бифоназол является противогрибковым средством широкого спектрa действия в отношении дерматофитов, дрожжевых, плесневых и других грибов, таких как Malassezia furfur; кроме того, он действует против Corynebacterium minutissimum.

На дерматофиты бифоназол оказывает, в первую очередь, фунгицидное действие, которое начинается с концентрации 5 мг/л через 6 ч после применения. Кроме того, бифоназол оказывает угнетающее действие и в субингибиторных концентрациях в 2–10 раз ниже МПК. Уже с концентрации 3 нг/мл в субстрате начинается угнетение роста быстро пролиферирующего мицелия Trichophyton mentagrophytes.

На дрожжевые грибы, такие как род Candida, бифоназол оказывает в основном фунгистатическое действие, а в концентрации 20 мг/л — фунгицидное.

Фунгистатическое действие бифоназола базируется на угнетении синтеза эргостерина вследствие ингибирования цитохром P450-опосредованного деметилирования триметилстеринов. Недостаток эргостерина, являющегося основным компонентом клеточной мембраны грибов, приводит к нарушению проницаемости клеточной мембраны, следствием чего является постепенный лизис (разрушение) клеток гриба.

Кроме того, бифоназол вызывает общее замедление синтеза стеринов в результате прямого ингибирования микросомальной ГМГ-КоА-редуктазы.

Фунгицидное действие препарата наблюдается одновременно с фунгистатическим действием, объясняется последовательным влиянием подавления ГМГ-КоА-редуктазы и вместе с тем замедлением синтеза терпеноидов и угнетением активности цитохрома P450.

Бифоназол хорошо проникает в пораженные слои кожи. Через 6 ч после нанесения препарата определяются его концентрации, соответствующие или во много раз превышающие МПК для основных возбудителей дерматомикозов: 1000 мкг/см3 в верхнем слое эпидермиса и до 5 мкг/см3 в папиллярном слое.

T ½ бифоназола с верхних и средних слоев эпидермиса составляет примерно 20 ч, из нижнего слоя — примерно 33 ч.

После местного применения на здоровые участки кожи бифоназол из 1% р-ра в окклюзионных условиях абсорбируется в количестве <1%. Поглощенное количество выводится в виде метаболитов в течение 5 дней: примерно 45% выводится с мочой, а 39% — с калом.

Длительное время сохранения эффективной противогрибковой концентрации бифоназола в коже и тип его фунгицидного действия являются основными факторами достижения клинического эффекта при местном применении препарата 1 раз в сутки.

Во время исследования абсорбции при местном применении на здоровые участки кожи человека концентрация действующего вещества в плазме крови всегда находилась ниже предела определения, и только при нанесении на пораженные участки кожи удалось выявить незначительную абсорбцию. Вследствие такой низкой концентрации действующего вещества (всего <5 нг/мл) системное воздействие препарата на организм маловероятно.