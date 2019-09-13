для перорального применения.

Таблетки Бисопролол КРКА следует принимать утром, можно во время приема пищи. Их следует глотать с жидкостью, не разжевывая. При необходимости таблетку можно разделить на равные дозы.

Дозировка

АГ и ишемическая болезнь сердца (стенокардия). Рекомендуемая доза составляет 5 мг (1 таблетка Бисопролол КРКА, 5 мг) 1 раз в сутки.

При необходимости ежедневную дозу можно повысить до 10 мг (1 таблетка Бисопролол КРКА, 10 мг) 1 раз в сутки.

Максимальная рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки.

Режим дозирования меняется и корректируется врачом индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Бисопролол КРКА следует применять с осторожностью пациентам с АГ или ишемической болезнью сердца и заболеваниями, которые возникают вместе с сердечной недостаточностью.

Пациенты с нарушениями функции почек или печени. Для пациентов с последней стадией нарушения функции почек (клиренс креатинина <20 мл/мин) или функции печени доза не должна превышать 10 мг бисопролола 1 раз в сутки.

Пациенты пожилого возраста. В норме никакой коррекции дозы не требуется, но дозы 5 мг/сут может быть достаточно для некоторых пациентов; для других — дозу можно снизить в случаях тяжелых нарушений функции почек или печени.

Хроническая сердечная недостаточность. Стандартное лечение хронической сердечной недостаточности включает ингибитор АПФ (или блокатор рецепторов ангиотензина в случае непереносимости ингибиторов АПФ), блокатор β-адренорецепторов, диуретики и (в соответствующих случаях) сердечные гликозиды. Пациенты должны иметь стабильное состояние (без острой сердечной недостаточности) в начале лечения бисопрололом.

Рекомендовано, чтобы врач имел определенный опыт в контроле хронической сердечной недостаточности.

В период подбора дозы и после него возможно временное усиление проявлений сердечной недостаточности, артериальной гипотензии или брадикардии.

Период титрования. Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности бисопрололом требует фазы титрования.

Лечение бисопрололом следует начинать, постепенно повышая дозу в зависимости от индивидуальной реакции организма:

1,25 мг 1 раз в сутки в течение 1 нед, если хорошо переносится, увеличить до

2,5 мг 1 раз в сутки в течение следующей недели, если хорошо переносится, увеличить до

3,75 мг 1 раз в сутки в течение следующей недели, если хорошо переносится, увеличить до

5 мг 1 раз в сутки в течение 4 последующих недель, если хорошо переносится, увеличить до

7,5 мг 1 раз в сутки в течение 4 последующих недель, если хорошо переносится, увеличить до

10 мг 1 раз в сутки во время поддерживающей терапии.

Бисопролол КРКА не подходит для начального лечения хронической сердечной недостаточности, так как в начале терапии рекомендованы низкие дозы бисопролола.

Максимальная рекомендованная доза составляет 10 мг 1 раз в сутки.

В течение периода титрования рекомендуется тщательный мониторинг важных показателей жизнедеятельности (ЧСС, АД) и симптомов сердечной недостаточности. Симптомы могут проявиться уже в течение первого дня терапии.

Изменение схемы лечения. Если максимальная рекомендуемая доза переносится хорошо, можно применить постепенное снижение дозы.

В случае временного усиления сердечной недостаточности, артериальной гипотензии или брадикардии рекомендуется повторный пересмотр дозировки сопутствующего препарата. Также может понадобиться временно снизить дозу бисопролола или приостановить прием. Повторное начало и/или повышение дозы бисопролола возможно, когда пациент вновь достигнет стабильного состояния.

Лечение стабильной хронической сердечной недостаточности бисопрололом обычно является долговременным.

Не следует прекращать терапию резко или изменять рекомендуемую дозу без предварительной консультации с врачом, который назначает препарат, так как это может привести к ухудшению состояния пациента. Если необходимо приостановить лечение, рекомендуется постепенное снижение дозы, так как резкое прекращение может привести к острому ухудшению состояния пациента.

Пациенты с нарушениями функции почек или печени. Нет информации о фармакокинетике бисопролола у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и с нарушением функции печени или почек. Поэтому повышение дозы в таких популяциях следует проводить с особой осторожностью.

Пациенты пожилого возраста. Не требуется коррекции дозы.