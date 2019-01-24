Гриппоцитрон-Бронхо (Gripocitron Broncho) (220261) - инструкция по применению ATC-классификация
Гриппоцитрон-Бронхо инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: butamirate;
1 мл (22 капель) препарата содержит бутамирата цитрата 5 мг;
вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), глицерин, сахарин натрия, кислота бензойная (Е 210), ванилин, этанол 96%, натрия гидроксид, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли оральные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.
Код АТС R05D B13.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Неопиатное противокашлевое средство с центральным действием. Активным компонентом препарата является бутамирата цитрат, который подавляет кашель и по своей структуре и фармакологическим действием отличается от алкалоидов опия. Считается, что эта субстанция действует на центральную нервную систему. Бутамирата цитирует проявляет неспецифический антихолинергический и бронхоспазмолитический эффект, таким образом улучшает функцию дыхания. Препарат не вызывает привыкания или зависимости.
Бутамирата цитрат имеет широкий терапевтический диапазон, поэтому препарат хорошо переносится даже в высоких дозах и хорошо подходит как средство для устранения кашля у детей.
Фармакокинетика.
Бутамират быстро абсорбируется, распределяется в организме и в дальнейшем преимущественно гидролизуется до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола, которые также проявляют противокашлевую активность. 2-фенилмасляная кислота в дальнейшем частично метаболизируется путем гидроксилирования. Бутамират и 2-фенилмасляная кислота в организме в большом количестве связываются с белками. Влияние пищи на биодоступность не подтверждена. Метаболизм бутамирата до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола пропорционально зависит от дозы. Метаболиты выводятся главным образом почками. Бутамират обнаруживается в моче до 48 часов после принятия. Период полувыведения бутамирата составляет 1,48–1,93 часа, для 2-фенилмасляной кислоты — 23,26–24,42 часа, для диэтиламиноэтоксиэтанола — 2,72–2,9 часа. Нет доказательств влияния нарушений функции печени и почек на фармакокинетические параметры бутамирата.
Показания
Симптоматическое лечение кашля (в т. ч. сухого) различного происхождения у детей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Следует избегать одновременного применения отхаркивающих средств.
Особенности применения
Из-за того, что бутамират подавляет кашлевой рефлекс, нужно избегать одновременного применения отхаркивающих средств, поскольку это может привести к застою слизи в дыхательных путях, что увеличивает риск бронхоспазма и инфицирование дыхательных путей.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.
Если кашель сохраняется в течение более 7 дней, то нужно обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Препарат предназначен для применения у детей.
Разовая доза зависит от возраста ребенка и составляет: детям в возрасте 2 мес — 1 год — по 10 капель 4 раза в сутки; детям в возрасте 1 — 3 лет — по 15 капель 4 раза в сутки; детям в возрасте старше 3 лет — по 25 капель 4 раза в сутки.
Чтобы точно отмерить дозу препарата, флакон следует держать вертикально, отверстием вниз.
Максимальный курс лечения без назначения врача не должен превышать 1 неделю.
Дети
Не предназначен для детей в возрасте младше 2 месяцев.
Детям в возрасте младше 2 лет можно применять только по назначению врача.
Детям в возрасте старше 3 лет можно применять другую лекарственную форму, а именно Гриппоцитрон-бронхо, сироп.
Побочные реакции
Со стороны нервной системы: единичные (≥1/10000, <1/1000) — сонливость.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: единичные — тошнота, диарея.
Со стороны иммунной системы: единичные — анафилактический шок.
Со стороны кожи и подкожной ткани: единичные — ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 мл во флаконе, закупоренном пробкой-капельницей, в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.