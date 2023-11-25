БИФОНАЗОЛ (BIFONAZOLUM) Действующее вещество
RTECS : 1-((4-бифенилил)фенилметил)-1H-имидазол; или 1-(α-(4-бифенилил)бензил)имидазол.
производное имидазола, противогрибковое средство широкого спектра действия. Эффект бифоназола обусловлен нарушением на двух этапах синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что вызывает изменения ее структуры и свойств. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых (в том числе рода Candida), плесневых и других грибов (Malassezia furfur). К бифоназолу чувствительны также Corynebacterium minutissinum и Pityrosporum orbiculare. При концентрации бифоназола 3 нг/мл происходит задержка роста быстро пролиферирующего мицелия Trichophyton mentagrophytes. На дерматофиты через 6 ч от начала применения бифоназол в концентрации 5 мг/л оказывает прежде всего фунгицидное действие. На дрожжевые грибы, например рода Candida, оказывает первичное фунгистатическое, а в дозе 20 мг/л — фунгицидное действие. Концентрация бифоназола в плазме крови после местного применения не превышает 5 нг/мл.
наружно для лечения грибковых заболеваний кожи, вызванных чувствительными к бифоназолу возбудителями, — поверхностного кандидоза, разноцветного лишая, эритразмы, а также грибковых заболеваний ногтей, вызванных чувствительными к препарату возбудителями, для удаления ногтей, пораженных микозом.
наносят на пораженные участки 1 раз в сутки на ночь и тщательно втирают. Продолжительность лечения больных с микозом стоп и межпальцевых промежутков стоп — 3 нед; с микозом тела, кистей и складок кожи — 2–3 нед; с разноцветным лишаем и эритразмой — 2 нед; с поверхностным кандидозом кожи — 2–4 нед. При грибковых заболеваниях ногтей применяют в форме крема, нанося его на весь пораженный ноготь, затем закрывают пластырем и накладывают повязку на 24 ч. После удаления пластыря перед заменой повязки пораженные ногти следует подержать в теплой воде в течение 10 мин. Затем размягченную инфицированную часть ногтя удаляют. В конце процедуры ногти следует высушить, наложить мазь и закрыть пластырем. Лечение проводят 1 раз в сутки до тех пор, пока ложе ногтя не станет гладким и не будет удалена вся его размягченная часть. Длительность лечения зависит от величины пораженного участка, толщины ногтя и составляет 7–14 дней. После удаления ногтя следует продолжить противогрибковую терапию бифоназолом в форме крема в течение 4 нед.
повышенная чувствительность к бифоназолу.
редко отмечают местные реакции — слабовыраженная гиперемия, раздражение кожи, в отдельных случаях — ощущение жжения и покалывания. При лечении грибковых заболеваний ногтей возможно появление реакции (раздражение, эритема, мацерация, шелушение, контактный дерматит) по краям или на ложе ногтя. У пациентов с предрасположенностью возможно развитие аллергических реакций.
лечение детей грудного возраста бифоназолом можно проводить только под контролем врача.
Стойкий эффект лечения грибковых заболеваний ногтей зависит в основном от тщательного удаления пораженной части ногтя и последующего лечения бифоназолом.
не описаны. Бифоназол можно применять одновременно с другими лекарственными средствами.
не описана.