фармакодинамика. Декслансопразол относится к классу антисекреторных соединений, которые являются замещенными бензимидазолами, подавляющими секрецию кислоты желудочного сока за счет специфического угнетения активности (H+, K+)-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка. Поскольку эта ферментная система считается кислотной (протонной) помпой париетальных клеток, декслансопразол классифицируется как ингибитор протонной помпы, который блокирует заключительный этап образования кислоты.

Фармакокинетика. После приема внутрь в дозе 30 или 60 мг средние значения C max и AUC декслансопразола повышались почти пропорционально дозе.

Прием пищи не влияет на AUC декслансопразола.

Связывание декслансопразола с белками плазмы крови колебалось в пределах 96–99%. Объем распределения — 40 л.

Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени путем окисления, восстановления и дальнейшего формирования сульфата, конъюгации с глюкуронидом и глутатионом до неактивных метаболитов.

Декслансопразол в неизмененном виде с мочой не выводится. Установленный клиренс составлял 11,4–11,6% после 5-дневного применения в дозе 30 или 60 мг 1 раз в сутки.