Бисопролол КРКА (Bisoprolol KRKA) (220188) - инструкция по применению ATC-классификация
Бисопролол КРКА инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия
Бисопролол — это высокоселективный блокатор β-адренорецепторов, не проявляет симпатомиметической активности и относительной мембраностабилизирующей активности. Он демонстрирует низкое сродство только с β-адренорецепторами гладких мышц бронхов и сосудов, а также с β-адренорецепторами, отвечающими за регуляцию метаболизма. Поэтому, как правило, не ожидают, что бисопролол будет влиять на резистентность дыхательных путей и метаболические эффекты, опосредованные β-адренорецепторами. Его β-селективность распространяется вне диапазона терапевтического дозирования.
Фармакодинамические эффекты
Как и в случае с другими блокаторами β-адренорецепторов, механизм действия при АГ неизвестен, но известно, что бисопролол заметно подавляет уровень ренина в плазме крови.
У пациентов со стенокардией блокада β-рецепторов снижает сердечную деятельность и таким образом уменьшает потребность в кислороде. Поэтому бисопролол является эффективным в устранении или уменьшении симптомов стенокардии.
При однократном введении пациентам с ишемической болезнью сердца без хронической сердечной недостаточности бисопролол снижает ЧСС и ударный объем и таким образом снижает объемную скорость потока крови сердца и потребление кислорода. Повышенная на начальной стадии периферическая резистентность снижается при постоянном приеме.
Клиническая эффективность и безопасность
Всего 2647 пациентов были включены в исследование CIBIS II. 83% (n=2202) имели класс III, 17% (n=445) — класс IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации. Они имели стабильную симптоматическую систолическую сердечную недостаточность (фракция выброса 35%, на основе эхокардиографии). Общая смертность была снижена с 17,3 до 11,8% (относительное снижение — 34%). Наблюдалось снижение уровня внезапной смерти (3,6% против 6,3%, относительное снижение — 44%) и уменьшено количество эпизодов сердечной недостаточности, требовавших госпитализации (12% против 17,6%, относительное снижение — 36%). В результате продемонстрировано значительное улучшение функционального статуса по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации. В начале лечения и при титровании дозы бисопролола имела место госпитализация из-за брадикардии (0,53%), артериальной гипотензии (0,23%) и острой декомпенсации (4,97%), но это происходило не чаще, чем в группе приема плацебо (0; 0,3 и 6,74%). Количество летальных случаев и инвалидизации вследствие инсульта за весь период исследования составило 20 в группе бисопролола и 15 — в группе приема плацебо.
В исследовании CIBIS III участвовали 1010 пациентов в возрасте ≥65 лет с легкой и умеренной степенью тяжести хронической сердечной недостаточности (класс II или III по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) и фракцией выброса левого желудочка ≤35%, которые ранее не лечились ингибиторами АПФ, блокаторам β-адренорецепторов или блокаторами рецепторов ангиотензина. Больных лечили комбинацией бисопролола и эналаприла в течение 6–24 мес после первоначального 6-месячного лечения бисопрололом или эналаприлом.
Наблюдалась тенденция к частому появлению ухудшения хронической сердечной недостаточности при применении бисопролола как начального 6-месячного лечения. Никакого преимущества начального лечения бисопрололом или начального лечения эналаприлом не было доказано при анализе популяции по протоколу. Обе стратегии начала лечения хронической сердечной недостаточности продемонстрировали в конце исследования подобный процент первичной комбинированной конечной точки смерти и госпитализации (32,4% в группе первичного лечения бисопрололом против 33,1% в группе первичного лечения эналаприлом, популяция по протоколу). Исследование демонстрирует, что бисопролол можно применять у пациентов пожилого возраста с хронической сердечной недостаточностью при легкой и умеренной выраженности заболевания.
Фармакокинетика
Абсорбция. Бисопролол абсорбируется и имеет биологическую доступность около 90% после приема внутрь.
Распределение. Объем распределения составляет 3,5 л/кг. Связывание бисопролола с белками плазмы крови составляет около 30%.
Метаболизм и выведение. Бисопролол выводится из организма двумя путями. 50% метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, которые затем выводятся почками. Остальные 50% выводятся почками в неизмененном виде. Общий клиренс составляет примерно 15 л/ч. T½ составляет 10–12 ч, что обеспечивает 24-часовой эффект после приема 1 раз в сутки.
Линейность. Кинетика бисопролола является линейной и не зависит от возраста.
Особые популяции. Коррекция дозы для пациентов с нарушением функции печени или почек не требуется. Фармакокинетика у больных со стабильной хронической сердечной недостаточностью и с нарушением функции печени или почек не изучалась. У пациентов с хронической сердечной недостаточностью (класс III по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации) уровень бисопролола в плазме крови выше, а T½ является удлиненным по сравнению со здоровыми добровольцами. Cmax в плазме крови в стабильном состоянии составляет 64±2,1 нг/мл при ежедневной дозе 10 мг, а T½ составляет 17±5 ч.
Показания Бисопролол КРКА
артериальная гипертензия;
- ишемическая болезнь сердца (стенокардия);
- хроническая сердечная недостаточность со сниженной систолической функцией левого желудочка (дополнительно к ингибиторам АПФ и диуретикам и в случае необходимости сердечным гликозидам).
Применение Бисопролол КРКА
для перорального применения.
Таблетки Бисопролол КРКА следует принимать утром, можно во время приема пищи. Их следует глотать с жидкостью, не разжевывая. При необходимости таблетку можно разделить на равные дозы.
Дозировка
АГ и ишемическая болезнь сердца (стенокардия). Рекомендуемая доза составляет 5 мг (1 таблетка Бисопролол КРКА, 5 мг) 1 раз в сутки.
При необходимости ежедневную дозу можно повысить до 10 мг (1 таблетка Бисопролол КРКА, 10 мг) 1 раз в сутки.
Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки.
Режим дозирования меняется и корректируется врачом индивидуально, в зависимости от состояния пациента.
Бисопролол КРКА следует применять с осторожностью пациентам с АГ или ишемической болезнью сердца и заболеваниями, которые возникают вместе с сердечной недостаточностью.
Пациенты с нарушениями функции почек или печени. Для пациентов с последней стадией нарушения функции почек (клиренс креатинина <20 мл/мин) или функции печени доза не должна превышать 10 мг бисопролола 1 раз в сутки.
Пациенты пожилого возраста. В норме никакой коррекции дозы не требуется, но дозы 5 мг/сут может быть достаточно для некоторых пациентов; для других — дозу можно снизить в случаях тяжелых нарушений функции почек или печени.
Хроническая сердечная недостаточность. Стандартное лечение хронической сердечной недостаточности включает ингибитор АПФ (или блокатор рецепторов ангиотензина в случае непереносимости ингибиторов АПФ), блокатор β-адренорецепторов, диуретики и (в соответствующих случаях) сердечные гликозиды. Пациенты должны иметь стабильное состояние (без острой сердечной недостаточности) в начале лечения бисопрололом.
Рекомендовано, чтобы врач имел определенный опыт в контроле хронической сердечной недостаточности.
В период подбора дозы и после него возможно временное усиление проявлений сердечной недостаточности, артериальной гипотензии или брадикардии.
Период титрования. Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности бисопрололом требует фазы титрования.
Лечение бисопрололом следует начинать, постепенно повышая дозу в зависимости от индивидуальной реакции организма:
- 1,25 мг 1 раз в сутки в течение 1 нед, если хорошо переносится, увеличить до
- 2,5 мг 1 раз в сутки в течение следующей недели, если хорошо переносится, увеличить до
- 3,75 мг 1 раз в сутки в течение следующей недели, если хорошо переносится, увеличить до
- 5 мг 1 раз в сутки в течение 4 последующих недель, если хорошо переносится, увеличить до
- 7,5 мг 1 раз в сутки в течение 4 последующих недель, если хорошо переносится, увеличить до
- 10 мг 1 раз в сутки во время поддерживающей терапии.
Бисопролол КРКА не подходит для начального лечения хронической сердечной недостаточности, так как в начале терапии рекомендованы низкие дозы бисопролола.
Максимальная рекомендованная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки.
В течение периода титрования рекомендуется тщательный мониторинг важных показателей жизнедеятельности (ЧСС, АД) и симптомов сердечной недостаточности. Симптомы могут проявиться уже в течение первого дня терапии.
Изменение схемы лечения. Если максимальная рекомендуемая доза переносится хорошо, можно применить постепенное снижение дозы.
В случае временного усиления сердечной недостаточности, артериальной гипотензии или брадикардии рекомендуется повторный пересмотр дозировки сопутствующего препарата. Также может понадобиться временно снизить дозу бисопролола или приостановить прием. Повторное начало и/или повышение дозы бисопролола возможно, когда пациент вновь достигнет стабильного состояния.
Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности бисопрололом обычно является долговременным.
Не следует прекращать терапию резко или изменять рекомендуемую дозу без предварительной консультации с врачом, который назначает препарат, так как это может привести к ухудшению состояния пациента. Если необходимо приостановить лечение, рекомендуется постепенное снижение дозы, так как резкое прекращение может привести к острому ухудшению состояния пациента.
Пациенты с нарушениями функции почек или печени. Нет информации о фармакокинетике бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и с нарушением функции печени или почек. Поэтому повышение дозы в таких популяциях следует проводить с особой осторожностью.
Пациенты пожилого возраста. Не требуется коррекции дозы.
Противопоказания
повышенная чувствительность к бисопрололу или к вспомогательному веществу препарата;
- острая сердечная недостаточность или эпизоды декомпенсации сердечной недостаточности, требующей в/в инотропной терапии;
- кардиогенный шок;
- AV-блокадой II–III степени (без кардиостимулятора);
- синдромом слабости синусового узла;
- виявленная синоатриальная блокада;
- симптоматическая брадикардия (ЧСС <60 уд./мин до начала терапии);
- симптоматическая гипотензия (систолическое АД <100 мм рт. ст.);
- тяжелая БА;
- тяжелые формы окклюзионной болезни периферических артерий или тяжелые формы синдрома Рейно;
- нелеченная феохромоцитома;
- метаболический ацидоз.
Побочные эффекты
побочные эффекты по частоте возникновения классифицируют по таким категориям: очень часто (1/10), часто (1/100, <1/10), нечасто (1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10 000, <1/1000), очень редко (≤ 1/10 000).
|Нарушения
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Со стороны психики
|Нарушения сна, депрессия
|Ночные кошмары, галлюцинации
|Со стороны нервной системы
|Головокружение*, головная боль*
|синкопе
|Со стороны органа зрения
|Снижение слезотока (следует учитывать, если пациент носит линзы)
|Конъюнктивит
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Нарушения слуха
|Сердечно-
сосудистые
нарушения
|Брадикардия
|Усиление сердечной недостаточности, ощущение холода или онемения в конечностях, ортостатическая гипотензия
|Нарушения AV-проводимости, ортостатическая гипотензия
|Респираторные, торакальные и медиастинальные
|Бронхоспазм у пациентов с БА или обструктивным заболеванием дыхательных путей в анамнезе
|Аллергический ринит
|Со стороны пищеварительного тракта
|Тошнота, рвота, диарея, запор
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Гепатит
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Реакции повышенной чувствительности (зуд, гипергидроз, приливы, сыпь)
|β-Блокаторы могут спровоцировать или усилить псориаз или вызвать подобную псориазу сыпь, алопеция
|Со стороны костно-мышечного аппарата и соединительной ткани
|Слабость и спазмы мышц
|Со стороны половой системы и молочных желез
|Нарушения со стороны потенции
|Общие нарушения и нарушения условий введения
|Астения, усталость*
|Данные лабораторного исследования
|Повышение уровня ТГ, повышение ферментов печени (АлАТ, АсАТ)
*Касается только пациентов с АГ или ишемической болезнью сердца. Эти симптомы главным образом появляются в начале терапии. Они, как правило, легкой степени и обычно исчезают в течение первых 1–2 нед.
Особые указания
бисопролол следует принимать с осторожностью при:
- стабильной хронической сердечной недостаточности. Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности бисопрололом следует начинать со специальной фазы титрования;
- бронхоспазме (БА, наличие в анамнезе обструктивных заболеваний дыхательных путей);
- сахарном диабете с большими перепадами значений глюкозы в крови: симптомы гипогликемии (например тахикардия, учащенное сердцебиение или повышенное потоотделение) могут быть замаскированы;
- строгой диете;
- терапии десенсибилизации;
- AV-блокаде І степени;
- стенокардии Принцметала;
- окклюзионной болезни периферических артерий (усиление осложнений может произойти в течение начала терапии);
- общей анестезии.
У пациентов, у которых применяют общую анестезию, β-блокада снижает частоту появления аритмии и ишемии миокарда во время индукции и интубации и в постоперационный период. Рекомендуется, чтобы поддержка β-блокады продолжалась в течение периоперационного периода. Анестезиолог должен знать о β-блокаде ввиду возможного взаимодействия с другими препаратами, которые приводят к брадиаритмии, ослаблению рефлекторной тахикардии и снижению рефлекторной способности компенсировать потерю крови. Если считается необходимым прекратить терапию блокаторами β-адренорецепторов до хирургического вмешательства, это следует делать постепенно и завершить примерно за 48 ч до анестезии.
Отсутствует терапевтический опыт лечения сердечной недостаточности бисопрололом у пациентов с такими заболеваниями и состояниями:
- инсулинозависимый сахарный диабет (I типа);
- тяжелое нарушение функции почек;
- тяжелое нарушение функции печени;
- рестриктивная кардиомиопатия;
- наследственная болезнь сердца;
- гемодинамически значимый органический порок клапана;
- инфаркт миокарда в период последних 3 мес.
Комбинация бисопролола с антагонистами кальция верапамилом или дилтиаземом, с противоаритмическими препаратами класса I и с антигипертензивными лекарственными средствами центрального действия обычно не рекомендуется.
При БА или других ХОБЛ терапию бронходилататорами следует проводить одновременно. Иногда может иметь место повышение резистентности дыхательных путей у пациентов с БА, поэтому может быть необходимо повысить дозу β-стимуляторов.
Как и другие блокаторы β-адренорецепторов, бисопролол может повысить как чувствительность к аллергенам, так и тяжесть анафилактических реакций. Лечение эпинефрином не всегда дает ожидаемый терапевтический эффект.
Пациенты с псориазом в анамнезе должны принимать блокаторы β-адренорецепторов (например бисопролол) только после тщательной оценки пользы и риска.
Пациентам с феохромоцитомой бисопролол нельзя назначать до момента блокады α-рецепторов.
Во время лечения бисопрололом симптомы тиреотоксикоза могут быть замаскированы.
Начало лечения бисопрололом требует мониторинга состояния пациента.
Терапию бисопрололом не следует прекращать резко, за исключением крайней необходимости, особенно у пациентов с ишемической болезнью сердца, так как это может привести к временному ухудшению состояния сердца.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Бисопролол может иметь вредное воздействие на беременность и/или плод/новорожденного. Обычно блокаторы β-адренорецепторов снижают перфузию плаценты, что ассоциируется с задержкой роста, внутриматочной смертью, абортами или преждевременными родами. Побочные эффекты (например гипогликемия и брадикардия) могут иметь место у плода и новорожденного. Если лечение блокаторами β-адренорецепторов необходимо, то желательно применять селективные блокаторы β-адренорецепторов.
Бисопролол не следует применять в период беременности без крайней необходимости. Если лечение бисопрололом считается необходимым, следует контролировать маточно-плацентарный кровоток и рост плода. В случае вредных эффектов на беременность или плод следует рассмотреть альтернативное лечение. Следует тщательно контролировать состояние новорожденного. Симптомы гипогликемии и брадикардии, как правило, ожидаются в течение первых 3 дней.
Кормление грудью. Неизвестно, выделяется ли этот препарат в грудное молоко. Поэтому кормление грудью во время лечения бисопрололом следует прекратить.
Дети. Применение препарата у детей противопоказано из-за недостаточности данных о безопасности и эффективности.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и другими механизмами. В исследовании с участием пациентов с ишемической болезнью сердца бисопролол не влиял на способность к управлению автомобилем. Однако у некоторых больных способность управлять автомобилем или работать с механизмами может нарушиться. Это возможно, в частности, в начале лечения и после изменения дозы препарата, а также в сочетании с алкоголем.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуются
Антагонисты кальция, такие как верапамил и в меньшей степени дилтиазем: негативное влияние на сократительную функцию и AV-проводимость. Введение верапамила пациентам, которых лечат блокаторами β-адренорецепторов, может привести к выразительной артериальной гипотензии и AV-блокаде.
Противоаритмические препараты класса I (например кинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): может быть усиленное влияние на время AV-проводимости, а также отрицательный инотропный эффект.
Такие противогипертензивные препараты центрального действия, как клонидин, метилдопа, моксонодин, рилменидин: одновременное применение противогипертензивных препаратов центрального действия может усилить сердечную недостаточность путем снижения центрального симпатического тонуса (снижение ЧСС и объемной скорости потока крови сердца, расширение сосудов). Резкое прекращение приема блокатора β-адренорецепторов может повысить риск рикошетной АГ.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью
Антагонисты кальция дигидропиридинового типа, такие как нифедипин, фелодипин и амлодипин: одновременное применение повышает риск артериальной гипотензии, не следует исключать повышение риска дальнейшего ухудшения насосной функции желудочков у пациентов с сердечной недостаточностью.
Противоаритмические препараты класса III (например амиодарон): может усилиться влияние на время AV-проводимости.
Блокаторы β-адренорецепторов местного действия (например глазные капли для лечения глаукомы) могут дополнить системные эффекты бисопролола.
Парасимпатомиметические препараты: одновременное применение может продлить время AV-проводимости и вызвать брадикардию.
Инсулин и пероральные противодиабетические лекарственные средства: снижение уровня глюкозы в крови. Блокада β-адренорецепторов может маскировать симптомы гипогликемии.
Анестетики: ослабление рефлекторной тахикардии и повышение риска артериальной гипотензии.
Дигиталисные гликозиды: снижение ЧСС, удлинение времени AV-желудочковой проводимости.
НПВП: НПВП могут снизить гипотензивный эффект бисопролола.
β-Симпатомиметики (например изопреналин, добутамин): комбинация с бисопрололом может снизить эффект обоих препаратов.
Симпатомиметики, активирующие как β- и α-адренорецепторы (например норэпинефрин, эпинефрин): повышают АД. Комбинация с бисопрололом может раскрыть опосредованный через α-адренорецепторы сосудосуживающий эффект этих препаратов, приводя к повышению АД и обостряя синдром Шарко. Такие взаимодействия более вероятны с неселективными блокаторами β-адренорецепторов.
Одновременное применение с антигипертензивными лекарственными средствами, а также с другими препаратами с потенциалом к снижению АД (например трициклические антидепрессанты, барбитураты, фенотиазины) повышает риск артериальной гипотензии.
Комбинации, применение которых следует взвесить
Мефлоквин: повышает риск брадикардии.
Ингибиторы МАО (за исключением ингибиторов MAO-B): усиливают гипотензивное действие блокаторов β-адренорецепторов, а также риск гипертонического криза.
При одновременном применении препарата Бисопролол КРКА с производными эрготамина усиливается перфузия поврежденной ткани. При одновременном применении препарата Бисопролол КРКА с рифампицином возможно уменьшение T½ бисопролола. Обычно никакой коррекции дозы не требуется.
Передозировка
симптомы. При передозировке (например ежедневная доза 15 мг вместо 7,5 мг) сообщали о AV-блокаде ІІІ степени, брадикардии и головокружении. Как правило, наиболее частыми проявлениями, которые ожидают при передозировке блокаторами β-адренорецепторов, являются брадикардия, артериальная гипотензия, бронхоспазм, острая сердечная недостаточность и гипогликемия. Несколько случаев передозировки бисопрололом (максимум 2000 мг) наблюдалось у пациентов с АГ и/или ишемической болезнью сердца. У них возникала брадикардия и/или артериальная гипотензия, все пациенты выздоровели. Существует большая индивидуальная вариабельность чувствительности к однократной высокой дозе бисопролола; пациенты с сердечной недостаточностью являются, вероятно, очень чувствительными. Поэтому для них обязательным является постепенное повышение дозы в соответствии со схемой лечения.
Контроль. При передозировке лечение бисопрололом следует прекратить и немедленно проинформировать врача. В зависимости от степени тяжести передозировки следует применить поддерживающее и симптоматическое лечение. Ограниченное количество данных указывает на то, что бисопролол почти не выводится при помощи диализа.
Брадикардия. Введение в/в атропина. Если отсутствует адекватный ответ, можно осторожно ввести изопреналин или другой препарат с положительными хронотропными свойствами. При некоторых обстоятельствах может понадобится трансвенозная установка кардиостимулятора.
Артериальная гипотензия. Следует вводить жидкости и сосудосуживающие препараты. Может быть эффективным глюкагон в/в.
AV-блокада (II–III степени). Состояние пациентов следует контролировать и применять инфузии изопреналина или трансвенозную установку кардиостимулятора.
Острое усиление сердечной недостаточности. Введение диуретиков, инотропных препаратов, вазодилататоров.
Бронхоспазм. Проведение бронходилататорной терапии, например введение изопреналина, β-симпатомиметиков и/или аминофиллина.
Гипогликемия. В/в введение глюкозы.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от воздействия влаги и света.