фармакодинамика. Аргетт Дуо содержит диклофенак натрия, нестероидные соединения, которые оказывают выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие. Основным механизмом действия диклофенака считается торможение биосинтеза простагландинов. Простагландины играют важную роль в генезе воспаления, боли и лихорадки.

In vitro диклофенак натрия в концентрациях, эквивалентных тем, что достигаются при лечении пациентов, не подавляет биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.

Фармакокинетика. После перорального приема капсулы с модифицированным высвобождением максимальный уровень в плазме крови достигается в зависимости от продолжительности прохождения через желудок, в среднем — через 2–3 ч.

Связывание с белками плазмы крови составляет 99,7%, оно происходит преимущественно с альбумином (99,4%). Предполагаемый объем распределения равен 0,12–0,17 л/кг.

Диклофенак проникает в синовиальную жидкость, где его C max достигается на 2–4 ч позже, чем в плазме крови. Предполагаемый T ½ из синовиальной жидкости составляет 3–6 ч. Через 2 ч после достижения C max в плазме крови концентрация диклофенака в синовиальной жидкости выше, чем в плазме крови, и ее значение остается более высоким в течение 12 ч.

Метаболизм диклофенака осуществляется частично путем глюкуронизации неизмененной молекулы, но главным образом посредством одно- и многократного метоксилирования, что приводит к образованию нескольких фенольных метаболитов (3'-гидрокси-, 4'-гидрокси-, 5'-гидрокси-, 4',5-дигидрокси- и 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенака), большинство из которых превращается в глюкуронидные конъюгаты. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, но в значительно меньшей степени, чем диклофенак.

Общий системный плазменный клиренс диклофенака составляет 263±56 мл/мин. Конечный T ½ — 1–2 ч. T ½ 4 метаболитов, включая два фармакологически активных, также непродолжителен — 1–3 ч. Один из метаболитов, 3'-гидрокси-4'-метоксидиклофенак, имеет более длительный T ½ , однако этот метаболит полностью неактивен.

Около 60% дозы препарата выводится с мочой в виде глюкуроновых конъюгатов неизмененного активного вещества, а также в виде метаболитов, большинство из которых представляют собой глюкуроновые конъюгаты. В неизмененном виде выводится менее 1% диклофенака. Остальные дозы препарата выводятся в виде метаболитов с желчью, с калом.

Фармакокинетика у отдельных групп больных. У пациентов с нарушением функции почек при применении Аргетт Дуо в обычных разовых дозах накопления диклофенака не отмечали. В том случае, когда клиренс креатинина составляет <10 мл/мин, расчетные равновесные концентрации гидроксиметаболитов диклофенака примерно в 4 раза выше, чем у здоровых добровольцев. Однако в конечном счете метаболиты выводятся с желчью.

У больных хроническим гепатитом или компенсированным циррозом печени показатели фармакокинетики диклофенака аналогичны таковым у пациентов без заболеваний печени.