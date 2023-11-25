БИФОНАЗОЛ (BIFONAZOLUM)

наносят на пораженные участки 1 раз в сутки на ночь и тщательно втирают. Продолжительность лечения больных с микозом стоп и межпальцевых промежутков стоп — 3 нед; с микозом тела, кистей и складок кожи — 2–3 нед; с разноцветным лишаем и эритразмой — 2 нед; с поверхностным кандидозом кожи — 2–4 нед. При грибковых заболеваниях ногтей применяют в форме крема, нанося его на весь пораженный ноготь, затем закрывают пластырем и накладывают повязку на 24 ч. После удаления пластыря перед заменой повязки пораженные ногти следует подержать в теплой воде в течение 10 мин. Затем размягченную инфицированную часть ногтя удаляют. В конце процедуры ногти следует высушить, наложить мазь и закрыть пластырем. Лечение проводят 1 раз в сутки до тех пор, пока ложе ногтя не станет гладким и не будет удалена вся его размягченная часть. Длительность лечения зависит от величины пораженного участка, толщины ногтя и составляет 7–14 дней. После удаления ногтя следует продолжить противогрибковую терапию бифоназолом в форме крема в течение 4 нед.