Дексилант (Dexilant®) (220265) - инструкция по применению ATC-классификация
Дексилант инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Декслансопразол относится к классу антисекреторных соединений, которые являются замещенными бензимидазолами, подавляющими секрецию кислоты желудочного сока за счет специфического угнетения активности (H+, K+)-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка. Поскольку эта ферментная система считается кислотной (протонной) помпой париетальных клеток, декслансопразол классифицируется как ингибитор протонной помпы, который блокирует заключительный этап образования кислоты.
Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь препарата Дексилант в дозе 30 или 60 мг здоровыми добровольцами и пациентами с симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью средние значения Cmax и AUC декслансопразола повышались почти пропорционально дозе.
В случае смешивания 60 мг гранул препарата Дексилант с водой и применения через назогастральный зонд или перорально с помощью шприца биодоступность (Cmax и AUC) декслансопразола такая же, как и при применении 60 мг препарата Дексилант в форме интактной капсулы.
Прием пищи не влияет на AUC декслансопразола.
Распределение. Связывание декслансопразола с белками плазмы у здоровых добровольцев колебалось от 96 до 99% и в диапазоне 0,01–20 мкг/мл не зависело от концентрации препарата. У пациентов с симптоматической гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью кажущийся объем распределения (Vz/F) после приема многократных доз составлял 40 л.
Метаболизм. Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени путем окисления, восстановления и дальнейшего формирования сульфата, конъюгации с глюкуронидом и глутатионом до неактивных метаболитов. Окисленные метаболиты образуются с помощью ферментной системы цитохрома Р450 (CYР), включая гидроксилирование в основном с помощью CYP2C19, и окисления до сульфона с помощью CYP3А4.
CYP2C19 является полиморфным ферментом печени, который выявляет три фенотипа в метаболизме субстратов CYP2C19: быстрые метаболизаторы, промежуточные метаболизаторы и медленные метаболизаторы. Декслансопразол является основным компонентом, циркулирующим в плазме крови, независимо от статуса метаболизма CYP2C19. У быстрых и умеренных CYP2C19-метаболизаторов основными метаболитами в плазме крови являются 5-гидроксидекслансопразол и его глюкуроновый конъюгат, в то время как у медленных CYP2C19-метаболизаторов основной плазменный метаболит — сульфон декслансопразола.
Выведение. После введения препарата Дексилант декслансопразол в неизмененном виде с мочой не выводится. После введения декслансопразола, меченного 14С, 6 здоровым добровольцам около 50,7% (стандартное отклонение: 9,0%) введенной радиоактивности выводилось с мочой и 47,6% (стандартное отклонение: 7,3%) — с калом. Установленный клиренс (Cl/F) у здоровых добровольцев составлял 11,4–11,6% после 5-дневного применения в дозе 30 или 60 мг 1 раз в сутки.
Особые группы пациентов
Возраст: педиатрическая популяция. Фармакокинетика декслансопразола у пациентов в возрасте до 12 лет не изучалась.
Пациенты в возрасте от 12 до 17 лет. Фармакокинетика декслансопразола исследовалась у 36 пациентов в возрасте 12–17 лет с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в рамках многоцентрового исследования. Пациенты были рандомизированы для получения препарата Дексилант в дозе 30 мг или 60 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней. Средние значения Cmax и AUC декслансопразола у пациентов в возрасте 12–17 лет составляли 105% и 88% соответственно по сравнению с этими значениями у взрослых пациентов при применении препарата в дозе 30 мг и 81% и 78% соответственно при применении препарата в дозе 60 мг.
Возраст: пациенты пожилого возраста. Конечный Т½ декслансопразола значительно дольше у пациентов пожилого возраста по сравнению с молодыми пациентами (2,2 и 1,5 ч соответственно). Системная экспозиция (AUC) декслансопразола у пациентов пожилого возраста выше (на 34%), чем у более молодых пациентов.
Пол. Исследование с привлечением 12 пациентов мужского пола и 12 — женского пола, которые получали однократную перорально дозу 60 мг препарата Дексилант, показало, что для женщин характерна более высокая системная экспозиция (AUC) (на 43%), чем у мужчин. Данное различие в экспозиции не влияет на профиль безопасности препарата.
Почечная недостаточность. Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, поэтому исходное действующее вещество не восстанавливается в моче после перорального приема декслансопразола. Поэтому не ожидается, что фармакокинетика декслансопразола отличается у пациентов с почечной недостаточностью. Исследования с привлечением пациентов с почечной недостаточностью не проводились. Кроме того, фармакокинетика лансопразола не была клинически отличающейся у пациентов с почечной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени по сравнению со здоровыми добровольцами.
Печеночная недостаточность. Исследование с привлечением 12 пациентов с печеночной недостаточностью средней степени (класс В по шкале Чайлда — Пью), получавших однократную пероральную дозу 60 мг препарата Дексилант, показало, что системная экспозиция связанного и несвязанного декслансопразола была примерно в 2 раза выше по сравнению со здоровыми добровольцами. Данное различие в экспозиции не связано с отличием в связывании с белками плазмы крови. Исследование с привлечением пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлда — Пью) не проводилось (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Показания Дексилант
- лечение всех стадий эрозивного эзофагита у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение периода до 8 нед;
- поддерживающее лечение эрозивного эзофагита и облегчение изжоги у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение периода до 6 мес у взрослых пациентов и 16 нед у пациентов в возрасте 12–17 лет;
- лечение изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение 4 нед.
Применение Дексилант
рекомендованный режим дозирования препарата Дексилант для пациентов в возрасте 12 лет и старше:
|Показания
|Рекомендованная доза препарата Дексилант
|Продолжительность лечения
|Лечение эрозивного эзофагита
|1 капсула 60 мг 1 раз в сутки
|До 8 нед
|Поддерживающее лечение эрозивного эзофагита и облегчение изжоги
|1 капсула 30 мг 1 раз в сутки
|Контролируемые исследования не превышали срок 6 мес у взрослых пациентов и 16 нед — у пациентов в возрасте 12–17 лет
|Лечение изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
|1 капсула 30 мг 1 раз в сутки
|4 нед
Препарат Дексилант можно применять независимо от приема пищи. Капсулы следует глотать целыми и не разжевывать.
Пациенты, у которых возникают трудности при глотании капсул. Применение с яблочным пюре. Положить 1 столовую ложку яблочного пюре в чистую емкость. Открыть капсулу, высыпать неповрежденные гранулы в яблочное пюре и сразу принять. Гранулы не разжевывать. Не следует хранить яблочное пюре с гранулами для применения позже.
В качестве альтернативы, содержимое капсул может быть введено с водой с помощью шприца или назогастрального зонда.
Применение перорально с водой с помощью шприца. Открыть капсулу и высыпать гранулы в чистую емкость с 20 мл воды. Заполнить шприц образованной смесью. Легко встряхнуть шприц, чтобы предотвратить оседание гранул. Ввести смесь в ротовую полость и сразу проглотить. Не следует хранить смесь воды с гранулами для применения позже. Добавить 10 мл воды в шприц, легко встряхнуть и принять смесь. Еще раз добавить 10 мл воды в шприц, легко встряхнуть и принять.
Применение с водой с помощью назогастрального зонда (размер ≥16 French). Открыть капсулу и высыпать гранулы в чистую емкость с 20 мл воды. Заполнить шприц-катетер образованной смесью. Легко встряхнуть шприц-катетер, чтобы предотвратить оседание гранул. Немедленно ввести смесь через назогастральный зонд в желудок. Не следует хранить смесь воды с гранулами для применения позже. Добавить 10 мл воды в шприц-катетер, легко встряхнуть и ввести смесь. Еще раз добавить 10 мл воды в шприц-катетер, легко встряхнуть и ввести.
Пропущенные дозы. В случае, если прием дозы пропущен, следует как можно скорее принять пропущенную дозу препарата. Однако если по графику приема необходимо принимать следующую дозу препарата, не следует применять пропущенную дозу, а принять следующую вовремя. Не рекомендуется принимать двойную дозу препарата одновременно для восполнения пропущенной дозы.
Коррекция дозы для пациентов с печеночной недостаточностью при лечении эрозивного эзофагита. Пациентам с легкой степенью печеночной недостаточности (класс А по шкале Чайлда — Пью) не требуется коррекция дозы препарата Дексилант. В исследовании у взрослых пациентов с умеренной степенью печеночной недостаточности (класс В по шкале Чайлда — Пью), получавших разовую дозу 60 мг препарата Дексилант, отмечали значительное повышение системного действия декслансопразола по сравнению со здоровыми добровольцами. Поэтому пациентам с умеренной степенью печеночной недостаточностью (класс В по шкале Чайлда-Пью) рекомендуется снижение дозы при лечении эрозивного эзофагита. Для лиц с умеренной степенью печеночной недостаточности (класс В по шкале Чайлда — Пью) максимальная суточная доза для лечения эрозивного эзофагита составляет 30 мг 1 раз в сутки в течение 8 нед. Исследования пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени (класс С по шкале Чайлда — Пью) не проводились, поэтому не следует применять препарат у данной категории пациентов.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активному веществу и какому-либо компоненту препарата. Были сообщения о развитии реакций гиперчувствительности, включая анафилаксию (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Сообщалось о развитии острого интерстициального нефрита при применении других ингибиторов протонной помпы, включая лансопразол, R-энантиомером которого является декслансопразол (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Ингибиторы протонной помпы, включая препарат Дексилант, противопоказано применять одновременно с препаратами, содержащими рилпивирин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
сообщалось о развитии таких серьезных побочных реакций: острый интерстициальный нефрит, дефицит цианокобаламина (витамин В12), Clostridium difficile-ассоциированная диарея, переломы костей, гипомагниемия, кожная красная волчанка и системная красная волчанка (СКВ), полипы фундальных желез, риск утолщения сердечного клапана у детей в возрасте до 2 лет (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Наиболее распространенными побочными эффектами с частотой ≥2%, которые были зафиксированы в ходе проведения плацебо-контролируемых клинических исследований, являются диарея, боль в животе, тошнота, инфекции верхних дыхательных путей, рвота, метеоризм. Наиболее частой нежелательной реакцией, которая была зафиксирована в ходе контролируемых клинических исследований и привела к прекращению приема препарата, была диарея (0,7%). Ниже представлены нежелательные реакции с частотой <2%.
Со стороны крови и лимфатической системы: анемия, лимфаденопатия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: стенокардия, аритмия, брадикардия, боль в груди, отеки, инфаркт миокарда, сердцебиение, тахикардия.
Со стороны органа слуха и равновесия: боль в ушах, шум в ушах, вертиго.
Со стороны эндокринной системы: зоб.
Со стороны органа зрения: раздражение глаз, отек глаз.
Со стороны пищеварительной системы: дискомфорт в области живота, болезненность живота, расстройство стула, дискомфорт в области заднего прохода, пищевод Барретта, безоар, аномальные шумы кишечного тракта, неприятный запах изо рта, микроскопический колит, полипы толстой кишки, запоры, сухость во рту, дуоденит, диспепсия, дисфагия, энтерит, отрыжка, эзофагит, полип желудка, гастрит, гастроэнтерит, расстройства в работе желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва и перфорация язвы желудка и кишечного тракта, рвота кровью, гематохезия, геморрой, нарушение эвакуации пищи из желудка, синдром раздраженной толстой кишки, слизистый стул, язвы слизистой оболочки ротовой полости, болезненная дефекация, проктит, парестезии ротовой полости, кровотечение из прямой кишки, позывы к рвоте.
Общие нарушения: астения, боль в груди, озноб, болезненные ощущения, воспаление, воспаление слизистой оболочки, образование узловатого утолщения, боль, лихорадка.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: печеночная колика, желчнокаменная болезнь, гепатомегалия.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности.
Инфекции и инвазии: инфекции, вызванные микроорганизмами рода Candida, грипп, назофарингит, оральный герпес, фарингит, синусит, вирусные инфекции, инфекции наружных половых органов и влагалища.
Травмы, отравления и осложнения процедур: падения, переломы, растяжение связок сустава, болевые ощущения, фоточувствительность.
Лабораторные исследования: повышение уровня АлАТ, АсАТ, ЩФ, повышение/снижение уровня билирубина, повышение уровня креатинина, гастрина, глюкозы, калия в крови, отклонения результатов печеночных проб, снижение уровня тромбоцитов, повышение уровня общего белка, увеличение массы тела.
Метаболические и алиментарные нарушения: изменения аппетита, гиперкальциемия, гипокалиемия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: артралгия, артрит, спазмы, скелетно-мышечная боль, миалгия.
Со стороны нервной системы: изменение вкуса, судороги, головокружение, головная боль, мигрень, нарушение памяти, парестезии, психомоторная гиперактивность, тремор, невралгия тройничного нерва.
Со стороны психики: нарушение сна, беспокойство, депрессия, бессонница, изменения либидо.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: дизурия, неотложные позывы к мочеиспусканию.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: дисменорея, болезненные ощущения во время полового акта, гиперменорея,нарушения менструального цикла.
Со стороны дыхательной системы: аспирация, БА, бронхит, кашель, одышка, икота, гипервентиляция, застойные явления в дыхательной системе, боль в горле.
Со стороны кожи и подкожных тканей: акне, дерматит, эритема, зуд, сыпь, поражение кожи, крапивница.
Со стороны сосудистой системы: тромбоз глубоких вен, приливы жара, АГ.
В ходе долгосрочного неконтролируемого исследования описаны дополнительные нежелательные реакции, которые были расценены врачами как связанные с применением препарата Дексилант. К этим реакциям относятся анафилаксия, слуховые галлюцинации, В-клеточная лимфома, бурсит, ожирение по центральному типу, острый холецистит, дегидратация, сахарный диабет, дисфония, носовое кровотечение, фолликулит, зоб, опоясывающий герпес, гиперлипидемия, гипотиреоз, повышение уровня нейтрофилов, снижение средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, нейтропения, тенезмы, синдром беспокойных ног, вялость, тонзиллит.
Дети. Безопасность препарата Дексилант оценивали во время контролируемых и неконтролируемых клинических исследований в которых приняли участие 166 пациетов в возрасте от 12 до 17 лет для лечения симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, эрозивного эзофагита и для поддерживающего лечения эрозивного эзофагита и облегчения изжоги.
Профиль нежелательных реакций был подобным таковому профилю у взрослых пациентов. Наиболее частыми нежелательными реакциями, которые возникали у ≥5% пациентов, были головная боль, абдоминальная боль, диарея, назофарингит и орофарингеальная боль.
Побочные реакции, зафиксированные в постмаркетинговый период (частота и наличие причинно-следственной связи не установлены)
Со стороны крови и лимфатической системы: аутоиммунная гемолитическая анемия, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
Со стороны органа слуха и равновесия: глухота.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения.
Со стороны пищеварительной системы: отек полости рта, панкреатит.
Общие нарушения: отек лица.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит, вызванный введением лекарственного средства.
Со стороны иммунной системы: анафилактический шок (требует срочного лечения), эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (может быть летальным).
Инфекции и инвазии: Clostridium difficile-ассоциированная диарея.
Метаболические и алиментарные нарушения: гипомагниемия, гипонатриемия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: переломы костей.
Со стороны нервной системы: нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: ОПН.
Со стороны дыхательной системы: отек глотки, боль в горле.
Со стороны кожи и подкожных тканей: генерализованные высыпания, лейкоцитокластический васкулит.
Особые указания
имеющиеся злокачественные новообразования желудка. У взрослых пациентов симптоматический ответ на терапию препаратом Дексилант не исключает наличие злокачественных новообразований желудка. У взрослых пациентов с субоптимальным ответом или ранним повторным появлением симптомов после завершения лечения ингибитором протонной помпы необходимо оценить целесообразность дополнительного наблюдения и диагностических исследований. У пациентов старшего возраста необходимо рассмотреть возможность проведения эндоскопического обследования.
Острый интерстициальный нефрит. При применении ингибиторов протонной помпы, включая лансопразол, наблюдалось развитие острого интерстициального нефрита. Острый интерстициальный нефрит может развиться в любой момент при применении ингибиторов протонной помпы и в целом может быть связан с идиопатическими реакциями гиперчувствительности. В случае развития острого интерстициального нефрита следует прекратить применение препарата Дексилант (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Дефицит цианокобаламина (витамина В12). Ежедневный прием любых лекарственных средств, угнетающих секрецию кислоты, в течение длительного периода (например более 3 лет) может приводить к мальабсорбции цианокобаламина (витамина В12), гипо- и ахлоргидрии. Есть редкие сообщения о развитии дефицита цианокобаламина при лечении лекарственными средствами, которые подавляют секрецию кислоты желудочного сока. Следует учитывать эту информацию в случае, если у пациентов, применяющих Дексилант, наблюдаются клинические симптомы, связанные с дефицитом цианокобаламина.
Clostridium difficile-ассоциированная диарея. Несколько обсервационных исследований предполагают, что ингибиторы протонной помпы, такие как Дексилант, могут повышать риск Clostridium difficile-ассоциированной диареи, особенно среди госпитализированных пациентов. Этот диагноз следует рассматривать для диареи, течение которой не улучшается (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Пациенты, входящие в группу риска Clostridium difficile-ассоциированной диареи, должны получать лечение ингибиторами протонной помпы в минимальной рекомендованной дозе и в течение самого короткого времени, в соответствии с заболеванием, подлежащим лечению.
Переломы костей. Несколько обсервационных исследований дают основания предполагать, что ингибиторы протонной помпы могут повышать риск остеопорозных переломов бедренной кости, запястья или позвонков. Риск возникновения переломов возрастал у пациентов, принимавших препараты в высоких дозах, многократно в течение суток, или в случае длительного лечения (в течение ≥1 года). Пациенты, которые входят в группу риска переломов остеопоротического характера, должны получать соответствующее лечение и применять ингибиторы протонной помпы в минимальной рекомендованной дозе и в течение самого короткого периода. Пациенты с риском остеопорозных переломов должны лечиться согласно существующим рекомендациям (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Кожная красная волчанка и СКВ. У пациентов, получавших ингибиторы протонной помпы, имелись сообщения о развитии или обострение кожной красной волчанки и СКВ. В большинстве случаев наблюдалась кожная красная волчанка.
Наиболее частой формой кожной красной волчанки, о которой сообщали у получавших лечение ингибиторами протонной помпы пациентов, являлась подострая форма кожной красной волчанки; заболевание развивалось в течение от нескольких недель до нескольких лет на фоне непрерывной терапии у пациентов разного возраста (от младенцев до людей пожилого возраста). Как правило, наблюдались гистологические изменения без вовлечения органа в патологический процесс.
У получающих ингибиторы протонной помпы пациентов реже сообщали о случаях СКВ, чем о случаях кожной красной волчанки. СКВ, ассоциированная с приемом ингибиторов протонной помпы, как правило, характеризуется более легким течением по сравнению с неиндуцированной приемом лекарственных средств СКВ. Начало развития СКВ, как правило, наблюдается в течение от нескольких дней до нескольких лет после начала лечения, главным образом у пациентов от молодого до пожилого возраста. У большинства пациентов заболевание характеризуется появлением сыпи, вместе с тем также имелись сообщения об артралгии и цитопении.
Необходимо избегать применения ингибиторов протонной помпы дольше, чем требуется по медицинским показаниям. Если у пациентов, получающих препарат Дексилант, появляются признаки или симптомы кожной красной волчанки или СКВ, необходимо прекратить прием препарата и направить пациента к соответствующему специалисту для проведения обследования. У большинства пациентов после отмены ингибиторов протонной помпы отмечается улучшение состояния в течение от 4 до 12 нед.
Результаты серологических тестов (например, на наличие антинуклеарных антител) могут быть положительными и показатели могут оставаться повышенными в течение длительного периода времени по сравнению с длительностью клинических проявлений.
Гипомагниемия. Редко при применении ингибиторов протонной помпы по крайней мере в течение ≥3 мес у пациентов наблюдалась гипомагниемия (симптоматическая и асимптоматическая), чаще — после 1 года лечения. К серьезным нежелательным реакциям относятся тетания, аритмии и судороги. Большинству пациентов для лечения гипомагниемии проводят заместительную терапию и прекращают применение ингибиторов протонной помпы. У лиц, которые, вероятно, будут длительно принимать лекарственные средства или применяют ингибиторы протонной помпы с дигоксином, или препаратами, которые могут привести к гипомагниемии (например диуретики), необходимо мониторировать уровень магния в крови до начала и периодически во время лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Исследование нейроэндокринных опухолей. Уровень хромогранина A (CgA) в плазме крови повышается на фоне препарат-индуцированного снижения кислотности желудка. Повышение уровня CgA может привести к получению ложноположительных результатов при диагностике нейроэндокринных опухолей. Врач должен временно прекратить терапию декслансопразолом, по крайней мере за 14 дней до проведения оценки уровня CgA. Исследование следует повторить в случае, если уровень CgA при начальной оценке высокий. Для выполнения последовательных исследований (например для мониторинга) должна привлекаться одна и та же лаборатория, поскольку диапазон значений исследований может отличаться (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Взаимодействие с метотрексатом. Сообщалось, что одновременное применение ингибиторов протонной помпы и метотрексата (преимущественно в высоких дозах) может повышать концентрацию и удлинять период наличия метотрексата и/или его метаболита в сыворотке крови и приводить к развитию токсичности метотрексата. При применении метотрексата в высоких дозах некоторым пациентам рекомендуется временно прекратить прием ингибиторов протонной помпы (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Полипы фундальных желез. Применение ингибиторов протонной помпы связано с повышенным риском возникновения полипов фундальных желез, который повышается при их длительном применении, преимущественно через год. Полипы фундальных желез выявляются случайно при эндоскопии, поскольку имеют бессимптомное течение. Ингибиторы протонной помпы следует применять в течение наиболее короткого срока из возможных для патологии, в связи с которой назначено лечение.
Риск утолщения сердечного клапана у детей в возрасте до 2 лет. Дексилант не рекомендуется применять у детей в возрасте до 2 лет. Доклинические исследования с лансопразолом продемонстрировали неблагоприятный эффект утолщения сердечных клапанов у молодых крыс. Декслансопразол является R-энантиомером лансопразола.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Исследования с применением декслансопразола у беременных для изучения рисков, ассоциированных с приемом препарата Дексилант, не проводились. В исследованиях на животных по изучению влияния на репродуктивную функцию не выявлено эффектов на развитие эмбриона/плода при пероральном применении декслансопразола и лансопразола. Оцениваемый исходный риск развития серьезных врожденных пороков и прерывания беременности для данной группы пациентов неизвестен.
Кормление грудью. Данных об экскреции декслансопразола с грудным молоком человека, влияния на младенца, находящегося на грудном вскармливании, или влияния на выделение молока нет. Тем не менее, лансопразол и его метаболиты присутствуют в молоке кормящих животных. Пользу от грудного вскармливания для развития и здоровья ребенка необходимо взвешивать с учетом клинической потребности матери в приеме препарата Дексилант и любых возможных побочных эффектов на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, обусловленных приемом препарата Дексилант или текущим заболеванием матери.
Дети. Дексилант не рекомендуется для лечения симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей в возрасте от 1 мес до 1 года, поскольку лансопразол (рацемическая смесь) не продемонстрировал эффективность в многоцентровом двойном слепом контролируемом исследовании. В доклиническом исследовании лансопразол продемонстрировал такие побочные реакции, как утолщение сердечного клапана и изменения костной ткани.
Ввиду отсутствия данных по безопасности и эффективности применения препарата Дексилант детям до 12 лет не рекомендуется его применение в этой возрастной категории пациентов.
Безопасность и эффективность препарата Дексилант установлены для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет при лечении всех стадий эрозивного эзофагита, в случае поддерживающего лечения эрозивного эзофагита и облегчения изжоги и лечении изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Возможность применения препарата Дексилант в этой возрастной группе подтверждается данными, полученными в ходе соответствующих контролируемых должным образом исследований применения препарата Дексилант у взрослых пациентов и дополнительными данными по безопасности, эффективности и фармакокинетике у пациентов в возрасте от 12 до 17 лет.
Профиль нежелательных реакций у пациентов в возрасте от 12 до 17 лет аналогичен таковому у взрослых пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходимо принимать во внимание возможное развитие побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
информация ниже отмечает клинически значимые взаимодействия лекарственных средств и изменения результатов диагностических исследований при одновременном применении с препаратом Дексилант, а также меры по их предупреждению или устранению.
Для получения более подробной информации о взаимодействии с ингибиторами протонной помпы см. инструкции по применению соответствующих лекарственных средств.
Препараты и диагностические тесты, на которые препарат Дексилант оказывает клинически значимое влияние
Антиретровирусные препараты. Клиническое влияние. Влияние ингибиторов протонной помпы на антиретровирусные препараты вариабельное. Клиническая значимость и механизмы этих взаимодействий известны не во всех случаях:
- сниженная экспозиция некоторых антиретровирусных препаратов (например рилпивирина, атазанавира и нелфинавира) при сочетанном применении с декслансопразолом может ослаблять противовирусное действие и приводить к развитию резистентности к препарату;
- повышенная экспозиция других антиретровирусных препаратов (например саквинавира) при сочетанном применении с декслансопразолом может повышать токсичность антиретровирусных препаратов;
- есть другие антиретровирусные препараты, взаимодействие которых с декслансопразолом не является клинически значимыми.
Препараты, содержащие рилпивирин: сочетанное применение с препаратом Дексилант противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Атазанавир. См. инструкцию по применению атазанавира по дозировке.
Нелфинавир. Следует избегать одновременного применения с препаратом Дексилант. См. инструкцию по применению нелфинавира.
Саквинавир. См. инструкцию по применению саквинавира; показан мониторинг потенциальных токсических эффектов саквинавира.
Другие антиретровирусные препараты. См. инструкцию по медицинскому применению.
Варфарин. Клиническое влияние. Наблюдается повышение значения МНО и протромбинового времени у пациентов, которые одновременно получают ингибиторы протонной помпы и варфарин. Повышение значения МНО и протромбинового времени может привести к патологическому кровотечению и даже смерти.
Мероприятия. Необходим мониторинг МНО и протромбинового времени. Для поддержания целевого уровня МНО может потребоваться коррекция дозы варфарина. См. инструкцию по применению варфарина.
Метотрексат. Клиническое влияние. Одновременное применение ингибиторов протонной помпы и метотрексата (преимущественно в высоких дозах) может привести к повышению и к удлинению удержания концентраций метотрексата и/или его метаболита гидроксиметотрексата в сыворотке крови, что может привести к появлению токсических эффектов метотрексата. Формальные исследования по изучению взаимодействия при применении высоких доз метотрексата и ингибиторов протонной помпы не проводили (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Мероприятия. У некоторых пациентов, получающих высокие дозы метотрексата, следует рассмотреть возможность временного прекращения применения препарата Дексилант.
Дигоксин. Клиническое влияние. Возможно повышение экспозиции дигоксина.
Мероприятия. Необходим мониторинг концентраций дигоксина. Для поддержания терапевтических концентраций дигоксина может потребоваться коррекция дозы последнего. См. инструкцию по применению дигоксина.
Лекарственные средства, абсорбция которых зависит от уровня рН в желудке (например соли железа, эрлотиниб, дасатиниб, нилотиниб, мофетила микофенолат, кетоконазол/итраконазол). Клиническое влияние. Декслансопразол может снижать абсорбцию других лекарственных средств через его эффект снижения кислотности желудка.
Мероприятия. Мофетила микофенолат. При одновременном применении ингибиторов протонной помпы у здоровых лиц и у пациентов, которым была проведена трансплантация, получающих мофетила микофенолат, были сообщения о снижении экспозиции активного метаболита (микофеноловой кислоты), что, возможно, связано со снижением растворимости мофетила микофенолата при повышенном уровне рН желудка. Клиническая значимость сниженной экспозиции микофеноловой кислоты для риска отторжения трансплантата у пациентов, которым была проведена трансплантация, и получающих препарат Дексилант и мофетила микофенолат, не была установлена. Пациентам, которым была проведена трансплантация и которые получают мофетила микофенолат, следует с осторожностью принимать препарат Дексилант.
См. инструкции по применению для других препаратов, абсорбция которых зависит от уровня рН желудка.
Такролимус. Клиническое влияние. Возможно повышение экспозиции такролимуса, особенно у пациентов после трансплантации с умеренной или низкой активностью CYP2C19.
Мероприятия. Необходим мониторинг минимальных концентраций такролимуса в цельной крови. Для поддержания терапевтических концентраций такролимуса может потребоваться коррекция его дозы. См. инструкцию по применению такролимуса.
Влияние на результаты исследований маркеров нейроэндокринных опухолей. Клиническое влияние.
Снижение желудочной кислотности, обусловленное применением ингибиторов протонной помпы, приводит ко вторичному повышению уровня хромогранина А (CgA). Повышение уровня CgA может привести к получению ложноположительных результатов при диагностике нейроэндокринных опухолей (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Мероприятия. Необходимы временное прекращение терапии препаратом Дексилант по крайней мере за 14 дней до определения уровней CgA и рассмотрение возможности проведения повторного теста, если при первом исследовании уровень CgA оказался высоким. Для выполнения последовательных исследований (например для мониторинга) должна привлекаться одна и та же лаборатория, поскольку референтный диапазон значений исследований между лабораториями может отличаться.
Влияние на результаты стимулирующей пробы с секретином. Клиническое влияние. Ответ в виде гиперсекреции гастрина при стимуляционной пробе с секретином может привести к ошибочному диагнозу гастриномы.
Мероприятия. Необходимо временное прекращение лечения препаратом Дексилант по крайней мере за 30 дней до проведения пробы для того, чтобы секреция гастрина могла вернуться к исходному уровню.
Ложноположительный результат исследования мочи на тетрагидроканнабинол. Клиническое влияние. Были сообщения, что у пациентов, принимающих ингибиторы протонной помпы, были получены ложноположительные результаты скрининговых исследований мочи на наличие тетрагидроканнабинола.
Мероприятия. Для подтверждения положительных результатов следует рассмотреть возможность применения альтернативных подтверждающих методов исследования.
Препараты и вещества, клинически значимо влияющие на препарат Дексилант при сочетанном применении
Индукторы CYP2C19 или CYP3A4. Клиническое влияние. Возможно снижение экспозиции декслансопразола при применении с мощными индукторами.
Мероприятия. Препараты зверобоя обычного, рифампин. Следует избегать сочетанного применения с препаратом Дексилант.
Лекарственные средства, содержащие ритонавир. См. инструкцию по медицинскому применению.
Ингибиторы CYP2C19 или CYP3A4. Клиническое влияние. При применении с мощными ингибиторами предусматривается повышение экспозиции декслансопразола.
Мероприятия. Вориконазол. См. инструкцию по медицинскому применению.
Передозировка
серьезных случаев передозировки препарата Дексилант не зафиксировано. Многократное применение Дексиланта в дозе 120 мг и прием однократной дозы 300 мг не приводили к летальному исходу или развитию других тяжелых побочных реакций. Сообщалось о развитии серьезных побочных явлений (АГ) и возникновении несерьезных побочных реакций (приливы, контузия, орофарингеальная боль, уменьшение массы тела) при применении Дексиланта в дозе 60 мг 2 раза в сутки.
Декслансопразол не выводится из кровотока с помощью гемодиализа. В случае передозировки проводят симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.