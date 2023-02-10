препарат применять перорально.

Суточная доза зависит от массы тела, течения и тяжести болезни, состояния больного.

Суточную дозу следует распределить равномерно на приемы в течение суток.

Взрослые, включая пациентов пожилого возраста: рекомендуемая суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела (1 мл/кг), обычно 3 г/сут (20 мл сиропа 3–4 раза в сутки). Максимальная суточная доза — 80 мл сиропа или 8 таблеток по 500 мг (4 г инозина пранобекс).

Дети в возрасте от 1 года: рекомендованная суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела (1 мл/кг), равномерно распределенная на 3–4 приема в соответствии с нижеследующей таблицей:



Масса тела, кг Режим дозирования, мл 10–14 3×5 15–20 3×5–7,5 21–30 3×7,5–10 31–40 3×10–5 41–50 3×15–17,5

Чтобы отмерить дозу, следует использовать устройство для дозирования с мерной шкалой, которое находится в упаковке.

Продолжительность лечения

Острые заболевания. При заболеваниях с кратковременным течением курс лечения составляет 5–14 дней. После уменьшения выраженности симптомов заболевания лечение следует продолжать еще 1–2 дня или дольше, в зависимости от течения болезни и состояния больного.

Вирусные заболевания с длительным течением. Лечение следует продолжать в течение 1–2 нед после уменьшения выраженности симптомов заболевания или дольше, в зависимости от течения болезни и состояния больного.

Рецидивирующие заболевания. На начальной стадии лечения придерживаются тех же рекомендаций, в случае острых заболеваний. В ходе поддерживающей терапии дозу можно снизить до 500–1000 мг/сут. При появлении первых признаков рецидива необходимо возобновить прием суточной дозы, рекомендованной в случае острых заболеваний, и продолжать принимать эту дозу в течение 1–2 дней после исчезновения симптомов. Курс лечения можно повторять несколько раз в случае необходимости, в зависимости от состояния больного, по рекомендации врача.

Хронические заболевания. Препарат назначать в суточной дозе 50 мг/кг массы тела в соответствии со следующими схемами:

бессимптомные заболевания — принимать в течение 30 дней с перерывом 60 дней;

заболевания с умеренно выраженными симптомами — принимать в течение 60 дней с перерывом 30 дней;

заболевания с тяжелыми симптомами — принимать в течение 90 дней с перерывом 30 дней.

Курс лечения следует повторять столько раз, сколько потребуется, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продления терапии.

При инфекциях, вызванных вирусом папилломы человека (внешние генитальные бородавки (остроконечные кондиломы) или папилломавирусная инфекция канала шейки матки), применять по 3 г/сут в течение 14–28 дней в качестве монотерапии или дополнения к местной терапии или хирургическому лечению в соответствии со следующими схемами:

для лечения пациентов группы низкого риска (пациенты с нормальным иммунитетом или с низким риском рецидива) препарат применять в течение 14–28 дней до достижения максимальной эрадикации вируса, затем следует сделать перерыв на 2 мес. Курс лечения можно повторять с применением той же дозы, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии;

(пациенты с нормальным иммунитетом или с низким риском рецидива) препарат применять в течение 14–28 дней до достижения максимальной эрадикации вируса, затем следует сделать перерыв на 2 мес. Курс лечения можно повторять с применением той же дозы, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии; для лечения пациентов из группы высокого риска* (пациенты с иммунодефицитом или высоким риском рецидива) препарат применять 5 дней в неделю последовательно 1–2 нед в месяц в течение 3 мес. Курс лечения следует повторять столько раз, сколько потребуется, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продления терапии.

*Факторы высокого риска у пациентов с рецидивами или дисплазией шейки матки, или папилломавирусной инфекцией гениталий, как и при других подобных заболеваниях, включают:

иммунодефицит, вызванный наличием в анамнезе хронических или рецидивирующих инфекций или заболеваний, передающихся половым путем; химиотерапией; хроническим алкоголизмом;

длительное применение пероральных контрацептивов (от 2 лет);

уровень фолатов в эритроцитах <660 нмоль/л;

несколько половых партнеров или изменение постоянного полового партнера;

частые вагинальные половые контакты (≥2–6 раз в неделю) или анальный секс;

атопия (наследственная предрасположенность к повышенной чувствительности);

плохо контролируемый сахарный диабет;

курение;

папилломавирусная инфекция гениталий, которая длится более 2 лет или наличие 3 и более рецидивов в анамнезе;

негативный анамнез кожных бородавок в детстве.

При подостром склерозирующей панэнцефалите суточная доза составляет 100 мг/кг массы тела, максимальная доза — 3–4 г/сут, при этом необходимо проводить постоянный мониторинг состояния пациента и показаний для продолжения терапии.

Дети. Лекарственное средство Гропринозин-Рихтер сироп применяют у детей в возрасте от 1 года.