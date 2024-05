фармакодинамика. Декслансопразол относится к классу антисекреторных соединений, которые являются замещенными бензимидазолами, подавляющими секрецию кислоты желудочного сока за счет специфического угнетения активности (H+, K+)-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка. Поскольку эта ферментная система считается кислотной (протонной) помпой париетальных клеток, декслансопразол классифицируется как ингибитор протонной помпы, который блокирует заключительный этап образования кислоты.

Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь препарата Дексилант в дозе 30 или 60 мг здоровыми добровольцами и пациентами с симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью средние значения C max и AUC декслансопразола повышались почти пропорционально дозе.

В случае смешивания 60 мг гранул препарата Дексилант с водой и применения через назогастральный зонд или перорально с помощью шприца биодоступность (C max и AUC) декслансопразола такая же, как и при применении 60 мг препарата Дексилант в форме интактной капсулы.

Прием пищи не влияет на AUC декслансопразола.

Распределение. Связывание декслансопразола с белками плазмы у здоровых добровольцев колебалось от 96 до 99% и в диапазоне 0,01–20 мкг/мл не зависело от концентрации препарата. У пациентов с симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью кажущийся объем распределения (Vz/F) после приема многократных доз составлял 40 л.

Метаболизм. Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени путем окисления, восстановления и дальнейшего формирования сульфата, конъюгации с глюкуронидом и глутатионом до неактивных метаболитов. Окисленные метаболиты образуются с помощью ферментной системы цитохрома Р450 (CYР), включая гидроксилирование в основном с помощью CYP2C19, и окисления до сульфона с помощью CYP3А4.

CYP2C19 является полиморфным ферментом печени, который выявляет три фенотипа в метаболизме субстратов CYP2C19: быстрые метаболизаторы, промежуточные метаболизаторы и медленные метаболизаторы. Декслансопразол является основным компонентом, циркулирующим в плазме крови, независимо от статуса метаболизма CYP2C19. У быстрых и умеренных CYP2C19-метаболизаторов основными метаболитами в плазме крови являются 5-гидроксидекслансопразол и его глюкуроновый конъюгат, в то время как у медленных CYP2C19-метаболизаторов основной плазменный метаболит — сульфон декслансопразола.

Выведение. После введения препарата Дексилант декслансопразол в неизмененном виде с мочой не выводится. После введения декслансопразола, меченного 14С, 6 здоровым добровольцам около 50,7% (стандартное отклонение: 9,0%) введенной радиоактивности выводилось с мочой и 47,6% (стандартное отклонение: 7,3%) — с калом. Установленный клиренс (Cl/F) у здоровых добровольцев составлял 11,4–11,6% после 5-дневного применения в дозе 30 или 60 мг 1 раз в сутки.

Особые группы пациентов

Возраст: педиатрическая популяция. Фармакокинетика декслансопразола у пациентов в возрасте до 12 лет не изучалась.

Пациенты в возрасте от 12 до 17 лет. Фармакокинетика декслансопразола исследовалась у 36 пациентов в возрасте 12–17 лет с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в рамках многоцентрового исследования. Пациенты были рандомизированы для получения препарата Дексилант в дозе 30 мг или 60 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Средние значения C max и AUC декслансопразола у пациентов в возрасте 12–17 лет составляли 105% и 88% соответственно по сравнению с этими значениями у взрослых пациентов при применении препарата в дозе 30 мг и 81% и 78% соответственно при применении препарата в дозе 60 мг.

Возраст: пациенты пожилого возраста. Конечный Т ½ декслансопразола значительно дольше у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами (2,2 и 1,5 ч соответственно). Системная экспозиция (AUC) декслансопразола у пациентов пожилого возраста выше (на 34%), чем у более молодых пациентов.

Пол. Исследование с привлечением 12 пациентов мужского пола и 12 — женского пола, которые получали однократную перорально дозу 60 мг препарата Дексилант, показало, что для женщин характерна более высокая системная экспозиция (AUC) (на 43%), чем у мужчин. Данное различие в экспозиции не влияет на профиль безопасности препарата.

Почечная недостаточность. Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, поэтому исходное действующее вещество не восстанавливается в моче после перорального приема декслансопразола. Поэтому не ожидается, что фармакокинетика декслансопразола отличается у пациентов с почечной недостаточностью. Исследования с привлечением пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Кроме того, фармакокинетика лансопразола не была клинически отличающейся у пациентов с почечной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени по сравнению со здоровыми добровольцами.

Печеночная недостаточность. Исследование с привлечением 12 пациентов с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по шкале Чайлда — Пью), получавших однократную пероральную дозу 60 мг препарата Дексилант, показало, что системная экспозиция связанного и несвязанного декслансопразола была примерно в 2 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Данное различие в экспозиции не связано с отличием в связывании с белками плазмы крови. Исследование с привлечением пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда — Пью) не проводилось (см. ПРИМЕНЕНИЕ).