фармакодинамика. Ипигрикс оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической нервной системы и ЦНС. Фармакологическое действие Ипигрикс основано на комбинации двух механизмов действия:

блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;

обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах.