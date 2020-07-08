фармакодинамика. Глимепирид — это гипогликемическое вещество, активное при пероральном приеме, которое относится к группе сульфонилмочевины. Его можно применять при инсулиннезависимом сахарном диабете.

Глимепирид действует преимущественно путем стимуляции высвобождения инсулина из бета-клеток поджелудочной железы. Как и в случае других препаратов сульфонилмочевины, такой эффект основывается на повышении чувствительности клеток поджелудочной железы к физиологической стимуляции глюкозой. Кроме этого, глимепирид имеет выраженное внепанкреатическое действие, также характерное и для других препаратов сульфонилмочевины.

Высвобождение инсулина. Препараты сульфонилмочевины регулируют секрецию инсулина путем закрытия АТФ-зависимого калиевого канала, расположенного в мембране бета-клетки поджелудочной железы. Закрытие калиевого канала вызывает деполяризацию бета-клетки и в результате открытия кальциевых каналов приводит к увеличению притока кальция в клетку, что, в свою очередь, приводит к высвобождению инсулина путем экзоцитоза.

Глимепирид с высокой скоростью замещения связывается с белком мембраны бета-клеток, связанным с АТФ-зависимым калиевым каналом, однако расположение его места связывания отличается от обычного места связывания препаратов сульфонилмочевины.

Внепанкреатическая активность. К внепанкреатическим эффектам относятся, например, улучшение чувствительности периферических тканей к инсулину и уменьшение утилизации инсулина печенью.

Утилизация глюкозы крови периферическими тканями (мышечной и жировой) происходит с помощью специальных транспортных белков, расположенных в клеточной мембране. Именно транспорт глюкозы в эти ткани лимитирует скорость утилизации глюкозы. Глимепирид очень быстро увеличивает количество активных молекул, которые транспортируют глюкозу, на плазматических мембранах клеток мышечной и жировой ткани, что приводит к стимуляции захвата глюкозы.

Глимепирид повышает активность гликозилфосфатидилинозитолспецифической фосфолипазы С, с которой в изолированных мышечных и жировых клетках может коррелировать вызванный препаратом липогенез и гликогенез.

Глимепирид подавляет продукцию глюкозы в печени путем повышения внутриклеточной концентрации фруктозо-2,6-бифосфата, который, в свою очередь, подавляет глюконеогенез.

Общие характеристики. У здоровых лиц минимальная эффективная пероральная доза составляет около 0,6 мг. Влияние препарата Димарил дозозависимое и воспроизводимое. Физиологическая реакция на высокие физические нагрузки, то есть уменьшение секреции инсулина в условиях действия препарата сохраняется.

Не выявлено достоверной разницы в действии глимепирида при приеме препарата за 30 мин до еды или непосредственно перед едой. У больных сахарным диабетом надлежащий метаболический контроль в течение 24 ч обеспечивается при приеме препарата 1 раз в сутки.

Хотя гидроксилированный метаболит вызывает незначительное, но достоверное снижение уровня глюкозы в крови у здоровых лиц, это лишь незначительная составляющая общего действия препарата.

Применение в комбинации с метформином. Наблюдается улучшение метаболического контроля при одновременном применении с глимепиридом по сравнению с монотерапией метформином у пациентов, сахарный диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз метформина.

Применение в комбинации с инсулином. Данные по применению глимепирида в комбинации с инсулином ограничены. Можно начать сопутствующее лечение инсулином пациентов, диабет у которых должным образом не контролируется при применении максимальных доз препарата Димарил. Есть данные, что благодаря этой комбинации удается достичь такого же улучшения метаболического контроля, как и при монотерапии инсулином; однако при комбинированной терапии требуется более низкая средняя доза инсулина.

Особые категории пациентов . Дети. В 24-недельном клиническом исследовании с активным контролем (глимепирид в дозе до 8 мг/сут или метформин в дозе до 2 г/сут) участвовали 285 детей (в возрасте 8–17 лет) с сахарным диабетом II типа.

Прием как глимепирида, так и метформина привел к достоверному снижению HbA1c по сравнению с исходным показателем (глимепирид –0,95 (СП 0,41); метформин –1,39 (СП 0,40)). Однако для глимепирида не продемонстрирована большая эффективность по сравнению с метформином в отношении изменения HbA1c по сравнению с исходным показателем. Разница между двумя видами лечения составляла 0,44% в пользу метформина. Верхний предел (1,05) 95% доверительного интервала для этой разницы был не ниже 0,3% предела не меньшей эффективности.

По результатам лечения глимепиридом никаких новых проблем с безопасностью для детей по сравнению со взрослыми пациентами с сахарным диабетом II типа не выявлено. Данных о долгосрочной эффективности и безопасности для детей нет.

Фармакокинетика

Всасывание . После перорального приема глимепирид имеет 100% биодоступность. Прием пищи не оказывает значительного влияния на всасывание, а лишь несколько замедляет его скорость. С max достигается через 2,5 ч после приема препарата (средний показатель составляет 0,3 мкг/мл при многократном приеме суточной дозы 4 мг). Существует линейное соотношение между дозой и С mах , а также дозой и AUC.

Распределение . Глимепирид имеет очень низкий объем распределения (около 8,8 л), что примерно равно объему распределения альбумина, высокую степень связывания с белками плазмы крови (более 99%) и низкий клиренс (около 48 мл/мин).

У животных глимепирид проникает в грудное молоко. Глимепирид проникает через плаценту. Уровень проникновения через гематоэнцефалический барьер является низким.

Биотрансформация и выведение . Средний основной Т ½ при концентрациях препарата в плазме крови, которые отвечают многократному режиму дозирования, составляет около 5–8 ч. После приема высоких доз наблюдалось незначительное увеличение Т ½ .

После однократного приема глимепирида, меченного радиоактивным изотопом, 58% радиоактивного вещества оказывается в моче и 35% — в кале. Измененное вещество в моче не выявляется. В моче и кале выявляют 2 метаболита, которые скорее всего образуются в результате метаболизма в печени (главный фермент СYР 2С9), один из которых является гидроксипроизводным, а другой — карбоксипроизводным. После приема глимепирида терминальный Т ½ этих метаболитов составляет 3–6 и 5–6 ч соответственно.

Фармакокинетика после однократного и многократного приема препарата не имеет достоверных различий. Межиндивидуальная вариабельность очень низкая. Кумуляции не наблюдается.

Особые категории пациентов. Фармакокинетические параметры у мужчин и женщин, так же как у лиц молодого и пожилого возраста (старше 65 лет), сходны. У пациентов со сниженным клиренсом креатинина наблюдается тенденция к повышению клиренса глимепирида и снижению его средней концентрации в плазме крови, что скорее всего обусловлено более быстрым выведением вследствие меньшей степени связывания с белками. Почечный клиренс обоих метаболитов нарушается. В целом у этих пациентов не ожидается дополнительного риска кумуляции препарата.

Есть данные, что фармакокинетические показатели у 5 пациентов, перенесших хирургическое вмешательство на желчевыводящих путях, были подобны таковым у здоровых лиц.

Дети и подростки. Есть данные, что после однократного приема 1 мг глимепирида в сытом состоянии у 30 детей (4 детей в возрасте 10–12 лет и 26 детей — 12–17 лет), больных сахарным диабетом ІІ типа, средние показатели AUC (0–last), С max и Т ½ подобны таковым у взрослых.

Доклинические данные по безопасности. Эффекты, отмечаемые во время доклинических исследований, возникали при уровнях экспозиции, намного превышающих максимальные уровни экспозиции у человека, что указывает на их незначительную ценность для клинической практики, или же были вызваны фармакодинамическим действием препарата (гипогликемией). Эти результаты получены в рамках традиционных фармакологических исследований по безопасности, исследований токсичности при введении повторных доз, тестов на генотоксичность, онкогенный потенциал и репродуктивную токсичность. Побочные эффекты, выявленные в ходе последних экспериментов (охватывающих изучение эмбриотоксичности, тератогенности и токсического влияния на развитие организма), считались следствием гипогликемических эффектов, вызванных препаратом у самок и детенышей.