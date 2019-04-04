лечение ректальной пеной Буденофальк обеспечивает более низкий системный уровень стероида, чем при пероральной терапии ГКС, действующими системно. Переход с другой стероидной терапии может привести к появлению симптомов, относящихся к изменению системного уровня стероида.

Необходимо специальное медицинское наблюдение пациентов с любым из следующих заболеваний: туберкулез, АГ, сахарный диабет, остеопороз, пептическая язва (желудка или двенадцатиперстной кишки), глаукома, катаракта, наличие случаев диабета и глаукомы в семейном анамнезе, или любое другое состояние, когда применение ГКС может вызвать нежелательные реакции.

Возможно возникновение системных эффектов ГКС, особенно при приеме высоких доз и в течение длительного периода. Такие эффекты могут включать синдром Кушинга, адреналовую супрессию, задержку роста, снижение минеральной плотности костей, катаракту, глаукому и широкий спектр психических/поведенческих эффектов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Инфекции . Угнетение воспалительного ответа и иммунной функции повышает восприимчивость к инфекциям и их тяжесть. Необходимо принять во внимание риск ухудшения течения бактериальных, грибковых, амебных и вирусных инфекций при лечении ГКС. Клинические проявления часто могут быть нетипичными, и серьезные инфекции, такие как сепсис и туберкулез, могут маскироваться и развиться до прогрессивной стадии, прежде чем они будут распознаны.

Ветряная оспа. Особого внимания требует ветряная оспа, поскольку это заболевание может быть серьезным или смертельным у пациентов с угнетением иммунитета. Пациентам, которые не имеют в анамнезе ветряной оспы, следует предложить избегать тесного контакта с больными ветрянкой или опоясывающим лишаем (герпес зостер), а если контакт состоялся, рекомендуется находиться под наблюдением врача. Необходима пассивная иммунизация иммуноглобулином ветряной оспы/опоясывающего лишая неиммунизированных пациентов, получающих системные ГКС или принимавших их в течение предыдущих 3 мес. Иммунизацию следует провести в течение 10 дней после контакта с больным ветряной оспой. Если диагноз ветряной оспы подтвержден, это свидетельствует о необходимости немедленного лечения заболевания и внимания специалиста. Прием ГКС не следует прекращать; возможно, нужно будет повысить дозу.

Корь. Пациентам с пораженным иммунитетом, имевшим контакт с больным корью, следует немедленно получить нормальный иммуноглобулин.

Вакцины. Лицам, принимающим ГКС длительное время, применять живые вакцины нельзя. Продукция антител к другим (инактивированным) вакцинам может уменьшаться.

Больные с нарушениями функции печени. Учитывая опыт пациентов с первичным билиарным циррозом печени в поздней стадии, с циррозом печени, следует ожидать повышения системной доступности будесонида у всех пациентов с тяжелым нарушением функции печени. Однако для пациентов с заболеванием печени без цирроза будесонид в суточных пероральных дозах 9 мг был безопасным и хорошо переносился. Нет каких-либо доказательств необходимости коррекции дозы для пациентов с нецирротическими заболеваниями печени или с незначительным нарушением функции печени.

Нарушение зрения возможно при применении системных и топических ГКС. Если пациент имеет такие симптомы, как нечеткое зрение или другие нарушения зрения, его необходимо направить к офтальмологу для оценки возможных причин, которые могут включать катаракту, глаукому или такие редкие болезни, как центральная серозная хориоретинопатия, о которых поступали сообщения после применения системных и топических ГКС.

Другие. Ректальная пена Буденофальк может вызвать угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и снизить реакцию на стресс. Если пациент подвергается хирургическому лечению или другим стрессам, рекомендуется дополнительное лечение системными ГКС.

Необходимо избегать сопутствующей терапии кетоконазолом или другими ингибиторами CYP 3A, поскольку ингибирование окислительного биопревращения будеcонида может вызвать повышение уровня будеcонида в плазме крови.

Следует также отметить, что системные побочные явления, подобные глюкокортикоидным, могут возникать при дозах, превышающих рекомендуемые.

Данный препарат содержит цетиловый спирт и полиэтиленгликоль, которые могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не проводилось каких-либо исследований о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. Необходимо избегать применения препарата в период беременности, кроме случаев, когда существуют веские причины для терапии препаратом Буденофальк. Существует мало данных о течении беременности после применения будесонида у человека. Хотя данные о применении будесонида в ингаляционной форме у большого количества беременных не указывают на неблагоприятные последствия, следует ожидать, что C max будесонида в плазме крови будет выше при применении препарата Буденофальк, пены ректальной, по сравнению с будесонидом в ингаляционной форме. Будесонид, как и другие ГКС, у беременных животных приводит к аномалиям развития плода. Актуальность этого факта для человека не установлена.

Кормление грудью. Будесонид выделяется в грудное молоко (данные о его выведении после применения в ингаляционной форме). Однако после применения препарата Буденофальк, пены ректальной, в терапевтических дозах предполагается лишь незначительное влияние на ребенка во время его кормления грудью. Необходимо принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении/отказе от лечения будесонидом, учитывая преимущество кормления грудью для ребенка и пользу терапии для женщины.

Фертильность. Нет данных о влиянии будесонида на фертильность человека. Во время исследования на животных лечение будесонидом на фертильность не влияло.

Дети. Пену Буденофальк не следует применять у детей в возрасте до 18 лет, учитывая недостаточность опыта применения в данной возрастной группе пациентов.