поскольку высвобождение действующего вещества из препарата Аргетт Дуо наступает с задержкой, эта лекарственная форма не является оптимальной, когда необходимо получить быстрый обезболивающий или противовоспалительный эффект.

Пациенты пожилого возраста. При применении НПВП у пациентов пожилого возраста побочные эффекты возникают чаще, особенно желудочно-кишечное кровотечение и перфорация, которые иногда могут быть летальными.

Влияние на ЖКТ. Следует избегать применения диклофенака натрия в сочетании с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Выраженность нежелательных эффектов можно уменьшить, принимая минимальную эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов.

Желудочно-кишечное кровотечение, язвы и перфорации. При применении всех НПВП сообщалось о желудочно-кишечных кровотечениях, язвах или перфорациях, иногда летальных. Их появление на любом этапе лечения сопровождалось или не сопровождалось предварительными предупреждающими симптомами или наличием серьезных желудочно-кишечных явлений в анамнезе.

Пациенты с наличием в анамнезе желудочно-кишечной токсичности, особенно лица пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (прежде всего о желудочно-кишечных кровотечениях).

Рекомендуется соблюдать осторожность пациентам, которые одновременно принимают лекарственные средства, повышающие риск язв или кровотечений, такие как пероральные ГКС, антикоагулянты, например варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или ингибиторы агрегации тромбоцитов, такие как ацетилсалициловая кислота.

При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациентов, принимающих диклофенак, лечение следует отменить.

НПВП следует назначать с осторожностью пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе (язвенный колит, болезнь Крона), поскольку их состояние может ухудшиться.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Пациентам с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью от легкой до средней степени тяжести в анамнезе необходимо проводить соответствующий мониторинг и консультации, поскольку есть сообщения о задержке жидкости и отеках, которые ассоциируются с терапией НПВП.

Пациентов с неконтролируемой АГ, сердечной недостаточностью, ИБС, закупоркой периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями следует лечить диклофенаком только после тщательного обследования. Такое же обследование необходимо проводить перед началом длительной терапии пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых явлений (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение).

Кожные реакции. При применении НПВП очень редко сообщалось о серьезных кожных реакциях, причем некоторые из них были летальными, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла). Самый высокий риск таких реакций может быть в начале лечения, поскольку в большинстве случаев эти реакции возникали в первый месяц лечения. Препарат следует отменить при появлении первых признаков сыпи на коже, поражений слизистой оболочки или других признаков реакции повышенной чувствительности.

Влияние на печень. Следует обязательно соблюдать осторожность перед началом лечения пациентов с нарушением функции печени, поскольку их состояние может ухудшиться при лечении диклофенаком. При длительном применении препарата необходимо регулярно контролировать функцию печени. При выявлении клинических признаков заболевания печени Аргетт Дуо необходимо немедленно отменить.

Другие особенности. Препарат следует применять только после тщательной оценки соотношения риск/польза при врожденном нарушении метаболизма порфирина (например острая интермиттирующая порфирия), а также при системной красной волчанке или смешанном заболевании соединительной ткани.

Особенно тщательный медицинский контроль необходим в следующих случаях: нарушение функции почек; нарушение функции печени; непосредственно после обширных хирургических вмешательств; сенная лихорадка, носовые полипы или хроническое обструктивное заболевание легких, поскольку существует риск возникновения аллергических реакций. Они могут проявляться как приступы астмы (анальгетическая астма), отек Квинке, крапивница; аллергические реакции на другие вещества, поскольку существует повышенный риск возникновения реакций повышенной чувствительности и при применении Аргетт Дуо.

Очень редко отмечают тяжелые реакции гиперчувствительности (например анафилактический шок). При появлении первых признаков реакции повышенной чувствительности после приема Аргетт Дуо его применение следует прекратить. Медицинский персонал должен начать проведение необходимых медицинских процедур в соответствии с симптомами.

Диклофенак может временно ингибировать агрегацию тромбоцитов. Поэтому пациенты с нарушением свертываемости крови должны находиться под тщательным наблюдением.

Как и в случае с другими НПВП, фармакодинамические свойства диклофенака могут маскировать признаки и симптомы инфекции.

Поэтому пациенту рекомендуется немедленно обратиться к врачу при появлении или усилении признаков инфекции во время применения Аргетт Дуо. Необходимо проверить целесообразность применения терапии антибиотиками.

При длительном применении препарата необходимо регулярно контролировать функцию почек и показатели формулы крови.

Применение анальгетиков, особенно при сочетании нескольких обезболивающих действующих веществ, может привести к поражению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия).

Применение НПВП одновременно с алкоголем может потенцировать нежелательные эффекты, вызванные действующим веществом, особенно влияющие на ЖКТ или ЦНС.

Назначать диклофенак пациентам со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например гипертензия, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) можно только после тщательной клинической оценки. Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять как можно более короткий период и в минимальной эффективной дозе. Следует периодически пересматривать потребности пациента в применении диклофенака для уменьшения выраженности симптомов и оценивать ответ на терапию. С осторожностью применять у пациентов в возрасте старше 65 лет.

Применение в период беременности и кормления грудью. В I–II триместр беременности возможно применение препарата с учетом соотношения риск/польза. В III триместр беременности применение Аргетт Дуо противопоказано.

Препарат противопоказан в период кормления грудью. Может негативно влиять на женскую фертильность, поэтому не рекомендуется назначать препарат женщинам, планирующим беременность. У женщин, которые имеют проблемы с зачатием или проходят исследования по поводу бесплодия, следует рассмотреть целесообразность отмены Аргетт Дуо.

Дети. Не применяют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. На период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.