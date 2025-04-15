Гриппоцитрон-Бронхо (Gripocitron Broncho)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
99,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
119,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
99,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
99,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
122,50
Экономия при брони: -24,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
99,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
166,00
Экономия при брони: -25,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
123,00
Экономия при брони: -25,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
116,50
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
119,30
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гриппоцитрон-Бронхо сироп 1.5 мг/мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
99,50
Экономия при брони: -1,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Гриппоцитрон-Бронхо капли оральные, раствор 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Корпорация Здоровье
119,30
Экономия при брони: -21,40 грн