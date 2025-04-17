Винница (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
153,15
Экономия при брони: -23,59 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,92
Экономия при брони: -24,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
131,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
155,65
Экономия при брони: -26,09 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
138,35
Экономия при брони: -25,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
126,10
Экономия при брони: -7,70 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
129,00
Экономия при брони: -10,60 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
154,60
Экономия при брони: -25,04 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
137,41
Экономия при брони: -25,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
201,44
Экономия при брони: -28,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
152,52
Экономия при брони: -20,52 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
202,74
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
101,69
Экономия при брони: -13,70 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,75
Экономия при брони: -24,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
137,64
Экономия при брони: -24,73 грн
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
155,57
Экономия при брони: -23,10 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
204,86
Экономия при брони: -25,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
133,49
Экономия при брони: -20,30 грн
Димарил таблетки 3 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
151,34
Экономия при брони: -19,15 грн
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
201,79
Экономия при брони: -29,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
197,00
Экономия при брони: -12,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Димарил таблетки 2 мг блистер №30
Киевмедпрепарат
Димарил таблетки 4 мг блистер №30
Киевмедпрепарат