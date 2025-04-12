



Часто (≥1/100) Нечасто (≥1/1000, <1/100) Единичные (≥1/10 000, <1/1000) Нарушения иммунной системы Реакции гиперчувствительности Метаболические и алиментарные нарушения Повышение или снижение массы тела Психические нарушения Подавленное состояние Ощущение обеспокоенности, снижение или повышение либидо Нарушения нервной системы Головная боль Головокружение Мигрень Нарушения со стороны органов зрения Нарушение зрения Непереносимость контактных линз Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы Усиленное сердцебиение Нарушения со стороны ЖКТ Абдоминальная боль, тошнота Диспепсия Вздутие, рвота Кожа и подкожные ткани Высыпания, зуд Узловатая эритема, крапивница Гирсутизм, акне Костно-мышечная система и соединительные ткани Мышечные судороги Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез Маточные/влагалищные кровотечения, включая кровянистые выделения (эти нарушения, как правило, нормализуются при продолжении лечения) Боль в молочных железах, напряженность молочных желез Дисменорея, изменения влагалищной секреции, ПМС-подобный синдром, увеличение молочных желез Общие нарушения Отек Повышенная утомляемость