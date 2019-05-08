имеющиеся злокачественные новообразования желудка. У взрослых пациентов симптоматический ответ на терапию препаратом Дексилант не исключает наличие злокачественных новообразований желудка. У взрослых пациентов с субоптимальным ответом или ранним повторным появлением симптомов после завершения лечения ингибитором протонной помпы необходимо оценить целесообразность дополнительного наблюдения и диагностических исследований. У пациентов старшего возраста необходимо рассмотреть возможность проведения эндоскопического обследования.

Острый интерстициальный нефрит. При применении ингибиторов протонной помпы, включая лансопразол, наблюдалось развитие острого интерстициального нефрита. Острый интерстициальный нефрит может развиться в любой момент при применении ингибиторов протонной помпы и в целом может быть связан с идиопатическими реакциями гиперчувствительности. В случае развития острого интерстициального нефрита следует прекратить применение препарата Дексилант (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Дефицит цианокобаламина (витамина В 12 ). Ежедневный прием любых лекарственных средств, угнетающих секрецию кислоты, в течение длительного периода (например более 3 лет) может приводить к мальабсорбции цианокобаламина (витамина В 12 ), гипо- и ахлоргидрии. Есть редкие сообщения о развитии дефицита цианокобаламина при лечении лекарственными средствами, которые подавляют секрецию кислоты желудочного сока. Следует учитывать эту информацию в случае, если у пациентов, применяющих Дексилант, наблюдаются клинические симптомы, связанные с дефицитом цианокобаламина.

Clostridium difficile-ассоциированная диарея. Несколько обсервационных исследований предполагают, что ингибиторы протонной помпы, такие как Дексилант, могут повышать риск Clostridium difficile-ассоциированной диареи, особенно среди госпитализированных пациентов. Этот диагноз следует рассматривать для диареи, течение которой не улучшается (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациенты, входящие в группу риска Clostridium difficile-ассоциированной диареи, должны получать лечение ингибиторами протонной помпы в минимальной рекомендованной дозе и в течение самого короткого времени, в соответствии с заболеванием, подлежащим лечению.

Переломы костей. Несколько обсервационных исследований дают основания предполагать, что ингибиторы протонной помпы могут повышать риск остеопорозных переломов бедренной кости, запястья или позвонков. Риск возникновения переломов возрастал у пациентов, принимавших препараты в высоких дозах, многократно в течение суток, или в случае длительного лечения (в течение ≥1 года). Пациенты, которые входят в группу риска переломов остеопоротического характера, должны получать соответствующее лечение и применять ингибиторы протонной помпы в минимальной рекомендованной дозе и в течение самого короткого периода. Пациенты с риском остеопорозных переломов должны лечиться согласно существующим рекомендациям (см. ПРИМЕНЕНИЕ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Кожная красная волчанка и СКВ. У пациентов, получавших ингибиторы протонной помпы, имелись сообщения о развитии или обострение кожной красной волчанки и СКВ. В большинстве случаев наблюдалась кожная красная волчанка.

Наиболее частой формой кожной красной волчанки, о которой сообщали у получавших лечение ингибиторами протонной помпы пациентов, являлась подострая форма кожной красной волчанки; заболевание развивалось в течение от нескольких недель до нескольких лет на фоне непрерывной терапии у пациентов разного возраста (от младенцев до людей пожилого возраста). Как правило, наблюдались гистологические изменения без вовлечения органа в патологический процесс.

У получающих ингибиторы протонной помпы пациентов реже сообщали о случаях СКВ, чем о случаях кожной красной волчанки. СКВ, ассоциированная с приемом ингибиторов протонной помпы, как правило, характеризуется более легким течением по сравнению с неиндуцированной приемом лекарственных средств СКВ. Начало развития СКВ, как правило, наблюдается в течение от нескольких дней до нескольких лет после начала лечения, главным образом у пациентов от молодого до пожилого возраста. У большинства пациентов заболевание характеризуется появлением сыпи, вместе с тем также имелись сообщения об артралгии и цитопении.

Необходимо избегать применения ингибиторов протонной помпы дольше, чем требуется по медицинским показаниям. Если у пациентов, получающих препарат Дексилант, появляются признаки или симптомы кожной красной волчанки или СКВ, необходимо прекратить прием препарата и направить пациента к соответствующему специалисту для проведения обследования. У большинства пациентов после отмены ингибиторов протонной помпы отмечается улучшение состояния в течение от 4 до 12 нед.

Результаты серологических тестов (например, на наличие антинуклеарных антител) могут быть положительными и показатели могут оставаться повышенными в течение длительного периода времени по сравнению с длительностью клинических проявлений.

Гипомагниемия. Редко при применении ингибиторов протонной помпы по крайней мере в течение ≥3 мес у пациентов наблюдалась гипомагниемия (симптоматическая и асимптоматическая), чаще — после 1 года лечения. К серьезным нежелательным реакциям относятся тетания, аритмии и судороги. Большинству пациентов для лечения гипомагниемии проводят заместительную терапию и прекращают применение ингибиторов протонной помпы. У лиц, которые, вероятно, будут длительно принимать лекарственные средства или применяют ингибиторы протонной помпы с дигоксином, или препаратами, которые могут привести к гипомагниемии (например диуретики), необходимо мониторировать уровень магния в крови до начала и периодически во время лечения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Исследование нейроэндокринных опухолей. Уровень хромогранина A (CgA) в плазме крови повышается на фоне препарат-индуцированного снижения кислотности желудка. Повышение уровня CgA может привести к получению ложноположительных результатов при диагностике нейроэндокринных опухолей. Врач должен временно прекратить терапию декслансопразолом, по крайней мере за 14 дней до проведения оценки уровня CgA. Исследование следует повторить в случае, если уровень CgA при начальной оценке высокий. Для выполнения последовательных исследований (например для мониторинга) должна привлекаться одна и та же лаборатория, поскольку диапазон значений исследований может отличаться (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Взаимодействие с метотрексатом. Сообщалось, что одновременное применение ингибиторов протонной помпы и метотрексата (преимущественно в высоких дозах) может повышать концентрацию и удлинять период наличия метотрексата и/или его метаболита в сыворотке крови и приводить к развитию токсичности метотрексата. При применении метотрексата в высоких дозах некоторым пациентам рекомендуется временно прекратить прием ингибиторов протонной помпы (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Полипы фундальных желез. Применение ингибиторов протонной помпы связано с повышенным риском возникновения полипов фундальных желез, который повышается при их длительном применении, преимущественно через год. Полипы фундальных желез выявляются случайно при эндоскопии, поскольку имеют бессимптомное течение. Ингибиторы протонной помпы следует применять в течение наиболее короткого срока из возможных для патологии, в связи с которой назначено лечение.

Риск утолщения сердечного клапана у детей в возрасте до 2 лет. Дексилант не рекомендуется применять у детей в возрасте до 2 лет. Доклинические исследования с лансопразолом продемонстрировали неблагоприятный эффект утолщения сердечных клапанов у молодых крыс. Декслансопразол является R-энантиомером лансопразола.

Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Исследования с применением декслансопразола у беременных для изучения рисков, ассоциированных с приемом препарата Дексилант, не проводились. В исследованиях на животных по изучению влияния на репродуктивную функцию не выявлено эффектов на развитие эмбриона/плода при пероральном применении декслансопразола и лансопразола. Оцениваемый исходный риск развития серьезных врожденных пороков и прерывания беременности для данной группы пациентов неизвестен.

Кормление грудью. Данных об экскреции декслансопразола с грудным молоком человека, влияния на младенца, находящегося на грудном вскармливании, или влияния на выделение молока нет. Тем не менее, лансопразол и его метаболиты присутствуют в молоке кормящих животных. Пользу от грудного вскармливания для развития и здоровья ребенка необходимо взвешивать с учетом клинической потребности матери в приеме препарата Дексилант и любых возможных побочных эффектов на ребенка, находящегося на грудном вскармливании, обусловленных приемом препарата Дексилант или текущим заболеванием матери.

Дети. Дексилант не рекомендуется для лечения симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей в возрасте от 1 мес до 1 года, поскольку лансопразол (рацемическая смесь) не продемонстрировал эффективность в многоцентровом двойном слепом контролируемом исследовании. В доклиническом исследовании лансопразол продемонстрировал такие побочные реакции, как утолщение сердечного клапана и изменения костной ткани.

Ввиду отсутствия данных по безопасности и эффективности применения препарата Дексилант детям до 12 лет не рекомендуется его применение в этой возрастной категории пациентов.

Безопасность и эффективность препарата Дексилант установлены для пациентов в возрасте от 12 до 17 лет при лечении всех стадий эрозивного эзофагита, в случае поддерживающего лечения эрозивного эзофагита и облегчения изжоги и лечении изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Возможность применения препарата Дексилант в этой возрастной группе подтверждается данными, полученными в ходе соответствующих контролируемых должным образом исследований применения препарата Дексилант у взрослых пациентов и дополнительными данными по безопасности, эффективности и фармакокинетике у пациентов в возрасте от 12 до 17 лет.

Профиль нежелательных реакций у пациентов в возрасте от 12 до 17 лет аналогичен таковому у взрослых пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходимо принимать во внимание возможное развитие побочных реакций (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).