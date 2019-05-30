если выявлено раздражение в месте нанесения крема Аэртал, необходимо прекратить его применение и провести соответствующее лечение.

Крем нельзя применять для лечения открытых ран, слизистых оболочек, раздражения кожи (экзематозного) или в случаях, когда на коже в месте нанесения крема имеется какой-либо другой патологический процесс.

Для предотвращения реакций фоточувствительности необходимо защищать участки, на которые наносится крем, от воздействия солнечного света.

Гиперчувствительность и кожные реакции: так же, как и другие НПВП, ацеклофенак в начале применения может вызывать аллергические реакции, в том числе анафилактические/анафилактоидные. Сообщалось о возникновении в редких случаях серьезных кожных реакций, в том числе с летальным исходом, среди них эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Наиболее высокий риск подобных реакций существует в начале курса лечения, в основном в течение первого месяца. При возникновении кожной сыпи, поражений слизистых оболочек или других проявлений гиперчувствительности лечение ацеклофенаком необходимо прекратить.

В редких случаях вирус Varicella Zoster может вызывать серьезные осложнения в виде инфекции кожи и мягких тканей. В настоящее время нельзя полностью исключить отрицательного влияния НПВП на течение данных инфекций. В связи с этим не рекомендуется применять ацеклофенак при инфекции, вызванной вирусом Varicella Zoster.

Крем Аэртал содержит 0,2 г метилпарабена (Е218) и 0,05 г пропилпарабена (Е216), которые могут вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные). Крем Аэртал также содержит цетилстеариловый спирт (в составе воска эмульгированного). Он может вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность. В исследованиях на животных не выявлено отрицательного влияния на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или на развитие в постнатальный период.

В исследованиях на животных не выявлено негативного влияния на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или развитие в постнатальный период.

Период кормления грудью. Данные о том, экскретируется ли ацеклофенак в грудное молоко, отсутствуют. Решение о продолжении или прерывании грудного вскармливания либо продолжении или прерывании лечения кремом Аэртал, необходимо принимать с учетом преимущества грудного вскармливания для ребенка и преимущества лечения кремом Аэртал для матери.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Крем Аэртал не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Дети. Безопасность и эффективность применения ацеклофенака у детей (в возрасте до 18 лет) не установлены. Данные отсутствуют. Крем Аэртал не рекомендуется для применения у детей.