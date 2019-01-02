Бифон Скин (Bifon® Skin) (220156) - инструкция по применению ATC-классификация
Бифон Скин инструкция по применению
Фармакологические свойства
бифоназол является противогрибковым средством широкого спектрa действия в отношении дерматофитов, дрожжевых, плесневых и других грибов, таких как Malassezia furfur; кроме того, он действует против Corynebacterium minutissimum.
На дерматофиты бифоназол оказывает, в первую очередь, фунгицидное действие, которое начинается с концентрации 5 мг/л через 6 ч после применения. Кроме того, бифоназол оказывает угнетающее действие и в субингибиторных концентрациях в 2–10 раз ниже МПК. Уже с концентрации 3 нг/мл в субстрате начинается угнетение роста быстро пролиферирующего мицелия Trichophyton mentagrophytes.
На дрожжевые грибы, такие как род Candida, бифоназол оказывает в основном фунгистатическое действие, а в концентрации 20 мг/л — фунгицидное.
Фунгистатическое действие бифоназола базируется на угнетении синтеза эргостерина вследствие ингибирования цитохром P450-опосредованного деметилирования триметилстеринов. Недостаток эргостерина, являющегося основным компонентом клеточной мембраны грибов, приводит к нарушению проницаемости клеточной мембраны, следствием чего является постепенный лизис (разрушение) клеток гриба.
Кроме того, бифоназол вызывает общее замедление синтеза стеринов в результате прямого ингибирования микросомальной ГМГ-КоА-редуктазы.
Фунгицидное действие препарата наблюдается одновременно с фунгистатическим действием, объясняется последовательным влиянием подавления ГМГ-КоА-редуктазы и вместе с тем замедлением синтеза терпеноидов и угнетением активности цитохрома P450.
Бифоназол хорошо проникает в пораженные слои кожи. Через 6 ч после нанесения препарата определяются его концентрации, соответствующие или во много раз превышающие МПК для основных возбудителей дерматомикозов: 1000 мкг/см3 в верхнем слое эпидермиса и до 5 мкг/см3 в папиллярном слое.
T½ бифоназола с верхних и средних слоев эпидермиса составляет примерно 20 ч, из нижнего слоя — примерно 33 ч.
После местного применения на здоровые участки кожи бифоназол из 1% р-ра в окклюзионных условиях абсорбируется в количестве <1%. Поглощенное количество выводится в виде метаболитов в течение 5 дней: примерно 45% выводится с мочой, а 39% — с калом.
Длительное время сохранения эффективной противогрибковой концентрации бифоназола в коже и тип его фунгицидного действия являются основными факторами достижения клинического эффекта при местном применении препарата 1 раз в сутки.
Во время исследования абсорбции при местном применении на здоровые участки кожи человека концентрация действующего вещества в плазме крови всегда находилась ниже предела определения, и только при нанесении на пораженные участки кожи удалось выявить незначительную абсорбцию. Вследствие такой низкой концентрации действующего вещества (всего <5 нг/мл) системное воздействие препарата на организм маловероятно.
Показания Бифон Скин
лечение инфекций кожи, вызванных дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами, а также другими возбудителями, такими как Malassezia furfur или Corynebacterium minutissimum, например:
- микозы кожи и складок кожи (Tinea corporis и Tinea inguinalis);
- межпальцевые микозы (Tinea pedis, Tinea manuum);
- разноцветный (отрубевидный) лишай (Pityriasis versicolor);
- поверхностный кандидоз кожи;
- эритразма.
Применение Бифон Скин
дозировка
При отсутствии других назначений врача препарат следует наносить на кожу 1 раз в сутки. Лучше наносить р-р накожный Бифон Скин тонким слоем или распылять на пораженные участки кожи, втирая, вечером перед сном.
В большинстве случаев для нанесения на участок кожи размером с ладонь с последующим втиранием достаточно нескольких капель р-ра (примерно 3 капли). При использовании спрея с дозатором достаточно 1–2 нажатий на распыляющую головку.
Для достижения длительного эффекта препарат Бифон Скин следует применять и после уменьшения проявления симптомов.
В целом продолжительность лечения при:
- микозе стоп, межпальцевых микозах (Tinea pedis, Tinea pedis interdigitalis) составляет 3 нед;
- микозах на других участках кожи, на руках и складках кожи (Tinea corporis, Tinea manuum, Tinea inguinalis) — 2–3 нед;
- разноцветном лишае (Pityriasis versicolor), эритразме — 2 нед;
- поверхностном кандидозе кожи — 2–4 нед.
Курс лечения необходимо продолжать до исчезновения положительных результатов исследования грибковых культур, но не менее 14 дней после уменьшения проявления симптомов. Между последним нанесением препарата и посевом грибковой культуры следует сделать перерыв продолжительностью 3–4 дня, чтобы предотвратить возможное воздействие остатков действующего вещества на культуру.
Противопоказания
Бифон Скин не применяется у пациентов с повышенной чувствительностью к любому из компонентов препарата.
Бифон Скин, р-р накожный, не применяют для лечения поражений слухового прохода.
Побочные эффекты
согласно полученным данным, возникновение побочных эффектов классифицируют следующим образом:
очень часто (>1/10); часто (от >1/100 до <1/10); нечастo (от >1/1000 до <1/100); редко (от >1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (нельзя оценить частоту возникновения на основе существующих данных).
Часто могут возникать временные явления, такие как незначительная гиперемия, жжение или раздражение кожи.
При повышенной чувствительности к действующему веществу или любому другому компоненту препарата могут возникнуть контактные аллергические реакции, проявлениями которых являются зуд, гиперемия, пузырьки (везикулы), выходящие за участок контакта (так называемые реакции высыпания).
Особые указания
при проявлении любых нежелательных реакций необходимо отменить препарат.
При применении на значительных участках кожи и/или ран возможна системная резорбция. Ограничения при применении препарата у пациентов пожилого возраста отсутствуют.
Применение в период беременности и кормления грудью. Опыт применения препарата у беременных отсутствует, поэтому Бифон Скин следует применять только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода. Во время кормления грудью не следует наносить Бифон Скин, р-р накожный, на участок молочных желез.
Дети. Применение препарата Бифон Скин у детей возможно только под наблюдением врача.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
сообщений о случаях передозировки препарата не поступало.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Срок годности после вскрытия флакона-капельницы, флакона-спрея с дозатором — 8 нед.