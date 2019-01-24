Фармакодинамика.

Неопиатное противокашлевое средство с центральным действием. Активным компонентом препарата является бутамирата цитрат, который подавляет кашель и по своей структуре и фармакологическим действием отличается от алкалоидов опия. Считается, что эта субстанция действует на центральную нервную систему. Бутамирата цитирует проявляет неспецифический антихолинергический и бронхоспазмолитический эффект, таким образом улучшает функцию дыхания. Препарат не вызывает привыкания или зависимости.

Бутамирата цитрат имеет широкий терапевтический диапазон, поэтому препарат хорошо переносится даже в высоких дозах и хорошо подходит как средство для устранения кашля у детей.

Фармакокинетика.

Бутамират быстро абсорбируется, распределяется в организме и в дальнейшем преимущественно гидролизуется до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола, которые также проявляют противокашлевую активность. 2-фенилмасляная кислота в дальнейшем частично метаболизируется путем гидроксилирования. Бутамират и 2-фенилмасляная кислота в организме в большом количестве связываются с белками. Влияние пищи на биодоступность не подтверждена. Метаболизм бутамирата до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола пропорционально зависит от дозы. Метаболиты выводятся главным образом почками. Бутамират обнаруживается в моче до 48 часов после принятия. Период полувыведения бутамирата составляет 1,48–1,93 часа, для 2-фенилмасляной кислоты — 23,26–24,42 часа, для диэтиламиноэтоксиэтанола — 2,72–2,9 часа. Нет доказательств влияния нарушений функции печени и почек на фармакокинетические параметры бутамирата.