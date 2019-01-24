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Гриппоцитрон-Бронхо (Gripocitron Broncho) (220261) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гриппоцитрон-Бронхо (Gripocitron Broncho)
Цена в городе Киев
от 70,00 грн
Без рецепта
1 шт, 5 мг/мл от 70,00 грн 1 шт, 1,5 мг/мл от 96,94 грн
В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные, раствор
Дозировка
5 мг/мл
Объем
20 мл
ATC-група
R05D B13 Бутамират
Регистрационное удостоверение
UA/13593/01/01 от 24.01.2019
Международное название
Butamiratum (Бутамират)

Гриппоцитрон-Бронхо инструкция по применению

Состав

действующее вещество: butamirate;

1 мл (22 капель) препарата содержит бутамирата цитрата 5 мг;

вспомогательные вещества: сорбит (Е 420), глицерин, сахарин натрия, кислота бензойная (Е 210), ванилин, этанол 96%, натрия гидроксид, вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли оральные, раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях.

Код АТС R05D B13.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Неопиатное противокашлевое средство с центральным действием. Активным компонентом препарата является бутамирата цитрат, который подавляет кашель и по своей структуре и фармакологическим действием отличается от алкалоидов опия. Считается, что эта субстанция действует на центральную нервную систему. Бутамирата цитирует проявляет неспецифический антихолинергический и бронхоспазмолитический эффект, таким образом улучшает функцию дыхания. Препарат не вызывает привыкания или зависимости.

Бутамирата цитрат имеет широкий терапевтический диапазон, поэтому препарат хорошо переносится даже в высоких дозах и хорошо подходит как средство для устранения кашля у детей.

Фармакокинетика.

Бутамират быстро абсорбируется, распределяется в организме и в дальнейшем преимущественно гидролизуется до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола, которые также проявляют противокашлевую активность. 2-фенилмасляная кислота в дальнейшем частично метаболизируется путем гидроксилирования. Бутамират и 2-фенилмасляная кислота в организме в большом количестве связываются с белками. Влияние пищи на биодоступность не подтверждена. Метаболизм бутамирата до 2-фенилмасляной кислоты и диэтиламиноэтоксиэтанола пропорционально зависит от дозы. Метаболиты выводятся главным образом почками. Бутамират обнаруживается в моче до 48 часов после принятия. Период полувыведения бутамирата составляет 1,48–1,93 часа, для 2-фенилмасляной кислоты — 23,26–24,42 часа, для диэтиламиноэтоксиэтанола — 2,72–2,9 часа. Нет доказательств влияния нарушений функции печени и почек на фармакокинетические параметры бутамирата.

Показания

Симптоматическое лечение кашля (в т. ч. сухого) различного происхождения у детей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активному веществу или к вспомогательным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Следует избегать одновременного применения отхаркивающих средств.

Особенности применения

Из-за того, что бутамират подавляет кашлевой рефлекс, нужно избегать одновременного применения отхаркивающих средств, поскольку это может привести к застою слизи в дыхательных путях, что увеличивает риск бронхоспазма и инфицирование дыхательных путей.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Препарат содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Если кашель сохраняется в течение более 7 дней, то нужно обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Препарат предназначен для применения у детей.

Разовая доза зависит от возраста ребенка и составляет: детям в возрасте 2 мес — 1 год — по 10 капель 4 раза в сутки; детям в возрасте 1 — 3 лет — по 15 капель 4 раза в сутки; детям в возрасте старше 3 лет — по 25 капель 4 раза в сутки.

Чтобы точно отмерить дозу препарата, флакон следует держать вертикально, отверстием вниз.

Максимальный курс лечения без назначения врача не должен превышать 1 неделю.

Дети

Не предназначен для детей в возрасте младше 2 месяцев.

Детям в возрасте младше 2 лет можно применять только по назначению врача.

Детям в возрасте старше 3 лет можно применять другую лекарственную форму, а именно Гриппоцитрон-бронхо, сироп.

Побочные реакции

Со стороны нервной системы: единичные (≥1/10000, <1/1000) — сонливость.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: единичные — тошнота, диарея.

Со стороны иммунной системы: единичные — анафилактический шок.

Со стороны кожи и подкожной ткани: единичные — ангионевротический отек, сыпь, крапивница, зуд.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконе, закупоренном пробкой-капельницей, в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.

Гриппоцитрон-Бронхо
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от 70,00 грн
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Цены в аптеках
Гриппоцитрон-Бронхо
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл, №1
от 70,00 грн
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