; нечасто — крапивница; единичные — высыпания в виде пузырей, экзема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла (острый токсический эпидермальный некролиз), эритродермия (эксфолиативный дерматит), выпадение волос, фоточувствительные реакции; пурпура, в том числе аллергическая.
Со стороны почек: часто — отеки; единичные — ОПН, гематурия, протеинурия, интерстициальный нефрит, нефротический синдром, папиллярный некроз.
Со стороны печени: часто — повышение уровня аминотрансфераз в плазме крови; нечасто — гепатит, сопровождающийся или не сопровождающийся желтухой; единичные — молниеносный гепатит.
Со стороны системы кроветворения: единичные — тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия, агранулоцитоз.
Реакции гиперчувствительности: нечасто — БА; системные анафилактические/ анафилактоидные реакции, включая гипотензию; единичные — васкулит, пневмонит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: единичные — ощущение сердцебиения, боль в груди, АГ, застойная сердечная недостаточность.
Особые указания
поскольку высвобождение действующего вещества из препарата Аргетт Дуо наступает с задержкой, эта лекарственная форма не является оптимальной, когда необходимо получить быстрый обезболивающий или противовоспалительный эффект.
Пациенты пожилого возраста. При применении НПВП у пациентов пожилого возраста побочные эффекты возникают чаще, особенно желудочно-кишечное кровотечение и перфорация, которые иногда могут быть летальными.
Влияние на ЖКТ. Следует избегать применения диклофенака натрия в сочетании с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Выраженность нежелательных эффектов можно уменьшить, принимая минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов.
Желудочно-кишечное кровотечение, язвы и перфорации. При применении всех НПВП сообщалось о желудочно-кишечных кровотечениях, язвах или перфорациях, иногда летальных. Их появление на любом этапе лечения сопровождалось или не сопровождалось предварительными предупреждающими симптомами или наличием серьезных желудочно-кишечных явлений в анамнезе.
Пациенты с наличием в анамнезе желудочно-кишечной токсичности, особенно лица пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (прежде всего о желудочно-кишечных кровотечениях).
Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам, которые одновременно принимают лекарственные средства, повышающие риск язв или кровотечений, такие как пероральные ГКС, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая кислота.
При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, принимающих диклофенак, лечение следует отменить.
НПВП следует назначать с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку их состояние может ухудшиться.
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью от легкой до средней степени тяжести в анамнезе необходимо проводить соответствующий мониторинг и консультации, поскольку есть сообщения о задержке жидкости и отеках, которые ассоциируются с терапией НПВП.
Пациентов с неконтролируемой АГ, сердечной недостаточностью, ИБС, закупоркой периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует лечить диклофенаком только после тщательного обследования. Такое же обследование необходимо проводить перед началом длительной терапии пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых явлений (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).
Кожные реакции. При применении НПВП очень редко сообщалось о серьезных кожных реакциях, причем некоторые из них были летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Самый высокий риск таких реакций может быть в начале лечения, поскольку в большинстве случаев эти реакции возникали в первый месяц лечения. Препарат следует отменить при появлении первых признаков сыпи на коже, поражений слизистой оболочки или других признаков реакции повышенной чувствительности.
Влияние на печень. Следует обязательно соблюдать осторожность перед началом лечения пациентов с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться при лечении диклофенаком. При длительном применении препарата необходимо регулярно контролировать функцию печени. При выявлении клинических признаков заболевания печени Аргетт Дуо необходимо немедленно отменить.
Другие особенности. Препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения риск/польза при врожденном нарушении метаболизма порфирина (например острая интермиттирующая порфирия), а также при системной красной волчанке или смешанном заболевании соединительной ткани.
Особенно тщательный медицинский контроль необходим в следующих случаях: нарушение функции почек; нарушение функции печени; непосредственно после обширных хирургических вмешательств; сенная лихорадка, носовые полипы или хроническое обструктивное заболевание легких, поскольку существует риск возникновения аллергических реакций. Они могут проявляться как приступы астмы (анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница; аллергические реакции на другие вещества, поскольку существует повышенный риск возникновения реакций повышенной чувствительности и при применении Аргетт Дуо.
Очень редко отмечают тяжелые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При появлении первых признаков реакции повышенной чувствительности после приема Аргетт Дуо его применение следует прекратить. Медицинский персонал должен начать проведение необходимых медицинских процедур в соответствии с симптомами.
Диклофенак может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов. Поэтому пациенты с нарушением свертываемости крови должны находиться под тщательным наблюдением.
Как и в случае с другими НПВП, фармакодинамические свойства диклофенака могут маскировать признаки и симптомы инфекции.
Поэтому пациенту рекомендуется немедленно обратиться к врачу при появлении или усилении признаков инфекции во время применения Аргетт Дуо. Необходимо проверить целесообразность применения терапии антибиотиками.
При длительном применении препарата необходимо регулярно контролировать функцию почек и показатели формулы крови.
Применение анальгетиков, особенно при сочетании нескольких обезболивающих действующих веществ, может привести к поражению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия).
Применение НПВП одновременно с алкоголем может потенцировать нежелательные эффекты, вызванные действующим веществом, особенно влияющие на ЖКТ или ЦНС.
Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять как можно более короткий период и в минимальной эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребности пациента в применении диклофенака для уменьшения выраженности симптомов и оценивать ответ на терапию. С осторожностью применять у пациентов в возрасте старше 65 лет.
Применение в период беременности и кормления грудью. В I–II триместр беременности возможно применение препарата с учетом соотношения риск/польза. В III триместр беременности применение Аргетт Дуо противопоказано.
Препарат противопоказан в период кормления грудью. Может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать препарат женщинам, планирующим беременность. У женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят исследования по поводу бесплодия, следует рассмотреть целесообразность отмены Аргетт Дуо.
Дети. Не применяют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.
Взаимодействия
НПВП, включая салицилаты. Из-за синергического эффекта одновременное применение нескольких НПВП может повысить риск желудочно-кишечных язв и кровотечений. Поэтому не рекомендуется одновременно применять диклофенак и другие НПВП.
Дигоксин, фенитоин, литий. Одновременное применение диклофенака и дигоксина, фенитоина или лития может повысить концентрацию этих лекарственных средств в крови. Необходимо проводить мониторинг уровня лития в плазме крови. Рекомендуется проводить мониторинг уровня дигоксина и фенитоина в сыворотке.
Диуретики, ингибиторы АПФ и антагонисты ангиотензина II. НПВП могут ослабить эффект диуретиков и антигипертензивных средств. У пациентов с нарушением функции почек (например пациенты с обезвоживанием или лица пожилого возраста с нарушением функции почек) применение ингибиторов АПФ или антагонистов ангиотензина II одновременно с лекарственным средством, ингибирующим ЦОГ, может еще более ухудшить функцию почек или привести к ОПН, которая обычно является обратимой. Поэтому подобные комбинации следует назначать с осторожностью, особенно у пациентов пожилого возраста. Пациентам следует посоветовать употреблять достаточное количество жидкости. После начала комбинированной терапии необходимо регулярно контролировать показатели функции почек.
Применение Аргетт Дуо одновременно с калийсберегающими диуретиками может привести к гиперкалиемии. При одновременном применении таких лекарственных средств следует контролировать уровень калия.
ГКС. Повышенный риск желудочно-кишечных язв или кровотечений.
Ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая кислота, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Повышенный риск желудочно-кишечного кровотечения.
Метотрексат. Применение диколфенака в течение менее чем 24 ч до или после приема метотрексата может повысить концентрацию метотрексата в крови и усилить его токсический эффект.
Циклоспорин. НПВП (такие как диклофенак натрия) могут повысить нефротоксичность циклоспорина.
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффект антикоагулянтов, таких как варфарин.
Пробенецид и сульфинпиразон. Лекарственные средства, содержащие пробенецид или сульфинпиразон, могут задерживать выведение диклофенака.
Передозировка
типичной клинической картины, характерной для передозировки диклофенака, не существует. Передозировка может сопровождаться такими симптомами, как рвота, желудочно-кишечные кровотечения, диарея, головокружение, звон в ушах или судороги.
В случае выраженного отравления возможно развитие ОПН и поражения печени.
Лечение. Лечение острого отравления НПВП заключается в применении поддерживающей и симптоматической терапии. Поддерживающее и симптоматическое лечение показано при таких осложнениях, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, нарушения со стороны ЖКТ и угнетение дыхания. Маловероятно, что форсированный диурез, гемодиализ или гемоперфузия окажутся эффективными для выведения НПВП, так как активные вещества этих препаратов в значительной степени связываются с белками плазмы крови и подвергаются интенсивному метаболизму.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.