Буденофальк пена (Budenofalk® foam) (220231) - инструкция по применению ATC-классификация
Буденофальк пена инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Точный механизм действия будеcонида при лечении язвенного колита/проктосигмоидита не вполне выяснен. Данные, полученные в ходе фармакологических исследований и контролируемых клинических испытаний, четко указывают, что способ действия будеcонида в основном основывается на местном действии в кишечнике. При дозе 2 мг, применяемой ректально, будесонид практически не угнетает гипоталамус-гипофиз-надпочечниковую ось коры.
Будеcонид является ГКС с высокой противовоспалительной активностью.
Ректальная пена Буденофальк, исследованная в суточной дозе до 4 мг будеcонида, фактически не влияет на уровень кортизола в крови.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения системная доступность будесонида составляет около 10%. После ректального введения AUC примерно в 1,5 раза выше, чем в предыдущем контроле перорального применения, при условии идентичной дозы перорального будесонида. Cmax достигается в среднем через 2–3 ч после введения препарата Буденофальк, пены ректальной, в дозе 2 мг.
Распределение. Будесонид имеет большой объем распределения (около 3 л/кг). Связывание белков с плазмой крови составляет 85–90%.
Метаболизм. Будесонид подвергается экстенсивной биотрансформации в печени (около 90%) до метаболитов низкой глюкокортикостероидной активности. Глюкокортикостероидная активность основных метаболитов, 6β-гидроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона, составляет <1% активности будесонида.
Выведение. Средний T½ составляет около 3–4 ч. Средний уровень очищения составляет около 10–15 л/мин для будесонида, определенного методами ВЭЖХ.
Распространение. Сцинтиграфическое исследование с меченным технецием Буденофальком, пеной ректальной, 2 мг/доза, с участием пациентов с язвенным колитом показало, что пена распространяется по всей сигмовидной кишке.
Особые популяции пациентов (заболевания печени). В зависимости от типа и тяжести заболеваний печени метаболизм будесонида может быть снижен.
Показания Буденофальк пена
для лечения активного язвенного колита, ограниченного прямой и сигмовидной кишкой.
Применение Буденофальк пена
применяют у взрослых: одно распыление, содержащее 2 мг будеcонида, в сутки.
Способ введения. Для ректального применения. Перед применением хорошо взболтать.
Ректальную пену Буденофальк можно применять утром или вечером при комнатной температуре. Сначала на банку надевают аппликатор и после этого энергично встряхивают в течение 15 с перед применением, вводят в прямую кишку как можно глубже. Следует отметить, что доза может быть достаточно точной только тогда, когда колпак помпы находится внизу в максимально возможном вертикальном положении. Для введения дозы ректальной пены Буденофальк следует нажать до упора на колпак насоса и очень медленно отпустить. После приведения в действие аппликатор необходимо удерживать в таком положении 10–15 с до вытягивания из прямой кишки. Использованный аппликатор не пригоден для повторного применения, поэтому его необходимо утилизировать, используя специальный пластиковый пакет для утилизации аппликатора, который прилагается в картонной коробке.
Лучший результат достигается, если перед применением ректальной пены Буденофальк очищают кишечник.
Длительность применения определяет врач. Периоды обострений обычно ослабляются через 6–8 нед. Ректальную пену Буденофальк не стоит применять дольше указанного срока.
Противопоказания
повышенная чувствительность к будеcониду или другим компонентам, входящим в состав лекарственного средства.
Цирроз печени.
Побочные эффекты
оценку побочных явлений проводят по такой частоте: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), неизвестно (невозможно оценить по имеющимся данным).
|Класс системы органов
|Частота соответственно MedDRA
|Побочные реакции
|Нарушения метаболизма и питания
|Часто
|Синдром Кушинга — лунообразное лицо, ожирение, снижение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, повышенное АД, задержка натрия вследствие образования отеков, повышение экскреции калия, недостаточность функции и/или атрофия коры надпочечников, красные стрии, стероидные акне, нарушение секреции половых гормонов (например аменорея, гирсутизм, импотенция)
|Очень редко
|Задержка роста у детей
|Нарушения зрения
|Редко
|Глаукома, катаракта, нечеткость зрения (см. также ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Желудочно-кишечные нарушения
|Часто
|Диспепсия
|Нечасто
|Язва желудка или двенадцатиперстной кишки
|Редко
|Панкреатит
|Очень редко
|Запор
|Нарушения со стороны имунной системы
|Часто
|Повышение риска инфекций
|Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы
|Часто
|Боль в мышцах и суставах, мышечная слабость и подергивания, остеопороз
|Редко
|Остеонекроз
|Нарушения со стороны нервной системы
|Часто
|Головная боль
|Очень редко
|Псевдоопухоль головного мозга с отеком оптического диска у подростков
|Психические нарушения
|Часто
|Депрессия, раздражительность, эйфория
|Нечасто
|Психомоторная гиперактивность, тревожность
|Редко
|Агрессия
|Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
|Часто
|Аллергическая экзантема, петехии, замедление заживления ран, контактный дерматит
|Редко
|Экхимоз
|Сосудистые нарушения
|Очень редко
|Повышение риска тромбозов, васкулит (синдром отмены после длительной терапии)
|Общие нарушения и осложнения в месте введения препарата
|Часто
|Ощущение жжения в прямой кишке и боль
|Очень редко
|Утомление, недомогание
В клинических исследованиях дополнительно сообщалось о таких побочных реакциях при применении ректальной пены Буденофальк (частота — нечасто): повышение аппетита, СОЭ, лейкоцитоз, тошнота, боль в животе, метеоризм, парестезии в области живота, анальная трещина, стоматит, частые позывы к дефекации, ректальное кровотечение, повышение уровня трансаминаз (АсАТ, АлАТ), увеличение показателей холестаза (гамма-глутамилтранспептидазы, ЩФ), повышение уровня амилазы, изменение показателей кортизола, инфекции мочевыводящих путей, головокружение, нарушение обоняния, бессонница, повышенное потоотделение, астения, увеличение массы тела.
Большинство побочных явлений, описанных в этой инструкции для медицинского применения лекарственного средства, можно ожидать при применении других ГКС.
Могут наблюдаться побочные эффекты, типичные для действующих системно ГКС. Побочные явления, приведенные ниже, зависят от дозы, длительности применения, сопутствующего или предшествующего приема других ГКС и индивидуальной чувствительности.
Некоторые из этих побочных явлений появлялись после длительного перорального применения будесонида.
Благодаря местному действию риск возникновения побочных явлений при применении ректальной пены Буденофальк намного ниже, чем при применении системных ГКС.
Усиление или повторное появление внекишечных проявлений (особенно на коже и суставах) может возникнуть при переводе пациента с системно действующего ГКС на будесонид местного действия.
Особые указания
лечение ректальной пеной Буденофальк обеспечивает более низкий системный уровень стероида, чем при пероральной терапии ГКС, действующими системно. Переход с другой стероидной терапии может привести к появлению симптомов, относящихся к изменению системного уровня стероида.
Необходимо специальное медицинское наблюдение пациентов с любым из следующих заболеваний: туберкулез, АГ, сахарный диабет, остеопороз, пептическая язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), глаукома, катаракта, наличие случаев диабета и глаукомы в семейном анамнезе, или любое другое состояние, когда применение ГКС может вызвать нежелательные реакции.
Возможно возникновение системных эффектов ГКС, особенно при приеме высоких доз и в течение длительного периода. Такие эффекты могут включать синдром Кушинга, адреналовую супрессию, задержку роста, снижение минеральной плотности костей, катаракту, глаукому и широкий спектр психических/поведенческих эффектов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Инфекции. Угнетение воспалительного ответа и иммунной функции повышает восприимчивость к инфекциям и их тяжесть. Необходимо принять во внимание риск ухудшения течения бактериальных, грибковых, амебных и вирусных инфекций при лечении ГКС. Клинические проявления часто могут быть нетипичными, и серьезные инфекции, такие как сепсис и туберкулез, могут маскироваться и развиться до прогрессивной стадии, прежде чем они будут распознаны.
Ветряная оспа. Особого внимания требует ветряная оспа, поскольку это заболевание может быть серьезным или смертельным у пациентов с угнетением иммунитета. Пациентам, которые не имеют в анамнезе ветряной оспы, следует предложить избегать тесного контакта с больными ветрянкой или опоясывающим лишаем (герпес зостер), а если контакт состоялся, рекомендуется находиться под наблюдением врача. Необходима пассивная иммунизация иммуноглобулином ветряной оспы/опоясывающего лишая неиммунизированных пациентов, получающих системные ГКС или принимавших их в течение предыдущих 3 мес. Иммунизацию следует провести в течение 10 дней после контакта с больным ветряной оспой. Если диагноз ветряной оспы подтвержден, это свидетельствует о необходимости немедленного лечения заболевания и внимания специалиста. Прием ГКС не следует прекращать; возможно, нужно будет повысить дозу.
Корь. Пациентам с пораженным иммунитетом, имевшим контакт с больным корью, следует немедленно получить нормальный иммуноглобулин.
Вакцины. Лицам, принимающим ГКС длительное время, применять живые вакцины нельзя. Продукция антител к другим (инактивированным) вакцинам может уменьшаться.
Больные с нарушениями функции печени. Учитывая опыт пациентов с первичным билиарным циррозом печени в поздней стадии, с циррозом печени, следует ожидать повышения системной доступности будесонида у всех пациентов с тяжелым нарушением функции печени. Однако для пациентов с заболеванием печени без цирроза будесонид в суточных пероральных дозах 9 мг был безопасным и хорошо переносился. Нет каких-либо доказательств необходимости коррекции дозы для пациентов с нецирротическими заболеваниями печени или с незначительным нарушением функции печени.
Нарушение зрения возможно при применении системных и топических ГКС. Если пациент имеет такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения зрения, его необходимо направить к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие болезни, как центральная серозная хориоретинопатия, о которых поступали сообщения после применения системных и топических ГКС.
Другие. Ректальная пена Буденофальк может вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и снизить реакцию на стресс. Если пациент подвергается хирургическому лечению или другим стрессам, рекомендуется дополнительное лечение системными ГКС.
Необходимо избегать сопутствующей терапии кетоконазолом или другими ингибиторами CYP 3A, поскольку ингибирование окислительного биопревращения будеcонида может вызвать повышение уровня будеcонида в плазме крови.
Следует также отметить, что системные побочные явления, подобные глюкокортикоидным, могут возникать при дозах, превышающих рекомендуемые.
Данный препарат содержит цетиловый спирт и полиэтиленгликоль, которые могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводилось каких-либо исследований о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Необходимо избегать применения препарата в период беременности, кроме случаев, когда существуют веские причины для терапии препаратом Буденофальк. Существует мало данных о течении беременности после применения будесонида у человека. Хотя данные о применении будесонида в ингаляционной форме у большого количества беременных не указывают на неблагоприятные последствия, следует ожидать, что Cmax будесонида в плазме крови будет выше при применении препарата Буденофальк, пены ректальной, по сравнению с будесонидом в ингаляционной форме. Будесонид, как и другие ГКС, у беременных животных приводит к аномалиям развития плода. Актуальность этого факта для человека не установлена.
Кормление грудью. Будесонид выделяется в грудное молоко (данные о его выведении после применения в ингаляционной форме). Однако после применения препарата Буденофальк, пены ректальной, в терапевтических дозах предполагается лишь незначительное влияние на ребенка во время его кормления грудью. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от лечения будесонидом, учитывая преимущество кормления грудью для ребенка и пользу терапии для женщины.
Фертильность. Нет данных о влиянии будесонида на фертильность человека. Во время исследования на животных лечение будесонидом на фертильность не влияло.
Дети. Пену Буденофальк не следует применять у детей в возрасте до 18 лет, учитывая недостаточность опыта применения в данной возрастной группе пациентов.
Взаимодействия
фармакодинамические взаимодействия
- Сердечные гликозиды: действие гликозидов может усилиться при дефиците калия.
- Салуретики: экскреция калия может усилиться.
Фармакокинетические взаимодействия.
- Цитохром P450 3A (CYP 3A)
Ингибиторы CYP 3A. Ожидается, что одновременный прием с ингибиторами CYP 3A, включая препараты, содержащие кобицистат, повысит риск развития системных побочных эффектов. Необходимо избегать такого сочетания, если только польза не перевесит повышенный риск побочных эффектов системных ГКС. В случае одновременного применения этих препаратов необходимо контролировать состояние пациентов относительно возникновения побочных эффектов системных ГКС.
При одновременном приеме с кетоконазолом 200 мг 1 раз в сутки перорально повышается концентрация будесонида в плазме крови (разовая доза 3 мг) примерно в 6 раз. Когда кетоконазол принимали через 12 ч после будесонида, концентрация повысилась примерно в 3 раза. Поскольку для получения дозовых рекомендаций недостаточно данных, следует избегать такой комбинации.
Другие мощные ингибиторы CYP 3A4, такие как ритонавир, итраконазол, кларитромицин и грейпфрутовый сок, также могут вызвать заметное повышение концентрации будесонида в плазме крови. Поэтому следует избегать их одновременного приема с будесонидом.
Индукторы CYP 3A, такие как карбамазепин и рифампицин, могут снизить как системное, так и местное действие будеcонида на слизистую оболочку кишечника. Может потребоваться коррекция дозы будеcонида.
Субстраты CYP 3A, такие как этинилэстрадиол, завершают метаболизм будеcонида. Если сродство конкурирующего субстрата к CYP 3A выше, это может привести к повышению концентрации будеcонида в крови. Если будеcонид связывается с CYP 3A сильнее, это может повысить концентрацию конкурирующего субстрата в крови. Может возникнуть необходимость коррекции дозы будеcонида или конкурирующего субстрата.
Сообщалось о повышении концентрации в плазме крови и усилении эффектов ГКС у женщин, которые также принимали эстрогены или пероральные контрацептивы, однако такие явления не отмечали при применении пероральных низкодозированных контрацептивов.
Поскольку функция надпочечников может быть угнетена в результате применения будесонида, тест на стимуляцию гормонов коры надпочечников для диагностики гипофизарной недостаточности может показывать ложные результаты (низкие значения).
Передозировка
на данный момент о случаях передозировки будеcонида неизвестно.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте. Не охлаждать и не замораживать!