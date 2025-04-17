Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 43
1.7 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Винницкая, 25
72.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 23-А
73.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:30
Бердичев, ул. Красная, 14
74.0 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20 грн