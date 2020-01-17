пациенты с БА требуют строгого контроля во время лечения из-за возможного развития бронхоспазма. В случае возникновения бронхоспазма лечение ацетилцистеином следует немедленно прекратить.

Муколитические средства могут вызвать бронхиальную обструкцию у детей до 2 лет. Вследствие физиологических особенностей дыхательной системы у детей этой возрастной группы способность очистки секреции дыхательных путей ограничена. Поэтому муколитические средства не следует применять у детей до 2 лет.

Применение ацетилцистеина, главным образом в начале лечения, может вызвать разжижение бронхиального секрета и увеличить его объем. Если пациент не способен эффективно откашливать мокроту, необходимы постуральный дренаж и бронхоаспирация.

Рекомендуется с осторожностью применять препарат пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, особенно в случае сопутствующего приема других лекарственных средств, которые раздражают слизистую оболочку желудка.

Препарат применять с осторожностью у пациентов с заболеваниями печени или почек во избежание накопления азотосодержащих веществ в организме.

Ацетилцистеин влияет на метаболизм гистамина, поэтому не следует его назначать длительно пациентам с непереносимостью гистамина, поскольку это может привести к появлению симптомов непереносимости (головная боль, вазомоторный ринит, зуд).

Легкий серный запах не является признаком изменения препарата, а считается специфическим для действующего вещества.

Лекарственное средство содержит сорбит. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, необходима консультация врача, прежде чем принимать этот препарат.

Лекарственное средство Асиброкс 200 мг содержит 403,1 мг натрия. Лекарственное средство Асиброкс 600 мг содержит 356,8 мг натрия. Количество натрия следует учесть при применении пациентам с нарушениями функции почек или соблюдающим диету с низким содержанием натрия.

Применение в период беременности и кормления грудью. Клинические данные о применении ацетилцистеина беременным женщинам. Исследования на животных не выявили прямого или косвенного негативного влияния на беременность, эмбриофетальное развитие, роды и постнатальное развитие.

Информация о проникновении ацетилцистеина в грудное молоко отсутствует.

В период беременности и кормления грудью лекарственное средство следует применять только после тщательной оценки соотношения польза/риск.

Дети. Таблетки шипучие по 200 мг применяют у детей в возрасте от 2 лет. Таблетки шипучие по 600 мг применяют у детей в возрасте от 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Нет подтверждения, что ацетилцистеин влияет на скорость реакции и способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.