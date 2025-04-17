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Климен
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Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
974,97
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
999,53
грн
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Подорожник
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Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
926,20
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека низких цен
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
961,77
Экономия при брони:
-39,40 грн
922,37
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1015,44
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
125.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1008,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
126.9 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
916,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
127.5 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1025,40
Экономия при брони:
-76,30 грн
949,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
996,26
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1008,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
993,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
129.1 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1010,10
Экономия при брони:
-61,00 грн
949,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
973,58
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
524,93
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
984,01
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
985,45
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
1017,00
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
921,28
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
130.3 км
Климен® таблетки, покрытые оболочкой 2 мг + 1 мг комби-упаковка №21
Zentiva
935,38
Экономия при брони:
-5,62 грн
929,76
грн
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