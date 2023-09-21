ДЕКСЛАНСОПРАЗОЛ (DEXLANSOPRAZOLUM) Действующее вещество
фармакодинамика. Декслансопразол относится к классу антисекреторных соединений, которые являются замещенными бензимидазолами, подавляющими секрецию кислоты желудочного сока за счет специфического угнетения активности (H+, K+)-АТФазы на секреторной поверхности париетальных клеток желудка. Поскольку эта ферментная система считается кислотной (протонной) помпой париетальных клеток, декслансопразол классифицируется как ингибитор протонной помпы, который блокирует заключительный этап образования кислоты.
Фармакокинетика. После приема внутрь в дозе 30 или 60 мг средние значения Cmax и AUC декслансопразола повышались почти пропорционально дозе.
Прием пищи не влияет на AUC декслансопразола.
Связывание декслансопразола с белками плазмы крови колебалось в пределах 96–99%. Объем распределения — 40 л.
Декслансопразол интенсивно метаболизируется в печени путем окисления, восстановления и дальнейшего формирования сульфата, конъюгации с глюкуронидом и глутатионом до неактивных метаболитов.
Декслансопразол в неизмененном виде с мочой не выводится. Установленный клиренс составлял 11,4–11,6% после 5-дневного применения в дозе 30 или 60 мг 1 раз в сутки.
– лечение всех стадий эрозивного эзофагита у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение периода до 8 нед;
– поддерживающее лечение эрозивного эзофагита и облегчение изжоги у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение периода до 6 мес у взрослых пациентов и 16 нед у пациентов в возрасте 12–17 лет;
– лечение изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, у пациентов в возрасте 12 лет и старше в течение 4 нед.
лечение эрозивного эзофагита — по 60 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — до 8 нед.
Поддерживающее лечение эрозивного эзофагита и облегчение изжоги — по 30 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — у взрослых пациентов — срок до 6 мес и 16 нед — у пациентов в возрасте 12–17 лет.
Лечение изжоги, ассоциированной с симптоматической неэрозивной ГЭРБ — по 30 мг 1 раз в сутки. Продолжительность лечения — 4 нед.
повышенная чувствительность, одновременное применение с рилпивирином.
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серьезных случаев передозировки не зафиксировано. В случае передозировки проводят симптоматическую и поддерживающую терапию.